Kolumni: Luin 70-lukulaista seksikirjaa ja tajusin, että kehosuhteemme on ottanut takapakkia – miksi karvoista tuli niin kamala asia?

70-luvulla naisten karvoja pidettiin paitsi feminiinisinä ja seksikkäinä, myös luonnollisina, kirjoittaa toimittaja Katariina Halonen.

”Silittäkääpä niitä kevyesti ja opetelkaa hyväilemään niillä. Niitä voi kammata, kihartaa, suudella, jopa tukistaa.”

Ote on Alex Comfortin kirjasta Rakasta hellästi, joka on julkaistu 70-luvun alussa. Kohtaa lukiessa voi erehtyä luulemaan, että kyse on hiusten hyväilystä, mutta todellisuudessa kirjassa puhutaan häpykarvoista. Teoksessa Comfort painottaa, ettei naisen kannata poistattaa häpykarvojaan, sillä niiden hyväily voi parhaimmillaan johtaa jopa orgasmiin.

Väite kuulostaa äkkiseltään hassulta, mutta siinä voi olla myös perää. Himocast-podcastin toinen juontaja Jenni Janakka kertoi podcastin Pillullista seksiä -jaksossa, että yksi hänen erogeenisista alueistaan on häpykumpu. Jos kummun hyväily saa aikaan mielihyvää, sama luultavasti pätee myös kummun karvoitukseen.

Orgasmiakin mielenkiintoisempaa on kuitenkin se, miten kirjassa suhtaudutaan naisen karvoihin. Sen lisäksi, että kirja ylistää häpykarvoitusta, se kannustaa naisia jättämään myös kainalonsa sheivaamatta. Näkemystä perustellaan sillä, että naisen luontainen ”huumaava” tuoksu tulee näin esille paremmin.

Kirja antaa ymmärtää, että 70-luvulla naisten karvoja pidettiin paitsi feminiinisinä ja seksikkäinä, myös luonnollisina. Suhtautuminen eroaa merkittävästi nykypäivän ilmapiiristä, jossa naisille tarjotaan sheivereitä jopa Suomen Selviytyjissä, vaikka formaatissa kaikki muut modernit mukavuudet on karsittu pois aina hammasharjoja ja tulentekovälineitä myöten.

Se saa pohtimaan, että olisiko meillä sittenkin jotain opittavaa 70-luvulta. Vaikka monessa asiassa on kiistatta tultu eteenpäin ja kirja vaikuttaa näin 40 vuotta myöhemmin melko cis- ja heterokeskeiseltä, on suhtautumisessamme naisen kehon luonnollisiin osiin otettu selkeästi takapakkia. Sen osoittavat viimeistään Selviytyjiin osallistuneen somevaikuttajan Sara Vannisen ja hänen kollegansa Jenni Rotosen sosiaalisessa mediassa saamat vihaviestit, jotka naisille lähetettiin vain, koska heidän kehossaan oli karvoja.