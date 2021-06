Kun Päivi ja Maaria julkaisivat rohkeat kuvansa, heidät tuomittiin ikänsä vuoksi – miksi yli viisikymppisen pitäisi olla hillitty?

Kukaan ei ole kenellekään toiselle mitään velkaa esteettisesti. Jokainen saa toteuttaa itseään iästään, koostaan ja sukupuolestaan riippumatta niin kuin haluaa, Saara Särmä muistuttaa.

”Ei vaikuta ihan täyspäiseltä puuhalta tuon ikäiselle naisimmeiselle, pitäisi jo osata esiintyä vähän hillitymmin ja arvokkaammin.”

”Mummojen kuuluu olla mummoja! Ymmärrän, jos parhaassa hedelmällisyysiässä olevan pitää keikistellä noin kumppaniaan etsiessään, mutta liki kuusikymppisen aika meni jo. Silloin pitäisi jo ymmärtää, mikä on tärkeää…”

Muun muassa tällaisia paheksuvia ja epäasiallisia kommentteja Ilta-Sanomissa hiljattain julkaistu juttu on saanut. Juttu on julkaistu otsikolla: Päivi, 59, poseeraa rohkeasti Instagramissa – asiantuntija sanoo suoraan, mitä ajattelee nykyajan kauneuskäsityksestä. Jutussa Päivin lisäksi Maaria kertoo, miksi harrastavat aikuismallina poseeraamista ja millaista on julkaista kuvia, joista osa mielletään rohkeiksi. Molemmat ovat ylpeitä kuvistaan ja siitä, mitä tekevät.

Juttu ja kuvat ovat toki saaneet paljon myös kehuvia ja kannustavia kommentteja, mutta paheksuvat kommentit ovat silmiinpistäviä. Onko naisilla muka jokin paras ennen -päiväys, jonka jälkeen lateksiin pukeutumista paheksutaan ja ajatellaan sen olevan ”ikuisen nuoruuden tavoittelua”?

Tutkijatohtori ja feministi Saara Särmä arvioi, että tällainen kommentointi liittyy naisen hedelmällisyysikään.

– Ikään kuin naisen funktio olisi lastenteko ja se että nainen olisi olemassa muita varten. Kun naisen hedelmällisyysikä on ohi, niin ei muka saisi olla enää seksikäs, sillä seksikkyyskin liitetään suoraan lisääntymistarkoitukseen. Jotkut voivat siis ajatella, että parasta ennen päiväys olisi jossain neljän-viidenkympin tienoilla eli siinä vaiheessa, kun hedelmällisyys keskimäärin loppuu, Saara Särmä pohtii.

Paheksuvista kommenteista huolimatta Särmä on havainnut, että jotkin naisen ikään ja pukeutumiseen liittyvät käsitykset ovat myös muuttuneet. Esimerkiksi ”mummouden” käsite ei ole aivan niin suppea kuin vaikkapa 20 vuotta sitten.

– Seitsemänkymppiset saattavat pukeutua esimerkiksi farkkuihin ja olla sillä tavalla nuorekkaita. Mutta seksikkyys – esimerkiksi lateksi – on joillekin liikaa. Meillä vallitsee jokin normi siitä, millainen vanhempi ihminen – ja varsinkin nainen – saa olla. Ei saisi liikaa näkyä ja kuulua, Särmä pohtii.

Oma häpeä voi purkautua muiden paheksuntana

Entä miksi kukaan paheksuu toisten tekemisiä tai kuvia?

– Joitain ihmisiä voi ärsyttää se, että joku toinen tekee itsestään näkyvän omilla ehdoillaan eikä muiden ehdoilla. Reaktiot paljastavat sen, missä ne normien rajat menevät.

Särmä ihmettelee sitä, että millä tavalla toisen tekemiset ovat itseltä pois.

– Ehkä ärsytys ja paheksunta liittyvät joskus myös siihen, että jos itse ei uskalla, niin alkaa paheksua muita. Eli oma häpeä purkautuu niin, että paheksuu muita.

Särmä muistuttaa myös, että kenenkään IG-kuvia ei ole pakko katsoa – eikä lehdistäkään ole pakko lukea mitään, mitä ei itse halua.

– Kukaan ei ole kenellekään toiselle mitään velkaa esteettisesti. Jokainen saa toteuttaa itseään iästään, koostaan ja sukupuolestaan riippumatta niin kuin haluaa.

– Esimerkiksi Instagramissahan kuvasto on monipuolistunut, mikä on mielestäni erittäin tervetullutta. Miksi tietyn ikäisten pitäisi olla samasta muotista? Sehän on vain kivaa, että ihmiset toteuttavat itseään ja tekevät sen omilla ehdoilla.

Kannattaa kehdata, jos itselle tulee hyvä mieli

Särmä on aikaisemmin puhunut paljon kehtaamisesta. Kannattaako aina kehdata?

– Tämmöisissä asioissa kannattaa, jos siitä tulee itselle hyvä mieli. Mutta ei kenenkään tietenkään kannata ehdoin tahdoin alkaa pukeutua lateksiin, jos ei halua.

” Siinä ei ole mitään pahaa, jos haluaa olla esillä.

Eikä sitäkään tarvitsisi pelätä, että leimataan ”tyrkyksi”.

– Siinä ei ole mitään pahaa, jos haluaa huomiota. Jotkut ovat mielellään esillä, toiset taas eivät.

Jos muiden tekemiset aiheuttavat itsessä ärsytystä ja paheksuntaa, voi paheksuvien kommenttien julkaisemisen sijaan kysyä itseltään kysymyksen.

– Voi miettiä, miksi tämä tuntuu minusta niin rajulta tai pahalta. Onneksi nuorilla vaikuttaa olevan valloillaan Instagramissa kehumisen kulttuuri. Tästä me kaikki voisimme ottaa oppia. Voisimme enemmän kehua Instagramissa ja muualla somessa. Negatiiviset kommentit kannattaa yhä pitää omana tietonaan.

