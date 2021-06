Saako nainen olla rannalla rinnat paljaana? Suomalaisilla on tästä hyvin selkeä mielipide – yli 50 000 vastasi

Selvitimme, koskevatko naisia ja miehiä hellepukeutumisessa eri säännöt.

Sovelias pukeutuminen on ollut suomalaisten huulilla siitä lähtien, kun neljää naista pyydettiin poistumaan tamperelaissaunasta yläosattomuuden vuoksi.

Yläosattomuuden lisäksi moni muukin vaatetukseen liittyvä asia jakaa mielipiteitä. Päätimme selvittää, mitä mieltä kansalaiset ovat. Kysyimme esimerkiksi, saako julkisissa paikoissa kulkea ilman paitaa, voiko uikkarit vaihtaa rannalla, jos lähettyvillä ei ole pukukoppia ja onko sekasaunominen soveliasta.

Oman mielipiteensä kertoi yli 50 000 suomalaista. Näin polttavat kiistakysymykset ratkaistiin.

Etikettisäännöt romukoppaan

Toisinaan pohditaan sitä, saako kirkkoon mennä olkapäät paljaana kesähäissä. Tämän kysymyksen kohdalla suomalaiset olivat pitkälti samaa mieltä: kyllä saa, sillä sääntö on vanhentunut! Vanhasta etikettisäännöstä viis veisasi 60 prosenttia suomalaisista.

Saako kannikka vilahtaa?

Entä saako uima-asun vaihtaa päälle rannalla, jos lähistöllä ei ole pukukoppia? Suurimman osan mielestä saa, mutta tässäkin piilee näkemyseroja sen suhteen, että miten: 57 prosenttia sanoo, että suojaisassa paikassa ja vilauttelematta, kun taas 41 prosentin mielestä ei ole niin justiinsa, jos vähän kannikka vilahtaa.

Paidatta kulkeminen nousee usein kesäisin puheenaiheeksi. Usein pohditaan, onko se soveliasta – ja kuuluuko sama oikeus kaikille sukupuolille.

Kysymykset paidattomuudesta jakavat paljon mielipiteitä. 48 prosentin mielestä lämmintä päivää voi viettää leikkipuistossa tai huvipuistossa ilman paitaa. 38 prosenttia koki, ettei se ole soveliasta. Selvä vähemmistö soisi oikeuden vain miehille.

Ravintolaan paljas iho ei sentään kuulu. 68 prosentin mielestä paidattomuus ei ole okei, vaikka istuisi ravintolan terassilla.

Alasti saunaan – mutta kenen kanssa?

Eräs kiistellyimmistä kysymyksistä koskee sitä, onko vieraiden ihmisten kanssa saunominen hyväksyttävää. Yksilöiden mielipiteillä on paljon eroja: 61 prosenttia oli sitä mieltä, että sekasaunakulttuuri kuuluu Suomeen, kun taas 34 prosenttia katsoi alasti saunomisen kuuluvan saunaan, jossa kaikki ovat samaa sukupuolta.

Häiritsevätkö paljaat rinnat?

Entäpä voiko nainen ottaa rannalla aurinkoa yläosattomissa? Vaikka tästä kysymyksestä nousee toisinaan julkisuudessa älämölö, suurin osa suomalaisista on silti samaa mieltä: kyllä saa! Naisilla on siihen sama oikeus kuin miehilläkin, vastasi 61 prosenttia. 29 prosenttia oli taas sitä mieltä, että se on ok vain silloin, jos makaa vatsallaan rinnat maata vasten.

