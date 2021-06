Sonya, 17, jakoi karun videon kokemastaan katuhäirinnästä – nyt lähes 300 naista kertoo, miten heitä on häiritty kadulla: ”Minua on seurattu, kourittu ja pakolla suudeltu”

Me Naisten verkkokyselyn vastauksista selviää, että suomalaiset naiset kokevat häirintää lukemattomissa erilaisissa tilanteissa ja paikoissa. Vastaukset ovat karua luettavaa.

Monet Me Naisten kyselyyn vastanneista kokivat, ettei kesällä voi huutelun ja ahdistelun takia pukeutua yhtä paljastavasti kuin oikeasti haluaisi.

Huutelua, viheltelyä, tungettelevia katseita, ehdottelua, seuraamista, kopelointia –naisten kadulla kohtaama seksuaalinen häirintä ilmenee lukemattomilla eri tavoilla.

Hyvin monella naisella on siitä kokemusta. Yksi heistä on vantaalainen Sonya Nguyen, 17, joka kuvasi kokemaansa katuhäirintää ja latasi videon TikTokiin. Videolla näkyy tilanne, jossa kaksi vierasta miestä huutelee törkeyksiä Sonyalle ja hänen ystävälleen. Sonya kertoi tilanteesta myös Me Naisten haastattelussa, jonka voit lukea täältä.

Kysyimme Me Naisten lukijoilta verkkokyselyllä, millaisia kokemuksia heillä on katuhäirinnästä. Yhteensä 298 ihmistä kertoi meille kokemuksistaan. Heistä 95 prosenttia oli naisia.

Vastaukset ovat karua luettavaa. Kyselystä ilmenee, että eri-ikäiset suomalaiset naiset kokevat häirintää lukemattomissa erilaisissa tilanteissa ja julkisissa paikoissa.

Useilla naisilla oli kokemusta häirinnästä eri ikävaiheista, aina teini-ikäisestä asti. Häirintä vaikuttaa sen kohteeseen eri tavoin. Se pelottaa, nolottaa, ahdistaa, suututtaa ja turhauttaa. Lukuisat vastaajat olivat siksi mukauttaneet omaa käyttäytymistään, kuten esimerkiksi vaihtaneet kulkureittiä tai -välinettä häirinnän pelossa.

”Olin bussipysäkillä, kun takanani oleva lievästi humaltunut mies puristi minua takamuksesta. Hätkähdin ja otin askeleen sivuun. Mies kysyi, etteikö saa muka koskea. Sanoin ei. Päätin lähteä seuraavalle pysäkille ahdistuksen takia. Mies huusi perääni, että jos nyt olisi yö en olisi päässyt pakoon noin helpolla. Ahdisti ja pelotti. Panikoin ja kävelin seuraavalle pysäkille niin nopeasti kuin pystyin.”

Näin 18-vuotias nainen kertoi kokemuksestaan kyselyssä. Muutkin kyselyyn vastanneet naiset kertoivat samankaltaisista tilanteista.

– Seksuaalinen häirintä on maailmanlaajuinen pandemia, joka koskee yhtä lailla kehittyneitä ja kehittyviä maita. Sitä ei kuitenkaan huomioida riittävästi, sillä miehet usein normalisoivat seksuaalista väkivaltaa, naiset eivät raportoi siitä eikä sen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi ole tehty riittäviä toimenpiteitä, sanoo UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas.

– Vaikka koti- ja työpaikkaväkivalta tunnustetaan laajasti ihmisoikeuksien loukkauksiksi, seksuaalinen häirintä julkisilla paikoilla jätetään usein huomiotta ja siihen on puututtu lainsäädännössä varsin vähän.

UN Women on YK:n tasa-arvojärjestö, joka tekee monipuolista työtä naisten ja tyttöjen paremman aseman ja tasa-arvon eteen. Kaupunkien ja julkisten tilojen saaminen naisille ja tytöille turvalliseksi on yksi järjestön tavoitteista.

Häirintä hankaloittaa arkea

Häirintä vaikuttaa naisten arkeen ja hyvinvointiin monin tavoin. Julkisilla paikoilla tapahtuvat seksuaalisen häirinnän muodot – epätoivotut katseet, kosketukset, seksuaalissävytteiset kommentit ja viheltely – rajoittavat naisten ja tyttöjen liikkumisvapautta.

