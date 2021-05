Tiinan, 46, oli pakko ottaa iso laina yksin, jotta suvun kesämökki ei olisi mennyt vieraille: ”Vaatii varmaan jonkinasteista hulluutta”

Kotkalainen Tiina Laakkonen mökkeilee sukunsa perintömökissä kaksin tyttärensä kanssa.

Kotkalainen Tiina Laakkonen mökkeilee isovanhempiensa vanhassa mökissä, jossa itse vietti lapsuutensa kesiä.

– Järki ja sydän eivät aina toimi synkassa. Sen totesin, kun ostin isovanhempieni mökin Kotkan Kuutsalon saaresta kolmetoista vuotta sitten, Tiina Laakkonen kertoo nauraen.

– Mummoni kuoltua en yksinkertaisesti voinut luopua sydämeni kodista.

Rempalleen menneestä mökistä kiinni pitäminen tarkoitti Tiinalle ison lainan ottamista yksin. Kulkemista varten hän osti perikunnalta myös isovanhemmilta jääneen vanhan, Flipper-merkkisen veneen.

– Rakkaus mereen ja mökkiin ohjasivat päätöstäni, Tiina kertoo.

Kuutsalon mökkipaikat ovat Kotkassa melkoisen haluttuja. Saareen pääsee nopeasti veneellä ja yhteysaluksella, hän taustoittaa.

– Kotkalaisena matka on minulle kätevä.

Tiinan mökki on vuosina 1952–1955 tehty lautarakenteinen, kaksikerroksinen talo, jota ympäröi noin 1700 neliömetrin kokoinen, kallioinen merenrantatontti.

– Mikään hieno huvila mökkini ei ole. Maali hilseilee seinistä, yksi ikkunoista on irtoamassa eikä yläkertaa voi tällä hetkellä huonon kunnon vuoksi käyttää. Kunnostan taloa vähän kerrallaan, varojen ja jaksamisen mukaan. Periaatteeni on, että kaiken minkä pystyn, teen itse. Suurin yksittäinen asia, joka on uusittu, on katto, Tiina sanoo.

Tontilla ei ole kunnon kaivoa, joten talousvesi ja osittain myös saunavesi hänen täytyy tuoda kaupungista.

– Kroppa on välillä kovilla, ja voimaa kaipaisin usein enemmän.

Tärkeää ja rakasta apua Tiina saa tarvittaessa kesäisin äidiltään ja tämän puolisolta, jotka auttavat klapituksessa, nostoissa ja kaikessa, missä jaksavat ja pystyvät. Noin kuuden kilometrin mökkimatkan aikaisesta keväästä aina jäiden tuloon Tiina kulkee omalla veneellään.

Talvisin, kun meri on jäässä, hän matkaa yhteysaluksella saaren toiseen päähän Mullin satamaan, josta on mökille reilun neljän kilometrin taival. Tiina ei omista mönkijää tai kelkkaa, joten jos hän ei satu saamaan kyytiapua, edessä on kävely rinkan ja muiden tavaroiden kanssa saaren pikkuteitä pitkin. Onneksi apua saa kuitenkin usein, ja saarella asuvilta yrittäjäveljeksiltä voi tarvitessaan tilata kyydin, Tiina summaa.

– Mökkeilyseurana minulla on seitsemänvuotias tyttäreni Liisa. Reipas neiti, joka jaksaa jo kantaa reppunsa mukisematta saaren poikki. Liisalle mökki on myös tärkeä, onhan hän mökkeillyt siellä syntymästä lähtien ja oppinut uimaan mökkilaiturin päästä kuten minäkin aikoinani, Tiina selittää.

Mökki on mukava mutta vaatimaton.

Koska äiti-tytär -kaksikko mökkeilee kaksin ympäri vuoden, yhdessö on opeteltu 112-sovelluksen käyttö vahinkojen varalta. Ongelmilta on toistaiseksi vältytty.

– En pelkää pimeää enkä yksinäisyyttä, ja venettäkin ajan melkein kelillä kuin kelillä, Tiina kertoo.

– Koen, että tämän mökin kautta yhteys lapsuuteni onnellisiin päiviin säilyy. Täällä muistan mummon lämpimän hiivaleivän ja sopivasti käristyneiden lihapullien tuoksun. Toivon tyttäreni saavan yhtä vahvoja ja onnellisia muistoja yhteiseltä mökiltämme.

” Vaatii varmaan jonkinasteista hulluutta.

Vuokralle Tiina ei voisi mökkiään antaa. Hänestä se on siihen liian vaatimaton.

– En myöskään osaisi ajatella vieraita oleskelemassa lempipaikassani ja käyttämässä tavaroitani. Hyville ystäville sen sijaan voisin mökkiäni lainata, Tiina Laakkonen tuumii.

– Vaatii varmaan jonkinasteista hulluutta mökkeillä vuoden ympäri kantovedellä ja huussilla varustetulla työleirillä, hän kertoo naurahtaen.

Halvaksi mökkeilyä ei Tiinan mukaan myöskään voi sanoa: hän maksaa mökkilainaa, venepaikkaa, vakuutuksia, kiinteistöveroa ja sähköä. Periksi hän ei asiassa tahdo antaa.

– Olen todella onnellinen siitä, että tähän saakka olen pärjännyt. Hetkellisesti käy joskus mielessä, että otan ja myyn koko höskän. Mutta ei kai ihminen sydämensä kotia voi myydä?