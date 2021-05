Suomeen tupsahti aikuisten tv-kanava, jolla ei harrasteta seksiä eikä ryypätä – otimme selvää, mistä on kyse ja onko tällaisella tv:llä tulevaisuutta

Keravalaisella teollisuusalueella on pääasiassa matalia ikääntyneitä peltihalleja, mutta sivutien päässä, sähköportin takana kohoaa uusi, valkoisena hohtava talo. Kevätvalo tulvii isoista ikkunoista sisälle AlfaTV:n korkeaan aulaan. Mahtipontisessa rakennuksessa pitää majaansa tv-kanava, jonka päivittäinen katsojaosuus kaikista tv-katsojista on alle prosentin.

– Vuokralla tässä ollaan, kommentoi kanavan taiteellinen johtaja Timo Suomi ja pyytää anteeksi haukotteluaan.

Edellinen työpäivä venyi lähes 14-tuntiseksi, ja pian alkaa Huippunaiset-ohjelman kuvaukset.

Suomi johdattelee tv-studioon. Lavasteet ovat valmiina, mutta tuoleilla rupattelevat vielä meikkaaja ja studiotyöntekijä.

Huippunaiset-ohjelman juontaja Jaana Villanen ryhtyy kertomaan, millainen ohjelma on kyseessä: siinä haastatellaan eri alojen naisia, jotka ovat menestyneet urallaan. Monilla ollut vaikeuksiakin. He ovat inspiraationa meille muille naisille, että mekin voisimme olla oman elämämme huippunaisia. Huippunaiseus ei vaadi upeaa uraa, vaan huippunainen voi olla monella tavalla.

– Eräs mies oli kehunut vieraalleni, että tätä ohjelmaa voi mieskin katsoa ilman häpeää, koska siinä ei haukuta tai vähätellä ketään, Villanen sanoo.

Hän ei näytä huomaavan, että tulee lausahduksellaan vahvistaneeksi monenlaisia sukupuolistereotypioita.

Jumalan terve

AlfaTV on vuonna 2013 perustettu kaupallinen tv-kanava, jonka toimitusjohtaja on Hannu Haukka, Kanadassa syntynyt bisnesmies, jonka elämäntehtävänä on bisneksiensä ohella levittää kristinuskoa.

Haukka on haastatteluissa kertonut, että AlfaTV perustettiin, koska hän halusi puolisonsa Laura Haukan kanssa tv-kanavan, jossa on paitsi raamattuaiheista ohjelmaa myös ”tavallista” tv-ohjelmaa, joka kuitenkin noudattaa ”kristillisiä perhearvoja”. Ensin he perustivat vuonna 2009 Suomi-tv:n, mutta se myytiin taloudellisten vaikeuksien takia. Sittemmin kanava on muuttunut Foxiksi.

AlfaTV on mainosrahotteinen, mutta sen toimintaa rahoittaa ja tukee myös Haukkojen omistama IRR-TV, jonka päätehtävä on käännyttää satelliittilähetysten avulla maailman kansoja kristityiksi. IRR-TV:n käännytysohjelmia lähetetään myös AlfaTV:llä sunnuntaisin.

Suomen Kuvalehti (15/2021) kertoi, että IRR-TV saa kerätä Suomessa rahaa kristillisen sanoman levittämiseen. Se on saanut myös merkittäviä lahjoituksia Haukan varakkailta pohjoisamerikkalaisilta tuttavilta, joiden kirjoittamilla shekeillä uusi toimitalokin on rahoitettu.

” ”En haluaisi tehdä ohjelmia, joissa juotetaan jengiä känniin.”

Konservatiivis-kristilliseksi julistautuva tv-kanava on Suomessa sen verran erikoinen tapaus, että AlfaTV on herättänyt muussa mediassa kiinnostusta. Kuinka julkikonservatiivisuus ja -kristillisyys vaikuttaa asiaohjelmiin, on kyselty kanavan tunnetuilta asiatoimittajilta Tomi Lindblomilta kuin Sanna Ukkolalta. Molemmat ovat vastanneet, että saavat tehdä työtään niin kuin itse haluavat.

