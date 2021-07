Tiedätkö, miten Tinder oikeasti toimii? Jenni Janakka perehtyi aiheeseen ja päätti lopulta poistaa sovelluksen – etenkin kerätyn tiedon määrä järkytti

Käyttäjien arvottamista, seuraamista ja erihintaisia palveluita naamakertoimen perusteella. Nämä havainnot saivat Jennin, 35, lähtemään Tinderistä.

Kun kirjailija ja puhetaiteilija Jenni Janakka, 35, alkoi kirjoittaa Himokirjaa (S&S 2021), hän tiesi heti, että käsittelee kirjassa deittisovellus Tinderiä.

– Tinder on mielenkiintoinen ja mediaseksikäs aihe, joten siitä on tehty suhteellisen paljon tutkimuksia ja tutkivaa journalismia. Halusin koota kirjassa yhteen kaiken tiedon, mitä sovelluksen toiminnasta on saatavilla.

Sitä Jenni ei arvannut, että tutkimustensa päätteeksi hän poistaisi Tinderin puhelimestaan.

– Kun perehdyin sovelluksen toimintaperiaatteisiin ja algoritmiin, ymmärsin, etten halua sovellusta puhelimeeni.

800 sivua tietoa sinusta

Jenni kertoo tehneensä lopullisen päätöksen sovelluksen poistamisesta, kun hän ymmärsi, miten paljon tietoa Tinder kerää käyttäjistään.

– Tiesin kyllä, että sovellukset keräävät ja rekisteröivät meistä tietoa. En kuitenkaan osannut kuvitella, että yksittäisen ihmisen kohdalla puhuttaisiin useista sadoista sivuista.

Asia konkretisoitui Jennille, kun hän luki ranskalaistoimittaja Judith Duportailin selvityksestä, jota varten tämä vuonna 2017 tilasi EU:n tietosuojalakeihin nojaten Tinderiltä kaikki yrityksen kartoittamat tiedot itsestään. Selvisi, että Tinderillä oli Judithista tietoa 800 sivun edestä.

– Määrä tuntui käsittämättömältä. Se myös sisälsi paljon tietoja muilta alustoilta, kuten Instagramista ja Facebookista, Jenni kertoo.

Kirjoittamassaan artikkelissa Judith kertoi sivujen sisältäneen kasapäin tietoja hänestä aina koulutuksesta mielenkiinnonkohteisiin ja siihen, minkä ikäisistä miehistä hän on kiinnostunut. Seasta löytyi myös tietoja siitä, missä ja milloin Judith oli keskustellut Tinder-matchiensa kanssa.

Jenni kertoo tajunneensa artikkelia lukiessaan, ettei Tinder ole mikään neutraali deittialusta.

– Tajusin myös, että Tinderin liikevaihdon kannalta on parempi, että en pariudu, vaan että koukutun ja jatkan sovelluksen räpläämistä hamaan tappiin asti.

Käyttäjät eri kasteihin

Judithin selvityksen lisäksi Jenni perehtyi myös muihin Tinderistä tehtyihin artikkeleihin ja tutkimuksiin. Niiden myötä hänelle selvisi, että käyttäjien seuraamisen lisäksi Tinderin algoritmi myös jaottelee käyttäjiään eri kasteihin.

– On yleistä tietoa, että esimerkiksi Tinderin lisäpalvelut Tinder Plus ja Tinder Gold ovat erihintaisia eri ihmisille, Jenni sanoo.

Hinta määräytyy todennäköisesti sen perusteella, millaisen luokituksen Tinder kullekin käyttäjälle antaa. Toistaiseksi on vielä epäselvää, mitkä kaikki tekijät mahdolliseen nykyiseen luokitukseen, mutta vielä vuonna 2019 Tinderin käyttäjiä arvioitiin Elo-luvulla.

Tykkäykset ja tykkääjät vaikuttivat luultavasti edelleen Tinderin algoritmiin.

Tinderin Elo-luvun kaikkia toimintaperiaatteita ei ole tuotu julkisuuteen, mutta yhtiön perustaja Sean Rad on myöntänyt sovelluksen määritelleen käyttäjiä näiden haluttavuuden mukaan.

– Idean ymmärtää parhaiten, kun Elo-lukuja ajatellaan kouluarvosanoina. Tinder on siis luokitellut käyttäjät esimerkiksi nelosen tai kympin käyttäjiksi, jotka sitten saavat swaippailtavakseen muita saman ”arvosanan” käyttäjiä, Jenni summaa.