Myös Me Naisten lukijakyselyssä eräs vastaaja kertoi esimerkiksi vaihtaneensa työpaikkaa yövuorojen ja turvattomalta tuntuvien työmatkojen takia.

Monet olivat muuttaneet pukeutumistyyliään häirinnän takia ja kokivat, ettei esimerkiksi kesällä voi huutelun ja ahdistelun takia pukeutua yhtä paljastavasti kuin oikeasti haluaisi.

– Maailmanlaajuisesti häirintä heikentää naisten mahdollisuuksia käydä koulussa ja töissä, osallistua julkiseen elämään, hyödyntää välttämättömiä palveluita sekä nauttia kulttuurista ja muista vapaa-ajan aktiviteeteista.

Nykyään häirintä ei edes rajoitu pelkkiin fyysisiin tiloihin, vaan myös verkossa tapahtuva häirintä on merkittävä ongelma. Se seuraa kohdetta puhelimessa joka paikkaan, Hirsikangas painottaa.

Näin Me Naisten lukijat kertoivat häirintäkokemuksistaan:

”Olen kokenut häirintää useamman kerran Helsingin metrossa. Yhdellä kertaa vastapäätä istunut mies kysyi aivan yhtäkkiä: ”Do you mind if I fuck you?”. Muistan, että tuli vain ihmetys, tyhjä ja jotenkin ’turta’ olo. Hän esitti kysymyksen aivan samaan tapaan kuin jos olisi kysynyt vaikka, mitä kello on. Hän sai tilanteen tuntumaan ’normaalilta’.

Toisella kerralla joukko miehiä tuli istumaan viereeni ja ikään kuin piiritti minut. Vastapäätä istui toinen nainen. Miehet alkoivat jutella, ja yksi miehistä alkoi samalla silittää reittäni. Lopulta vastapäätä istunut nainen puuttui tilanteeseen, koska menin itse aivan lukkoon. Olen päättänyt, että jos vastaavaa sattuu, korotan ääntäni, jotta muut huomaavat tilanteen.” Nainen, 29

” Asia on ollut jotenkin niin ikävä normi koko elämän, että siihen suhtautuu jotenkin pakollisena pahana.

”Kertoja on vuosien varrella ollut lukemattomia. On huudeltu, arvosteltu ulkonäköä, lyöty yllättäen reppuun, kourittu, pakolla suudeltu, laitettu suu hiuksiini liukuportaissa, syljetty, uhkailtu, seurattu. Sitä on tapahtunut rautatieasemalla, julkisissa, pysäkillä, kadulla, ulkoilualueilla, kauppakeskuksissa, puistoissa, uimalassa, uimahalleissa, taksissa...” Nainen, 53

”Minua on kourittu, minulle on huudeltu, vihellelty ja pahimpana minut on yritetty raiskata. Näissä tilanteissa sitä aina vaan jähmettyy, ja jälkikäteen katuu, kun ei osannut puolustaa itseään. Nykyisin olen oppinut olemaan itselleni armollinen ja päästämään irti häpeän tunteesta. Häirintä ei koskaan ole häirinnän uhrin syy.” Nainen, 26

”Häirintä on vähentynyt täysi-ikäisenä ja oli pahimmillaan kun olin 16-vuotias, ja se tässä ehkä on järkyttävintä. Häiriköt ovat aina olleet aikuisia miehiä.” Nainen, 22

” Olen muuttanut pukeutumista ja meikkausta niin, etten kiinnittäisi huomiota.

”Yleisintä on viheltely, piilottelematon viipyvä tuijotus. Yleistä on ’tyttö hymyile enemmän!’ -kommentointi, ikään kuin tehtäväni julkisessa tilassa olisi miellyttää miehiä, ei elää omaa elämääni siinä mielentilassa missä haluan. Nuorempana masturboijia oli yllättävän paljon. Eteen puikahti töröttäviä peniksiä keskellä päivää junassa, rannalla, mäkkärissä, vaikken koskaan pukeudu provosoivasti. Olen huomannut, että ikääntyminen vapauttaa häirinnästä, saalistajat etsivät uudet uhrit. Mahtavaa olla ei-enää-kaksikymppinen! Olen muuttanut pukeutumista ja meikkausta niin, etten kiinnittäisi huomiota. Jopa hieman palkitsevaakin, ettei pidä itsestään huolta, niin saa vihdoin olla rauhassa.” Nainen, 36

”Jostakin pojat ovat oppineet, että heillä olisi muka oikeus rikkoa toisen ihmisen ja varsinkin tyttöjen tai naisten fyysistä koskemattomuutta, ja siitä ei tietynlaiset ihmistyypit opi pois edes aikuisena.” Nainen, 35

” Minua on kourittu ekaa kertaa 15-vuotiaana.

