Harald, 30, jätti työnsä kissansa takia, Arton Leevi-kissa syö vain haukea – nyt puhuvat miehet, joiden sydämen vei mirri

Kun kissa vie miehen sydämen, mies on valmis menemään vaikka hyiseen veteen, jättämään työpaikkansa ja tatuoimaan lemmikin kuvan hauikseensa.

”Leevi-herraa on palveltava”

Arto Liikanen, 58, ja Leevi, 10, maatiaiskissa:

”Melkein 50 vuotta samassa taloudessa kanssani on ollut kissa. Joskus on ollut useampikin yhtä aikaa, mutta useimmiten yksi kerrallaan. Leevi tuli meille niin, että kesäpaikkamme lähellä on maalaistalo, jossa oli kissaemo, jolla oli selvästi poikaset jossain. Seurasin emoa, joka meilläkin kävi usein syömässä ja löysin poikueen. Muut pennut menivät piiloon, mutta Leevi nousi pystyyn kahdelle jalalle ja sähisi. Siitä tuli siiten meidän kissa.

Pentuina kissat ovat aika samanlaisia kaikki, mutta aikuisina niille kehittyy erilaiset persoonat. Itsepäisiähän monet ovat ja niin on Leevikin.

Leeville on erittäin tärkeää, että sen ruoan pitää olla aina tuoretta, siis aivan täysin tuoretta. Jos kala on seissyt kupissa muutaman tunnin, Leevi tempaisee sen kynnen kärjellä huoneen läpi ja juoksentelee huoneiden matot rullalle. Herraa on palveltava.

Onneksi Leeville käy kyllä myös pakasteesta otettu kala, kunhan kala on pakastettu ihan tuoreena.

Leevi syö vain haukea, sitä pitää aina olla. Kokonaisesta kalasta se ei ymmärrä mitään, fileoin kalan Leeville. Ongelmia tulee, jos hauki on loppu. Leevi osoittaa mieltä, pitää meteliä ja sotkee matot.

Kevättalvella lähdin kalastamaan Leeville haukea. Kävin tuuran kanssa kokeilemassa, että jää vielä kantaa. Sinne sohjoon putosin kuitenkin, itse asiassa kaksi kertaa. Piti veneen kanssa käydä hakemassa tippunut kaira, ja puhelinkin siinä meni hajalle. Ei tullut Leeville sillä reissulla haukea, mutta onneksi sitä oli vielä pakkasessa jäljellä. Kissojahan voi palvella kuinka paljon vain ja niiden vaatimukset vain lisääntyvät.

Mökillä maalla Leevi saa olla ulkona. Kun teemme lähtöä kotiin, valmistelut pitää tehdä niin vaivihkaa, ettei Leevi ymmärrä, että ollaan lähdössä. Muuten se karkaa eikä tule, vaikka kuinka huudellaan. Joskus olemme joutuneet jättämään Leevin sinne. Olemme laittaneet sille ruokaa kuppiin ja menneet seuraavana päivänä uudestaan hakemaan sitä.

Kissahan on mukava eläin, kun sillä on kaikki hyvin. Leevi ei ole mikään äärimmäisen seurallinen, mutta tulee tervehtimään, kun tulen kotiin ja tulee kyllä seurailemaan, kun puuhastelen pihalla jotakin.”

Haraldilla (takana) on kaksi karvaista rakasta: Noa ja Manu.

”Vaihdoin työtä Noan takia”

Harald Lindgren, 30, ja Noa, 9, norjalainen metsäkissa ja Manu, 3, pyhä birma:

”Hankin Noan edellisessä parisuhteessani. Olin aina haaveillut norjalaisesta metsäkissasta, koska sillä on niin hieno ulkonäkö. Meillä oli toinenkin kissa, maine coon. Kun tuli ero, kissat menivät sopuisasti jakoon.

Ajoin silloin rekkaa ympäri Pohjoismaita. Kun tulin pitkältä reissulta kotiin, Noa meni istumaan laukkuni päälle, etten vain lähde heti uudestaan pois.

