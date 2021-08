Tavalliset naiset kertovat, millaista pornoa he katsovat – asiantuntija: ”Vastaukset eivät yllätä”

Pornotutkijan mukaan heteroporno on usein seksististä ja miestä varten tehtyä. Tästä syystä moni nainen kokee, ettei porno ole häntä varten.

Porno, poke, jynkky.

Porno, eli seksuaaliseksi kiihokkeeksi tarkoitettu kuva- ja videomateriaali mielletään edelleen lähinnä miesten mielenkiinnonkohteeksi. Pornoa tutkinut mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen on kuitenkin eri mieltä.

– Pornoa katsovat monenlaiset ihmiset sukupuolesta tai iästä riippumatta. On kuitenkin totta, että tilastojen mukaan miesten osuus pornosivustoilla on kaksinkertainen naisiin verrattuna.

Miehen ja naisten aivot reagoivat tutkimusten mukaan pornoon yhtä voimakkaasti. Miksi naiset siis katsovat pornoa miehiä vähemmän? Kysyimme asiaa Paasoselta ja tavallisilta naisilta, jotka kertoivat Me Naisille heidän omasta suhteestaan pornoon.

” Naisena en koe, että pornoa tehdään minulle.

Miestenlehtiä ja miesten nautintoa

”En ole katsonut pornoa koskaan, enkä oikeastaan edes tiedä miksi. En kai vain koe tarvetta sille.” Nainen, 30.

”Naisena en koe, että pornoa tehdään minulle.” Nainen, 29.

Susanna Paasosen mukaan kaikki eivät yksinkertaisesti katso pornoa sukupuolestaan riippumatta. Pornon historia voi kuitenkin olla yksi syy siihen, ettei osa naisista koe pornon olevan heitä varten.

– Ennen pornolehtiä kutsuttiin miestenlehdiksi, mikä välittää tietynlaista mielikuvaa siitä, kenelle tuote on suunnattu. Nimestään huolimatta pornolehtiä ovat kuitenkin aina lukeneet muutkin kuin miehet.

Paasosen mukaan mielikuvaa vahvistaa myös pornosivustojen etusivulla näkyvä tarjonta, joka usein korostaa nimenomaan miehen nautintoa. Sivustojen Top 10 -videoissa toistuvat muun muassa miehelle annettu suuseksi, penetroituminen ja miehen laukeaminen.

– Näissä videoissa nainen nähdään usein vain miehen nautinnon peilinä. Tällainen porno on tehty ensisijaisesti mieskatsojia varten, mutta toki muutkin voivat siitä nauttia.

” Porno saa minut lähinnä nolostumaan.

”En katso pornoa juuri ollenkaan, sillä se saa minut lähinnä nolostumaan. Ehkä olen katsonut jotenkin vääränlaista jynkkyä.” Nainen, 46.

Paasosen mukaan miehen nautintoon ja tarpeisiin keskittyvä asetelma on myös yksi syy siihen, että osa ihmistä näkee pornon naisia alistavana. Hänen mukaansa porno on kuitenkin kulttuurimme tuotetta, ei toisin päin.

– On totta, että heteroporno on usein seksististä, mutta se johtuu siitä, että meidän yhteiskuntamme on seksistinen.

Naiset haluavat nähdä naisen nauttivan

Paasonen kertoo, että naisille suunnattua pornoa on tehty jo 80-luvulta lähtien. Aluksi se oli lähinnä pehmeää parisuhdepornoa.

– Nykyään tiedetään, että naiset haluavat katsoa muutakin. Silti esimerkiksi Jenny+-ohjelmaa varten tehdyssä kyselytutkimuksessa selvisi, että moni suomalainen nainen kaipaisi edelleen juuri arkista parisuhdepornoa.

”Olisi kiva löytää helposti sellaista tyttöystäväpornoa, jossa harrastetaan tavallista vaniljaseksiä.” Nainen, 36.

Pornosivustojen jakaman datan mukaan naisia kiinnostaa erityisesti naisille annettava suuseksi, ryhmäseksi ja lesboseksi. Paasosen mukaan useita naisten suosimia pornogenrejä yhdistää se, että niissä nautintoa annetaan naiselle.

– On myös relevanttia kysyä, että mikä lasketaan pornoksi? Monia naisia kiinnostaa esimerkiksi Harlekiini- ja Fifty shades of grey -kirjat, jotka ovat hyvinkin seksuaalisia, vaikka niitä ei luokitella pornoksi.

” Haluan itse kuvitella, miltä hommat näyttää.

Seksuaaliset tv-sarjat, elokuvat ja kirjallisuus toistui myös Me Naisten saamissa vastauksissa.

”Perinteinen porno ällöttää, mutta esimerkiksi Netflixin Sex/Life toimii täydellisesti!” Nainen, 26.

”Vaikka katson yleensä perinteistä pornoa, tykkään välillä lukea myös eroottista kirjallisuutta.” Nainen, 25.

”En katso pornoa, mutta tv-sarjojen ja tavallisten elokuvien seksikohtaukset kyllä usein pistävät kropan hyrräämään.” Nainen, 30.

”Haluan itse kuvitella, miltä hommat näyttää, joten luen joskus pornonovelleja netistä.” Nainen, 46.

Paasosen mukaan naisten osuus pornon kuluttajista voisi olla suurempi, jos määritelmämme pornolle olisi laveampi.

– On vaikea sanoa, missä menee pornon raja. Fifty shades of grey -kirjat esimerkiksi pyrkivät selkeästi stimuloimaan katsojiaan.

”Kyllä me katsotaan jynkkyä!”

On kuitenkin selvää, että myös naiset katsovat pornoa. Genrejä on moneen makuun, eivätkä kaikki naiset kaipaa videoilta hellyyttä, tavallisuutta tai samaistumispintaa.

” Todellakin katson pornoa!

Jenny+-ohjelman kyselytutkimuksessa suomalaiset naiset kertoivat katsovansa pornoa seksin, ei romantiikan takia. Näin kokivat myös Me Naisten haastattelemat naiset.

”Katson pornoa lähes viikoittain. Minulle se on tapa nauttia ja tutkia seksuaalisuuttani.” Nainen, 26.

”Todellakin katson pornoa! Vaihtelen genrejä fiiliksen mukaan.” Nainen, 25.

”Pornon katsominen kiihottaa nopsaan ja siitä päästään hyvin tunnelmaan ennen seksiä.” Nainen, 36.

”Kyllä minä ja mun ystävät katsotaan jynkkyä!” Nainen, 25.

Vastaukset eivät yllätä, sanoo Susanna Paasonen.

” Pornoa katsovaa naista pidetään edgynä löytöretkeilijänä.

– Naiset katsovat ja ovat aina katsoneet pornoa. Silloinkin, kun se ei ole ollut heille sosiaalisesti hyväksyttävää.

Hän kertoo, että suhtautuminen pornoa katsovaan naiseen on nykypäivänä jopa positiivinen.

– Pornoa katsovaa naista pidetään edgynä löytöretkeilijänä, joka tutkii seksuaalisuuttaan. Etenkin nuoremmissa sukupolvissa suhtautuminen pornon katsomiseen on jopa positiivista.

