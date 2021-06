Leenalla, 54, on pehmokissa, joka on käynyt kylpylässä – aikuiset innostuivat leikkimään ja leluille varataan jopa matkoja lelumatkatoimistoista

Aikuiset leikkivät entistä enemmän ja näkyvämmin. Selvitimme, mistä leluleikkien suosio kertoo, ja miten kadonneen leikin taidon voi herättää uudelleen.

Kun Leena Törmänen, 54, kaipaa piristystä, hän ottaa esiin Hittu-kissan ja miettii, mitä Hittu voisi tällä kertaa puuhata. Se voi olla aivan mitä tahansa. Musta pehmokissa on muun muassa ajanut skootteria, käynyt kylpylässä ja viettänyt ylioppilasjuhlia. Kun vanutäyte oli painunut ja Hittu joutui ”leikkaukseen”, se lennähteli jopa kissojen taivaassa ennen kuin heräsi entistä ehompana.

Hitun kanssa touhutessa murheet jäävät taka-alalle ja päivästä tulee heti hauskempi. Nytkin Leenaa naurattaa, kun hän kertoo kissasta: Hittu on pessimisti, joka näkee herkästi kaikessa jotain ärsyttävää. Silti se ei missään nimessä ole ilkeä, vaan sympaattinen ja pohjimmiltaan herkkä. Sen itsetunto on korkea ja intohimona uudet vaatteet.

– Tämä on piristys ja tosi iso voimavara, Leena sanoo.

– Mutta en minä ole mikään erityisen positiivinen ihminen tai naura koko ajan, vaikka olen tästä innoissani. Minulla on ollut tosi rankkaa ja käyn välillä syvissäkin syövereissä.

Leenalla oli ennen miehensä kanssa yhteinen keramiikkapaja, jossa molemmat valmistivat humoristisia eläinhahmoja. Näyttelyihin hän asetteli hahmot koomisiin tilanteisiin ja iloitsi, kun sai asiakkaatkin nauramaan.

Parin piti kuitenkin lopettaa rakas yrityksensä, kun Leena sairastui vakavasti ja joutui jäämään pois työelämästä.

– Olen löytänyt Hitun kautta elämääni samaa iloa ja huumoria, jota koin pajassa. Se on yllättänyt, koska minulla ei moneen vuoteen ollut niitä elämässäni.

Lelut esiin!

Leena ei suinkaan ole ainoa aikuinen, jonka elämässä lelulla tärkeä rooli. Leluturismin harrastajat lähettävät pehmojaan ympäri maailmaa lelumatkatoimistojen kautta tai ottavat itse niistä reissukuvia. Jättimäinen ilmiö ovat myös erilaiset nuket ja niiden ympärille rakennetut miniatyyrimaailmat. Pelkästään hashtagilla #dollstagram löytyy yli 4 miljoonaa kuvaa Instagramista.

Toiset keskittyvät keräilemään leikkikaluja, toiset valokuvaavat tai videoivat niistä juonellisia tarinoita. Lelujen ympärille on rakentunut maailmanlaajuisia yhteisöjä. Niiden omistajat kommentoivat toistensa julkaisuja ja vaihtavat ajatuksia leluista ja niiden tarvikkeista keskustelupalstoilla.

Tutkijat nimittävät tätä kaikkea leikilliseksi aikakaudeksi. Digitalisaatio on 2000-luvulla tehnyt leikistä huomattavasti näkyvämpää, kun lelut ovat vakiinnuttaneet paikkansa esimerkiksi somessa.

– Aikuisten leikkiä on myös enemmän kuin ennen, eivätkä leikkivät aikuiset enää häpeile toimintaansa niin paljon, sanoo lelu- ja leikintutkija Katriina Heljakka Turun yliopistosta.

– Olen tosin vakuuttunut, että aikuisten elämässä on aina ollut leikkiä. Se on vain saanut eri aikoina erilaisia muotoja.