Huippunaisten Villanen sanoo myös, ettei ole huomannut kanavan omistus- ja periaatetaustan vaikuttavan työhönsä mitenkään. Hänen keskusteluohjelmassaan ei ole ollut tarvetta vieraille, jotka eivät syystä tai toisesta sopisi kanavalle.

– Toimin sellaisesta perusarvopohjasta, mikä varmaan suurimmalla osalla ihmisistä on samanlainen. Minulla siihen kuuluvat välittäminen, vastuullisuus ja inhimillisyys, Villanen luonnehtii.

Ei kiitos seksiä tai päihteitä

Vähän myöhemmin taiteellinen johtaja Timo Suomi pohtii asiaa työhuoneessaan.

– Meidän periaatteena on, ettei näytetä väkivaltaa, päihteitä eikä seksiä. Se ei tunnu millään tavalla painona hartioilla. En ole väkivaltaelokuvien ystävä enkä haluaisi tehdä ohjelmia, joissa juotetaan jengiä känniin ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu, Suomi sanoo ja viittaa muun muassa suosittuihin Temptation Island- ja Paratiisihotelli-ohjelmiin.

Hänen mielestään kanava ei ole julistautunut konservatiivis-kristilliseksi, vaan asia- ja kulttuurikanavaksi. Kanavan kristillisyys mainitaan kuitenkin monissa toimitusjohtajan haastatteluissa. Suomi huomauttaa, että kristillistä ohjelmaa on ”vain neljä prosenttia ja ainoastaan sunnuntaisin”.

Suomen tehtävänä AlfaTV:llä on suunnitella ja ohjata ohjelmia, uudistaa työtapoja ja ammattimaistaa kanavan toimintaa esimerkiksi niin, ettei pääsisi tapahtumaan sellaista kuin Terveyssummit-ohjelmassa, jossa eläkkeellä oleva lääkäri kertoi niin virheellisiä väitteitä HPV-rokotteesta, että THL joutui oikomaan niitä.

Aiemmin Terveyssummit tuli valmiina taloon ja se tarkastettiin vain teknisesti. Nyt Suomi kertoo nimenneensä ohjelmalle tuottajan, jonka pitää tietää ennen lähettämistä myös ohjelman sisältö.

– Jos siellä on jotain huuhaata ollut, niin sanoudun kaikesta huuhaasta irti. Jokaisessa tv-sarjassa tapahtuu ylilyöntejä.

Missi-instituutio ei ole vanhentunut AlfaTV-kanavalla. Kuva viime vuoden finaalista, jossa kauneimmaksi valittiin Viivi Altonen (keskellä).­

Suomi on kokenut televisioammattilainen. Hän oli pitkään Ylellä, jossa ideoi, tuotti ja ohjasi etenkin musiikkiohjelmia ja konsertteja. Suomi ohjasi myös Suomessa järjestetyt euroviisut vuonna 2007. Ylen jälkeen Suomi johti muutaman vuoden Tampere-taloa ja tuli AlfaTV:lle vuonna 2019.

Sittemmin ”perinteiset” musiikkiohjelmat ovat lähes kadonneet isoilta kanavilta. Konserttiohjelmia pidetään staattisuudessaan vanhanaikaisina, ja musiikkiohjelmienkin halutaan herättävän tunteita, kuten tekevät vaikkapa Suomi Love tai Voice of Finland. Tai sitten musiikkiohjelman pitää olla samalla visailu kuten esimerkiksi Masked Singer.

Suomi uskoo, että suomalainen tv-yleisö kaipaa yhä muutakin musiikkiohjelmaa kuin ”festaritaltiointeja” tai kykykilpailuja. Hän sanoo, ettei oikein ymmärrä, miksei esimerkiksi Yle halua esittää suosittujen suomalaisten artistien tai orkesterien konsertteja, kuten esimerkiksi hänen Estradilla-ohjelmassaan yli vuosikymmenen ajan tehtiin.

– Se oli katsojamäärillä mitattuna valtava hitti, mutta ei sitä pidetty Ylellä kunnon viihteenä.

