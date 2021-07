Kun vene lähestyy laituria, sieltä voi usein bongata karjuvan miehen ja toimettoman naisen – jyväskyläläinen Milla, 43, on iloinen poikkeus

Me naiset emme jostain syystä veneile. Istumme kyllä kyydissä, mutta emme ohjaa venettä itse, vaikka se olisi vapauttava harrastus. Mikä estää meitä tarttumasta ruoriin?

Kallio varpaiden alla on sileä ja lämmin. Nenässä tuntuu rantakaislikon, kalan ja lämpimän maan tuoksu. Ulappa kimaltelee sinisen ja kullan sävyissä. Vieressä vene molskahtelee vaimeasti aaltojen tahdissa rantakallioon tai laituriin. Lokki kirkuu, ja jostain kaukaa kuuluu moottoriveneen pärinä.

Tällaista on veneilijöiden elämä, eikö niin, joten kukapa meistä ei haluaisi olla veneilijä. Hyppäisi työpäivän jälkeen paattiin ja päräyttäisi pariksi tunniksi vesille. Pulahtaisi ehkä kalliolta uimaan ja söisi sen jälkeen eväitä. Mikä olisi tehokkaampi tapa tyhjentää pää ja irtautua täysin arjesta?

Näin yhä useammat tekevätkin. Veneilyn suosio kasvaa Suomessa tasaisesti. Koronavuonna 2020 veneilyn suosio ryöpsähti, kun ihmiset etsivät tekemistä lähialueeltaan. Uusia vesikulkuneuvoja rekisteröitiin viime kesänä noin 25 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Tai näin yhä useammat miehet tekevät. Veneily on miesten harrastus. Veneet ovat heidän nimissään, ja he veneitä ohjaavat. Naiset istuvat kyydissä. Vuokravenepalvelu Skipperin asiakkaista miehiä on lähes 90 prosenttia. Suomen meripelastusseuran veneilytaitokursseille osallistuvista naisia on 29 prosenttia.

” Kaikki esikuvat ja roolimallit veneilyssä ovat miehiä.

Myös vuonna 2019 kaikki vesiliikenteessä kuolleet 43 ihmistä olivat miehiä.

Naiset ohjaavat moottoriveneitä ani harvoin. Niin harvoin, että pelkistä naisista koostuva veneilyseurue aiheuttaa avointa tuijotusta ja ääneen lausuttuja seksistisiä möläytyksiä.

Jos ihan vähän yleistää, eivätkö nimenomaan naiset, jos ketkä, kaipaisi helposti saavutettavaa luontoharrastusta, jossa voi kokea olevansa rauhassa ja vapaa?

Miksi emme siis veneile? Estävätkö typerät sukupuolistereotypiat meitä muuten rehvakkaita suomalaisnaisia ottamasta veneen ohjaksia omiin käsiimme?

Ihan aluksi vastausta on syytä kaivella omasta navasta.

Miksen ole rohkea veneilevä nainen?

Ostimme miespuolisoni kanssa käytetyn HT-veneen vuonna 2017. HT-vene on retkivene, johon mahtuu muutama ihminen nukkumaan. Mies oli haaveillut veneestä pidempään, ja ehdotin itse, että ostan veneestä puolet, joten saamme vähän isomman paatin. Vene on siis meidän molempien nimissä.

Se on upea retrovene, oranssikattoinen Terhi 1970-luvun puolivälin tienoilta. Ilahdun aina, kun näen sen pröystäilemättömän olemuksen kellumassa laiturissa Päijänteellä.

Alusta asti suunnittelin, että alan tietenkin ajaa omaa venettäni. Kuinka vaikeaa se nyt voi olla!

Nyt on kulunut neljä vuotta, enkä ole vielä tehnyt niin.

Mieskään ei ollut aluksi mikään veneilijä, mutta oli viettänyt minua enemmän aikaa vesillä.

Milla Hänninen sanoo itsekin ensin ajatelleensa, että veneilykurssille menee puoliso, ei hän itse.

