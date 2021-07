Kaveri ei uskonut, että Niko, 22, on biseksuaali – 9 suomalaista kertoo nyt, millaisia ennakkoluuloja biseksuaalit kohtaavat: ”Kyllä sinä homo taidat olla”

Biseksuaaleihin kohdistuu monia stereotypioita, ja heihin saatetaan suhtautua ennakkoluuloisesti jopa sateenkaariyhteisöjen sisällä. Nyt on aika murtaa harhaluulot: tässä jutussa biseksuaalit kertovat omin sanoin, mitä toivoisivat muiden ymmärtävän.

Janne Ahjopalon ja Olga Palon kirja Rakastan ihmistä – keskusteluja biseksuaalisuudesta antaa puheenvuoron biseksuaaleille. Kaksikko on haastatellut kirjaansa varten biseksuaaleja.

Kokosimme teoksen pohjalta listan asioista, jotka biseksuaalit haluaisivat kaikkien ymmärtävän.

1. Biseksuaalisuus ei ole vain kokeilunhalua

Yleinen naisten kokema ennakkoluulo on, että bi-nainen on naisten kanssa vain siksi, että on kokeilunhaluinen ja yliseksuaalinen. Naisten keskisiä seksuaalisia tekoja pidetään myös melko laajasti hyväksyttävinä ilman, että niitä välttämättä ajatellaan bi- tai homoseksuaalisuutena.

”Heteroiden ennakkoluulot on sellaisia, että binaiset tykkää vaan pelleillä naisten kanssa, ja että se on vaan jotenkin kuumaa. Naisen biseksuaalisuuteen suhtaudutaan niin, että on joku seksihurjastelija, jonka kanssa voi harrastaa kolmen kimppaa.” Katja, 24

Olga Palo mainitsee yhdeksi syyksi pornon. Se on ollut valtavirtaistamassa naisten välistä seksiä, mutta on samalla kehystänyt sen joksikin, joka tapahtuu heteromiehen katseen alla tai sitä varten.

– Kaikkea seksiä katsotaan valtavirrassa miehisen linssin läpi. Naisten välinen seksi näyttäytyy viihteenä miehille, ja siksi se mahtuu paremmin heteronormiin. Miesten välinen seksi taas on tästä kulmasta mahdotonta, se on heti liian homoa, Palo kirjoittaa.

2. Bi-mies ei ole ”kaapissa oleva homo”

Jos bi-naisia ei oteta vakavasti ja pidetään pohjimmiltaan heteroina, bi-miehet kokevat vastakkaisia ennakkoluuloja. Biseksuaalia miestä pidetään usein homona, joka ei kehtaa myöntää asiaa ja seurustelee naisten kanssa vain, koska se on ”turvallisempaa”.

”Eräs panseksuaali miespuolinen kaverini sanoi, että ”Kyllä sinä homo taidat olla”. Hän ei uskonut minun olevan bi, vaikka olen seurustellut naisten kanssa.” Niko, 22

”Suomessa ehkä unohdetaan että sellainen asia [kuin biseksuaalisuus] on olemassa. Aina jos mies seurustelee miehen kanssa niin ajatellaan että se on homo, mutta eihän se välttämättä ole.” M, 21

3. Biseksuaali ei ole pettäjä

Monella on harhaluulo, että koska biseksuaali on kiinnostunut useammasta kuin yhdestä sukupuolesta, hän voi lähteä koska tahansa kenen tahansa mukaan ja pettää kumppaniaan. Seksuaalinen suuntautuminen ei kuitenkaan määritä sitoutumiskykyä.