Sen sijaan AlfaTV:llä perinteiset musiikki- ja tanssiohjelmat ovat kanavan suosituinta sisältöä, jota lähetetään viikon parhaaseen katseluaikaan eli lauantai-iltana.

– Katsotuimmat ohjelmamme ovat konsertit, Tanssi kanssain, Sanna Ukkola, Soiva postikortti ja Kiminkinen, Suomi luettelee.

Myös Me Naisten toimitukseen tulee aika ajoin palautetta, jossa AlfaTV:n ohjelmatietoja toivotaan lehteen. Toistaiseksi niitä ei sieltä löydy vähäisen katsojaosuuden vuoksi. ”AlfaTV on kotimainen ja esittää paljon konsertteja ja tanssiohjelmia, joita me naiset niin mielellään katsomme”, kirjoitti nimimerkki Anne hiljattain palautteessaan.

Rempseä retro-ote

AlfaTV:n ohjelmatietoja lukiessa ei voi välttyä ajatukselta, kuinka konservatiivisuuden ja kristillisyyden lisäksi ohjelmia määrittelee katsojakunnan korkea ikä.

Maalaislääkäri Kiminkisessä käsitellään eturauhasvaivoja. Kiken kanssa kuntoon -jumppaohjelma on senioreille suunniteltu. Kanavalla esitettävät Tangomarkkinat ja Miss Suomi -kisat ovat konsepteja, joista muiden kanavien mielestä on aika ajanut ohi.

Timo Suomi suhtautuu nihkeästi kuvailuihin AlfaTV:stä menneen maailman vanhustenkanavana, jolla tekohengitetään ohjelmia, jotka muut ovat lopettaneet.

– Emmekä missään tapauksessa ole vain kehäkolmosen ulkopuolelle suuntautunut kanava, vaan meitä katsotaan paljon Uudellamaallakin, Suomi sanoo.

Kike Elomaa jakaa AlfaTV:llä senioireille jumppaohjeita ja hyvinvointivinkkejä.­

Kanavan katsojakunta on Suomen mukaan 40+-ikäistä. Katsojalukuja mittaavan Finnpanelin mukaan 25–44-vuotiaista kanava tavoittaa päivittäin vain 0,2 prosenttia, 45–64-vuotiaista 0,4 prosenttia ja yli 65-vuotiaista noin prosentin. Muihin kanaviin verrattuna AlfaTV:n katsojat ovat marginaalissa.

– Meidän peruskatsoja on sellainen, että sillä on elämän ruuhkavuodet takana, velat maksettu ja aikaa käydä lenkillä, kalastaa ja hoitaa puutarhaa, ja asiaohjelmien kautta hän on kiinnostunut yhteiskunnasta, Suomi kuvailee.

– Meillä on ohjelmistokokous joka torstai ja minun mielestäni ohjelmisto on parantunut joka viikko. Erityisesti haluan laajentaa ja kehittää meidän kärkipyssyjämme.

Asiaohjelmien kärkitekijät ovat Ukkola ja Lindblom, molemmat kokeneita toimittajia, mutta kanavalla on muitakin asiaohjelmiksi kutsuttuja ajankohtaisohjelmia, jotka kaikki eivät pyri poliittiseen neutraaliuteen. Pääasiassa ne ovat keskusteluohjelmia, joihin vetäjät saavat kutsua mieleisiään vieraita, kuten perussuomalaisen poliitikon ja yliopistonlehtorin Arto Luukkasen vetämä keskusteluohjelma Dosentti.

– Poliittinen neutraalius asiaohjelmissa on juuri se, mihin me pyrimme. Emme aina siinä onnistu näillä resursseilla, mutta se on tahtotilamme, Suomi sanoo.

Myös omaa jumppaohjelmaa vetävä Kike on perussuomalaisten kansanedustaja. Nykyisellä valtiovarainministerillä, keskustan Matti Vanhasella on ollut oma keskusteluohjelmansa kanavalla, ja pian oman talousaiheisen ohjelmansa aloittaa Liike Nytin kansanedustaja Hjallis Harkimo. Myös AlfaStudio-nimistä ohjelmaa juontavat politiikassa mukana olevat miehet.

