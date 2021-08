Talebanien edellisellä hallintokaudella naisia kontrolloitiin, raiskattiin ja pakkonaitettiin – 3 asiaa, jotka jokainen suomalainen voi tehdä, jotta painajainen ei käy toteen

Miten auttaa Afganistanin naisia ja lapsia? Asiantuntijat kertovat, mitä tavalliset suomalaiset, erilaiset järjestöt ja Suomi valtiona voivat heidän eteen tehdä.

Afganistanin tilanne huolettaa nyt monia. Keskustelun keskiössä on etenkin maan naisten ja lasten asema, sillä edellisellä Talebanien hallintokaudella tiukat pukeutusmissäännöt, pakkoavioliitot ja raiskaukset olivat afganistanilaisille naisille arkipäivää.

Lue lisää: Naisia kohdellaan Afganistanissa nyt ”sharia-lain mukaisesti” – professori kertoo, mitä se käytännössä tarkoittaa

Tällä hetkellä moni suomalainen miettii, miten Afganistanin naisia ja lapsia voisi auttaa. Kysyimme UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikankaalta ja oikeustieteen professori Outi Korhoselta, mitä yksittäiset ihmiset, erilaiset järjestöt ja Suomen valtio voi Afganistanin naisten ja lasten hyväksi tehdä.

Mitä yksittäinen ihminen voi tehdä?

UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas kertoo, että yksittäiset ihmiset voivat auttaa Afganistanin naisia ja lapsia tukemalla järjestöjä, levittämällä tietoa ja vetoamalla päättäjiin.

– Naisten ja lasten oikeuksien parissa työskentelevien järjestöjen tukeminen on suurin mahdollinen apu, mitä yksittäiset ihmiset voivat tehdä Afganistanin naisten ja lapsien hyväksi. Myös tiedon levittäminen ja päättäjiin vetoaminen on tärkeää.

1. Järjestöjen tukeminen

Hirsikankaan mukaan tehokkain tapa auttaa Afganistanin naisia ja lapsia on sellaisten järjestöjen tukeminen, jotka ovat toimineet Afganistanissa jo pitkään, ja joiden toiminta keskittyy erityisesti naisten ja lasten oikeuksiin.

– Järjestöillä, jotka ovat toimineet Afganistanissa pitkään, on maasta ja sen tilanteesta todellista, ajan tasalla olevaa tietoa, joka on ensiarvoisen tärkeää asioiden edistämisen kannalta.

Hirsikankaan mukaan merkittävin apu järjestöille ovat lahjoitukset. Järjestöjä voi kuitenkin tukea myös levittämällä niistä tietoa. Myös vapaaehtoistoiminta on yksi tapa auttaa järjestöjä.

– Jos järjestön rahallinen tukeminen ei ole mahdollista, voi tuen osoittaa myös esimerkiksi jakamalla järjestön viestejä sosiaalisessa mediassa. Sitä voisi kutsua nykypäivänä eräänlaiseksi vapaaehtoistyöksi.

2. Tiedon levittäminen

Hirsikankaan mukaan Afganistanin naisia ja lapsia voi auttaa myös levittämällä tietoa Afganistanin tilanteesta.

– Erityisen tärkeää on, että Afganistanin tilanteesta puhutaan myös sen jälkeen, kun mediamylläkkä aiheen ympärillä on laantunut. Kriisi maassa jatkuu, vaikka otsikot hiljenisivät. Siksi aiheesta puhuminen on tärkeää.

3. Päättäjiin vetoaminen

Kolmanneksi keinoksi Hirsikangas nostaa päättäjiin vetoamisen.

– Päättäjiä voi vaatia toimimaan afganistanilaisten naisten ja lasten puolesta muun muassa vetoomuksilla tai suorilla viesteillä ministereille ja kansanedustajille.

Mitä järjestöt voivat tehdä?

Hirsikangas kertoo, että järjestöt tekevät Afganistanissa monenlaista toimintaa.

– Osa järjestöistä tarjoaa humanitaarista apua, jonka tarkoituksena on pelastaa ihmishenkiä ja lievittää akuuttia hätää. Osa järjestöistä taas tekee pitkäkestoista kehitysyhteistyötä, jonka on tarkoitus edistää järjestön ajamaa asiaa maassa pitkällä tähtäimellä.

1. Apu paikan päällä

Kehitysyhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi Afganistanin naisten oikeuksien puolesta. Tällöin järjestö pyrkii parantamaan naisten asemaa maassa paitsi kriisin keskellä, myös sen ulkopuolella.

Humanitaarista apua, kuten suojaa, ruokaa ja lääkkeitä tarjoavat järjestöt puolestaan pyrkivät auttamaan Afganistanissa kaikkia apua tarvitsevia.

