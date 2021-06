Kannattaako äänestää puoluetta vai henkilöä? Kokosimme yhteen juttuun kaiken, mitä naisen kannattaa tietää kuntavaaleista

Kunnissa päätetään naisten arkeen oleellisesti liittyvistä asioista. Siksi kannattaa nostaa sormi pystyyn, ottaa huikka äänioikeutta ja suunnata kohti äänestyskoppia.

Tiesitkö, että Suomessa kuntien työntekijöistä yli 80 prosenttia on naisia? Tiesitkö, että kunnanvaltuutetuista naisia on vain 39 prosenttia (kuntavaalit 2017), ja sekin on ennätysmäärä? Entä tiedätkö, mitä kaikkia kunnan palveluita käytät joka päivä?

Kuntavaalit ovat naisten arkeen eniten vaikuttavat vaalit. Kunnanvaltuutetut päättävät, miten paljon rahaa ja työntekijöitä on päiväkodeissa ja kouluissa.

Entä mihin rakennetaan kevyenliikenteenväyliä ja mihin kauppakeskuksia? Miten hyvin julkinen liikenne toimii? Ovatko ilmasto ja ympäristö tärkeitä?

Hoidetaanko ikäihmiset kunnan omien työntekijöiden voimin vai ulkoistetaanko palveluita? Liputtaako kunta sateenkaarilipuilla tasa-arvon puolesta Pride-päivänä? Millaisia liikuntapaikkoja rakennetaan, ja ketkä niihin pääsevät harrastamaan?

” Arvokeskusteluun siitä, mihin kunta rahaa käyttää, tarvitaan kaiken ikäisiä ja kaikkia sukupuolia.

Monet kunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat eri sukupuoliin eri tavoin. Niiden selvittäminen on joidenkin ehdokkaiden mielestä turhaa ja joidenkin tarpeellista.

Vain 25 kuntaa on allekirjoittanut Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan, jonka tarkoituksena on lisätä sukupuolten tasa-arvoa paikallishallinnossa. Suomessa oli viime vuonna 310 kuntaa.

On esimerkiksi tiedossa, että naiset käyttävät enemmän julkista liikennettä ja liikkuvat ilman autoa.

Panostetaanko kunnassa kävelijöiden ja pyöräilijöiden väylien kuntoon ja valaistukseen, aurataanko niitä talvella ensimmäisenä vai viimeisenä? Jos kunta rakentaa jäähallin, onko siellä tasapuolisesti vuoroja myös tyttöjen ja naisten ryhmille?

Naisten äänestysprosentti (60,7 %) oli viime vuoden kuntavaaleissa korkeampi kuin miesten (56,9 %). Naisia on myös äänioikeutetuista vähän yli puolet (51,2 %). Siihen nähden naisten määrä valtuustoissa on alakanttiin.

”Aikuinen äänestäjänainen mä oon”

Hyvä valtuusto on mahdollisimman monipuolinen, sanoo Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

– Arvokeskusteluun siitä, mihin kunta rahaa käyttää, tarvitaan kaiken ikäisiä ja kaikkia sukupuolia.

Naisia on vaaleissa ehdolla reippaasti vähemmän kuin miehiä. Pekola-Sjöblomin mukaan valittujen naisten määrä noudattelee ehdolla olevien naisten määrää. Vihreitä lukuun ottamatta kaikkien puolueiden ehdokaslistat ovat miesvoittoisia.

Tutkija Tuija Saresma Jyväskylän yliopistosta kehottaa naisia myös asettumaan ehdolle. Tämän vuoden vaalien osalta listat on tosin jo päätetty. Erityinen pula on yli 40-vuotiaista naisista. Se voi liittyä epätasa-arvoisesti jakaantuneeseen hoivavastuuseen: ruuhkavuosi-iässä naiset saattavat hoitaa töidensä ohella sekä omia lapsiaan että vanhempiaan, eikä aikaa tunnu riittävän. Sekin on muuten asia, johon kunnissa voidaan vaikuttaa.

Naisten ehdolle asettumista jarruttaa tutkimusten mukaan myös verkkohäirintä ja vihapuhe. Kuntaliiton tutkimuksen mukaan 57 prosenttia naisista sanoi häirinnän vaikuttavan intoon asettua ehdolle. Siinäkin asia, jolle tarttis tehdä jotakin.

Vaikka naisia on valtuutetuista valtakunnallisesti vain 39 prosenttia, Suomessa on myös 26 kuntaa, joissa naisia on tällä vaalikaudella ollut yli puolet valtuutetuista. Näitä ovat muun muassa Outokumpu, Inari, Espoo ja Jyväskylä.

Melkein yhtä monessa kunnassa naisia on valtuutetuista kuitenkin alle 25 prosenttia. Näitä ovat esimerkiksi Kyyjärvi, Haapajärvi, Sauvo, Kokkola ja Karijoki.

” Jotkut saattavat ilmoittaa, etteivät käytä mitään kunnan palveluita.

”Katson autiota kunnan hiekkarantaa”

Vaikka politiikka tuntuu tylsältä, kunnassa se tulee niin nenän eteen, että sitä on vaikea olla huomaamatta.

Joka kolmas ilmoittaa, että on kiinnostunut kuntaasioista, mutta joka kolmas ei ole niistä lainkaan kiinnostunut. Kuntaliiton tutkimuksissa on myös selvinnyt, etteivät kaikki tiedä, missä kunnassa asuvat.

– Jotkut myös saattavat ilmoittaa, etteivät käytä mitään kunnan palveluita, Pekola-Sjöblom sanoo.

