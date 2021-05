Ahvenanmaa on kesän paras reissukohde! Vinkkaamme saaren 6 loistoravintolaa – ”Meillä kukaan ei saa jäädä nälkäiseksi”

Ahvenanmaa on paljon muutakin kuin aurinkoista saaristoa ja hiekkarantoja. Se on myös lähiruokaherkuttelijan paratiisi.

Meri on Ahvenanmaalla läsnä kaikkialla. Pienessä Maarianhaminassa merenrannalle on korkeintaan 500 metriä – joka osoitteesta.­

Omenapuut! Ne eivät ehkä ole ensimmäinen asia, joka Ahvenanmaan saaristoluonnosta tulisi mieleen, mutta ovat läsnä maisemassa melkein kaikkialla. Keväällä niiden kukinta on verrattavissa japanilaiseen hanamiin. Merituuli kuljettaa silloin vaaleita omenankukkia joka paikkaan.

Syksyllä puut ovat puolestaan täynnä mehukkaita hedelmiä. Kotimaisista omenoista noin 70 prosenttia tuleekin Ahvenanmaalta.

Tuorepuristettua omenamehua on syytä maistaa täällä, sillä se on täysin erilaista kuin muualla: maku on samalla kirpeää ja makeaa, aitoa omenaa ilman lisäaineita. Omenatarhat ja niiden mehustamot ovat kuin paikallisia viinitiloja, ja esimerkiksi Grannas Äppel -mehutonkka on oiva tuliainen kotiin. Paikalliset tekevät hedelmistä leivonnaisia, hilloja ja monenlaisia juomia.

Omenoita ja muita luonnonantimia hyödynnetään muun muassa Amalian limonaditehtaalla, joka sijaitsee Lemlandissa, noin 15 minuutin ajomatkan päässä pääkaupunki Maarianhaminasta. Vierestä menevät myös paikalliset bussit, ja perille pääsee myös tasaista pyörätietä polkemalla.

Bonuksena matkalla on idyllisiä maisemia, joissa vilahtavat vuoroin meri, pellot, lammaslaumat ja hevosaitaukset.

Ahvenanmaan ruokaelämysten metsästäjällä yksi päivä kuluu nopeasti pelkästään Maarianhaminassa, jossa on kulinaristille lukuisia houkuttelevia kahviloita ja ravintoloita. Puolet ajasta voi hyvin käyttää johonkin toisella saarella sijaitsevaan kohteeseen tai kahteen.

Kiinnostaako vaikkapa laatuolut, täyteläinen saarelaisvoi, mustaleipä, suklaa, juustot tai maailman paras kala? Ota kaikki! Ahvenanmaalla ei ainakaan nälkä pääse yllättämään.

Ahvenanmaa yllättää ravintolatarjonnallaan.­

Smakbyn – kulinaristin ykköskohde

Jenny ja Michael Björklundin makukylä, Smakbyn, sijaitsee noin 23 kilometrin päässä Maarianhaminasta. Jotkut viettävät täällä koko päivän. Alueella on muun muassa ravintola, kahvila, paikallisia tuotteita myyvä puoti ja viinikellari. Strömsö-ohjelmista tuttu Michael järjestää myös kokkauskursseja.

Ravintolassa on laaja avokeittiönäkymä, ja kokonaisuus on tyylikkään kotoisa. Tänne voi tulla lounaalle vaikka suoraan pyöräilyvaatteissa. 12 euron annokset ovat suuria, ja ne tarjoillaan paikallisten tekemissä keramiikka-astioissa.

Kolmen lajin illallinen maksaa Smakbyssä noin 50 euroa; suosituin annos sisältää paikallista ahventa.

Ruokien sulattelua voi jatkaa vaikkapa lähiseudun museoissa tai Kastelholman linnassa. Ginin ystävä suuntaa drinkille nurkan taakse äskettäin avattuun tislaamoon, Åland Distilleryyn.

Pannaria poskeen!

Ahvenanmaalainen pannukakku kuvaa hyvin maakunnan ruokakulttuuria: se on mutkaton suupala, jossa maistuvat paikalliset raaka-aineet ja kokin omat mieltymykset. Saaren länsiosissa pannari tehdään mannapuuroon, Michael ja Jenny Björklundin Smakbyn-ravintolassa taas riisipuuroon. Björklundit kertovat valmistavansa yli 4 000 pannariannosta vuodessa.

