Luulitko, että Britney Spears vapautui vihdoinkin? Britneyn isä on edelleen vallassa – asiantuntija kertoo, miksi tapaus on käsittämätön

Britney Spears on ollut isänsä James Spearsin holhouksen alaisena nyt 13 vuotta, eikä tilanne toistaiseksi ole muuttumassa. Siviilioikeuden professorista tapaus vaikuttaa kyseenalaiselta.

Britney Spears on kertonut, että haluaisi haastaa koko perheensä oikeuteen.

Viime perjantaina moni media uutisoi, että Britney Spearsin isä James ”Jamie” Spears luopuu paikastaan tyttärensä holhoojana. Tieto sivuun astumisesta oli peräisin TMZ-lehden artikkelista ja perustui oikeusasiakirjoihin, jotka lehti kertoi saaneensa käsiinsä ennen kuin ne toimitettiin oikeuteen.

Vaikka oikeusasiakirjat olivat todelliset ja sittemmin toimitettu oikeuteen, on uutisen välittämä viesti väärä – James Spears ei ole luopunut tai luopumassa roolistaan Britney Spearsin holhoojana. Sen sijaan hän on kertonut olevansa valmis astumaan sivuun sitten, kun aika on oikea ja siirtymä ”järjestäytynyt”.

Oikeusasiakirjan mukaan James ei kuitenkaan eritellyt tarkemmin, mitä hän oikealla ajalla tai ”järjestäytyneellä” siirtymällä tarkoittaa. Sen sijaan hän pyysi oikeutta eväämään Britneyn jättämän hakemuksen, jossa pyydetään, että James erotettaisiin Britneyn varojen edunvalvojan roolista.

13 vuotta holhouksen alla

Britney Spears on ollut isänsä James Spearsin holhouksen alaisena vuodesta 2008 alkaen. Tapausta aktiivisesti seuranneen musiikkitoimittaja Joanna Tzortzisin mukaan 13 vuoden aikana Jamesin roolia Britneyn edunvalvojana ovat kyseenalaistaneet Britneyn lisäksi useat eri tahot lääkäreistä oikeusoppineisiin ja Britneyn läheisiin. Tästä huolimatta kiista Britneyn itsenäisyydestä jatkuu edelleen.

– Ainoa taho, joka on enää Jamesin edunvalvonnan puolella, on James Spearsin oma oikeustiimi. Siksi tuntuu uskomattomalta, että taistelua käydään yhä.

Tzortzis julkaisi lauantaina blogitekstin, johon hän on koonnut kaiken holhouskiistasta vuosien aikana selvittämänsä tiedon. Tekstiin hän on listannut ja lähteistänyt kaikki merkittävimmät huoltajuuskiistaan liittyvät tapahtumat vuosien 2004–2021 aikana.

Mistä on kyse?

Kaikki alkoi vuonna 2007, kun Britney erosi ex-aviomiehestään Kevin Federlinestä. Eron jälkeen Britney kiisteli ex-miehensä kanssa heidän lastensa huoltajuudesta ja kamppaili samanaikaisesti päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa.

Vuoden 2008 tammikuussa Britney joutui psykiatriseen hoitoon, jonka aikana hänen isänsä James Spears nimitettiin Britneyn henkilökohtaisten asioiden ja varojen väliaikaiseksi edunvalvojaksi. Kuukausi myöhemmin holhouspäätös muutettiin väliaikaisesta toistaiseksi voimassa olevaksi ja se on ollut voimassa siitä lähtien.

Britney Spears on taistellut oikeudessa holhouspäätöstä vastaan vuodesta 2008 saakka. Britneyn toiveista huolimatta James on halunnut pysyä tyttärensä edunvalvojana. Vuodesta 2019 lähtien oikeus määräsi Britneylle uuden henkilökohtaisten asioiden edunvalvojan, mutta James jatkoi edelleen tyttärensä varojen edunvalvoja.

Siviilioikeuden emeritus professori Urpo Kangas kertoo, että edunvalvonta on tarkoitettu ihmisille, jotka eivät kykene itse huolehtimaan itsestään tai varoistaan. Siksi tapaus kuulostaa professorista erikoiselta.

– Emme toki voi tietää tapauksen kaikkia taustoja, mutta on vaikea uskoa, että ihminen, joka kykenee julkaisemaan uutta musiikkia sekä esiintymään maailmankiertueilla, televisiossa ja haastatteluissa, tarvitsisi edunvalvontaa.

Britney Spears keikalla Saksassa vuoden 2008 joulukuussa holhouspäätöksen jälkeen.

Hän painottaa, että tilanne on voinut olla toinen vuonna 2008. Yli kymmenen vuoden takaisen tilan ei kuitenkaan tulisi vaikuttaa nykypäivään.