Hirsikangas kertoo, että vaikka Afganistanin tilanne elää jatkuvasti, ovat useat järjestöt tiedottaneet jäävänsä maahan.

– Järjestöt siis jäävät Afganistaniin ja tekevät siellä varainhankintaa voidakseen jatkaa sitä työtä, mitä ovat tehneet maassa myös aikaisemmin.

2. Vaikuttamistyö

Hirsikangas kertoo, että järjestöt tekevät myös vaikuttamistyötä, jolla pyritään edistämään globaalia solidaarisuutta ja vaikuttamaan poliittisten päättäjien mielipiteisiin.

– Eilen 54 naisjärjestöä lähetti Suomen päättäjille yhteisen vetoomuksen, jossa Suomea vaadittiin ryhtymään kaikkiin toimiin yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa tukeakseen Afganistanin naisia, tyttöjä ja kaikkia naisten oikeuksien puolustajia.

Mitä Suomi voi tehdä?

Kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen kertoo, että Suomi voi valtiona edistää Afganistanin naisten ja lasten asemaa parhaiten vaatimalla Afganistania pitäytymään allekirjoittamissaan ihmisoikeussopimuksissa ja toimimaan niiden sekä oman perustuslakinsa perusoikeusturvan mukaisesti.

– Naisten ja lasten oikeudet ovat riippuvaisia muista ihmisoikeuksista, joten parhaiten heidän asemaansa ajetaan varmistamalla, että Afganistan toimii jatkossakin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti.

Korhosen mukaan suostuttelun ja painostamisen keinoja on monia aina diplomaattisista neuvotteluista taloudelliseen ja aseelliseen painostamiseen.

1. Neuvotteleminen

Outi Korhosen mukaan merkittävin keino on Suomen poliittinen osallistuminen.

– Suomi voi edistää Afganistanin ihmisoikeusasioita osallistumalla neuvotteluihin, joissa korostetaan ihmisoikeuskysymyksiä.

Korhosen mukaan Suomella on neuvottelutilanteissa etulyöntiasema, sillä muu maailma näkee Suomen puolueettomana maana, joka ei aja kansainvälisessä politiikassa omia intressejään

– Suomella on hyvät diplomaattiset suhteet ja näin ollen kyky neuvotella ja saada aikaan muutosta. Tästä syystä Suomen kannattaa osallistua neuvotteluihin aktiivisesti, eikä jäädä katsomaan sivusta, mitä Yhdysvallat, Britannia, Ranska ja Saksa tekevät.

2. Painostaminen

Vaikka keskusteluyhteyden säilyttäminen Afganistaniin on Korhosen mukaan ensiarvoisen tärkeää, voi Suomi yhdessä muun Euroopan kanssa myös painostaa Afganistania taloudellisesti, jotta tämä toimisi kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti.

– Taloudelliset pakotteet tarkoittavat, että esimerkiksi avustukset ja kauppasopimukset syntyvät vain tietyin ehdoin, joissa Afganistanin tapauksessa on kyse ihmisoikeuksista. Samanlaista tasapainottelua neuvottelun ja pakotteiden välillä on tehty jo vuosia esimerkiksi Irakin ja Venäjän kanssa.

Korhonen lisää, että Suomi voi taloudellisen painostamisen lisäksi käyttää myös rauhanturvaajia aseellisen konfliktin lopettamiseksi.

– Aseellista painostamista pidän kuitenkin hyvin epätodennäköisenä.

3. Humanitaarinen apu

Korhosen mukaan on myös ensiarvoisen tärkeää, että Suomi tarjoaa Afganistanin kansalaisille humanitaarista apua.

– Ihmisoikeusapua on myös se, että otetaan vastaan ihmisiä, joita ei voida auttaa heidän kotimaassaan. Suomi voi siis auttaa nostamalla pakolaiskiintiötään.

Korhonen lisää, että naisten ja lasten näkökulmasta erityisen tärkeää on myös se, että perheenyhdistäminen tehdään helpommaksi.

– Naiset ja lapset joutuvat hyvin vaikeaan asemaan, jos vaihtoehdot ovat turva ja perheen hajottaminen tai turvattomuus ja yhdessä pysyminen.

Korhosen mukaan myös Euroopassa oleskelevien paperittomien afganistanilaisten asema tulisi legitimoida, sillä kielteisestä päätöksestä huolimatta nämä eivät voi palata kriisissä olevaan kotimaahansa.

– Suomi voi auttaa myös rahoittamalla järjestöjä ja organisaatioita, jotka tarjoavat kriisiapua ja suojaa Afganistanissa. Suomi voi myös lähettää maahan neuvottelijoita ja asiantuntijoita, jotka voivat helpottaa maan tilannetta. Suomella on siis useita keinoja auttaa Afganistania.

