Kolumni: Muutin omakotitaloon ja hankin uskottavuuden vuoksi trampoliinin – se aiheutti kriisin

Tilasimme jättiläismäisen trampoliinin postimyynnistä. Heti kun mieheni oli painanut osta-nappia, olimme kriisin keskellä, kirjoittaa Jenni Kokander.

Asumme ensimmäistä kesää omakotitalossa. Kaikilla naapureilla on joko koira, tai trampoliini. Useimmilla molemmat.

Kotieläimen kaipuutamme pitävät loitolla vapaana kuljeskelevat kissat, jotka kävelevät ovesta sisään rapsutettaviksi, mutta trampoliini oli hankittava sekä lasten että uskottavuuden vuoksi.

Tilasimme jättiläismäisen trampoliinin postimyynnistä mitattuani, että se nippanappa mahtuu pihallemme. Heti kun mieheni oli painanut osta-nappia olimme kriisin keskellä.

Tulitikkuna roihun syttymiseen toimivat kommenttini ”onneksi siinä on kunnon kuvalliset ohjeet mukana” ja mieheni ilme, kun otin ohjekirjan edes puheeksi. Saimme siis riidan aikaiseksi trampoliinin kokoamisesta jo ennen kuin se edes oli fyysisesti läsnä.

Minä hermostuin ajatuksesta, että kallista trampoliinia ei kuitenkaan koota huolellisesti ohjeiden mukaan, niin että se kestää käyttöä ja on turvallinen. Mieheni taas tarjosi mahdollisuutta, että kokoaisin itse trampoliinin, kun kerran osasin neuvoa jo etukäteen, miten se parhaiten suoritettaisiin.

Minulta kysytään usein, mikä on onnellisen parisuhteemme salaisuus. Se on se, että me molemmat tiedostamme miten umpimielisiä ja ärsyttäviä olemme.

Saamme toisemme aivan raivon valtaan, kun emme pysty piilottamaan persooniamme, mutta toisaalta meillä on lyhyt matka sovintoon.

Olemme todenneet jo aikoja sitten, että emme pysty muuttumaan, mutta tiedostamme kyllä missä kehittymisen paikat ovat.

Minä olen omasta mielestäni aina oikeassa, ja minun on todella vaikeaa hyväksyä, ettei minun tapani ajatella tai toimia ole ainoa mahdollinen. Olen impulsiivinen ja nopea, enkä voi sietää sitä, että fiilistellään ja testaillaan, vaan haluan tehdä kerralla valmista.

Mieheni taas on itse rauhallisuus. Hän ei niin välitä, vaikka pyykkien sekaan olisi livahtanut jälleen kerran nenäliina tai nappikuulokkeet. Häntä ei häiritse, jos keittiöön tarkoitettu valaisin on asennettu kylpyhuoneeseen. Hän on herkkä loukkaantumaan, jos edes mainitsen ulkovaraston järjestämisestä tai ehdotan paikkaa käyttämättömille piuhoille.

Minä haluaisin jatkuvasti palautetta siitä millainen rouva olen, kun mieheni taas saa näppylöitä, jos mitään hänen toimintaansa kommentoidaan.

Jos kaksi näin erilaisella luonteenlaadulla varustettua ihmistä tahtoo rakastaa toisiaan, on hyväksyttävä se, että välillä kolisee ja paukkuu. On turhaa jäädä odottamaan, että toinen muuttuu täydelliseksi.

Kumpikaan meistä ei tule muuttumaan. Vaikka olemme selvinneet yhdessä monenlaisista kriiseistä, niin trampoliinia emme voi koota yhdessä.