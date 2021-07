Tiesitkö, että pouta ei ole sama asia kuin selkeä sää? Meteorologi kertoo, millaisia ovat suomalaisten säähän liittyvät harhaluulot

Säähän se aina puhuttaa Suomessa. Mutta kuinka hyvin suomalaiset tietävät sen, miten sääennusteita tehdään?

Luotettava sääennuste. Senhän me kaikki aina haluaisimme. Haasteita sään ennustamiseen tuo kuitenkin etenkin kesällä usein esiintyvät kuurottaiset sateet.

Ilmatieteenlaitoksen meteorologi Sini Tenhunen kertoo, että ihmisillä on usein vääränlainen käsitys sadekuurojen ennustettavuudesta.

− Ihmisillä on sellainen käsitys, että nyt kun meillä on hyvin kehittyneitä tietokoneita ja säämalleja ajetaan supertietokoneilla, niin sadekuuroja osattaisiin ennustaa tosi hyvin.

Sadekuurot ovat kuitenkin hyvin paikallisia ilmiöitä ja niihin vaikuttavat niin monet asiat, kuten esimerkiksi maastonmuodot ja vesistöt.

– Edes nykyisellään säämallit eivät pysty ennustamaan sitä tuleeko se sade nyt omalle tontille vai naapurintontille.

Tenhunen vertaa sadekuurojen ennustamisen vaikeutta kiehuvaan kattilaan.

− Vettä keitettäessä tiedetään varmasti, että kattilaan tulee kuplia, mutta on mahdoton tietää tarkasti, minne siellä ne kuplat tulevat.

” Voihan meillä olla pilvinen taivas, vaikka ei sataisi.

Suomalaisilla on sadekuurojen lisäksi myös muita harhaluuloja koskien säätä.

Yhtenä esimerkkinä tällaisesta väärinymmärryksestä Tenhunen kertoo pouta ja selkeä sää -termeistä. Poudalla tarkoitetaan käytännössä sateetonta säätä eli sadetta tulee silloin vähemmän kuin 0,03 millimetriä, mutta pouta ei silti tarkoita samaa kuin selkeä sää.

− Koska voihan meillä olla pilvinen taivas, vaikka ei sataisi. Tämä on yksi ihmisillä oleva harhaluulo.

Sateen todennäköisyys

Sääennusteissa esitetään lämpötilojen ja sademäärien lisäksi prosenttilukuja sateen todennäköisyydelle. Tiedätkö sinä, mitä tämä prosenttiluku käytännössä tarkoittaa?

Tenhunen kertoo, että esimerkiksi 50 % todennäköisyys sateelle tarkoittaa sitä, että sadassa samankaltaisessa säätilanteessa 50:ssä sataa ja 50:ssä on poutaa. Tämä auttaa hahmottamaan asiaa. Sateiden paikallisuus vaikuttaa myös tämän prosentin tulkintaan.

− Jos esimerkiksi Keski-Suomen yli on menossa sadekuuroalue, niin jos sattuu olemaan sen sadekuuroalueen alla, todennäköisyys sateelle on siellä paikallisesti aika suuri. Jos esimerkiksi jonkun kotipaikkakunnalla on 90 % todennäköisyys sateelle, se tarkoittaa sitä, että sade tulee menemään ainakin läheltä.

Se, jos sadetta ei omalle kohdalle osukaan, vaikka todennäköisyysprosentti olisi ollut suuri, ei tarkoita sitä, että ennustus olisi mennyt pieleen. Lähiympäristössä on kuitenkin todennäköisesti silloin satanut.

Eroja ennusteissa

Kun katsoo ennusteita lähipäivien säästä eri sääpalveluista, saattaa huomata, että niissä on välillä eroja. Tenhunen myöntää, että näinkin voi joskus käydä. Erot johtuvat siitä, miten sääennusteet käytännössä laaditaan.

− Eri palveluiden meteorologeilla on kaikilla suurimmaksi osaksi sama data saatavilla ja samat säämallit. Työvuoroon tullessaan meteorologit vertailevat eri säämalleja ja katsovat, miten hyvin ne ovat toimineet.

Toinen säämalli saattaa olla paremmin ajan hermolla kuin toinen, ja silloin sitä painotetaan enemmän ennusteen tekemisessä.

− Itsekin työvuoroon tullessani katsoin, että Suomenlahdella on ollut aika isoja ukkospuuskia ja toinen säämalli ei saanut niitä kiinni, mutta tämä toinen sai. Silloin osaan painottaa oikeaa säämallia lähihetkien ja lähipäivien sääennusteissa. Tämän takia sääennusteet voivat olla erilaisia eri palveluissa. Pieniä eroja siis voi olla, mutta onneksi suuret erot ovat harvinaisia.