Ensimmäisen kesän katselin miehen ähräämistä köysien kanssa ja ärtynyttä epävarmuutta tilanteissa, joissa vaaditaan vähän enemmän kokemusta. Kuten rantautumista hankalaan laituripaikkaan suosittuun satamaan, joka aurinkoisena päivänä pullistelee ihmisiä eli potentiaalisia aloittelijoiden virheille naurajia. Veneen pienikin kolahtaminen laituriin tai rantakiviin vaikutti pahalta virheeltä. Ajattelin, että on parempi, ettei kaksi kokematonta sählää yhtä aikaa.

Kaikki esikuvat ja roolimallit veneilyssä ovat miehiä.

Niin meni se kesä, sitten seuraava ja sitä seuraava. Mies on kehittynyt paremmaksi ja itsevarmemmaksi veneenkäyttäjäksi, ja joka alkukesä, kun julistan pontevasti, että tänä kesänä alan ajaa venettä, hän vastaa oikein ystävällisesti, että ilman muuta.

Sitten menen veneeseen istumaan, katson, kun mies ährää taas köysien kanssa, starttaa moottorin ja tarttuu rattiin.

Miksi teen näin?

– Kaikki esikuvat ja roolimallit veneilyssä ovat miehiä. Olemme kasvaneet maailmassa, jossa isät ja muut miehet ovat ohjanneet veneitä ja nähneet mainoskuvastoa, jossa miehet ovat kipparilakki päässä ja naiset jossakin passiivisessa roolissa, sanoo vuokravenepalvelu Skipperin toinen perustaja Anne-Leena Raij.

Jo merimiesten nimi kertoo oletetun sukupuolen. Naisten tehtävänä on pitää koti kauniina ja itkeä ikäväänsä rannalla.

Usein veneily myös vaatii isoja investointeja. Miehillä on tunnetusti enemmän rahaa sekä päätösvaltaa moottoriasioiden ostamisessa. Miehet sosiaalistuvat eli kasvavat yhteiskunnassamme helpommin ottamaan haltuunsa koneet ja laitteet. Naiset kasvavat luulemaan, etteivät ymmärrä koneista ja laitteista yhtä paljon kuin miehet.

On ostettava paitsi vene, myös hankittava sille laituripaikka, talvisäilytyspaikka sekä jokin väline, jolla vene kuljetetaan ja lasketaan veteen ja nostetaan sieltä ylös. (Siis yleensä traileri.) Sitten on vakuutukset, moottorinhuolto ja niin edelleen.

Nämä ovat mitä ilmeisimmin niitä miesten töitä, joita luetellaan aina vastineeksi naisten päivittäiselle kodinhoidolle.

Näytä niille, sisko

Kun naiset ovat päässeet liikkumaan, he ovat saaneet vapautta.

Historiallisesti, ja joissakin paikoissa maailmassa yhä, jo se, että naiset oppivat pyöräilemään, laajentaa heidän elinpiiriään ja tuottaa osaamisen ja voimaantumisen tunteita.

Sama koski naisten autoilun alkuaikoja. Autoileva nainen on villi ja vapaa, miehen kuskailusta riippumaton. Siksikin miehet ovat mielellään omineet vauhdikkaat pelit ja ovat kautta historian yrittäneet väittää, että vain he osaavat ja saavat niitä käyttää.

Vaikkei naisia nykypäivänä suoranaisesti estetäkään ohjaamasta venettä, epäsuorasti tällaisia viestejä sataa monesta suunnasta. Niitä esittävät ne laiturilla seisovat vanhemmat miehet, jotka tuijottavat häpeilemättä ja kysyvät naisilta, että ’missäs se teidän kippari on’. Tai ne, jotka odottavat naisen mokaavan veneen käsittelyssä. Ja kun odotettu moka tapahtuu, sen syynä ei ole aloittelijan kokemattomuus vaan naisen sukupuoli.

Sama koskee tutkimusten mukaan naisten autoilua. Naiset omaksuvat herkästi ympäristöstä tulevat vähättelevät signaalit. Sisäinen ääni ei ole se hauista näyttävä, osaava nainen, vaan nainen, jonka peukku sojottaa alaspäin. Puhekuplassa lukee: ”No you can’t”.

