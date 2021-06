Kolumni: TikTokissa on katsottu yli 980 miljoonaa kertaa videoita, joissa nauretaan tytöille – ja se on ongelma

TikTokissa kiertää videoita, joissa tyttöjä pilkataan ihan kaikesta, esimerkiksi suihkussa käymisestä ja kahvin keittämisestä. Eivätkö naiset voi tehdä maailmassa mitään ilman, että heille nauretaan, kysyy toimittaja Jade Ollikainen.

Ei ole uutta, että miehet vitsailevat naisista ja toisinpäin. Varsinkin some on mahdollistanut alustan kaikenlaiselle vitsailulle. Törmäsin kuitenkin TikTokissa videoon, johon oli leikattu useita lyhyempiä videoklippejä peräkkäin. Klipeillä miehet pilkkasivat ja vähättelivät kaikkea, mitä naiset tekevät. Videon oli tarkoitus sanoa, että tämä ei ole hauskaa enää kenenkään mielestä.

Näin tytöt käyttäytyvät kun heillä on menkat, lukee videon tekstityksessä. Mies kaataa saavillisen jäätelöä kulhoon ja kannullisen suklaakastiketta päälle. Näin tytöt käyvät syömässä, lukee toisessa. Siinä miehet poseeraavat yksitellen annostensa kanssa pikkurillit pystyssä huuliaan mutristaen, ja nauravat perään. Jatkan videoiden selaamista.

Tytöt kun he saavat ajokorttinsa. Tytöt kun he riitelevät. Tytöt kun he laittavat kyntensä. Tytöt kun mies torjuu heidät kerran. Tytöt kun he käyvät suihkussa. Tytöt kun heitä tuijotetaan. Tytöt kun he pelaavat videopelejä. Tytöt kun he sanovat anteeksi. Tytöt kun he tanssivat. Ja tytöt kun he keittävät kahvia.

Tiktok ei ole ainoa paikka, jossa naisille nauretaan. Olen seurannut vuosia Yle Kioskin Gogin eli Constantinos Mavromichalisin muun muassa tyttöystävästään tekemiä supersuosittuja videoita. Tyttöystävän laukun penkominen ja tavaroiden esittely on hauskaa ja viatonta, mutta ihmettelen, miten kaikesta, mitä hänen kumppaninsa, ja suunnilleen joka toinen nainen tekee, saa väännettyä vitsin.

Kumppanin ärsyttävä krääsä, kauppareissut, saunominen ja autoilu ruuhkassa naisen kanssa. Kaikki ihmetyttää ja ärsyttää. Onhan se naurettavaa, jos haluaa juoda vissyä, laittaa kasvonaamion ja koristella saunan tuoksukynttilöillä. Vai onko?

Kommenttiosiossa ei ole vain miehiä ihmettelemässä, vaan moni kommentoijista on naisia. Naisia, jotka kommentoivat, etteivät todellakaan itse ole tuollaisia ja nauravat tuollaisille naisille. Tai naisia, jotka kommentoivat, että voi kun tällaisia höpsöjä ja monimutkaisia me naiset ollaan.

Ja auta armias, jos joku kommentoi videota stereotypioita vahvistavaksi tai imitointia pilkkaavaksi. Muut kommentoijat ovat jo suunnilleen joukkolynkkaamassa tätä feministiloukkaantujaa kommenttikentässä.

Mietinkin, voiko nainen tehdä mitään ilman, että hänestä tehdään pilkkaa?

Mutta kun ei kaikki miehet

Huumori ei jakaudu miesten ja naisten välillä tasan eikä ole harmitonta.

TikTokissa hästägillä #girlsbelike on 986,1 miljoonaa näyttökertaa. Videoilla ihmiset esittävät, miten naiset tyypillisesti tekevät asioita. Aina miehiä typerämmällä eli tyttömäisellä tavalla.

Hämmentävintä ei ole näyttökertojen määrä, vaan että suuri osa videoista on itse naisten tekemiä. Miehiin liittyvistä hästägeistä eniten näyttökertoja oli tällä: #guysbelike. Niitä oli vain 148,1 miljoonaa. Myös näistä videoista iso osa on naisten tekemiä.

Sekä naiset että miehet pilkkaavat naisia. Lukuja vertaillessa miesten on turha tulla sanomaan, että not all men ja tehdäänhän miehistäkin pilaa. Niin tehdään. Mutta kyse on paljon syvemmästä ongelmasta, eli misogyniasta.

Naisia on käytetty huumorin kohteena iät ja ajat. Vitsit ovat vahvistaneet stereotypioita, joista nyt yritetään päästä eroon. Miten se onnistuu, jos jauhetaan samoja kuluneita fraaseja ja jatketaan naisille nauramista? Näin naiset tekevät sitä, tätä ja tuota. Ennen kaikkea aina jollain epätoivotulla tavalla.

Olemme kaikki kuulleet sanonnat ”heittää kuin tyttö”, ”juoksee kuin tyttö” ja ”kiljuu kuin tyttö”. Samaan aikaan miessukupuoleen liitetään sanonnat ”on rohkea kuin mies” tai ”vahva kuin mies”. Miksi tyttöjen tekemisessä on negatiivinen sävy? Eikö tytöt voi tehdä asioita juuri niin kuin tytöt tekevät?

Ai niin, eihän näistäkään saisi loukkaantua kun kysehän on vanhoista sanonnoista. Mitä sitä hyvää muuttamaan.

Myös stereotypiat surkeista naiskuskeista elävät edelleen vahvoina. Pahimmillaan naisiin kohdistuvat asenteet voivat estää heitä uskaltamasta tehdä asioita, kuten ajamasta autoa.

Seksismi ei ole naurun asia

Vitsailu ei ole vain hauskaa ja harmitonta, vaan se todellisuudessa vahvistaa negatiivisia asenteita.

Tutkimusten mukaan seksistisellä huumorilla on laajempia negatiivisia yhteiskunnallisia seurauksia. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan seksistiset vitsit luovat tilan, joka oikeuttaa naisiin kohdistuvien ennakkoluulojen ilmaisemisen.

Toisen amerikkalaistutkimuksen mukaan seksistisen huumorin hyväksyminen saa miehet uskomaan, että seksistinen käyttäytyminen on sosiaalisesti hyväksyttävää.

Seksistinen vitsailu siis normalisoi seksismiä.

Tasa-arvoa edistämällä yritetään poistaa ennakkoluuloja, joita seksistinen huumori taas osaltaan vahvistaa.

Se, että seksistinen vitsi ei naurata, ei tee kenestäkään huumorintajutonta tiukkapipoa. Nauraa kyllä saa, eikä huumori ole pahasta. Merkitystä on sillä, mihin sävyyn vitsi kerrotaan ja mitä sillä tarkoitetaan. Naisviha on helppo kätkeä vitsin taakse.

En siis ymmärrä, miksi ihmiset ajattelevat, että on hauskaa nauraa videoille, joilla pilkataan naisten tavallisia tapoja tehdä asioita. Lupaan jatkossakin laittaa tuoksukynttilöitä saunaan ja poseerata ruoka-annokseni kanssa. En lopeta tyttömäisiä tapojani ja toivon, ettei kukaan muukaan joudu tekemään sitä.