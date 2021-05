Tiesitkö, että jäteasemilla on yksi sääntö, jota ei missään nimessä saa rikkoa? Suomalaiset ovat maailmanluokan lajittelijoita, vaikka tekemistäkin vielä riittää

Kierrätysasemalle kipattu jäte unohtuu nopeasti, vaikka sieltä sen matka vasta alkaa. Kävimme kurkistamassa.

Vaikka ulkona haisee paska, on selvää, että olemme sivistysvaltiossa.

Espoon Ämmässuon Ekoteollisuuskeskuksessa sijaitseva Sortti on tarkoin suunniteltu kierrätysasema, jossa siniset jätelavat ja puristinten kidat odottavat täytettä. Jokaiselle jätelajille eli jakeelle on oma paikkansa. Jos asuisimme toisenlaisessa yhteiskunnassa, tässä kohoaisi savuava jätevuoristo, jonka ympärillä kaartelisivat lokkiparvet. Köyhimmät etsisivät kaatopaikalta jotain myytäväksi kelpaavaa.

Sortin lavoille päätyvät tavarat, jotka eivät kelpaa kenellekään edes ilmaiseksi. Vettyneet patjat, vääntyneet lastulevykalusteet, maalipurkkien pohjat ja piharisut. Haju ei kuitenkaan tule täältä, vaan viereiseltä kompostointilaitokselta, jossa pääkaupunkiseutulaisten biojätteestä tehdään multaa ja biokaasua.

Eletään kuuminta pihasesonkia. Jäteaseman portista virtaa sisään pakettiautoja ja peräkärryjä. Kun tavarat on nostettu autoista lavoille, ne katoavat omistajiensa silmistä. Maailmasta ne eivät lähde vielä mihinkään. Tämä on vasta pitkän matkan alku.

Korona ruuhkautti asemat

Koronaeristys sai suomalaiset tyhjentämään varastoja, nikkaroimaan ja kunnostamaan. Pääkaupunkiseudun Sortti-asemien kävijäennätykset paukkuivat jo vuosi sitten keväällä: asiakkaiden ja jätteiden määrä kasvoi 15 prosenttia.

Jari Viitamäki seuraa kuormien virtaa päivittäin. Hän on esihenkilö Ämmässuon Sortissa. Viitamäki kertoo, että Sorttiin tuodaan yhä jonkin verran tavaraa myös sillä ajatuksella, että ’tämä on jollekin vielä ihan hyvä’, vaikka ei kukaan sitä oikeasti enää halua.

– Usein asiakas on tarjonnut tavaraa jo Kierrätyskeskukseen. Mutta kyllä sille on aina jokin syy, miksi siitä luovutaan.

Jari Viitamäki neuvoo asiakkaita Ämmässuon Sortti-asemalla.

Hänen mukaansa useimpia asiakkaita kiinnostaa todella, mitä jätteille asemalle tuomisen jälkeen tapahtuu. Osa on huolissaan siitä, meneekö kaikki kuitenkin lopulta samaan polttouuniin.

– Mutta ei me täällä huviksemme lajitella. Mitä paremmin asiakas lajittelee, sitä paremmin saamme jakeet hyötykäyttöön. Suuri osa asiakkaista haluaakin lajitella hyvin ja oikein. Aina on tietysti se marginaali, joka ei niin tee.

Sortissa tavara kulkee vain yhteen suuntaan. Älä ota! -kylttejä roikkuu joka paikassa. Mikä lavalle päätyy, ei sieltä enää nouse. Se on ehdoton turvallisuussääntö.

Tavara on roskaa, kun sen omistaja päättää niin. Murskauslaitteen käsittelyn jälkeen jäljelle ei edes jää mitään järkevää.

Lohdullista on, ettei lavoilla juuri näy hyväkuntoista tavaraa. Sille on omat kanavansa. Sortissakin on Kierrätyskeskuksen piste. Sinne toivotaan erityisesti polkupyöriä ja taulutelevi­sioita, sillä ne menevät kuumille kiville. Huonekalut myyvät huonommin.

Viitamäki tuntee asiakkaiden liikkeet. Nyt on arkiaamu, ja asemalle mahtuu hyvin.

– Jos aurinko paistaa, yhdentoista maissa tänne alkaa tulla eläkeikäisiä herrasmiehiä. Joskus tuntuu, että he tulevat vain ajankulukseen tuomaan yhden vanhan leivänpaahtimen.

