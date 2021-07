Ulkonäkötutkija Outi Sarpilan mukaan kauneuteen liitetään pitkä lista positiivisia ominaisuuksia, joista voi hyötyä elämässä. Naisille kauneuden vaikutukset ovat kuitenkin arvaamattomampia kuin miehille.

”Minulta ei ikinä kysytä henkilöllisyystodistusta.”

”Ihmiset jotka eivät edes olisi katsoneet minua ennen, ovat nykyään kilttejä minulle.”

”Se voi olla pientä ja huomaamatonta. Sinulta ei esimerkiksi veloiteta ylimääräisestä juomasta tai jälkiruoasta tai joku tarjoutuu auttamaan sinua. Saatatte miettiä, että ehkä jotkut ihmiset vain ovat kivoja ja haluavat auttaa, mutta mikseivät ihmiset tehneet hyviä tekoja, kun olin 115-kiloinen? Miksi yhtäkkiä näitä hyviä tekoja alkoi tapahtua, kun laihduin? Miksi hyviä tekoja oli ennen yksi vuodessa ja nyt kymmenen viikossa? Se ei ole sattumaa.”

TikTokissa hashtagillä #prettyprivilege on 96,7 miljoonaa näyttökertaa.

Pretty privilege -ilmiössä on kyse siitä, että hyvästä ulkonäöstä on usein hyötyä elämässä.

Ihmiset jakoivat TikTokissa kokemuksiaan siitä, miten heitä on kohdeltu tavallista paremmin vain siksi, että he sopivat ulkoisesti yhteiskunnassa vallitseviin kauneusihanteisiin. Heitä oli esimerkiksi autettu enemmän tai palveltu paremmin.

Ihmiset kertoivat myös, että heitä oli alettu kohdella huonommin, kun heidän ulkonäkönsä ei enää vastannutkaan täysin ihannetta.

– On todella paljon tutkimusnäyttöä siitä, että kauniina pidetyt ihmiset hyötyvät ulkonäöstään monella tavalla, eli ilmiö on todellinen, kertoo muun muassa ulkonäköön erikoistunut taloussosiologian dosentti Outi Sarpila Turun yliopistosta.

Kaunis saa parempaa palkkaa, enemmän ystäviä ja sairastaa vähemmän

Tutkijat eivät kuitenkaan ole yksimielisiä siitä, mistä ilmiössä on kyse. Esimerkiksi sosiaalipsykologiassa ilmiötä on selitetty “mikä on kaunista, on hyvää” -stereotypialla. Se tarkoittaa, että ihmiset liittävät kauneuteen automaattisesti muita myönteisiä piirteitä, mikä hyödyttää hyvännäköisinä pidettyjä ihmisiä.

– Tutkimusten mukaan kauniita pidetään muun muassa älykkäämpinä, kykenevämpinä tai pätevämpinä erilaisiin tehtäviin, ystävällisempinä, miellyttävämpinä ihmisinä sekä yhteistyökykyisempinä, Sarpila listaa.

Evoluutiopsykologisen selityksen mukaan ihmiset puolestaan suosivat kauniita yksilöitä, koska se on palvellut ihmislajin selviytymistä. Tässä selitysmallissa siis ajatellaan, että on ihmiselle sisäsyntyistä suosia kauniita ihmisiä.

Sosiologiassa kauneutta on alettu lähestyä viime vuosina yhä enenevissä määrin tietynlaisena pääomana. Tämä viittaa siihen, että kyse on eräänlaisesta resurssien kimpusta, joka koostuu kasvonpiirteistä, vartalon koosta ja muodosta sekä vaatetus- ja ehostustyylistä. Resursseilla on erilainen arvo erilaisissa sosiaalisissa ympyröissä, mutta etenkin nuoruudella, valkoisuudella ja hoikkuudella on monessa mielessä universaalia arvoa.

” Kauniimmat ihmiset löytävät todennäköisemmin kumppanin ja pariutuvat nuorempina, saavat parempaa palkkaa ja sairastavat vähemmän.

Ulkonäkö ja kauneus vaikuttavat siis kiistämättä kohteluun. Sarpilan mukaan tilanteissa, joissa ihmisillä on vähän informaatiota vastapuolesta, ulkonäöllä on enemmän merkitystä. Lisäinformaatio taas lähtökohtaisesti vähentää ulkonäön merkitystä.

Tavallista paremman ulkonäön edut eivät jää vain mielikuviin ja parempaan kohteluun, vaan lista hyödyistä on pitkä.

– Useat tutkimukset osoittavat esimerkiksi, että kauniimmat ihmiset löytävät todennäköisemmin kumppanin ja pariutuvat nuorempina, heillä on enemmän ystäviä ja he saavat parempaa palkkaa ja tulevat todennäköisemmin palkatuiksi. He myös sairastavat vähemmän erityisesti verrattuna epäviehättävinä pidettyihin ihmisiin.

Työelämässä kauneuden hyödyt voivat kääntyä jopa haitoiksi

Tutkimuskirjallisuus ei kuitenkaan Sarpilan mukaan ole yksiselitteisesti osoittanut, että kauniiden ihmisten edut poikkeaisivat ”tavalliselta” näyttävien yksilöiden sosiaalisista ja taloudellisista eduista. Sen sijaan selvempää on, että epäviehättävinä pidetyt ihmiset suljetaan monella tapaa ulos ja he kärsivät muuta väestöä enemmän taloudellisesti ja sosiaalisesti.

– Tutkijoiden kesken on keskusteltu jonkin verran siitä, onko kyse itse asiassa enemmän siitä, että epäviehättävinä pidetyt ihmiset kärsivät ja joutuvat monessa mielessä yhteiskunnan marginaaliin, kertoo Sarpila.

” Kauneus liitetään feminiinisyyteen, johon taas liitetään tiettyjä ominaisuuksia, kuten lempeys, joka ei taas sovi stereotyyppiseen kuvaan vaikka johtajasta.

Vaikka kauneudesta on monenlaista etua, hyvännäköisilläkin on omat ongelmansa. Kauneus voi esimerkiksi laukaista ihmisissä ajatuksen siitä, että kaunis nainen ei ole johonkin tehtävään soveltuva.

– Työelämän puolelta on jonkin verran näyttöä siitä, kuinka kauniit naiset saattavat tulla syrjityiksi miesvaltaisilla aloilla. Tätä on selitetty muun muassa sillä, että kauneus liitetään feminiinisyyteen, johon taas liitetään tiettyjä ominaisuuksia, kuten lempeys, joka ei taas sovi stereotyyppiseen kuvaan vaikka johtajasta, Sarpila selittää.

Tutkimuskirjallisuus ei siis Sarpilan mukaan tosiaan yksiselitteisesti tue niin sanottua ”kauniit ihmiset pärjäävät paremmin elämässä” -hypoteesia.

– Naisille kauneuden vaikutukset ovat ylipäätään arvaamattomampia kuin miehille. Siitä voi olla niin haittaa kuin hyötyäkin. Sen sijaan miehille hyvännäköisyydestä on todennäköisemmin vain hyötyä.

