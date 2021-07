Kehuitko kaverin ulkonäköä, kun tämä näytti kivalta? Ei kannattaisi, sanoo asiantuntija ja kertoo, mitä siitä seuraa

– On oletusarvo, että jos nainen on jollain tapaa näkyvillä, niin hänen ulkonäköään täytyy kommentoida. Jokaisella on oikeus olla olemassa ilman, että sitä kommentoidaan, ulkonäkötutkija Erica Åberg sanoo.

”Huh, näytät upealta, tulee ihan hiki.”

”Vau, mikä nainen!”

”Siinä kaunis nainen on pilannut itsensä tatuoinneilla.”

Tämän yhtälön ratkaisemiseen ei tarvita pitkää matikkaa: mikä on lopputulos, jos näkyvillä on naisen kuva ja siinä yhteydessä kommentointimahdollisuus? Monesti kuvan alle kertyy palautetta naisen ulkonäöstä – ihan pyytämättä.

– On oletusarvo, että jos nainen on jollain tapaa näkyvillä, niin hänen ulkonäköään täytyy kommentoida. Jokaisella on oikeus olla olemassa ilman, että sitä kommentoidaan, ulkonäkötutkija ja taloussosiologian tohtori Erica Åberg sanoo.

Negatiiviset kommentit ja haukkuminen ovat Åbergin mukaan selkeätä vallankäyttöä. Toisaalta, olivat kommentit millaisia tahansa, hyvätkin kommentit lisäävät tutkimusten mukaan tunnetta siitä, että kommentoinnin kohdetta katsotaan ja arvostellaan jatkuvasti.

Åbergin mielestä on tärkeä tuoda esiin, että vaikka jossain on naisen kuva, sitä ei tarvitse kommentoida. Ja toisia ihmisiä olisi hyvä opetella kehumaan muustakin kuin ulkonäöstä, ellei ihminen ole erikseen pyytänyt ulkonäköä kommentoimaan.

Kommentoinnilla näytetään, mikä on naisten paikka

On myös olemassa tietty muotti, johon naisen pitäisi ulkonäköineen solahtaa: pitäisi näyttää hyvältä ilman, että paljastuu, että on tehnyt juuri mitään ulkonäkönsä eteen. Yksi esimerkki tästä on niin sanottu meikitön meikki, jonka tarkoitus on kohentaa ulkonäköä muttei erottua näkyvästi kasvoilta.

Jos nainen sen sijaan on tatuoitu, lävistetty tai käynyt kosmeettisissa toimenpiteissä, ei ole ollenkaan tavatonta kuulla jonkun kertovan naisen ”pilanneen” itsensä.

– Ajattelen, että tällainen käsitys liittyy luonnollisuusihanteeseen. Ajattelemme, että luonnollinen nainen on kaunis nainen, Åberg selittää.

” Tämä juontaa juurensa yhteiskuntarakenteeseen, joka pyrkii pitämään naisen keskittymässä ulkonäköönsä.

Luonnollisuus liitetään usein käsitykseen aitoudesta ja puhtaudesta, sekä kehon että mielen tasolla. Luonnollista ulkonäköä ei mielletä pelottavaksi tai juonittelevaksi, joka uhkaisi millään tavalla vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä tai olisi paheellinen viettelijä, jota tulisi varoa.

Kommentoinnin takana on myös ajatus siitä, että naisen ensisijainen tehtävä on olla kaunis tai viehättävä jonkun muun katsetta varten.

– Tämä juontaa juurensa yhteiskuntarakenteeseen, joka pyrkii pitämään naisen keskittymässä ulkonäköönsä ja tätä kautta olemaan se ’heikompi sukupuoli’, tyytymään kiltisti siihen mitä annetaan ja pysymään pois yhteiskunnallisesta vallasta, Åberg sanoo.

Ulkonäkö vaikuttaa kaikkeen, vaikkemme sitä uskoisi

Ulkonäöstä ja sen merkityksestä tulisi Åbergin mielestä puhua yhteiskunnassa enemmän.

Åbergin mukaan elämme visuaalisessa maailmassa ja kulutuskulttuurissa, minkä vuoksi ulkonäkö on keskeinen osa nuorten ja vanhempienkin ihmisten elämää.

On tärkeää tiedostaa, että jos ulkonäöstä ei puhuta ja jos omia ulkonäköennakkoluuloja ei kyseenalaisteta, sillä on seurauksia. Tällöin ulkonäkö pääsee vaikuttamaan moneen asiaan, joita emme tavallisessa arjessa edes huomaa.

Tutkimusten mukaan ulkonäkönormit täyttävä ihminen saa helpommin töitä ja parempaa palkkaa, ja tulee arvioiduksi positiivisemmin kuin normista poikkeava. Ulkonäöstä tehdään sekä tarkoituksella että tarkoittamatta päätelmiä henkilön muista ominaisuuksista, kuten osaamisesta, kyvykkyydestä tai yleisestä energiatasosta.

Ulkonäkötutkijallakin voi olla ulkonäköpaineita

Vaikka Åberg on ulkonäkötutkija, hän huomaa mielensä olevan usein yhtä vääristynyt ja puolueellinen kuin kenen tahansa muunkin. Tutkijalle sen tiedostaminen on kuitenkin ehkä hieman helpompaa.

– Huomaan omat ennakkoluuloni ja osaan jollakin tavalla käsitellä ja täsmentää niitä. Havainnoin ulkonäköön liittyviä ennakkoluuloja tilanteissa, joissa niitä ei välttämättä ole totuttu huomaamaan, ja kyseenalaistan niiden paikkansapitävyyden mielessäni.

Myös Åbergin näkemys omasta ulkonäöstään on muuttunut elämän varrella. Siihen on vaikuttanut niin koulutus, tutkijuus kuin ikä ja lastenkin saaminen.

” Ulkonäköni on todella epäkiinnostava verrattuna siihen, mitä sanottavaa minulla on.

– En ole enää niin pakkomielteinen oman ulkonäköni suhteen kuin nuorena. Olen armollisempi ja ymmärtäväisempi siitä, että on itseasiassa ihan sama miltä itse näytän. Loppujen lopuksi ulkonäköni on todella epäkiinnostava verrattuna siihen, mitä sanottavaa minulla on.

Åbergin mukaan yhteiskunta on toki istuttanut hänenkin päähänsä ajatuksen, että ulkonäkö olisi keskeisin asia hänessä. Hän taistelee kuitenkin ajatusta vastaan tuomalla ulkonäkönsä sijaan älyään tai luonnettaan esiin.

– Pyrin rikkomaan kuvaa siitä, että nainen on yhtä kiinnostava kuin ulkonäkönsä. En ole koskaan omasta mielestäni ollut riittävän ihanan näköinen, mutta voin lähipiirini mielestä silti olla ihana ja hauska luonteeltani, ja panostaa siihen.

Åberg myöntää kuitenkin usein haaveilevansa erilaisista ulkonäöistä, esimerkiksi ruotsalaisen Rakasta mua -sarjan pääosanaisen poskipäistä tai Rakkaus ja anarkia -sarjan päähenkilön vaatekaapista.

– Loppujen lopuksi olen ihan tyytyväinen näin. On tärkeää tuoda esiin, että halu näyttää joltain muulta ja halu olla joku muu tulevat ja menevät. Se, mitä jokainen on, on usein paljon parempaa kuin se mitä haluaisi olla.