– Britney vaikuttaa toimintakykyiseltä ihmiseltä. Hän voi edelleen kärsiä joistain mielenterveyden häiriöistä, mutta se ei yksistään ole syy edunvalvonnalle. Isolla osalla ihmisistä on mielenterveysongelmia, eikä heiltä silti evätä perusoikeuksia.

Ehkäisyn kontrolloimista ja ihmissuhteiden hallintaa

Vuosi 2021 on ollut erityisen merkittävä Britney Spearsin kannalta, sillä tänä vuonna poptähti on ensimmäistä kertaa päässyt kertomaan julkisesti oman kantansa vuosia kestäneeseen holhouskiistaan.

Kesäkuussa New York Times julkaisi artikkelin, jossa Britney kertoi, kuinka edunvalvonta on rajoittanut sitä, ketä hän deittailee, kenen kanssa hän ystävystyy tai minkä väriseksi hän saa maalata keittiön kaappinsa.

Urpo Kankaan mukaan esimerkit kuulostavat äärimmäisiltä.

– Edunvalvonnan kuuluu auttaa päämiestä, ei hallita tätä. Nämä esimerkit kuulostavat hallitsemiselta. Edunvalvojalla ei ole oikeutta sanella päämiehen ystävyyssuhteita tai keittiönkaapin väriä.

Toinen merkittävä ulostulo tapahtui 23. kesäkuuta, kun Britney pääsi ensimmäistä kertaa pitämään puheen julkisessa oikeudenkäynnissä. Britneyn isä James olisi halunnut pitää oikeudenkäynnin yksityisenä.

Puheenvuorossaan Britney kertoi, että edunvalvonnan aikana hänet on pakotettu esiintymään ja viety perusteettomasti pakkohoitoon. Britneyn mukaan hän ei ole myöskään saanut tavata ystäviään tai yrittää miesystävänsä kanssa lasta, sillä hänen ei ole annettu poistattaa kierukkaansa.

Urpo Kangas kertoo, ettei edunvalvojalla ole oikeutta puuttua tämän ehkäisyyn tai ihmissuhteisiin.

– Naisella on oikeus määrätä omasta seksuaaliterveydestään. Tuntuu täysin mahdottomalta ajatella, että Suomessa edunvalvoja voisi tällaisessa tilanteessa kontrolloida päämiehen ehkäisyä, ystäviä tai parisuhteita.

#FreeBritney-liike yrittää vapauttaa idolinsa

Joanna Tzortzis kertoo, että #FreeBritney -liike syntyi fanien toimesta vuonna 2019. Sen tarkoituksena on tukea Britney Spearsin pyrkimystä pois isänsä James Spearsin holhouksesta.

– Toki fanit ovat vastustaneet holhousta jo aikaisemmin, mutta vuonna 2019 liike sai todella tuulta alleen.

Britneyn tukijat protestoimassa oikeuslaitoksen edessä kesäkuussa ennen Britneyn kuulemista.

Instagramista freebritney-hashtagilla löytyy yli 500 000 julkaisua. Liikkeelle ovat osoittaneet tukensa useat julkisuuden henkilöt aina Madonnasta Paris Hiltoniin ja Miley Cyrukseen. Myös Britneyn äiti Lynne Spears on osoittanut liikkeelle tukensa.

Tzortzisin mukaan fanit uskovat, että James pyrkii pitämään kiinni edunvalvojan pestistään vallan ja rahan takia. Vuonna 2014 selvisi, että James tienaa edunvalvonnasta 16 000 dollaria kuukaudessa.

– Lisäksi James on yhdessä muiden edunvalvojien kanssa lakkauttanut Britneyn perustamia rahastoja perustaen itse uusia. Edunvalvonta on myös kirjoittanut Britneylle uuden testamentin, mutta sen sisältö ei ainakaan toistaiseksi ole julkisessa tiedossa, Joanna Tzortzis sanoo.

Myös Urpo Kangas uskoo, että tapauksessa voi olla kyse vallan ja rahan väärinkäytöstä.

– Jenkit ovat yhteiskunta, jossa raha määrää kaiken. Britneyn edunvalvonta on hyvä diili Jamesille, joten on mahdollista, että hän käyttää tyttärensä miljoonaomaisuutta hyväksi.

Britneyn tapauksen myötä holhousjärjestelyt ovat nousseet puheenaiheeksi Yhdysvalloissa, ja holhouksen alaisuudessa elävien suojelemiseksi on tehty lakialoite.

Lue lisää: Miksi Martina Aitolehteä, Sanna Marinia ja Erika Vikmania dissataan? Historia on opettanut meidät suhtautumaan naisiin tavoilla, jotka ovat aivan hanurista

Lue lisää: Tunnistatko julkkiksen pelkkien hiusten perusteella? Testaa taitosi visassa, josta vain kovimmat tietäjät saavat yli 15 oikein

Lue lisää: Neljä timanttista naista, joiden teot jäävät historiaan vuonna 2020 – tunnetko jo heidät?