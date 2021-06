Kolumni: Korona sai minut tajuamaan, että pulitan tuhansia euroja siitä, että asun betoniviidakossa – paluu kotikaupunkiin antoi tilaa hengittää

Toimittaja Katariina Halonen muutti takaisin Kainuuseen, sillä koki, ettei koronan kuihduttamalla Helsingillä ole juuri nyt mitään annettavaa.

Kun korona viime vuoden maaliskuussa iski Helsinkiin, rakastamani kaupunki kuoli silmissä. Ilman museoita, kahviloita ja livekeikkoja ymmärsin asuvani keskellä betoniviidakkoa ja maksavani lystistä nelinumeroisia summia kuukaudessa. Ajatus vapaudesta ja luonnosta alkoi houkuttaa.

Vuosi myöhemmin pakkasin tavarani kasaan Ullanlinnan jugend-talosta ja suuntasin muuttoauton keulan kohti Kajaania – kotikaupunkiani, josta lähdin seitsemän vuotta sitten ja jonne en koskaan aikonut palata takaisin.

Pian huomasin, että koronan kuihduttamaan Helsinkiin verrattuna Kajaani on paratiisi. Vaikka asun keskustassa, oveni edestä lähtee luontoreitti läheisen lammen ympäri. Vieressä on myös ilmainen ulkokuntosali. Helsingissä samasta on turha edes haaveilla.

” Olen oppinut arvostamaan, ettei ravintola-annosta tarvitse kaivaa Wolt-kassista ja syödä kotona yöpaidassa.

Kajaanissa olen nauttinut elämästä myös terasseilla, kahviloissa ja ravintoloissa. Vaikka vaihtoehtoja on vähän ja ravintoloista tilaamani ruoka on useammin huonoa kuin hyvää, olen oppinut arvostamaan sitä, ettei ravintola-annosta tarvitse kaivaa vettyneestä Wolt-kassista ja syödä kotona yöpaidassa.

Myös kotikaupungissani asuvat sukulaiset tuovat mukanaan etuuksia, joista Helsingissä pystyin vain haaveilemaan. Oma vene mahdollistaa Ärjän saarelle pakenemisen, ja perheen mökki tarjoaa miniloman keskellä viikkoa.

Kaikesta huolimatta en usko, että jään Kajaaniin pysyvästi. Paluu kotikaupunkiin on vain välietappi, mutta juuri tässä hetkessä täydellinen sellainen.

