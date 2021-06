Kun Heidi, 33, valitti naapurille koiran pissasta, tämä uhkasi perättömällä lastensuojeluilmoituksella – asiantuntija: ”Yksi kiusaamisen muoto”

Kiusallaan tehdyt lastensuojeluilmoitukset ovat olemassa oleva ja tunnistettu ilmiö, kertoo lastensuojelun asiantuntija.

Keittiön ikkunan alla vilahti taas tuttu häntä. Heidi, 33, oli nähnyt saman koiran ulkona asioillaan ennenkin. Naapuri oli ottanut tavaksi käyttää koiransa lenkillä kerrostalon pihalla, ja lemmikki oli valinnut asiointipaikakseen Heidin ensimmäisen kerroksen ikkunan alapuolella olevan nurmikkoläntin.

Heidi oli sanonut naapurille useamman kerran, että koiraa ei voi ulkoiluttaa kerrostalon pihalla. Naapuri ei ollut kuitenkaan uskonut. Heidi päätti huomauttaa asiasta vielä kerran.

– Menin ulos ja sanoin naapurille, että taloyhtiön pihalla ei voi käyttää koiraa asioilla. Naapuri sanoi, että en voi määräillä, koska en omista pihaa. Sanoin, että osakkeenomistajana omistan sen enemmän kuin sinä. Tiesin, että naapuri oli vuokralla.

Naapuri tulistui kommentista.

– Hän sanoi minulle, että jos en lopeta valittamista, hän tekee minusta lastensuojeluun perättömän ilmoituksen ja väittää, että hakkaan lapsiani. Menin täysin sanattomaksi ja lähdin sisälle itkemään.

Viime aikoina monissa Facebook-ryhmissä on puhuttu perättömien lastensuojeluilmoitusten tekemisestä tai niillä uhkaamisesta. Aihe on ollut esillä myös julkisuudessa, sillä julkkiskaunotar Maisa Torpasta on Ilta-Sanomien tietojen mukaan vireillä rikostutkinta perättömien lastensuojeluilmoitusten tekemisestä.

Yksi kiusanteon muoto

Onko lastensuojeluilmoitusten tehtailusta tullut eräänlainen kiusanteon tapa? Ilmiö ei ole kovin yleinen, mutta olemassa oleva ja tunnistettu, kertoo lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun palvelupäällikkö Saana Pukkio Vantaan kaupungilta. Hän kommentoi ilmiötä yleisellä tasolla.

Suurin osa lastensuojeluilmoituksista tulee viranomaisilta, kuten poliisilta, koulusta tai neuvolasta. Myös yksityishenkilöllä on mahdollisuus ilmoittaa, joko nimellä tai nimettömänä.

Pukkion mukaan on vaikea arvioida tarkkaan, kuinka iso osa ilmoituksista on perättömiä, koska jokainen ilmoitus otetaan aina vakavasti. Toki ilmoittajalla voi myös olla aito kokemus huolesta – onhan huoli subjektiivinen kokemus.

– Vuosittain silti tulee ilmoituksia, joista käy selvittelyjen jälkeen ilmi, että taustalla on perätön ilmoitus, Pukkio kertoo.

Naapuririidoista lastensuojeluilmoituksiin

Perättömät yhteydenotot lastensuojeluun jakautuvat muutamaan eri kategoriaan. Suurin osa niistä liittyy huoltoriitoihin.

– Joskus käy ilmi tapauksia, että vanhemmat keskellä huoltoriitaa, oikeuskäsittelyn lähestyessä tehtailevat toisistaan lastensuojeluilmoituksia.

Toinen tyyppi on kiusaamistarkoituksessa tehdyt ilmoitukset. Lastensuojelun selvittelyissä käy tällöin ilmi, että taustalla on kaunaa tai sukuriitoja.

” Jos perätön ilmoitus koskee esimerkiksi vanhemman päihdeongelmaa, asian selvittäminen lapsen kanssa voi olla todella haitallista hänelle.

Kolmas tyyppi ja harvinaisin tyyppi on esimerkiksi mielenterveysongelmista kärsivä sivullinen, joka tekee perättömiä ilmoituksia tai naapureiden väliset kahnaukset. Joskus ilmoituksen takana voi olla myös rasistinen motiivi.

– Eli tietty kansanosa on otettu tikunnokkaan. Näitäkin on.

Kiusaksi vanhemmalle, eniten haittaa lapselle

Vaikka lastensuojeluilmoitus olisi täysin perätön ja sen tarkoituksena olisi ainoastaan tehdä kiusaa ilmoituksen kohteena olevalle perheelle, lastensuojeluviranomaisten tulee joka tapauksessa tutkia jokainen ilmoitus ja mahdollinen lastensuojelun tarve. Pukkion mukaan ongelma on se, ettei voida tietää, onko hätä aito.

– Toki jos ilmoituksia tulee samalta henkilöltä jatkuvalla syötöllä jo useaan kertaan selvitetyistä asioista, selvitystä ei ole aina tarpeellista aloittaa uudestaan.

Kaikkein haitallisinta perättömissä ilmoituksissa on kuitenkin se, että myös lasta tavataan ja kuullaan aina.

– Jokaisen perättömän ilmoittajan tulisi ymmärtää, mikä haitta siitä aiheutuu lapselle. Jos perätön ilmoitus koskee esimerkiksi vanhemman päihdeongelmaa tai lapseen kohdistuvaa kaltoinkohteluväitettä, asian selvittäminen lapsen kanssa voi olla todella haitallista hänelle. Tätä ihmiset eivät aina tule ajatelleeksi.

Pukkio kuitenkin muistuttaa, että jos huoli on perusteltu, ilmoitus kannattaa aina tehdä kuin jättää tekemättä. Jos epäilee esimerkiksi lapseen kohdistuvaa väkivaltaa, siitä ei tarvitse olla varmaa tietoa, vaan parempi on, että ilmoitus tehdään.

– Mutta jos motiivi on aiheuttaa haittaa perheen aikuiselle, se ei ole asiallista, koska se käynnistää aina viranomaisprosessin ja sitoo lastensuojelun resursseja.

Heidin naapuri ei tehnyt perätöntä lastensuojeluilmoitusta ja muutti pian uhkauksensa jälkeen muualle.

– Onneksi. En olisi uskaltanut sanoa koirasta enää mitään. Perättömällä lastensuojeluilmoituksella uhkaaminen oli niin absurdia, Heidi sanoo.

Lue myös: 12 asiaa, jotka lastensuojelun sosiaalityöntekijä haluaisi jokaisen tietävän: ”Edes puolison kanssa ei voi puhua työasioista”

Lue myös: Ystävän pitää antaa tehdä huonoja valintoja, sanoo psykologi – jos kuitenkin haluat mennä väliin, valitse tapa ja sanat tarkkaan

Lue myös: Mikä on henkinen ammattisi? Vastaa 15 kysymykseen, ja me kerromme, mitä työtä sinun pitäisi oikeasti tehdä