Tällainen on maailman ainoa sateenkaariväen palvelutalo, johon sadat ihmiset jonottavat paikkaa – Christer keksi 12 vuotta sitten menestystarinan ja voi nyt itse jäädä eläkkeelle

Tukholmassa sijaitsee seniorikoti, joka on enemmän kuin koti sen asukkaille: kyseessä on sateenkaari-ihmisten yhteisö, jossa jokainen saa vanheta omana itsenään.

Regnbågen eli sateenkaari. Sen niminen palvelutalo sijaitsee Ruotsissa, suositulla asuinalueella kolmen metropysäkin päässä Tukholman keskustasta.

Kyseessä ei ole kuitenkaan mikä tahansa seniorikoti: Regnbågen tarjoaa koteja ikääntyvälle sateenkaariväelle. Rakennuksen ylimmissä kerroksissa sijaitsee 28 asuntoa, joita voivat hakea vain sateenkaari-ihmiset.

– Paikka on hyvin uniikki – se on ainoa laatuaan koko maassa, kertoo Regnbågenin perustaja Christer Fällman Me Naisille.

Regnbågen avattiin vuonna 2013. Se sai alkunsa, kun Fällman itse pohti, millaisessa paikassa hän haluaisi elää ja vanheta, yksinasuvana ihmisenä. Sateenkaari-ihmiset asuvat usein yksin, ja vähemmistöihin kuuluvat ihmiset voivat kokea myös ulkopuolisuuden tunteita.

Regnbågen ei juuri poikkea muista seniorikodeista. Keskeisin ero lienee turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen saa olla täysin oma itsensä.

– Korviini oli myös kantautunut, että paikallisessa LGTB-yhteisössä haaveiltiin omasta paikasta, jossa voisi elää turvallisesti ja jakaa samankaltaisia kokemuksia menneisyydestä seksuaalivähemmistön edustajana, Fällman kertoo.

Ruotsissa homoseksuaalisuus oli rikollista vuoteen 1944 saakka, ja sairausleima poistettiin vasta vuonna 1979. Näin ollen monille vapaus omaan seksuaalisuuteen on tullut vasta myöhemmässä vaiheessa elämää.

” Tämä on paikka, jossa voin olla oma itseni.

Pitkään senioripalveluiden parissa työskennellyt Fällman keksi idean sateenkaariväen vanhainkodista. Projektin aloittamisesta on kulunut 12 vuotta, ja vuonna 2013 talo sai ensimmäiset asukkaansa.

– Regnbågenin perustaminen vaati paljon työtä, mutta nyt olemme maalissa ja voin vihdoin jäädä itse eläkkeelle, Fällman iloitsee.

Nyt asukkaita taloon on jonoksi asti: tällä hetkeä asuntoa jonottaa yli 200 ihmistä. Fällman toivoo, että tulevaisuudessa yhteisöllistä asumista voisi tarjota yhä suuremmalle joukolle.

Enemmän kuin koti

Erikoisuudestaan huolimatta Regnbågen on kuin mikä tahansa senioreiden palvelutalo. Asunnot ovat 55-vuotiaille ja sitä vanhemmille, mutta asukkaiden keski-ikä on tällä hetkellä noin 70 vuotta, Fällman kertoo.

Asuntojen lisäksi rakennuksessa sijaitsee ravintola, terveyskeskus, kampaamo, kuntosali ja yhteinen tila, jota asukkaat voivat vuokrata juhlia tai tapaamisia varten. Toisinaan asukkaille järjestetään luentoja, ekskursioita, konsertteja ja illallisia.

” Minulta kysytään usein, miksi olemme olemassa. Vastaan aina, että koska voimme.

Keskeisin ero muihin vastaaviin paikkoihin lienee se, että täällä ihmiset voivat olla turvallisesti juuri sellaisia kuin ovat, kuvailee asukas Pia Faxén.

– Regnbågenin vanhainkodissa asuminen merkitsee yhteisöön kuulumista. Tuntuu, kuin asuisi ystävien kanssa, mikä tekee paikasta turvallisen. Tämä on paikka, jossa voin olla oma itseni, hän sanoo.

Homoseksuaalien seniorikoti sijaitsee lähellä Tukholman keskustaa.

Fällman puolestaan toteaa, että Regnbågen on tosiasiassa isompi asia kuin vain koti. Se on yhteisö, joka toivoo laajentuvansa myös muualle maailmaan. Paikka on ollut pitkään ainoa laatuaan paitsi Ruotsissa, myös kansainvälisesti.

– Kun avasimme, Regnbågen oli hyvin uniikki. Se oli ainoa homoseksuaalien palvelutalo koko maailmassa.

Fällmanin tiedossa on, että nykyään yksi samankaltainen paikka löytyy myös Berliinistä, mutta siellä asuntoja voivat hakea kaikenikäiset seksuaalivähemmistön edustajat.

Pian myös Helsingissä

Regnbågen on alusta asti herättänyt paljon kiinnostusta Ruotsin rajojen ulkopuolella. Palvelutalon edustajat antavat mielellään haastatteluja, jotta sen ilosanoma voisi levitä myös muihin maihin – ja edelleen näiden maiden päättäjille.

– Minulta kysytään usein, miksi olemme olemassa ja vastaan aina, että koska voimme. Maailmassa on niin paljon maita, joissa ei voi tehdä tai edes ajatella samaa, Fällman sanoo.

Regnbågenin perustaja Christer Fällman.

– Tämä on hieno mahdollisuus näyttää muulle maailmalle, että se on mahdollista. Toivon meistä kertovien uutisten välittyvän päättäjille, jotta muissakin maissa olisi pian Regnbågenin kaltaisia paikkoja.

Fällman tuumii, että ehkäpä seuraava sateenkaariväen palvelutalo voisi sijaita Helsingissä – tämän suhteen hän on oikeilla jäljillä, sillä Helsingin Verkkosaareen ollaan rakentamassa Suomen ensimäistä sateenkaari-ihmisille tarkoitettua kerrostaloa.