Heljakan mukaan työn automatisoituminen on vapauttanut aikaa leikille. Toisaalta ruutujen ääressä päivänsä viettävät ihmiset ovat alkaneet kaivata käsillä tekemistä. Se näkyy yhtä lailla leluleikkien nousuna kuin käsityöbuumina.

– Ihmisellä on fyysisenä olentona valtava tarve käsitellä jotain kouriintuntuvaa.

Empatiakykyä ja ongelmanratkaisua

Katriina Heljakan mielestä on tärkeää, että jokaisen aikuisenkin elämässä on leikkiä. Arki kun on muutoin usein stressaavaa ja suorituskeskeistä.

– Leikki tuo elämään taikapölyä, fantasiaa ja mahdollisuuden unelmoida, mikä ehkä muutoin unohtuu kiireen keskellä. Vapaa leikki on väylä paineettomaan tekemiseen, ja siinä pitää keksiä muita tapoja itseilmaisuun kuin suorittaminen.

Leikkiminen kannattaa, sillä se lisää henkistä hyvinvointia.

– Ihmiset, jotka kykenevät käyttämään mielikuvitustaan siihen, ovat empaattisempia ja joustavampia mieleltään. Heistä tulee hyviä ongelmanratkaisijoita, koska he pystyvät asettumaan erilaisiin rooleihin ja samaistumaan erilaisiin tilanteisiin. Leikkisyys on myös iso osa resilienssiä eli sopeutumiskykyä.

Heljakka ajattelee, että aikuinen tarvitsee leikkikaluja oikeastaan enemmän kuin lapsi. Ne voivat auttaa aktivoimaan mielikuvitusta.

– Jos lapselle antaa tyhjän pahvilaatikon, hän todennäköisesti kehittää helposti sen ympärille leikkiä. Jos saman tekee aikuiselle, pitää laatikolle vähintään piirtää kasvot, jotta se alkaa puhutella.

Tietysti leikki myös tekee elämästä hauskempaa. Sen puuttuminen voi jopa lisätä masentuneisuutta.

Leenaa Hittu-kissa auttaa hauskuutuksen ohella rentoutumaan ja nukkumaan. Jos uni ei meinaa tulla, hän miettii, miten toteuttaa vaikkapa uusi takki Hitulle. Silloin ei tule murehdittua, vaan uni saattaakin tulla ihan huomaamatta.

” Leikki tuo elämään taikapölyä, fantasiaa ja mahdollisuuden unelmoida.

Myös yhteisöllisyys on tärkeää. Kun Leena julkaisee uuden kuvan Hitusta, hän tietää jo valmiiksi, että ainakin Nelli Karhu varmasti kommentoi jotain. Sitten Hittu tietenkin vastaa Nellille.

– Pehmojen yhteydenpito on tosi kilttiä, kukaan ei koskaan kommentoi mitään ikävää. On myös kiva, että muutkin näkevät, mitä teen. Ehkä siinä on taustalla halu kokea yhteyttä toisiin ihmisiin, Leena pohtii.

Toisinaan suunnitelmat elävät seuraajien palautteen mukaan: kun fani lähetti Hitulle Pekka Töpöhäntä -pehmon, sekin alkoi esiintyä kissan some-kanavissa.

Myös nukkeharrastaja Liisa Kukkaselle, 57, yhteydenpito muiden nukkeintoilijoiden kanssa on merkityksellistä. Hänen ja toisen harrastajan lelut ovat vierailleet toistensa luona ihan fyysisestikin.

– Keksimme, että minun mummonukkeni on hänen veljestensä mummo. Meillä oli sikahauskaa, kun suunnittelimme tarinan käänteitä. Mummo vietti itsenäisyyspäivän Helsingissä, ja toinen pojanpoika tuli jouluksi mummon luo, Liisa kertoo.

Liisa Kukkaselle nukkedraaman tekeminen ei ole leikkiä, vaan ”sisällöntuotantoa”.

Barbiekokoiset saumattomat Phicen-nuket täyttävät myös pitkäaikaisen koiraharrastuksen jättämää tyhjiötä. Liisalla puhkesi pari vuotta sitten astma, eikä nykyisten kahden koiran jälkeen enää tule uusia.