Ennustus käy toteen, sillä kun aurinko tulee esiin, asemalle ajaa espoolainen Kjell Brännäs kuomuperäkärryn kanssa. Hän on tehnyt pihatöitä.

– Kyllä se on helpotus, kun saadaan vähän nurkkia siivottua ja pääsee tavarasta eroon, hän sanoo.

Kuormassa näkyy myös patja, joka ei ole enää ihan uusinta mallia. Sen tilalle on saatu hankittua uusi.

Kjell Brännäs toi kierrätysasemalle peräkärryllisen tavaraa.

Koko ajan paremmin

Sitran vuonna 2019 julkaiseman kyselyn mukaan peräti 84 prosenttia suomalaisista sanoo systemaattisesti ja jatkuvasti lajittelevansa jätteet kierrätykseen.

Kierrättäminen osataan, sillä sitä on harjoiteltu jo pitkään. Lajittelemaan opetetaan päiväkodista alkaen. Keittiöihin suunnitellaan lokerot eri jätteille, ja lajitteluastiat löytyvät usein taloyhtiön roskakatoksesta.

Sitrassa suomalaisten kulutustottumuksia tutkivan Markus Terhon mukaan suomalaiset saavat syystä olla ylpeitä.

– Tietoisuus kierrättämisestä on tosi korkealla tasolla. Silti on olennaista, miten se tapahtuu. Totta kai on niin, että jos pitää ajaa viisi kilometriä viedäkseen pahvit keräykseen yhteen paikkaan, sitten kuusi kilometriä laseja varten toiseen, niin todennäköisyys siihen, että kaikki näkisivät sen vaivan, pienenee. Voi jopa käydä niin, että kuljetuksen ympäristövaikutukset merkittävästi pienentävät kierrätyksestä saatavaa ympäristöhyötyä.

Kierrätysmahdollisuudet eroavat kunnittain. Monessa Euroopan maassa tilanne on kuitenkin vielä paljon huonompi.

Vaikka Suomessa lajittelu jo melko hyvin osataan, ei se Sortti-asemalla ihan helppoa ole. Vaikka opasteet ovat yksityiskohtaiset, moni etsii ja kyselee. Kuka tahansa erottaa lasin metallista, mutta sitten alkaa jo olla vaikeampaa.

Laitetaanko vanhat kävelysauvat muoviin vai metalliin? Miten pinnoittamaton, pinnoitettu ja puhdas oikein eroavat toisistaan? Entä millainen sekajäte vielä palaa? Kynttilälyhty, lasiin vai metalliin?

Sortti-asemista vastaavan Marjut Mäntysen mukaan suomalaiset kierrättävät koko ajan paremmin.

Sortti-asemista HSY:llä vastaavan käyttöpäällikkö Marjut Mäntysen mielestä suomalaiset ovat jatkuvasti petranneet kierrättämisessä.

– Kymmenen vuotta sitten portille jätettiin vielä jätekuormia. Sellainen käytös on selvästi vähentynyt.

Silti aina ei mene putkeen.

– Tässä on väärin lajiteltu, Mäntynen sanoo valtavan puutarhajätekasan äärellä.

Haravointijäte on nakattu risujen lomaan, vaikka molemmille on omat kekonsa. Haravointijäte kompostoidaan mullaksi, risut päätyvät tukijätteeksi kostean biojätteen sekaan.

Opastusta täällä selvästi tarvitaan. HSY toivoo, että tulevaisuudessa useampi maksaa jätemaksun jo verkossa tai automaatilla, jotta työntekijöillä olisi laskuttamisen sijasta enemmän aikaa asiakkaiden auttamiseen.

Määränpää tuntematon

Aina kun uutta jätelajia aletaan kerätä, se vaatii harjoittelua. Jakeita taas lisätään aina, kun löytyy yritys, joka voi ottaa sitä vastaan. Nyt jakeita on 22. Sorttiin voi tuoda esimerkiksi akkuja, kemikaaleja, maaleja, risuja, kiveä, posliinia, puuta, lasia, metallia, muovia, tekstiiliä, kylmälaitteita ja elektroniikkaa... Kaiken hallitseminen vaatii satunnaiselta asiakkaalta perehtyneisyyttä.

Jos jätteiden liikkeistä piirtäisi kaavion, siitä tulisi monimutkainen rihmasto. Puutarhajäte kompostoidaan naapurissa, kaikki muu myydään yrityksille jatkojalostukseen. Ämmässuolla toimii useita jätemateriaaleja hyödyntäviä yrityksiä.