” Jälkeenpäin mietin, että mitä ihmettä. Miten tiukassa on omassa päässäkin se ajatus, että mies ajaa venettä.

Onneksi on jyväskyläläinen Milla Hänninen, 43, jonka puoleen epävarma veneilijänainen voi kääntyä. Hänninen on kasvanut konkreettisesti meren rannalla Kristiinankaupungissa, mutta ryhtyi haaveilemaan veneilystä vasta muutettuaan Jyväskylään 13 vuotta sitten.

– Täällä on joka puolella järviä, ja olen ihaillen katsellut veneileviä ihmisiä.

Sellaisia ei kuitenkaan ollut Hännisen tuttavapiirissä, eikä Hänninen päässyt veneilemään. Vuosi sitten, koronan peruttua kaikki kesälomasuunnitelmat, Hänninen ilmoitti miehelleen, että heidän perheensä alkaa muuten nyt veneillä.

– Huvittavaa tässä on se, että olen independent woman ja ajanut 18-vuotiaasta asti autoa, mutta itsekin ajattelin, että mies menee veneilykurssille.

Mies ilmoitti Hänniselle, että se ei taida olla hänen juttunsa. Niinpä Hänninen päätti, ettei perheen veneily jää siitä kiinni, vaan hän menee kurssille itse.

– Jälkeenpäin mietin, että mitä ihmettä. Miten tiukassa on omassa päässäkin se ajatus, että mies ajaa venettä.

Hänninen soitteli varmuuden vuoksi muutamalle veneilevälle, miespuoliselle työkaverilleen. Heiltä hän sai vahvistusta, että hän oppii kyllä veneilemään.

– Sain kyllä toisenlaisiakin kommentteja, kuten että jos myrskyää, ei saa ruveta itkemään, Hänninen muistelee.

– Ajattelin vain, että I will show you.

Kurssilla Milla Hänninen ajoi kahdesti laituriin poikittain. Nyt veneilykertoja on jo kymmeniä, ja osaaminen karttuu koko ajan.

Hänninen tosiaan näytti epäilijöille. Viime kesänä hän kävi vesillä 35 kertaa. 35!

– Kurssilla ajoin veneen kaksi kertaa laituripaikkaan poikittain. Ensimmäisellä kerralla vesillä perheen kanssa jännitin rantautumista niin paljon, että hermostuin heille. Pyysin kyllä sitten anteeksi, sillä he eivät olisi tulleet mukaan veneeseen toista kertaa.

Niin, se karjuminen. Kuinka monta kertaa olenkaan nähnyt tilanteen, jossa mies ohjaa venettä rantaan ja karjuu naiselle, joka ei tee mitään mutta jonka vika miehen hankala rantautuminen jostain syystä on.

” Moni ei halua opetella oman puolison kanssa juuri huutamisen takia, kertoi kurssin vetäjä.

Olen muuten itsekin käynyt veneilykurssin. Venemerkki Buster järjestää yhden päivän kestäviä veneilykouluja, joissa opitaan veneilyn perusteet.

Kursseilla käy paljon kaltaisiani naisia, jotka haluaisivat ajaa venettä. Moni ei halua opetella oman puolison kanssa juuri huutamisen takia, kertoi kurssin vetäjä. Hän kertoi myös, että huutaminen johtuu huutajan omasta epävarmuudesta ja siitä, ettei huutaja osaa itse sen paremmin.

Rantautumisessa kaikkein tärkeintä on rauhallisuus, niin kuin vesillä muutenkin. Häslääminen ei auta, niin kuin ei juuri missään muuallakaan.

Kurssilla oli kivaa, opettavaista ja ymmärtäväistä. Ajoin venettä hiljaa ja kovaa, ajoin sillä satamaan ja laituripaikkaan. Hankalat tilanteet kokeiltiin monta kertaa. Ei haittaa, vaikka vene kolisee, se on materiaa, sanoi ohjaaja.

Mutta kurssin jälkeen en tehnyt niin kuin Hänninen ja ryhtynyt heti pontevasti ohjaamaan omaa venettä. Kurssista on nyt kolme vuotta.