Eron jälkeen lopetin rekan ajamisen, koska saatoin olla useammankin viikon työreissussa, eikä se olisi Noan kanssa onnistunut. Rupesin sen sijaan ajamaan taksia, että pystyin olemaan kissan kanssa kotona. Nykyisessä suhteessani olen taas palannut ajamaan rekkaa, mutta en tee enää ulkomaanajoja enkä ole niin pitkään pois. Silti Noa menee edelleen aina laukun päälle istumaan, kun tulen kotiin.

Meillä kissat eivät syö markettiruokaa, vaan ruokaa tilataan nettikaupoista, joista saa parempaa ja terveellisempää. Kissat eivät myöskään syö muovikipoista, kun toiselle tuli niistä jotain ihottumaa. Märkäruoka tarjoillaan niille Arabian kakkulautasilta.

Noa on vallannut meidän sängyn, Manun se häätää pois. Aamuisin Noa ihmettelee minulle, että et kai nyt jo meinaa herätä. Usein tuntuu, ettei viitsisi noustakaan, kun kissa puskee ja söpöilee siinä vieressä.

Molemmat kissat tykkäävät saunasta ja menevät aina lauteille siksi aikaa, kun sauna lämpeää. Mutta vedestä ne eivät pidä. Kun ihminen tulee pesuhuoneeseen ja laittaa suihkun päälle, ne lähtevät vauhdilla.”

Loki (edessä) on vienyt Teemun sydämen. Vaikka kissa on varsinaisesti Teemun vanhempien, hän käy katsomassa sitä viikoittain.

” Loki saa useammin lohta kuin minä”

Teemu Vuorela, 27, ja Loki, 8 kk, brittiläinen lyhytkarva:

”Loki tuli meille, tai siis vanhemmilleni, helmikuussa. Se on meidän kaikkien yhteinen perheenjäsen, vaikkei asutakaan samassa paikassa. Näen Lokia viikon välein, ja sen kasvu on helppo huomata.

Loki on ihan älyttömän leikkisä ja tykkää olla ihmisten seurassa. Kun menemme syömään, se tulee pöydän alle odottamaan ja makaa siellä x-asennossa, kunnes kyllästyy ja lähtee pois.

Lokin uusin suosikkileikki on leikkiä piilosta. Pitää mennä toiseen huoneeseen niin, että kurkkaa kerran takaisin, että Loki näkee. Sitten mennään huoneessa jonnekin piiloon ja pian Loki tulee etsimään. On oikeasti hauskaa odottaa kyykyssä nurkan takana, että Loki ilmestyy naaman eteen.

Loki syö aika usein lohta ja olenkin kommentoinut, että sillä on paremmat safkat kuin minulla. Myös kanan filee on sen herkkua.

Olen aina antanut Lokille ruokaa vanhemmillani käydessä ja se tuleekin aina kehräämään jalkojeni ympärille. Pari viikkoa sitten se antoi minun rapsuttaa sitä mahasta, mikä oli vahvistus sille, että olen päässyt Lokin piireihin. Kissojen lähelle on yllättävän vaikea päästä ja siksi se on niin mahtavaa, kun se onnistuu.

Lapsuudesta on jäänyt mieleen mummolan Affe-niminen kissa. Tykkäsin seurata sitä ja katsoa, mitä se puuhailee. Isovanhempieni talo oli järven rannassa ja kerran päätin, että kalastan Affelle ruokaa. Sain ongella ahvenia ja tarjosin niitä Affelle, joka ei niitä huolinut. Sitten paistoin ahvenia vielä nuotiolla, josko Affe sitten söisi niitä. Ei vieläkään kelvannut. Sitten ajattelin, että näytän Affelle esimerkillä, että itsekin syön niitä, jos Affe siitä ymmärtäisi. Olin tosi pieni, ehkä viisivuotias.”

Joonaksella on kaksi tatuointia, joissa kummassakin seikkailee Martta.

”Martta on luovuuden lähde”

Joonas Ahtikallio, 34, ja Martta, 11, pyhä birma:

”Martta on elämäni kissa. Elämässäni on aina ollut kissoja ja neljä sellaista, joita sanoisin omiksi kissoikseni. Martta on ollut mukana monissa elämän vaiheissa, vaikeissakin, ja rauhoittanut niitä.