Jääkaapit ja pakastimet sekä sähkölaitteet puretaan ja ne päätyvät teollisuuden raaka-aineiksi. Paperi ja pahvi uusiokäytetään, puusta valmistetaan kierrätyspoltto­ainetta. Sekajäte, jota ei voi hyödyntää, poltetaan ener­giaksi Vantaalla.

Vie kuitenkin vielä pitkään, ennen kuin jäte kenties palaa kuluttajan elämään uutena tuotteena. Sorttiin tavaraa kippaava asiakas näkee vasta kierron alkupään. Uudelleenjalostus jää etäiseksi, eikä sen ymmärtäminen ole helppoa, jos ei ole perehtynyt kemianteollisuuden prosesseihin. Ja harvapa on.

– Esimerkiksi vaatevalmistajat ovat alkaneet huomata, että kierrätyksestä on brändihyötyä. Sillä yritys voi tuoda konkreettisesti esille olevansa vastuullinen. Vaateteollisuudessa on alkanut näkyä, että tässä paidassa on osa kierrätysmateriaalia. Kuluttaja alkaa nähdä yhteyksiä, että ahaa, sitä muovipullon materiaalia voi käyttää vielä vaikka housuihin, Markus Terho sanoo.

Raha ratkaisee?

Remontti- ja pihafirmojen pakettiautoja ajaa asemalle tasaiseen tahtiin. Kuormista puretaan remontti- ja purkujätettä, sängynlaitoja, kaappeja, metallikoreja...

Puutarhafirmassa työskentelevä Moonika Kaldmaa käy Sortissa lähes päivittäin.

Noin puolet asiakkaista on kotitalouksia, puolet yrityksiä. Pihafirman työntekijä Moonika Kaldmaa on kanta-asiakas. Tänään hän tuo jäteasemalle leikkuujätettä erään taloyhtiön pihalta leikatuista angervopensaista.

– Käyn täällä melkein joka päivä, nyt pääsen kortilla onneksi nopeasti sisään.

Kuluttaminen on vauraassa maassa helppoa, ja mate­riaaleja on varaa jättää hyödyntämättä. Jätteiden tuominen asemalle on verrattain edullista, ainakin satunnaiselle remontoijalle. Sorttiin saa tuoda esimerkiksi muovia, tekstiiliä tai puuta kuution kymmenellä eurolla. Peräkärryllinen puutarhajätettä maksaa viisi euroa. Esimerkiksi maaleista, öljyistä, akuista ja muista vaarallisista jätteistä ei tarvitse maksaa mitään. Myös sähkölaitteiden jättäminen on ilmaista, sillä niissä jätemaksu maksetaan jo ostohinnassa. Kalleinta on sekajäte, jota ei voi polttaa ja esimerkiksi kiviaines, jota on vaikea hyödyntää.

Siihen nähden, miten paljon työtä lajittelu ja jatkokäsittely vaatii, jätemaksut tuntuvat maltillisilta. HSY:n jäteasemien ylläpitoon ei käytetä verovaroja, vaan toiminta katetaan asiakkaiden ja yritysten maksuilla.

– Osa asiakkaista kehuu, että onpa halpaa, osa ihmettelee, että ylipäätään joutuu maksamaan, sanoo Jari Viitamäki.

Kerrostaloasuja maksaa roskapusseistaan jätemaksun useimmiten yhtiövastikkeessa, joten sen olemassaolo saattaa unohtua kokonaan.

Mutta entä jos jäteaseman maksut rasittaisivat asiakkaan kukkaroa enemmän? Harkitsisiko ihminen luopumista tarkemmin? Voisiko se hillitä kulutusta ja vähentää Sorttiin päätyvän massan määrää? Jos on varaa kuluttaa ja ostaa uutta, eikö pitäisi olla varaa myös kierrättää?

– Kyllä kierrättämisen pitää olla helppoa. Jos se on hankalaa tai kallista, se tuskin vaikuttaa kulutukseen, sanoo Marjut Mäntynen.

” Tavara on roskaa, kun sen omistaja päättää niin.”

Voi käydä niin, että jäte päätyy pusikoihin, eikä sitä halua kukaan. Se olisi askel taaksepäin.