Voisi kuvitella, että poliitikoille näkyvyyttä tarjoavan ohjelman teko olisi kanavalle erityisen halpaa.

– En kyllä sellaista ole ajatellut, Suomi kiistää.

– Kikellä on hyvä tyyli ja rempseä retro-ote. Hän on paljon enemmän kuin pelkkä rivikansanedustaja. Itse keksin hänet vetämään tällaista vanhemman väen jumppaohjelmaa.

Nostalgian nälkä

Mediatutkimuksen yliopistonlehtori Mari Pajala Turun yliopistosta vähän hämmästelee, miten pieni mainosrahoitteinen, kotimaisia ohjelmia tekevä kanava tulee toimeen. Moni muu pieni kanava näyttää vain halpoja ulkomaalaisia ohjelmia.

– Tuskin kristillisyys ainakaan helpottaa mainosten myyntiä, Pajala miettii.

Konservatiivinen ja kristillinen aate tv-kanavan takana on amerikkalaista tuontitavaraa ja rapakon takana paljon tyypillisempää kuin meillä. Yleensä uskonnolliset tahot tekevät meillä pelkästään julistavia kanavia, kuten vaikkapa TV7 tai Radio Dei, eivätkä sekoita niihin maallista sisältöä.

Toisaalta väkivallan, seksin ja päihteidenkäytön kyseenalaistamien tv-viihteenä ei ole mikään erikoinen ilmiö Suomessa, vaan sillä on pitkät perinteet.

– Vielä 1980-luvulla käytiin jatkuvaa keskustelua Ylen ja MTV:n ohjelmaneuvostossa, ovatko esimerkiksi Dallasin kaltaiset sarjat ollenkaan sopivaa sisältöä suomalaisille, kun niissä esitettiin tällaista glamourrikkaiden kyseenalaista elämää, Pajala sanoo.

Pajala muistuttaa, että muiltakin tv-kanavilta löytyy valtava määrä ohjelmia, joissa ei ole väkivaltaa ja humalaisia seksikohtauksia. Niitä löytääkseen ei tarvitse siirtyä AlfaTV:lle.

Maalaislääkäri Kiminkisellä on muun muassa tärkeää eturauhasasiaa.­

AlfaTV:n elvyttämät vanhat suosikki-tv-ohjelmat eivät ole nekään pelkästään AlfaTV:n ominaispiirre. Pajalan mukaan 2000-luvulla on ollut meneillään television muistelubuumi. Vuosituhannen alussa kerättiin nimiä nettiadressiin, jossa nuoret vanhemmat toivoivat takaisin samoja lastenohjelmia, joita olivat itse 1970-luvulla katsoneet. Yle teki 15 vuotta sitten Muistikuvaputki-nimisen sarjan, jossa ihmiset saivat muistella televisio-ohjelmia. MTV aloitti juuri Pöllötöllö-nimisen sarjan, jossa se näyttää pätkiä vanhoista ohjelmistaan.

Buumi johtuu television suhteellisen nuoresta asemasta populaarikulttuurissa, Pajala sanoo. Televisio on Suomessa vasta 65-vuotias.

– Televisio on vasta aika hiljattain noussut sellaiseksi arvokkaaksi osaksi kulttuuria, jota yhdessä muistellaan. Muisteluiden tarkoituksena on myös nostattaa television arvoa.

Vanhojen ohjelmien lämmittelyyn on syynä tietysti myös raha. Vanhat ohjelmat ovat varmempia ja halvempia kuin uusien tekeminen ja kokeileminen. Vanha visailuohjelma Kymppitonni on elvytetty Cristal Snow’n vetämänä Foxille, Janne Kataja on vetänyt naftaliinista kaivettua deittiohjelmaa Napakymppiä.

Pajalan mukaan syynä vanhojen ohjelmien esittämiseen on myös se, että digitalisoitumisen myötä ohjelma-aika on lisääntynyt. Tarjontaa pitää olla enemmän ja mielellään melkein vuorokauden ympäri, että katsoja pysyy mukana.