Pula-aikana pannukakku tarjoiltiin ilman lisukkeita. Sittemmin sitä alettiin nauttia luumukiisselin ja kermavaahdon kanssa.

Tyrnisuklaata ja mustikkalimsaa

Amalian limsatehtaan pihapiirissä on myös suklaatehdas, Mercedes Chocolaterie, jonka tyrnisuklaa on hurmannut Japanissa saakka. Pohjoismaalaisille tehdasvierailijoille uppoaa parhaiten suklaa, jossa on suolaa ja toffeeta. Vegaaneillekin löytyy omat herkkunsa.

Tehtaalla suunnitellaan jatkuvasti uusia makuja: nyt kehitteillä on muun muassa prototyyppi yuzu-gini-valkosuklaakonvehdista.

Limsa- ja suklaamaistelu yhdessä tai erikseen on hemmotteluhetki, joka suorastaan mykistää vannoutuneemmankin herkkusuun. Ehkä täyteläisyyden takana on ahvenanmaalainen kerma ja voi.

Olutta ja ilmainen santsilautanen

Stallhagen on Ahvenanmaan suurin panimo, jossa pääsee tehdaskierrokselle ja maistelemaan oluita. Olutmaistiaisissa on tarjolla myös alkoholiton versio. Jokaiseen neljään juomaan kuuluu sopiva suupala, joka voi olla mureaa lihaa, kalaa tai vaikkapa ahvenanmaalaisessa voissa paistettuja kasvisherkkuja. Snäksit vaihtelevat kauden ja saatavuuden mukaan.

Jos isompi nälkä yllättää, Stallhagenissa on aina ruokaa. Tarjoiltava ei lopu koskaan kesken, vaikka menu näyttäisi tyhjältä. Kaikki ruoka lihasta kalaan ja maitotuotteista kasviksiin tulee Ahvenanmaalta.

Tunnelmallinen ravintola on selvästi paikallisten rakastama. Arkena tupa on täynnä jo heti kello 11, ja täällä lounastavat niin eläkeläiset kuin lähiseudun työntekijätkin. Stallhagen tuottaa ruoka-annoksia myös lähiseudun kauppoihin. Kesällä täällä voi nauttia illallisen ohessa vaikkapa teatterista, ja kylmänä talvena voi pilkkiä oluttölkkejä lähilammesta.

Ravintolayrittäjä Johanna Dahlgrenin mukaan Stallhagenin salaisuus on yksinkertainen kotiruoka, joka maistuu isoäidin tekemältä. Sitä voisi kutsua lohturuoaksikin.

– Meillä kukaan ei saa jäädä nälkäiseksi. Jos asiakkaan vatsa ei ole tullut täyteen, ruokaa voi pyytää lisää.

Ahvenanmaalaisissa ravintoloissa päivän menu on toisinaan yllätys, koska moni tarjoaa paikallisia, sesonginmukaisia tuotteita. Esimerkiksi Stallhagenissa ruokalista saattaa muuttua jopa saman päivän aikana raaka-aineista riippuen.

Ravintola Stallhagenissa menu vaihtelee sesongin ja jopa päivän mukaan.­

3 x Maarianhaminan herkkuja 

Kvarter 5

Hotelli Pommernin ravintola tarjoilee tyylikästä pohjoismaalaista ruokaa kansainvälisellä twistillä aamupalalta illalliseen. Paikalliset panimot ovat hyvin esillä; niiden juomista joku on aina ravintolan kuukauden oluena. Täällä pääsee maistamaan myös kattauksen ahvenanmaalaisia tapaksia. 10 Norragatan

Pub Niska

Meren äärellä maistuu ahvenanmaalainen peltileipä, joka on kuin paikallisten pizzaa. Kauniin rustiikkisesti sisustettu paikka on auki keväästä syksyyn. Merikortteli

Compagniet

Kaupungin uusin ravintolatulokas tarjoilee paikallisia makuja ja intialaista tunnelmaa. Ravintolan sisältä löytyy muun muassa boccia-pelirata ja biljardipöytiä. Baari hemmottelee erityisesti ginin ystävää, ja paikallisesta tonicista saa myös maistuvia mocktaileja. 35 Strandgatan