Välillä unohtuu, että lajittelu on meillä vielä aika nuori ilmiö. Ensimmäinen Sortti-asema avattiin vuonna 2000 Helsingin Kivikkoon. Silloin jakeiden määrä oli paljon nykyistä pienempi. Ennen Sortin perustamista jäteasemia oli muun muassa Seutulassa ja Ämmässuolla. Niissä vastaanotettiin esimerkiksi sekajätettä, joka vielä silloin päätyi kaatopaikalle.

Sitran Markus Terho on samaa mieltä siitä, ettei jätemaksujen nostamisessa ole järkeä. Päinvastoin. Ihmisiä pitäisi kaikin keinoin kannustaa kierrättämään, jotta materiaali saataisiin takaisin käyttöön.

– Jos hinta on kynnyskysymys, etsitään joku paikka johon jäte viedään, ettei maksua tarvitsisi maksaa. Kaupungissa ihmiset kiertävät muiden taloyhtiöiden roskalavoja ja kippaavat sinne, maaseudulla on vielä helpompaa. Löydät jonkin syrjäisen tien, ja jääkaappi jää sinne.

Joillekin vaivattomuus, nopeus ja maksuttomuus ajaa kaiken muun edelle.

Terhon mielestä jäteasemia pitäisi olla tiheämmin ja jätemaksujen vieläkin edullisempia. Hän sisällyttäisi jäteasemille vietävän jätteen hinnan maksuun, jota useimmat taajamissa asuvat suomalaiset joka tapauksessa maksavat kotitalousjätteistään.

– Sen kympin kerääminenkin maksaa. Ennemminkin jätteiden tuomiseen pitäisi kannustaa, että se olisi vaivatonta ja sillä hetkellä ilmaista. On vaikea nähdä, että jätemaksujen korottaminen lisäisi kierrätyksen määrää, minkä pitäisi olla tavoite.

Jari Viitamäki pelastaa eksyneen muovilavalta. ”Ihan kaikkeen ei voi eikä ehdi puuttua, eikä asiakas tee virheitä tahallaan”, hän sanoo.

Materiaalia menee hukkaan

Suomessa roskia ei dumpata kaduille tai ojiin, koska niille on toimiva järjestelmä. Yksittäinen kuluttaja hoitaa oman osuutensa, mutta ei juuri näe, mitä sen jälkeen tapahtuu. Niinpä jätteet ovat poissa silmistä ja mielestä.

– Mikä olisi vaihtoehto? Muuttaisi aika paljon elämäntapaa, jos itse yrittäisi kierrättää omat jätteensä. Biojätettä lukuun ottamatta se ei johtaisi hyvään lopputulokseen. Jos halutaan korkealaatuista kierrätystä, ja kierrätyspohjaisia materiaaleja valmistaa, ei niitä voi kuin teollisuuden prosessien kautta tehdä, Terho miettii.

Pitäisikö tavaroiden valmistajia sitten velvoittaa tekemään parempia ja kestävämpiä tuotteita, joita olisi helpompi kierrättää?

Euroopan unionissa monien tuotteiden kohdalla näin jo on. Esimerkiksi elektroniikassa kierrätysmaksu maksetaan jo ostohinnassa. Myös autonrenkaiden kierrätysmaksu maksetaan jo ostettaessa, jolloin ne voi palauttaa myymälään. Pullonpalautusjärjestelmä toimii kattavasti.

Harva alkaa varastoida vanhaa jääkaappia tai pesu­konetta varmuuden vuoksi. Pienten tavaroiden, kuten matkapuhelimien ja tietokoneiden kanssa on eri juttu. Mutta resurssihukkaa sekin on.

Esimerkiksi matkapuhelimien arvokkaita raaka-aineita menee hukkaan.

– Mutta miten pantti laitettaisiin matkapuhelimille? Kuka hallinnoi panttimaksuja? Entä jos myyn puhelimen eteenpäin, mistä saan panttimaksun takaisin?

Olo kuin kunnon ihmisellä

Jäteasemalle saapuu Kauniaisissa asuva Tuija Kylliäinen. Hän tuo lavalle kulahtaneen parvekehyllyn. Se ei kelpaisi enää kierrätyskeskukseen.

– Jätin miehen ja pienen vauvan kotiin ja tulin ottamaan omaa aikaa Sortti-asemalle. Yritän kierrättää kaiken, minkä voin. Siitä tulee itselle parempi mieli, ja tuntuisi tyhmältä olla tekemättä niin, kun se on niin helppoa. Haluan opettaa kierrättämistä myös omalle lapselle, Kylliäinen kertoo.

Sinne meni! Tuija Kylliäinen toi asemalle kuluneen pöytätason.