” ”On tärkeää osoittaa mainostajille, että he eivät maksa ”turhista” katsojista. Tässä perinteiset suuren yleisön ohjelmat eivät välttämättä ole toimivimpia.”

Nykytelevisio myös hamuaa nuoria katsojia, joiden pelätään koko ajan katoavan yhä kauemmas striimauspalveluiden, kuten Netflixin, maailmaan. Kymppitonnia tehdään ironisesti vähän läpällä ja Temptation Island- ja Big Brother -tyyppisten suosikkiohjelmien yhteyteen tehdään extroja ja keskusteluohjelmia, jotta ohjelmien jälkipuinti ei katoaisi pelkästään sosiaaliseen mediaan.

Bumtsibumit ja viihdeorkesterikonsertit on lopetettu, koska niiden katsojat olivat vääränlaisia, vähän noloja ja liian vanhoja, eivät cooleja.

– Maiju Kannisto on tarkastellut väitöskirjassaan MTV:n kehitystä 1980-luvulta 2000-luvulle ja siinä korostuu kohderyhmäajattelun nousu. On tärkeää pystyä osoittamaan mainostajille, että he saavuttavat juuri halutun kuluttajaryhmän, eivätkä maksa ”turhista” katsojista. Tässä perinteiset suuren yleisön ohjelmat eivät välttämättä ole toimivimpia, Pajala sanoo.

Nuoria katsojia televisio tarvitsee pysyäkseen nykyaikanakin varteenotettavana mediana, joka ei lyllerrä rollaattorilla auringonlaskuun suurten ikäluokkien mukana.Tahtotila ja todellisuus tuntuvat olevan vähän ristiriidassa sen kanssa, kenelle töllössä kannattaisi mainostaa.

– Kuitenkin iäkkäämmät ovat usein se ryhmä, joka katsoo paljon televisiota ja jolla olisi myös kuluttamiseen aikaa ja rahaa. Ehkä heidän kuluttamisensa nähdään niin vakiintuneena, etteivät he ole mainostajien kannalta kiinnostavia.

Yleisradiolla taas on velvoite palvella kaikkia ikäryhmiä. Jos nuoremmat yleisöt kaikkoavat, voidaan koko julkisen palvelun median asema kyseenalaistaa.

Huippunaisten vieras Sambeau Sam-Koskitanner on muun muassa vuoden 2008 pakolaisnainen ja MasterChef-kisaaja. Vasemmalla ohjelman juontaja Jaana Villanen.­

Herran haltuun

Ohjaamossa Keravalla AlfaTV:n taiteellinen johtaja ja ohjaaja Timo Suomi on uppoutunut työhönsä koko seinän täyttävien tv-ruutujen eteen. Tänään Huippunaisissa vieraina ovat Vuoden 2008 pakolaisnainen Sambeau Sam-Koskitanner ja ihmisoikeusaktivisti Eva Tawasoli. Keskusteluohjelman ohjaaminen kuulostaa vähän bingonumeroiden lukemiselta.

– Kakkonen, ykkönen, kakkonen, Suomi luettelee ruudussa näkyviä kamerakulmia.

” ”Kyllä meillä on tarve olla nykyaikaisempia kuin mitä nyt ollaan.”

Vaikka hänen kanavallaan ei cooliudesta niin piitata, alan realiteetteja ei AlfaTV:lläkään päästä pakoon. Samaan aikaan kun tehdään konservatiivisia arvoja noudattelevaa ohjelmaa, pitäisi uudistua.

– Kyllä meillä on tarve olla nykyaikaisempia kuin mitä nyt ollaan. Sen pitää tapahtua sisältöjen kautta. Sisältöjen pitää uudistua ja myös visuaalisen puolen kehittyä, Suomi pohtii.

Se, millä tavalla ja mihin suuntaan AlfaTV sitten kehittyy, on vielä niin sanotusti herran käsissä. Suomella ei ole siihen strategisia suunnitelmia.

– Ennustaminen on tosi vaikeaa. Pitää olla hereillä, aistit avoinna ja yrittää ymmärtää katsojien toiveita. En ole sitä tyyppiä, joka laatii viisivuotissuunnitelmia. Ne voivat kaikki musertua.