”En ole ikinä pettänyt. Tiedän, etten vain kykenisi siihen. Se, että biseksuaali pettää, on ihan hirveä ennakkoluulo. Ei se [pettäminen] todellakaan liity siihen seksuaaliseen suuntautumiseen.” Katja, 24

4. Voi olla biseksuaali, vaikkei olisi seurustellut samaa sukupuolta olevan kanssa

Joskus biseksuaali saattaa kokea vähättelyä siksi, että on sattunut seurustelemaan vain tietyn sukupuolen edustajien kanssa. Ihminen on biseksuaali, jos itsensä sellaiseksi määrittelee – riippumatta siitä, kenen kanssa seurustelee tai on seurustellut. Esimerkiksi vain miesten kanssa ollut bi-nainen on bi, vaikkei hän koskaan päätyisi suhteeseen naisen kanssa.

”Jos en ole seurustellut naisen kanssa eli parisuhteissa kumppaneinani on ollut vain miehiä ja määrittelen itseni biseksuaaliksi, niin joidenkin mielestä en voi olla aito bi. Tällainen stereotypia on ärsyttävää.” Marika, 29

”On paljon heteroihmisiä tai homoja, jotka eivät koskaan löydä kumppania ja silti heillä on se seksuaalisuus olemassa. Että eihän seksuaalisuus sitä seksuaalista kanssakäymistä vaadi.” Sara, 39

5. Biseksuaaleihin suhtaudutaan ennakkoluuloisesti myös homopiireissä

Voisi luulla, että homoilta heruisi ymmärrystä bi- ja panseksuaaleille. Näin ei kuitenkaan aina ole. Biseksuaalit kohtaavat syrjintää ja ennakkoluuloja myös sateenkaariyhteisön sisällä.

”Bi-kaverini eksä oli lesbo, ja hoki jatkuvasti, että: ”ootsä varma että sä et halua miestä”. Ja sitten kun kaverini seurusteli naisen jälkeen miehen kanssa, se entinen oli kuittaillut, että ”miltä muna maistuu”. Ja tuo on todella yleistä.” Katja 24

”Olen saanut osakseni syrjintää heterokavereilta, miehiltä ja lesboilta. Se on ihan kamalaa.” Iltsu, 23

”Minulta tunnutaan vaativan, että minun pitäisi tulla ”normaaliksi”. Olen tavallaan väliinputoajakategoriassa, koska minua ei ymmärretä oikein miltään taholta.” Katariina, 38

”Setan toiminnassa olen törmännyt hämmästyttävän rumaan puheeseen biseksuaalisuudesta. Olen saanut kuulla, kuinka ”ne eivät kuulu tänne” ja kuinka ”ne nakertavat sisältä kaikkea vaivalla rakennettua”.” Katariina, 38

6. Biseksuaalisuus on usein näkymätöntä

Homoseksuaalisuudesta puhutaan yhä enemmän, ja homorakkaustarinoita näytetään elokuvissa, televisiossa ja kirjoissa. Moni kuitenkin kokee, että biseksuaalisuus on mediassa usein näkymätöntä.

”Brokeback Mountainista kohkattiin, että ”miesten välinen rakkaus, klassikkohomoelokuva”. Katsoin sen vuosien jälkeen kumppanini kanssa, ja me olimme todella hämmentyneitä: Tämähän kertoo aivan selvästi biseksuaalisuudesta!” Winckler, 32

7. Bi-naisia ei aina oteta vakavasti

Kirjassa monet haastatelluista naisista kertovat, että heidän naisiin kohdistuvaa kiinnostustaan ei oteta vakavasti. Etenkin heteromiehet saattavat pitää asiaa vitsinä tai heitä varten esitettynä leikkinä.

