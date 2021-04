Moni kaupunkilainen haluaa kakkoskodin maalta, ja standardit ovat korkeat – yrittäjää huvittaa etenkin yksi välttämättömyys

Somessa näkyy nyt aika paljon upeita auringonlaskuja ja mäntymetsiä. Ne ovat maisemia monipaikkaisten ihmisten etäkonttoreista.

Merikotka palasi jo muutama viikko sitten, peipponen laulaa. Kevät etenee, ja Sini Vikkula, 49, seuraa sitä etätoimistonsa ikkunasta. Hän on yksi niistä onnekkaista, joiden työt kulkevat mukana. Sinin start­up-yrityksen maisemakonttori on sijainnut jo vuoden ajan Länsi-Uudellamaalla, talviasuttavalla mökillä.

Sini on syntyperäinen töölöläinen, joka on asunut suurimman osan elämästään Helsingin kantakaupungissa. Sini ja hänen puolisonsa ovat kyllä aina olleet kovia mökkeilijöitä, mutta koronavuoden aikana heistä tuli käytännössä maalaisia.

– Ennen mökkeilyssä oli kaupunkilainen ote: maaseutu oli vähän kuin joku maalais-disneyland, jossa oli aina kesä ja loma. Sieltä palattiin aina kiireesti kaupunkiin.

Kun Sini ja hänen puolisonsa kolme vuotta sitten ostivat talon meren rannalta, he ajattelivat voivansa vuokrata sitä välillä eteenpäin. Jotain kuitenkin keikahti. Kaikki viikonloput alkoivat kulua maalla. Kun pandemia iski, oli selvää, että tukikohta siirrettäisiin mökille.

Entinen Sini olisi nauranut, jos joku olisi kertonut, että keväällä 2021 hän tarkkailee lintujen kevätmuuttoa, tekee iltaisin palapelejä, juttelee kylänraitilla tuttujen kanssa ja tietää, keneltä paikalliselta kannattaa tilata pääsiäiseksi lammas tai lohi. Hän lukee nykyään paljon luonnosta ilmastonmuutoksesta ja Itämeren tilanteesta. Ympäristö kiinnostaa uudella tavalla.

Sini ei aio silti luopua kaupunkiasunnostaan. Hän mieltää itsensä helsinkiläiseksi, joka viettää 90 prosenttia ajastaan maalla.

– Helsinki on ihana kaupunki, ja työelämä pitää minut kiinni siellä. Mutta nyt, kun ruuhkavuodet ovat ohi ja lapsi asuu omillaan, on ollut ihana mahdollisuus myös rauhoittua ja keskittyä omiin projekteihin, kuten kirjan kirjoittamiseen ja uusien taitojen opetteluun. Olen vähän hämmästynyt siitä, miten helppoa on ollut sopeutua maalle, ja miten maaseutu on muuttanut minua. Kuulostaa kliseiseltä, mutta täällä elämänrytmi rauhoittuu ja sopeutuu vuodenaikojen vaihteluun.

Sini Vikkula tunnustautuu citymaalaiseksi.­

Muuttuuko muuttosuunta?

Sinin nykyiselle elämälle on sanakin: monipaikkaisuus. Siitä puhutaan nyt paljon, kun etätyö on päivän sana ja mökkikauppa käy kuumana. Monipaikkaisuus kuulostaa myös ratkaisulta suomalaiseen ikuisuusongelmaan. Mehän haluaisimme kaikki asua sekä järven rannalla että keskellä kaupunkia. Se vain vaatii kaksi asuntoa.

Onko Suomessa meneillään isompi elämäntavan muutos – matka kohti monipaikkaisuutta, ehkä jopa suunta kaupungeista maalle? Ei, uskoo Sitran ennakointi- ja strategiajohtaja Katri Vataja. Hänen mukaansa kaupungistuminen on globaali megatrendi, joka ei käänny koronan takia. Moni viettää nyt enemmän aikaa mökillään, mutta kokonaiskuvassa pakkaudumme edelleen tiiviimmin kaupunkeihin ja kaupunkiseuduille. Jotain voi silti liikahtaa:

– Nyt on alettu miettiä ja puhua siitä, millaista elämää ehkä haluttaisiin elää. Missä asumiseen, työelämään ja elämäntapoihin liittyviä unelmia voisi toteuttaa? Ja millaisia isompia muutoksia se vaatisi yhteiskunnalta?

