Vantaalainen Sonya, 17, kuvasi videolle, kun aikuiset miehet ahdistelivat häntä kadulla – tämä karu video lähti leviämään somessa

17-vuotias Sonya Nguyen kertoo, että hänellä on puhelimessaan lukuisia videoita tilanteista, jossa häntä häiritään – Vantaan Hiekkaharjussa sattunut välikohtaus oli vain yksi muiden joukossa.

Seksuaalinen häirintä on edelleen arkipäivää monelle naiselle Suomessa, ja siitä videotodisteet sai nauhalle vantaalainen Sonya Nguyen, 17.

Sonya latasi TikTokiin videon tilanteesta, jossa kaksi vierasta miestä huutelee törkeyksiä hänelle ja tämän ystävälle. Video lähti leviämään nopeasti somekanavissa ja nyt se on kerännyt jo yli puoli miljoonaa katselukertaa.

Kamera päälle, kun joku lähestyy

Sonya kertoo olleensa kävelemässä Vantaan Hiekkaharjussa ystävänsä seurassa, kun he kiinnittivät huomiota kahteen edelle kävelleeseen mieheen, jotka huutelivat ohilenkkeileville naisille.

– Huomasin, että ne oli tulossa puhumaan meille, joten laitoin kameran päälle, Sonya kertoo Me Naisille.

Minuutin mittaisen videon aikana kuullaan seuraava keskustelu (ahdistelija kursiivilla):

”Hei, hei sori. Älkää menkö niin nopeesti. Jos sopii teille, niin kävelkää silleen niinku hitaasti meidän edessä.”

”Kai sä tajuut, että mä oon alaikäinen?”

”Joo me tajutaan, mutta me ei haluta tehdä mitään rikoksia. Mutta me halutaan silti tavallaan niinku nähä jotain asioita.”

”Onks sul lapsii?”

”Me ei lähdetä tolle tielle.”

”Niin no sit ei kannata varmaan kattoa alaikäisten perseitä tolleen.”

Kyseinen keskustelu käytiin sen jälkeen, kun tytöt olivat ohittaneet miehet ja ehtineet jo kauemmas.

– Ne halusi nähdä, mitä ne halusi nähdä. Ja huomasin, että se huutelu oli heille pelkkää läppää ja joka päivästä puuhaa. He huutelivat kaikille, mutta mä vaan satuin saamaan sen videolle ja sanoin niille vastaan.

” Moni mies kysyi kommenteissa, mitä mulla oli päällä.

Tilanne ei myöskään päättynyt siihen, kun Sonya lähti juoksemaan kauemmas jääneen ystävänsä luokse: miehet jäivät seuraamaan kaksikkoa.

– Meidän piti lopulta poiketa ihmisten pihoille ja lähteä juoksemaan metsää kohti.

Vain yksi häirintätilanne muiden joukossa

Tilanne oli pelottava, mutta enemmän Sonya kertoo tunteneensa vihaa.

– Mulle oltiin huudeltu sinä päivänä jo niin paljon, että se oli viimeinen tikki. Mun oli pakko sanoa jotain. Tilanne oli pelottava, mutta mä pidin mun etäisyyden.

Video lähti leviämään sosiaalisessa mediassa, ja pääosin Sonya on saanut kiittelevää palautetta siitä, kuinka hän uskalsi pitää puoliaan pelottavassa tilanteessa.

Sonya kertoo, että hänellä on puhelimessaan lukuisia videoita vastaavista tilanteista. Hän saa kokea häirintää lähes päivittäin.

– Mulle huudellaan, vinkkaillaan, vihellellään ja joskus tullaan kysymään suoraan, että haluanko lähteä juomaan jotain. Joskus yritetään myös koskea.

– Ne miehet on aina yli 30-vuotiaita, ja musta huomaa, että en ole täysi-ikäinen.

Vastaavat tilanteet ovat arkipäivää myös monille muille naisille, mutta Sonya uskoo, että monen miehen on vaikea käsittää tätä.

– Toivon, että video avaa edes vähän joidenkin silmiä.

– Moni mies kysyi kommenteissa, mitä mulla oli päällä. Tai sanoi, että tilanne oli lavastettu tai että eihän toi tilanne tarkoittanut mitään, kunhan vain juttelivat mulle.

– On harmi nähdä, miten moni ei halua uskoa ahdistelua todeksi.