Siitä, mikä kaikki luokitteluun käytännössä vaikuttaa, ei ole varmaa tietoa. Rad on haastatteluissa kertonut, että algoritmi on arvioinut haluttavuutta paitsi käyttäjän saamien tykkäysten määrällä, myös sen perusteella, kuka käyttäjän kuvista tykkää. Jos käyttäjästä tykkäävä käyttäjä on itse suosittu, on tykkäyksellä enemmän arvoa ja täten myös vaikutusta Elo-lukuun.

Suosio matchien määrittäjänä

Käyttäjän näkökulmasta oleellista on, että Elo-luvun kaltaiset algoritmit vaikuttavat siihen, missä järjestyksessä profiileja näytetään ja kenelle.

Myös Jennillä on tästä käytännön kokemusta. Hän kerkesi nimittäin swaippailla Tinderissä seitsemän vuotta ennen kuin viime syksynä päätyi poistamaan sovelluksen.

– Kun aloitin Tinderin käytön, olin parikymppinen hottisbeibe, jolla riitti vientiä. Silloin minusta tuntui, että Tinder on täynnä mielenkiintoisia ihmisiä. Sitten tein Tinderin algoritmin kannalta suurimman virheen ja muutin profiiliani vuonna 2017.

Jenni kertoo muuttaneensa profiiliaan sellaiseksi, että siitä tykkäisivät vain ihmiset, jotka jakaisivat Jennin kanssa samoja arvoja ja mielenkiinnonkohteita.

– Kirjoitin profiiliini laajasti itsestäni ja siitä, mitä teen. Kerroin muun muassa, että olen kirjailija ja feministi. Vaihdoin myös kaikki hottiskuvani kuviin, jotka kertoivat enemmän persoonastani. Kun saamani tykkäykset vähenivät, vaihtuivat myös ihmiset Tinderissäni.

Jenni kokee, että Tinderin algoritmi pyrkii koukuttamaan käyttäjän sovellukseen, eikä löytämään tälle kumppania.

Jenni kertoo muuttaneensa profiiliaan, jotta samankaltaisten ihmisten löytäminen olisi helpompaa. Taktiikka kuitenkin osoittautui huonoksi.

– Huomasin, etten enää löytänyt Tinderistä ihmisiä, joiden kanssa juttu luistaisi. Algoritmi ei toimi, jos matchit muuttuvat huonommiksi ja vähemmän samanmielisiksi, kun olen sovelluksessa oma itseni.

Patentti paljasti periaatteet

Tinderiltä tietonsa tilannut toimittaja Judith Duportail tutustui selvitystyönsä myötä myös Tinderin emoyhtiön patenttihakemukseen, josta selvisi lisää Tinderin silloisen algoritmin ja Elo-luvun toimintaperiaatteista. Patentissa oli muun muassa kerrottu, että sovellus etsii käyttäjille yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja pyrkii arvioimaan käyttäjän älykkyysosamäärää kirjoitustyylin perusteella.

Judith myös havaitsi, että Tinderin algoritmi arvioi naisia ja miehiä eri tavalla. Patentissa oli kerrottu, että sovellus voi yhdistää rikkaampia, vanhempia ja koulutetumpia miehiä nuorempien ja vähemmän tienaavien naisten kanssa. Judith kertoo patentissa lukeneen, että jos roolit olisivat toisin päin, käyttäjät tuskin kohtaisivat.

– Varallisuuden vaikutuksesta käyttäjän Elo-lukuun on myös muita viitteitä, sillä esimerkiksi Amerikassa Tinderin tiedetään seuraavan henkilöiden luottokorttien käyttöä. Suomessa se ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä EU:n tietosuoja-asetus suojaa yksityisyyttämme, Jenni Janakka kertoo.

Jennin mukaan räikeimmissä tapauksissa vanhempia rikkaita miehiä on matchattu Tinderissä nuorten naisten kanssa ilman, että molemmat käyttäjät ovat itse edes swaipanneet toisiaan oikealle.

– En tiedä onko näin käynyt Suomessa, mutta Tinderin algoritmi voi muodostaa pareja myös ilman swaippailua.

Kohun myötä algoritmi muuttui

Sittemmin Tinder on tiedottanut luopuneensa Elo-luvun käytöstä. Yhtiö ei kuitenkaan ole kertonut, millaisella algoritmilla käyttäjät nykyään yhdistetään toisiinsa.

Jenni ei usko, että käyttäjien jaottelusta on luovuttu, vaikka Elo-lukua ei enää käytetä. Hän uskoo, että tykkäyksillä ja matcheilla on edelleen vaikutusta siihen, kuka käyttäjä näkyy ja kenelle.

– On selvää, että jollain tavalla jaottelua edelleen tehdään, sillä esimerkiksi Tinderin maksulliset versiot ovat edelleen eri hintaisia eri ihmisille.

