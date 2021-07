3 tapaa, joilla tasa-arvo on ottanut pandemian keskellä takapakkia – näin Suomen tasa-arvotyöhön lupaamat 150 miljoonaa euroa käytetään

Luulitko, että tasa-arvo on jo saavutettu? Naisten ja tyttöjen asema on ottanut takapakkia niin, että se nousi puheenaiheeksi myös Pariisin historiallisessa tasa-arvokonferenssissa.

Tasa-arvo on hauras asia. Sen meille on osoittanut koronapandemia, joka on kaiken muun ohella aiheuttanut sen, että naisten asema on heikentynyt laajasti paitsi Suomessa myös maailmalla.

Koronapandemian varjopuolet nousivat esiin myös toissa viikolla Pariisissa järjestetyssä historiallisessa Generation Equality -konferenssissa, jossa pääministeri Sanna Marin edusti Suomea. Siellä Suomi sitoutui edistämään tasa-arvoa 150 miljoonalla eurolla.

Kysyimme YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin toiminnanjohtaja Jaana Hirsikankaalta, miten naisten asema on ottanut takapakkia kuluneen pandemiavuoden aikana.

1. Naisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt räjähdysmäisesti

YK:n pääsihteeri António Guterres on julistanut pandemian aikana lisääntyneen, etenkin naisiin kohdistuvan kotiväkivallan varjopandemiaksi. Väkivallan lisääntyminen ei yhteiskuntaluokkaan tai siihen, missä päin maailmaa ollaan.

Suomessa lähisuhdeväkivaltaan liittyvät rikosilmoitukset ja avunpyynnöt ovat koronapandemian aikana lisääntyneet, ja väkivallan uhreja auttavien organisaatioiden asiakasmäärät ovat kasvaneet. EU-tutkimusten mukaan Suomi on edelleen yksi väkivaltaisimmista maista naisille.

– Ongelma on myös ollut se, että monet palvelut, kuten turvakodit, ovat olleet pois käytöstä, eli avun pariin ei ole ollut pääsyä, Jaana Hirsikangas kertoo.

2. Naiset ovat koronan eturintamassa

Moni nainen on elänyt jo yli vuoden muita suuremmassa riskissä saada koronatartunta. Iso osa terveyden- ja sairaanhoitajista on naisia, jotka eivät voi jäädä etätöihin.

Suomessa terveys- ja sosiaalialalla työskentelevien naisten osuus on suuri: 86 prosenttia.

3. Hoitotaakan lisääntyminen

Päiväkotien ja koulujen sulkeutuminen ja koko perheen kotiin jääminen on konkreettinen esimerkki siitä, miten hoitotaakan lisääntyminen kohdistuu etenkin naisiin.

– Sukupuolirooleihin liittyvät vastuut ovat konkretisoituneet kriisitilanteessa. Tässä on menty selvästi taaksepäin, Hirsikangas sanoo.

Arvioiden mukaan naisten työtaakka kasvoi miehiin verrattuna nelin- tai jopa viisinkertaiseksi.

Kunnianhimoisia lupauksia tasa-arvotyölle

Vaikka Pariisin tasa-arvokonferenssi nosti puheenaiheeksi koronapandemian ongelmat, se ei ollut ainoa syy mittavalle tapahtumalle. Edellisen kerran yhtä suuri feministinen konferenssi järjestettiin vuonna 1995 Pekingissä – mutta 25 vuotta myöhemmin moni asia junnaa edelleen paikoillaan.

– Naisiin kohdistuva väkivalta ei ole poistunut, ja naisten taloudellinen asema miehiin nähden on heikompi.

– Loputon kriisi on myös seksuaali- ja terveysoikeuksien puuttuminen, eli naisilla ei ole monissa maissa päätäntävaltaa omaan kehoonsa, Hirsikangas kertoo.

” Suomessa tyttöjen ja naisten osallistuminen teknologia-alalle on Euroopan huonointa.

Kaikkiin näihin teemoihin asetettiin kunnianhimoisia tavoitteita seuraavalle viidelle vuodelle. Esimerkiksi Bill ja Melinda Gatesin säätiö teki yhden historiansa suurimmista sitoumuksistaan lupaamalla 2,1 miljardia dollaria naisten oikeuksien edistämiseen.

Suomi teknologian huippumaa? Ei aivan

Entä mitä Suomen konkreettiset toimet ovat? Suomella on globaali johtorooli teknologisen tasa-arvon edistämisessä, ja siihen työhön ohjataan myös iso osa luvatusta 150 miljoonasta eurosta.

– Suomessa tyttöjen ja naisten osallistuminen teknologia-alalle on Euroopan huonointa. Meillä on täällä valtava ala, jossa naisten osuus on pieni, Hirsikangas sanoo.

Esimerkiksi 80 miljoonaa euroa 150 miljoonasta ohjataan tasa-arvoisen teknologian edistämiseen. Suomi painottaa naisten osuuden lisäämistä teknistieteellisillä aloilla, sukupuolittuneen väkivallan kitkemistä verkossa sekä investointeja tasa-arvoa tukeviin teknologioihin ja innovaatioihin.

– Se hämärtyy usein Suomessa, miten kaukana olemme tasa-arvosta. Onhan meillä paljon onnistumisia esimerkiksi hallitustasolla, mutta samanaikaisesti tehtävää on ihan hirveästi täälläkin.

Lisäksi Suomi rahoittaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niihin liittyvien oikeuksien edistämistä maailmanlaajuisesti yhdessä muiden valtioiden ja järjestöjen kanssa. Tavoitteena on, että yksilöillä olisi oikeus päättää tietoisesti ja vastuullisesti omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista, ilman painostusta tai väkivallan uhkaa.