”Sitä pidetään jonakin pelleilynä, ei pystytä suhtautumaan vakavasti siihen, että bi-nainen on oikeasti kiinnostunut myös naisista vakavassa mielessä. Esimerkiksi jotkut miehet ajattelee, että: ”joo, voit sä harrastaa seksiä naisten kanssa, ei se haittaa”. Luulen, etten pystyisi seurustelemaan sellaisen miehen kanssa. Tuntuu hyvältä että mun nykyiselle miesystävälle ei olisi ok että pettäisin sitä naisen kanssa. Siitä tulee olo, että se ottaa vakavasti tämän.” Katja, 24

”Kerran Irlannissa kävelin yhden tytön kanssa käsi kädessä, joku mies juoksi perään, että voinko tulla teidän kanssa. --- DTM:ssä aina välillä tulee joku mies tuijottamaan pussailevia tyttöjä.” Varpu, 34

8. Biseksuaalisuudesta puhuminen on tärkeää

Sateenkaarinuoret kokevat moninkertaisesti enemmän kiusaamista, uhkailua ja väkivaltaa kuin heteronuoret. THL:n vuoden 2017 kouluterveyskyselyn mukaan lukiossa 29 prosenttia kyselyyn vastanneista sateenkaaripojista on kokenut syrjivää kiusaamista koulussa tai vapaa-ajalla, kun vain 9 prosenttia heteropojista on kokenut vastaavaa. Lisäksi sateenkaarinuoret kokevat terveydentilansa heikommaksi ja ovat ahdistuneempia kuin heteronuoret.

Nuorisotutkimusseuran ja Setan Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeen mukaan saateenkaarinuoret kokevat myös, että koulun opetusta leimaa yhä hetero- ja sukupuolinormatiivisuus. Etenkin seksuaalikasvatuksessa keskitytään heteroiden seksuaalisuuteen.

”Yksi tärkeä asia olisi se, että käytäisiin kouluilla puhumassa. Että nuoret tietäisivät, että on aikuisia, jotka ymmärtävät. Edelleenkään terveydenhoitajilla ja opettajilla ei ole tietoa tarpeeksi.” Varpu, 34

9. Biseksuaalisuus voi tarkoittaa montaa asiaa

Sateenkaaritermit voivat tuntua hankalalta, jos niihin ei ole tutustunut. Bi-, pan- ja omniseksuaalisuuden termit menevät helposti sekaisin. Ahjopalon ja Palon kirjassa termit on selitetty seuraavasti:

Monoseksuaalisuus tarkoittaa romanttista ja/tai seksuaalista kiinnostumista vain yhdestä sukupuolesta. Tunnetuimpia ovat hetero- ja homoseksuaalisuus.

Biseksuaali on ihminen, joka kiinnostuu romanttisesti ja/tai seksuaalisesti useammasta kuin yhdestä sukupuolesta tai kiinnostuu ihmisestä sukupuolesta riippumatta.

Panseksuaali on ihminen, joka on kiinnostunut romanttisesti ja/tai seksuaalisesti monista sukupuolista.

Omniseksuaalille romanttisen ja/tai seksuaalisen halun kohteen sukupuolella ei ole merkitystä.

"Olen tavannut bi-uteliaan miehen, joka pohti myöhemmin että mihin lokeroon kuuluu, ja se neuvo minkä osasin antaa oli että sanat on vain sanoja. Käytä niitä, jotka tuntuu jotenkin palvelevan sun elämää, sun minuutta." Winckler, 32

Jokainen voi siis käyttää itsestään sitä termiä, joka parhaalta tuntuu. Määritelmät ovat ensisijaisesti itseä varten, ja ne voivat auttaa jäsentelemään omaa identiteettiä ja sanoittamaan omia kokemuksia, toteaa Me Naisten aiemmin haastattelema Eliana Setan nuorisotoimikunnasta.

– Jos itseään ei halua määritellä, voi käyttää myös sanaa queer. Kyseessä on avoin termi, jolla voi osoittaa poikkeavansa heteronormista määrittelemättä asiaa kuitenkaan sen tarkemmin. Omasta seksuaalisesta suuntautumisesta voi myös olla kokonaan kertomatta, eikä itseä edes tarvitse luokitella mihinkään kategoriaan, mikäli se ei tunnu hyvältä, Eliana totesi jutussamme.