”Minua on kourittu ekaa kertaa 15-vuotiaana, ja kaksilla isoilla festareilla hameen alta suoraan sukupuolielimistäni. Olisin antanut jälkimmäiselle luunapin, mutta hän katosi yleisöön kuin pieru Saharaan. Vasta nyt yli parikymppisenä olen osannut puolustaa itseäni ahdistelijoilta. Saattaa ollakin, että nuoret ja viattomat ovat tällaisille alttiimpia, koska ihmisroska, joka tällaista tekee, haluaa selkeästi dominoida jotakuta heikompaa. Itse alan olla siinä iässä, etten ehkä ole enää kiinnostava. En ole menettänyt itse uskoani vieraisiin ihmisiin vielä ja uskallan keskustellakin tuntemattoman kanssa mukavia, mutta joku osa minusta on aina varuillaan kun puhun vieraan tai hiemankaan epäilyttävän henkilön kanssa.” Nainen, 25

”Jos näen poika-/miesporukoita, yritän välttää yksin ohittamista eli vaihdan kadun puolta tai reittiä. Olen myös kiinnittänyt huomiota pukeutumiseeni. Julkisilla paikoilla en mielelläni käytä ns. paljastavia vaatteita, uimarannalla/-hallissa/kylpylöissä yritän olla liikkumatta ilman että bikinien päällä on jotain, vähintään pyyhe. Asia on ollut jotenkin niin ikävä normi koko elämän, että siihen suhtautuu jotenkin pakollisena pahana. Äitinä olen alleviivannut pojille, että tuollainen käytös ei ole koskaan mitenkään ok tai sallittua, tyttärelle taas tiukasti omista rajoista kiinni pitämistä.” Nainen, 43

”Suututtaa, kun tuntuu siltä, että ei voi pitää normaaleja kesävaatteita ilman että tuijotellaan persettä tai vihellellään. Miksei naiset voi kulkea ilman paitaa kesäisin (bikiniyläosassa) keskustassa ilman, että koemme häiriköintiä? Se, että kesäisin tai milloin vain naisella on enemmän paljasta pintaa, ei tarkoita sitä että se on sinua varten ja voit huudella tai vihellellä meille. Me pukeudumme itseämme varten, eikä se anna kenellekään oikeutta kohdella meitä miten lystää.” Nainen, 23

” Vaihdoin työpaikkaa, koska edellisellä työpaikalla kotimatka oli usein tosi turvaton.

”Huutelu ja viheltely ei tunnu kivalta, ja joskus se ahdistaa. Harvemmin niitä jään kuitenkaan miettimään. Kouriminen ja käsiksi käyminen sen sijaan jää mietityttämään, sillä tilanteet ovat ahdistavia, kun omaa koskemattomuutta loukataan. Mietin, miksi miehet kuvittelevat, että voivat tehdä niin.” Nainen, 28

”Nykyään osaan reagoida huuteluun ja sanoa selkeästi, etten ole kiinnostunut huutelijan mielipiteestä. Kosketteluun ja seuraamiseen on vaikeampi reagoida, koska ne aiheuttavat yleensä paniikkireaktion. Vaihdoin myös työpaikkaa, koska edellisellä työpaikalla tein iltavuoroa. Kotimatka oli tuolloin usein tosi turvaton.” Nainen, 29

”Jos joku seuraa julkisella paikalla, huudan kovaan ääneen esim. 'jätä mut rauhaan'. Se herättää muiden huomion ja yleensä saan olla rauhassa sen jälkeen. Joskus myös siirryn muiden ihmisten läheisyyteen. Kannan myös aina yksin liikkuessa laillista turvasprayta.” Nainen, 29

”Tämä aihe saa minussa aikaan tietynlaista vihaa systeemiä kohtaan. Kaikki seksuaalinen häirintä ja seksuaaliväkivalta otetaan Suomessa niin kepeästi, ellei sinua ole pahoinpidelty tämän seksuaaliväkivallan ohella.” Nainen, 21