Se ei pidä paikkaansa, sillä jokainen käyttää kunnan palveluita, tiesi sen itse tai ei. Tiet, niiden valaistus sekä sähkön, veden ja lämmönjakeluverkostot ovat kuntien rakentamia. Vaikka ajaisi omalla autollaan kauppaan pimeää yksityistietä pitkin, kunta on päättänyt kaavoituksessaan, missä kauppa sijaitsee ja rakentanut sinne infrastruktuurin.

Kaikki käyvät myös koulua. Missä on lähin koulu, onko sinne turvallinen matka, järjestääkö koulu musiikin valinnaiskurssin, vaikka oppilaita on vähän, mitä kouluissa syödään... Nämä kaikki ovat kunnan päätöksiä.

”Kaiken hoivan takana on nainen”

Naiset hoivaavat niin varhaiskasvatuksessa kuin vanhustenpalveluissakin, ja 70 prosenttia omaishoitajista on naisia. Myös kotihoidontuen kuntalisä on nimensä mukaisestikin kunnan vallassa oleva asia.

Tutkija Tuija Saresma muistuttaa, että hoivaa, joka on sekä naisten palkka- että kotityö, pidetään yhä yhteiskunnassa vähempiarvoisena kuin miesten töitä. Se näkyy alan palkoissa ja päätöksissä, joissa hoivatyö jää muiden töiden jalkoihin.

Siksi on tärkeää, että naiset ovat päättämässä niin sanotusti omista asioistaan.

– Ettei jäisi vain miesten päätettäväksi, mikä on tärkeää ja mistä puhutaan. Jokainen kuitenkin tarvitsee hoivaa elämänsä jossain vaiheessa. Siksi sitä ei pidä vähätellä, Saresma sanoo.

Tutkimusten mukaan naiset ovat miehiä kiinnostuneempia myös kestävästä kehityksestä ja ympäristöasioista ja ovat innokkaampia edistämään niitä.

Etenkin kaikkialla kunnissa yleistynyt niukkuuspuhe hämärtää sitä, että lopulta päätökset siitä, mihin rahaa käytetään, ovat arvokysymyksiä.

Ei ole olemassa mitään neutraalia listaa siitä, mihin on varaa ja mihin ei, vaan päätökset ovat kuntapolitiikkaa. Pidetäänkö sivukirjastoja liian kalliina? Rakennetaanko lähiöihin automarketteja? Lisätäänkö parkkipaikkoja vai viheralueita?

Tai edistetäänkö kunnassa tietoisesti samapalkkaisuutta ja selvitetään päätösten sukupuolivaikutukset? Vaikka kunnat ovat selvästi naisenemmistöisiä työpaikkoja, niissäkin naisen euro on vain 87 prosenttia miehen eurosta.

”Jokainen kunta on äänen arvoinen”

Jokainen kunta on omanlaisensa, siksi kuntavaaleista on vähän vaikeakin puhua yhtenä vaalina, sanoo Kuntaliiton Pekola-Sjöblom.

Puolueet haluavat yhtenäistää kampanjoitaan, ja jotkut niistä myös tarkoituksella hämärtää, mistä vaaleissa on kyse. Kaikki äänioikeutetut eivät jaksa ottaa selvää siitä, mistä omassa kunnassa keskustellaan ja päätetään.

” Bensan hinnalla tai pakolaispolitiikalla ei ole mitään tekemistä kuntavaalien kanssa.

– Esimerkiksi bensan hinnalla tai Suomen pakolaispolitiikalla ei ole mitään tekemistä kuntavaalien kanssa, Tuija Saresma muistuttaa.

Myöskään EU-asiat eivät ole kuntien vastuulla vaan eduskunnan. Samoin kuntavaalit eivät ole pormestarivaalit, vaikka esimerkiksi Helsingissä ja Tampereella kaupunkien pormestariehdokkaat nimetään vaalien yhteydessä.

Raha-asioista menojensa lisäksi kunta päättää itse oman kunnallisveronsa eli veroäyrinsä. Se on jokaiselle kunnan asukkaalle saman suuruinen tulotasosta riippumatta. Esimerkiksi Helsingissä se oli viime vuonna 18 prosenttia ja Akaalla 22,25 prosenttia.

”Olisitko elämäni kuntavaaliehdokas”

Kuntavaaleissa puoluetta tärkeämpää on henkilö.

– Kuntapolitiikka on joukkuepeliä, joten hyvä ehdokas ei oikeastaan lupaa mitään kovin konkreettista, vaan osoittaa olevansa kyvykäs neuvottelemaan ja tekemään kompromisseja, Pekola-Sjöblom sanoo.

Saresma muistuttaa, että on hyvä selvittää, että ehdokkaan arvot vastaavat omia. Onko ehdokas uudistusmielinen vai vanhan säilyttäjä, onko ympäristö tärkeä päätöskriteeri vai ei, mennäänkö talous edellä vai kuunnellaanko muitakin näkökulmia?

– Kuntavaaleissa on kyse myös solidaarisuudesta ja siitä, että pidetään huolta myös muista.

Lähteenä myös Tasa-arvoasian neuvottelukunnan julkaisu Kuntapolitiikan tasa-arvo-kysymyksiä –Sukupuolten tasa-arvo Suomen kunnissa 2017–2021. Lisää tietoa kuntavaalien sukupuolinäkökulmista saa Tasa-arvotiedon keskuksen Kuntavaalit-sivustolta. Tietoa ehdokkaiden ajatuksista saa näiden somekanavista, vaalikoneista sekä viestimällä suoraan ehdokkaalle.

Kuntavaalit 13.6.