Kesän paras päivä

Milla Hänninen työskentelee Telian aluemyynnin vetäjänä. Hänen tiimissään on 25 henkilöä. Päivässä saattaa olla kahdeksan palaveria, joihin voi osallistua sata ihmistä. Työpäivän jälkeen veneilykautena Hänninen ajaa Jopollaan Lutakon satamaan Jyväskylän keskustassa ja hyppää veneeseen.

– Tarvitsen vastapainoksi sitä, että saan olla ihan rauhassa. Kun irtautuu veneellä laiturista ja keskittyy sen lähtöhetken, siinä jo työasiat jäävät. Sen jälkeen on vain todella rentouttavaa. Parin tunnin veneily katkaisee ihan totaalisesti arjen.

” Vene on myös väline, jolla pääsee välillä pois perheen luota.

Hänninen pitää eniten siitä, että saa veneillä iltaisin, ehkä yksin, katsoa auringonlaskua ja ajaa Lutakon upeaa siluettia ihaillen takaisin satamaan. Toinen suosikkiasia, vähän niin kuin paluu lapsuuteen, on laittaa vene ankkuriin ja hyppiä sieltä uimaan. Siihen lähtevät mukaan kaksi teini-ikäistä poikaakin.

Lyhyen venematkan päässä on myös Päijänteen virkistysalueyhdistyksen yleinen sauna, jonne Hänninen on veneillyt useasti saunapuut mukanaan.

– Kun olen vienyt kavereitani mukana, he ovat kaikki poikkeuksetta hehkuttaneet, että heillä oli kesän paras päivä.

Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu

– Saat stressata, saat olla epävarma, sanoo Skipperin Anna-Leena Raij.

Hän tietää itsekin, mistä puhuu. Hänen äitinsäkin hankki aikoinaan itselleen veneen. Kun Raij’n omaan perheeseen tuli lapsia, Raij ”jäi naisen rooliin”. Nyt hän on palannut veneilemään.

– Se voimaantumisen määrä on ihan mieletön! Ja jos näin voi sanoa, niin vene on myös se väline, jolla pääsee välillä pois perheen luota. Siinä tulee ultimaattinen vapauden tunne.

Naisten veneilyn edistäminen on myös Skipperin bisnesfilosofiaa. Mitä enemmän on veneileviä naisia, sitä enemmän on tietysti potentiaalisia asiakkaita.

” Jännitys ja mokailu kuuluu kaikkien uusien asioiden aloittamiseen

Skipperin ideana on olla eräänlainen veneiden AirBnB. Sieltä voi vuokrata yksityisten ihmisten veneitä tai Skipperin omia veneitä.

– Yleensä veneillä on naisten nimet ja miehet ohjaavat niitä, mutta meillä veneet on nimetty miesten mukaan.

Skipperin veneitä ovat muun muassa Köpi, Uffe, Peltsi, Pantse, Makke ja Manu.

– Meiltä ei myöskään koskaan tulla näkemään mainontaa, jossa mies ohjaa venettä ja nainen on bikinit päällä kannella.

Raij muistuttaa, että jännitys ja mokailu kuuluu kaikkien uusien asioiden aloittamiseen. Tietysti mukavampaa olisi, jos mokia ei tuijottaisi laiturilta tuomitsevien merikarhujen rivistö, mutta mitä sitten, jos tuijottaakin.

Niin kuin mikään mukaan taito, veneily ei kehity, jos ei veneile. Oma veneilytaito ei kehity myöskään sillä, että istuu veneessä ja katsoo, kun toinen veneilee.

Tänä kesänä kyllä ryhdyn siihen. Ihan varmasti.

Lue lisää: Linnea ja Miia ovat pariskunta ja poliiseja, eikä se ole vieläkään itsestäänselvää – Kaj joutui valehtelemaan olevansa hetero, jotta pääsisi poliisikouluun 70-luvulla

Lue lisää: Emmalla oli kasin keskiarvo, mutta hän valitsi silti kymppiluokan – yhä useampi tekee samoin, jotta pääsisi unelmiensa lukioon

Lue lisää: Elina, 34, osti miehensä kanssa vanhan talon, koska ei kehdannut kieltäytyä kaupoista: ”Me jäädyimme ihan totaalisesti kauppatilanteessa”