Martta on myös tosi kiinnittynyt minuun. Kun olen ollut vähän pidemmällä työmatkalla ja Martta on ollut hoidossa, sille on tullut silmätulehdus, joka on parantunut sitten, kun olen tullut kotiin. Eläinlääkärin mukaan silmätulehdus on ollut stressiperäistä. Mutta onhan se ollut aika sydäntäsärkevää, kun on näyttänyt siltä, että kissa kyynelehtii. Yritän viettää Martan kanssa enemmän aikaa ennen ja jälkeen työmatkojen.

Minulla on kaksi Martta-tatuointia. Toisessa minä ja Martta ollaan iltalenkillä vuoristomaisemassa. Toisessa Martta on myyttisempi hahmo, jolla on vyölaukussa salaisuuksia ja se soittaa ukulelella surut pois.

Otimme Martan yhdessä exän kanssa. Meillä oli ennestään yksi kissa ja kun Martta tuli meille, se tykästyi minuun. Meillä on Martan kanssa hyvä yhtenäinen ymmärrys. Martta on kova ’puhumaan’ ja se alkaa esimerkiksi iltaisin ohjata minua nukkumaan.

Olen ammatiltani valokuvaaja ja sekin sai alkunsa rakkaudestani kissoihin. Lapsena siskon kanssa kuvasimme Mauri-kissaamme niin paljon, että isä jo sanoi, ettei osta meille enää lisää filmiä. Haaveilen erikoistuvani deluxe-kissakuvauksiin. Ottaisin kissoista sellaisia muotokuvia kuin vanhoissa kartanoissa on sukujen merkkihenkilöistä.

Kissat ovat minulle luovuuden lähteitä. On ihan parasta, jos kissan kanssa saa muodostettua hyvän suhteen. Varma kesän merkki on, kun lähdetään Martan kanssa autoajelulle. Martta istuu valjaissa turvavyössä vieressä ja kuunnellaan kantria. Martalla on kesäilme ja siitä tietää, että kesä on alkanut.”

Seri (oik.) on tarkka ihmiskontakteistaan, mutta Jaron se otti heti omakseen.

”Seri on elämästä nautiskelija”

Jaro Huuhtanen, 31, ja Seri, 12, bengali:

”Seri on tosi leikkisä mutta myös tosi itsepäinen. Se tekee kaiken ihan oman päänsä mukaan.

Seri on alun perin avopuolisoni kissa, ja olen ollut Serin elämässä nyt 2,5 vuotta. Kun tapasimme ensimmäisen kerran, puoliso ihmetteli, kuinka Seri antoi minun ottaa se syliin, koska niin ei ikinä tapahdu vieraille. Eikä Seri tuttujenkaan syliin tule, jos sitä ei huvita.

Bengaleilla on tosi kova ääni, ihan erilainen kuin muilla kissoilla. Maatiaiskissan naukuminen ei tunnu missään, kun bengali alkaa maukua. Seri maukuu silloin, kun se haluaa ulos. Kun kevät tulee, se haluaa sinne useammin ja aikaisemmin aamulla. Seri ulkoilee meidän takapihalla valjaissa. Se syö siellä ruohoa ja nauttii auringosta.

Olen yrittänyt totuttaa Seriä myös valjaissa ulkoiluun. Se pikkuisen jännittää sitä, kun on niin paljon kaikenlaisia ääniä ja hajuja.

Seri oli välillä erikoisruokavaliolla, kun sillä epäiltiin allergioita. Nyt hemmottelemme sitä vähän paremmalla kissanruualla. Aika usein on viime aikoina tullut annettua sille myös herkkupaloja. Seriltä poistettiin hampaita, ja se on ollut kortisonilääkityksellä. Tabletti on niin iso, ettei tunnu kivalta syöttää sitä kissalle puoliväkisin. Siksi se saa lääkkeen jälkeen usein namipalan, että sille jäisi parempi fiilis.

Toisinaan Seri touhuaa yöllä jotain omiaan. Kana on sen suurinta herkkua, joten jos roskiksessa on kanapaketti, se menee kaivamaan sitä. Seri saattaa myös yrittää tulla ihmisen lautaselle, jos siinä on kanaa.