Yhden kuluttajan teolla ei vielä ole kovin suurta merkitystä, paitsi silloin, kun se tuottaa merkitystä ihmiselle itselleen. Mutta jos miljoonat tekevät saman teon, siitä tulee muutos, joka ravistelee rakenteita.

– Jos kaikki suomalaiset kierrättävät järkevästi, meillä on hyvät mahdollisuudet merkittävästi pienentää ympäristövaikutuksia. Jos suurin osa ei niin tee, menee hukkaan iso osa materiaalien arvosta, joka on tuotettu tekemällä jokin tuote. Nykyisten tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutus on pääosin suurempi kuin ympäristön kantokyky, Markus Terho sanoo.

Sitrassa on tutkittu, millaiset asiat ohjaavat suomalaisten arkisia valintoja.

– Moni uskoo tietoon, siihen, että kun faktat ovat selvillä, tavat muuttuvat. No, eivät muutu. Täytyy jotenkin saada se tunnereaktio mukaan, se, mikä jokaiselle on tärkeää. Sitä kautta syntyy halua toimia toisin, Markus Terho sanoo.

Usein ajatellaan, että raha motivoi. Terhon mukaan se ei ole kuitenkaan yleisin syy, miksi ihmiset valitsevat jotain arjessaan.

– Suurimmalle osalle ympäristöhyöty ei yksin riitä muuttamaan tapoja, täytyy olla jokin muu hyöty. Ei meistä tarvitse tulla mitään ilmasto- tai kierrätyssankareita. Olisi tärkeää saada kaikki suomalaiset kokeilemaan uusia kestävämpiä tapoja, ja kun he ovat kokeilleet, he voivat huomata, että minä saan tästä tämän hyödyn, ja se hiilidioksidipäästö tulee yhteiskunnalle.

Auton sijaan polkupyörällä liikkumisesta saa hyvää oloa ja happea. Kierrättämisessä yksilön hyöty on lähinnä hyvä mieli siitä, että toimii oikein ja kuten yhteiskunta edellyttää.

Sitä rahallista hyötyäkin voisi silti kehittää. Suomessa jätemaksuja on pitkään maksettu sen perusteella, kuinka paljon jäteastioita on ja kuinka usein niitä tyhjennetään. Terhosta tätä voitaisiin viedä siihen suuntaan, että mitä vähemmän syntyy sekajätettä eli mitä paremmin lajitellaan, sitä pienempi on kokonaisjätemaksu.

Vanhasta uutta

Jo tuotteen suunnittelussa pitäisi Terhon mukaan miettiä, mitä sille tapahtuu, kun se poistuu käytöstä ensimmäisen kerran, miten se kelpaa uusiokäyttöön tai materiaaliksi toiseen paikkaan. Energiankulutus ja hiili­dioksidipäästöt vähenevät, kun vaikka tiskiharja valmistetaan kierrätetystä muovista, eikä sitä varten tarvitse porata öljyä ja jalostaa uutta materiaalia.

– Niin kauan kuin jätettä syntyy enemmän kuin tarpeeksi, on hyvä, että keksitään uusia tapoja, joilla jo tuotettu materiaali saataisiin mahdollisimman pienellä muokkauksella takaisin käyttöön, jotta sen arvo pysyisi kierrossa mahdollisimman pitkään. Se on kiertotalouden idea.

Kuluttaminen nähdään ympäristön suurimpana vihollisena, mutta Terhon mukaan kuluttamisella osoitetaan myös kiintymystä.

– Amerikkalaisen unelman mukaan onni haetaan ostamalla enemmän ja isompaa. Se on muuttumassa, mutta on vielä vallitseva ajatus. Nämä pitäisi kytkeä irti toisistaan, hän pohtii.

– Hyvää elämää voi edelleen rakentaa, mutta ei niin, että siihen tarvitaan neljän maapallon resurssit.

Kierrättäminen kuuluu asioihin, joita kunnon kansalaisen olisi syytä harrastaa. Täydellinenkään kiertotalous tai aukoton kierrätysjärjestelmä ei silti poista perusongelmaa: sitä, että syntyvän jätteen määrä pitäisi minimoida. Kierrättäminen ei nollaa kuluttamisen ympäristövaikutuksia, vaikka siitä tuleekin parempi omatunto.

Sortin portilla on taas ruuhkaa. Autot ajavat täysinä sisään, tyhjinä ulos. Huomenna sama jatkuu.