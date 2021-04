Onko totta, että kepu pettää aina? Esitimme politiikan tutkijalle 7 kysymystä, jotka ovat kenties valvottaneet sinuakin

Kehysriihen seuraaminen sai monet turhautumaan – onko tässä touhussa yhtään mitään järkeä? Pyysimme asiantuntijaa kertomaan vastauksen.

Tällä viikolla koko Suomi on herkeämättä seurannut hallituksen kehysriiheä. Viikon kestäneen väännön jälkeen sopukin viimein löytyi. Miksi politiikka tuntuu välillä olevan niin vaikeaa?

Esitimme politiikan tutkija Johanna Vuorelmalle seitsemän politiikkakysymystä, joita sinäkin olet saattanut ihmetellä.

1. Miksi siellä eduskunnassa ei saada juuri mitään valmiiksi? Tuntuu, että neljän vuoden välein porukka aloittaa hommat ihan alusta – ja kun kausi päättyy, kaikki jää aina kesken.

Johanna Vuorelma: ”Edustuksellinen demokratia kulkee vaalikauden mittaisissa sykleissä, mikä tekee politiikasta tempoilevaa ja epäjohdonmukaista. Uusi hallitus aloittaa usein hallintouudistuksia, joissa julkishallintoa suunnitellaan uudelleen ja viranomaisia sekä alueita nimetään uudelleen.

Edustuksellisen demokratian tempoilevaa luonnetta on kuitenkin vaikea muuttaa, koska kansalaisilla pitää olla säännöllinen mahdollisuus vaihtaa vallanpitäjät. Vuosikymmenen mittaiset vaalikaudet voisivat kyllä vähentää tempoilevuutta, mutta eivät olisi demokratian kannalta kestävä ratkaisu.”

” Kansalaisilla pitää olla säännöllinen mahdollisuus vaihtaa vallanpitäjät.

2. Usein tuntuu, että puolueiden ainoat huolet ovat kannatusprosentti ja seuraavat vaalit, ja siksi kukaan ei keskity päätöksentekoon ja asioiden oikeaan edistämiseen vähät välittäen siitä, mitä seuraavissa vaaleissa tapahtuu. Mikä järki?

”Puolueet kyllä keskittyvät muuhunkin kuin kannatusprosentin seuraamiseen. Puolueet tekevät systemaattista ohjelmatyötä, kanavoivat politiikkavaatimuksia päätöksentekoon ja vaikuttavat eri tasoilla: paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Eduskunnan valiokuntatyöskentely on keskeinen osa eduskuntapuolueiden kansanedustajien työtä.

Liian tarkka kannatusmittausten seuraaminen ja omien kannatuskyselyjen tarkastelu voi tehdä puolueiden toiminnasta reaktiivista, jos jokaisen kannatusheilahduksen seurauksena muutetaan suuntaa. Mutta kannatuskäyrän trendien seuraaminen tarjoaa tärkeää tietoa puolueille kansalaisten näkemyksistä, jos niitä vain osataan tulkita oikein.”

Kas, sehän on viisikko!­

3. Miksi kepu pettää aina – tai vähintäänkin draamailee?

”Suomalaisessa politiikassa on vakiintuneita puhetapoja ja kertomusmuotoja, joiden uskotaan kertovan jotain syvempää puolueiden ominaispiirteistä. Yksi tällainen hokema on ’kepu pettää aina’.

Kun sitä toistaa usein, se alkaa vaikuttaa politiikan tulkintaan. Samaa tarinaa voisi kertoa mistä tahansa puolueesta, jos sitä vahvistamaan valitsisi sopivat tapahtumat, joissa puolue on toiminut kyseenalaisella tai epäluottamusta herättävällä tavalla.

” Samaa tarinaa voisi kertoa mistä tahansa puolueesta.

Kansalaisen pitää olla tarkkana seuratessaan politiikkaa ja kiinnittää huomiota vakiintuneisiin tulkintaperinteisiin – erityisesti siihen, kuka niitä esittää. Muut puolueet luonnollisesti hyötyvät siitä, jos keskustaa pidetään epäluotettavana ja petturina: silloin liikkuva äänestäjä saattaa valita heidän puolueensa keskustan sijaan.”