Seri tietää kyllä itsekin, mitä se ei saa tehdä, mutta kokeilee silti välillä. Sohvaa se ei saa raapia ja kyllä se aika hyvin uskoo, kun sen kieltää.

Seri on sellainen elämästä nautiskelija. Se hakeutuu aina aurinkoiseen kohtaan makaamaan. Me pötkötellään paljon yhdessä. Kun makaan sohvalla, Seri hakeutuu siihen ihan viereen, leipoo tassuillaan ja kuolaa päälle.”

Lapset väittävät, että Kari lellii Esteriä (kuvassa) ja Armia enemmän kuin heitä aikoinaan.

”Nimet missien mukaan”

Kari Haakana, 53, sekä Armi, 3, ja Ester, 3:

”Armi ja Ester näyttävät lyhytkarvaisilta briteiltä, mutta ne eivät ole virallisesti rotukissoja. Ne on otettu Viikin löytöeläintalosta eikä niistä tiedetä, mistä ne ovat tulleet. Vaimo meni sinne katsomaan kissoja, ja vaaleampi Armi kiinnitti ensiksi hänen huomionsa. Sitten viereisessä häkissä Ester alkoi pitää meteliä, että hänetkin pitää huomioida. Otimme sitten kaksi kissaa.

Niiden nimet ovat entisiltä suomalaisilta misseiltä ja sopivat niille hyvin. Itse ehdotin nimiksi Jodl ja Krebs, jotka olivat Hitlerin kenraaleita. Haaveilin, että voisin vihaisena karjahtaa, että ’kaikki muut paitsi Jodl ja Krebs poistuvat huoneesta’. Nimet eivät saaneet kuitenkaan suosiota.

Armi ja Ester ovat rauhallisia sillä tavalla, että ne eivät tuhoa kalusteita eivätkä käy öisin nukkuvan ihmisen varpaiden kimppuun. Ne ovat myös seurallisia ja tulevat mukaan, jos menemme vaikka parvekkeelle syömään. Parvekkeella on myös vaimon tomaatti- ja yrttiviljelmiä, jotka kiinnostavat niitä siinä mielessä, että Armi on käynyt ulostamassa tomaattilaatikkoon ja ne järsivät siellä rucolaa.

Näin netissä, että joku oli rakentanut kissoille pahvilaatikosta panssarivaunun ja koska itse olen kiinnostunut panssarivaunuista, päätin itsekin tehdä sellaisen. Se taisi olla joulun aikaa, koska roskakatoksessa oli paljon pahviroskaa. Kissathan rakastavat kaikkea, missä on käytäviä ja koloja, joten panssarivaunusta tuli menestys. Aikuiset lapseni olivat pöyristyneitä, ilmeisesti sen takia, että kokivat, etten ole tehnyt heille mitään sellaista.

Armi ja Ester ovat kaikkiruokaisia. Niiden herkkua on halvin pussiliha. Hemmottelen niitä ostamalla niille leluja, jotka on lemmikkikaupoissa ovelasti asetettu kassojen läheisyyteen. Kotona niitä pidetään lipaston laatikossa ja kun ne kuulevat, että laatikko avataan, ne säntäävät paikalle.

Ester tykkää olla vessassa. Siellä on lattialämmitys ja roskis, jossa on topsipuikkoja. Ne ovat Esterin saaliita ja joskus öisin se metsästää niitä ja pitää outoja ääniä. Kun menen aamulla vessaan, Ester tulee usein mukaan ja käpertyy alas laskettuihin pyjamahousuihin. Joskus käy niin, että lähden pois ja laitan oven kiinni ja Ester jää vessaan. Silloin Armi menee vessan oven eteen naukumaan.

Kissoissa on kiinnostavaa, että vuorovaikutus niiden kanssa on vaikeammin ennakoitavaa kuin vaikkapa koiran. Periaatteessa kissasta ei tiedä, mitä se seuraavaksi tekee, ja se tekee siitä jännittävän. Ihmisethän tykkäävät inhimillistää kissoja niin, että ne ovat muka itsenäisiä, mutta nämä kaksi eivät pärjäisi kyllä kahta päivää ilman meitä.”