Kuten moni muu, Liisakin kirjoittaa ja kuvaa nukeistaan someen tarinaa, ”nukkekotimaailman Kauniita ja rohkeita”, kuten hän itse sanoo. Innokkaan askartelijan käsissä syntyy myös nukkekodin tarpeisto huonekaluista lemmikkitarvikkeisiin ja vaatteista voileipiin.

– Käytän tähän lähes kaiken vapaa-aikani. Jos en suunnittele, todenna ja tallenna tarinoita, niin askartelen tai surffaan netissä etsimässä uusia ideoita tai ostettavia esineitä.

Leikkiä vai ei?

Liisa unelmoi, että saisi jonain päivänä elantonsa miniatyyriesineiden valmistuksesta, kuten menestyneimmät tekijät ympäri maailmaa. Hänellä on nukkiensa varalle suuret suunnitelmat.

– Haaveilen rakentavani hehtaarihallin täydeltä nukkekerrostaloja, ja ottavani pääsymaksua, kun ihmiset tulevat niitä töllistelemään, Liisa visioi ja naurahtaa:

– Ensimmäisestä kerrostalosta on piirretty paperille versio 4.8., mutta ensimmäistäkään vanerin palaa ei ole vielä ostettuna.

Ammatillisista tavoitteista huolimatta nukkistelu on Liisalle enemmän hauskanpitoa kuin työtä. Hän ei silti miellä leikkivänsä, vaan olevansa ”sisällöntuottaja ja viihdetaiteilija”.

– Melkein vedin herneet nenään leikki-sanasta! Pienoisrautatieharrastusta pidetään ihan kunnioitettavana aikuisten miesten näpertelyharrastuksena, mutta nukkekotia leikkimisenä. Minä en näe niissä mitään eroa.

Leena Törmänen kertoo leikkivänsä mielellään lastenlastensa kanssa, mutta ei hänkään ole varma, kutsuisiko touhuja Hitun kanssa leikiksi.

– Olen sanonut apteekissa kuvaa ottaessa, että tämä on sellainen somejuttu. Leikistä tulee mieleen lasten juttu, että leikitään jossain lattialla. Mutta miksi ei!

Uusia vaatteita rakastava Hittu-kissa on pessimisti, mutta pohjimmiltaan herkkis.

Leikkitutkija Heljakan silmissä sekä Liisan että Leenan ajanvietossa on ilmiselvästi kyse leikistä. Nimityksiin on kuitenkin turha takertua.

– On osa leikin vapautta, että jokainen saa kutsua toimintoja millä nimellä haluaa. Mutta jos puhuu harrastamisesta, se ei kerro toiminnasta yhtikäs mitään muuta kuin että sitä tehdään vapaa-ajalla.

Heljakka sanookin, että pohjalta paljastuu usein leikki, kun miettii, millaista harrastaminen käytännössä on. Leikistä kielivät usein esimerkiksi mielikuvituksellisuus, hahmojen ja maailmojen rakentelu, lelujen persoonallisuuksien ja niiden välisten suhteiden kehittäminen sekä yhteisöllisyys.

Heljakka ymmärtää hyvin, miksi niin moni haluaa irtisanoutua leikistä. Leikkiviin aikuisiin suhtaudutaan edelleen epäluuloisesti: Voiko olla vastuullinen aikuinen, jos itse leikkii? Saati vastuullinen vanhempi?

Heljakan mielestä ehdottomasti voi, ja se voi jopa auttaa osallistumaan leikkeihin oman lapsen kanssa.

Edes rikastumistavoite ei tarkoita, ettei kyseessä voisi olla leikki. Yritysmaailmassa on jo alettu hyödyntää pelillisyyttä, ja myös maailmalla yleistyvä leikkityö, playbour, hämärtää työn ja leikin rajaa.

Leikkityöstä puhutaan esimerkiksi niiden Liisa Kukkasen kaltaisten nukkedraaman tekijöiden kohdalla, jotka ovat onnistuneet keräämään niin paljon seuraajia, että yritykset kiinnostuvat heistä some-vaikuttajina.

