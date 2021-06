Kun vilauttelija astui puskasta esiin, uhrin koira hyökkäsi kimppuun: ”Jouduin rauhoittelemaan tutisevaa ukkelia” – Onko entisajan paljastelu siirtynyt puhelimiin?

Vilauttelu on rikos

Rikostarkastaja Jari Illukka Helsingin poliisin rikostutkintayksiköstä kertoo vilauttelutapauksista ilmoitettujen hälytystehtävien olleen laskusuunnassa kaksi viime vuotta.

– Rikosilmoitusten määrässä tämä ei kuitenkaan näy. Ilmoituksia itsensäpaljastajista kirjataan vuosittain noin 50 kappaletta.

Määrällisesti tapauksia ei siis Illukan mukaan ole kovinkaan paljon Helsingin kokoisessa kaupungissa. Ilmoitukset painottuvat kesäkuukausiin. Mitkään tietyt kaupunginosat eivät erityisesti korostu ilmoituksissa, mutta sukupuoli kylläkin.

– Perinteisessä vialuttelussa tekijä on lähes aina mies, uhrit tyttöjä tai nuoria naisia. Digialaustoilla tapahtuvassa itsensäpaljastelussa tekijän sukupuoli vaihtelee huomattavasti enemmän. Tyttöjen ja naisten osuus on sillä puolella selvästi korkeampi.

Klassisen vialuttelun rikosnimike on sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen, josta säädetty rangaistus on pienimmillään sakkoa, suurimmillaan jopa vankeutta.Vilauttelu julkisella paikalla täyttää siis rikoksen tunnusmerkistön.

” Lainsäädäntö saattaa laahata hieman jälkijunassa.

Dickpicien kohdalla rikosnimikkeen määrittely voi olla vaikeampaa.

– Kuva genitaalialueesta ei lain mukaan ole varsinainen seksuaalirikos. Tältä osin lainsäädäntö saattaa laahata hieman jälkijunassa, Illukka pohtii.

Hän muistuttaa, että jos kohteena on alle 16-vuotias lapsi, itsensäpaljastelun rikosnimike on huomattavasti ankarampi: lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Sama periaate pätee digimaailmassa lähetettyihin kuviin - teko on selvästi valavampi kohdistuessaan alaikäiseen. Se, että tekijä on arvioinut kohteen olevan yli 16-vuotias, ei ole lieventävä asianhaara.

Illukan mukaan lähtökohtana on se, että jokainen sukupuolesta tai iästä riippumatta voisi tuntea olonsa kaupungissa turvalliseksi.

– Akuutissa tilanteessa, eli jos joutuu itsensäpaljastajan uhriksi, kannattaa soitta ahätäkeskukseen. Lähetämme paikalle partion tarkistamaan tilanteen, Ilukka sanoo.

– Alaikäiselle tullut dickpic on syy tehdä rikosilmoitus. Samalla tulee myös varmistaa, ettei alaikäinen jää asian kanssa yksin.

Illukka neuvoo, että rikosilmoituksen tekeminen onnistuu nykyään helposti netissä ilman käyntiä poliisiasemalla.