4. Miksi poliitikoilla on mahdollisuus äänestää tyhjää? Eikö palkkaa makseta siitä, että äänestetään kyllä tai ei?

”Tyhjän äänestäminen on tärkeä osa parlamentaarista menettelytapojen kirjoa. Politiikkakysymykset eivät aina tyhjene vastauksiin kyllä tai ei.

Tätä voi hahmottaa myös sen kautta, että vastaa itse kyselyyn, jossa on joukko monimutkaisia kysymyksiä. Osaan niistä voi olla helppo vastata suoraviivaisesti, osaan taas monivivahteisemmin. Tyhjän äänestäminen eduskunnassa jättää tilaa tälle monivivahteisuudelle ja antaa enemmän tilaa kannanmuodostukselle sekä poliittiselle taktikoinnille.”

5. Miksi median on tärkeää koko neljän vuoden kauden ajan järjestää ja uutisoida kannatuskyselyjä? Eikö voitaisi käsitellä itse työtä ja tapahtuvia asioita sen sijaan, että koko kausi kuluu sen tutkimiseen ja miettimiseen, kuinka paljon milläkin puolueella on kannatusta?

”Kannatusmittauksista on tullut vakiintunut ja näkyvä osa politiikan julkisuutta. Niiden tiheää tahtia voi syystäkin kritisoida – esimerkiksi puolivuosittaiset kannatusmittaukset riittäisivät hyvin politiikan kannatustrendien tarkasteluun.

Kannatusmittaukset liittyvät kuitenkin kiinteästi median logiikkaan, jossa mittaukset tuottavat politiikan journalismin sisältöä ja tuovat lukijoita sekä tulovirtoja medialle. Myös puolueet tilaavat itse erilaisia mittauksia, joten ne jatkaisivat tarkkaa kannatuksen analysointia, vaikka mediat eivät julkaisisi kannatuskyselyjä. Todennäköisesti mittauksia vuodettaisiin nykyistä useammin medialle tilanteissa, joissa puolueen kannatus olisi puolueen kannalta mielekkäällä tasolla. Varsinkin vaalien alla tällä on merkitystä, koska vaaleissa tunnistetaan voittajien vankkurit -ilmiö, jossa kannatusta nauttiva puolue vetää mukaansa liikkuvia äänestäjiä.”

” Luottamus puolueisiin on ollut alhaista jo vuosikymmeniä.

6. Kukaan ei saa aikaiseksi mitään, kansa on tyytymätön ja äänestää seuraavaksi toiset johtoon, sama toistuu, ja puolueet vain kiertävät hallituksessa vuoron perään. Mitäs järkeä tässä?

”Luottamus puolueisiin on ollut alhaista jo vuosikymmeniä, vaikka Suomeen on syntynyt uusia puolueita ja vanhoja on hävinnyt poliittiselta kartalta. Heikkoa luottamusta puolueisiin voikin pitää edustuksellisen demokratian pysyvänä piirteenä. Itse asiassa koko länsimainen poliittinen järjestelmä on rakentunut vallanpitäjiin kohdistuvan epäluottamuksen ympärille: vallan kolmijako ja erilaiset valtaa rajoittavat mekanismit on suunniteltu epäluotettavien poliitikkojen varalta.

Poliittinen järjestelmä tarvitsee kuitenkin riittävän määrän yleistynyttä luottamusta toimiakseen tehokkaasti. Suomen järjestelmä on esimerkki systeemistä, jossa yleistynyt luottamus on korkeaa, vaikka puolueita ei pidetä kovin luotettavina.”

7. Onko oikeasti mitään väliä, ketä äänestää? Tuntuu, että puolueet eivät kuitenkaan tee mitään isoa tai radikaalia koskaan, ja viimeistään seuraavan kauden hallitus kumoaa tai muuttaa kaikki teot päinvastaisiksi.

”Kyllä äänestyspäätöksellä on iso merkitys. Ei tarvitse katsoa kuin vaikkapa Unkariin tai Puolaan kun huomaa, että maan poliittinen tilanne voi muuttua varsin nopeasti, jos valtaan äänestetään puolueita, jotka alkavat systemaattisesti ajaa maata eri suuntaan. Myös esimerkiksi Britannian EU-eroäänestys tai Donald Trumpin voitto Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa osoittavat, että yksittäinen äänestys voi olla hyvin merkittävä maan politiikan kannalta.”