– En usko, että nukkedraamaa voi tehdä ainoastaan rahan takia. Luulen, että tekijä kuitenkin hykertelee, kun asettelee nukkeja ja kertoo tarinaa, leikintutkija Katriina Heljakka sanoo.

Jos työkin voi olla leikkiä, niin mikä sitten ei ole sitä?

– Ketään ei voi pakottaa leikkiin, vaan se on vapaaehtoista toimintaa. Ja leikissä ei kuulu satuttaa ketään.

Liisa Kukkasen nukkedraamassa voi tapahtua mitä vain. Annica Koski saattaa valvoa, koska Taisto-puoliso on lähtenyt yöksi kapakkaan.

Katosiko leikin taito?

Annica Koski valvoo, koska Taisto-puoliso on jälleen lähtenyt yöksi kapakkaan. Viereisessä huoneessa nukkuu teini-ikäinen tytär Ria, ja Annica toivoo, että Taisto juo itsensä niin tukevaan humalaan, ettei jaksa nostaa metakkaa kotiin tullessaan.

Tällaistakin tapahtuu Liisa Kukkasen nukkedraamassa. Se ei Katriina Heljakan mukaan ole aikuisten leikeissä mitenkään tavatonta, vaan niissä voidaan käsitellä hyvin kipeitäkin teemoja.

– Lelut edustavat joitain leikkijän ideaaliminän piirteitä, mutta niillä voi myös koetella vähän arveluttaviakin puolia ihmisyydessä. Itseä mietityttäviä tai huolestuttavia asioita voidaan ”leikkiä ulos”.

Lelut voidaan myös valjastaa ottamaan kantaa johonkin yhteiskunnalliseen kysymykseen, kuten rasismiin tai sukupuolten moninaisuuteen. Niiden kautta voi olla helpompi viestiä vaikeista asioista kuin omana itsenään. Tällöin puhutaan leluaktivismista.

” Aikuisten leikeissä voidaan käsitellä hyvin kipeitäkin asioita.

Leena Törmänen puolestaan hakee Hittu-kissan seikkailuihin inspiraatiota omasta arjestaan. Kun Leenan tytär aloitti armeijan, niin sinne halusi myös Hittu. Niinpä se sai oman maastopuvun ja harjoitteli sotilastaitoja. Kun Leenalle syntyi lapsenlapsi, Hittukin oli mukana tapaamassa uutta tulokasta.

Sekä Leena että Liisa tuntuvat suorastaan pulppuavan ideoita ja intoa, mutta entä jos ajatus leikistä ei vain sytytä? Tai kyky heittäytyä tuntuu tyystin kadonneen aikuistumisen myötä?

– En usko, että leikin taito katoaa, vaikka se väistyy, kun ihminen aikuistuu biologisesti. Silloin huomio kohdistuu syystäkin välillä johonkin muuhun, kuten ihmissuhteisiin, mutta jossain kohtaa suosikkipehmolelu lapsuudenkodissa ei enää tunnukaan mitenkään nololta, Heljakka sanoo.

Liisa Kukkanen toivoo, että saa jonain päivänä elantonsa miniatyyriesineiden valmistuksesta.

Hän kannustaa kokeilemaan eri vaihtoehtoja. Eri ihmiset viehättyvät erilaisista asioista, ja omat mieltymykset voivat muuttua ajan saatossa.

Jos leluleikit eivät innosta, voi omaa leikkisyyttä testata vaikka huvipuistossa tai pakohuoneessa. Myös erilaiset pelit madaltavat monen aikuisen kynnystä antautua leikin pyörteisiin.

Kun eri vaihtoehtoja alkaa pyöritellä, voikin huomata, ettei leikki ole mihinkään kadonnut, sitä ei vain ole tunnistanut. Ehkä jo leikittelet sanoilla tai rakentelet mielessäsi fantasioita?

Tärkeintä on tunnistaa leikin muoto, joka aidosti puhuttelee, sanoo Heljakka.

– Edes itseään ei voi pakottaa leikkiin.