Katri Vatajan mielestä monipaikkaisuus tuo tervetullutta väriä keskusteluun, mutta voi toistaiseksi olla vielä enemmän identiteetti- kuin ajankäyttökysymys.

Kaupunkilaisilla on juuria ja muistoja maaseudulla. Jos ihmisellä on iäkäs äiti tai perintömökki Sodankylässä, osa itsestäkin asuu siellä.

Monipaikkaisuus ei toisaalta näy tilastoissa. Ihminen voi olla virallisesti vain yhden kunnan asukas, joten Sinin asumismuoto on ehkä yleisempää kuin luullaan. Joitain heikkoja signaaleita näkyy siihen suuntaan, että entistä useammat kokeilevat maalla tai toisella paikkakunnalla asumista. Vuosina 2015–2019 Suomessa oli noin 40 muuttovoittokuntaa, viime vuonna niitä oli sata. Joukossa oli myös sellaisia pikkupaikkoja kuin Ruokolahti, Salla ja Nurmes.

– Pienimmässä kunnissa muuttovoitto saattaa olla usein vain muutamia kymmeniä asukkaita, joten kovin isoa trendiä siitä ei vielä saa. Kannattaa kuitenkin seurata ihmisten asumiseen ja elämiseen liittyviä signaaleja ja kuunnella, millaisia odotuksia ja toiveita ihmisillä on tulevaisuudesta, Vataja sanoo.

Maalla on mukavaa

Minikokoinen muuttovoitto tai heikko signaali – ihan sama, Johanna Niilivuo tervehtii molempia ilolla. Hän työskentelee Suomen Kylät ry:n maallemuuttoasiamiehenä. Johanna toivoisi, että turha vastakkainasettelu maaseudun ja kaupungin välillä madaltuisi ja ihmiset eläisivät juuri siellä, missä haluavat. Vaikka sitten monessa paikassa.

– Jos etätyöbuumi saa ihmiset toteuttamaan maalla-asumishaaveitaan, sehän on hienoa. Monipaikkaisuuskin tuo elinvoimaa maalle, Johanna sanoo.

Juuri nyt moni haluaisi ehkä muuttaa kesämökkinsä vakituiseksi asunnoksi. Harmi kyllä se ei ole aina helppoa: mökkikunta saattaa panna vastaan. Kunnille on näet edullisempaa keskittää asumista ja palveluita. Pienen, köyhän kunnan painajainen on sellainen kuntarakenne, jossa ihmiset asuvat hajallaan, jokainen eri niemen nokassa – ja alkavat seuraavaksi vaatia koulukyytejä.

– Mutta kyllä minä ymmärrän, että ihmiset, jotka haluavat asua maalla, haluavat asua kunnolla maalla. En minäkään suostuisi asumaan missään omakotitaloalueella.

Johannan mielestä maalla on ihanaa. Saa valita haluaako olla yhteisöllinen vai itsekseen, ihan kuin kaupungissakin. Vielä kun asumiseen saataisiin lisää monipuolisuutta: yhteisöasumista ja määräaikaista vuokraamista. Maalaiselämää olisi helpompi kokeilla, jos ei heti tarvitse ostaa tonttia ja taloa.

Luonto se on, joka vetää suomalaisia maaseudulle: pihalta alkava metsä, linnunlaulu ja väljyys. Väljyydessä on tietysti myös kääntöpuolensa. Väen vähyydestä seuraa esimerkiksi se, että maalaiselämä ei useinkaan tarkoita lapsille idyllistä kyläkoulua vaan pitkää koulumatkaa, joka istutaan taksissa. Se on Johannan mielestä todella harmi.

– 93 prosenttia Suomen kouluista on hävinnyt 30 vuodessa. Se on niin jäätävä luku, että hämmästyttää, että asiasta edelleen keskustellaan. Joillain paikkakunnilla nähdään lähikoulun brändiarvo, mutta ei läheskään kaikkialla.

” Kaupunkilainen haluaa modernit mukavuudet. Pitää olla lämmitetty palju ja posliinia pyllyn alle.

Pikkukunnilla ei ole helppoa. Nykyisellä väestörakenteella on vaikeaa ylläpitää palveluita – kouluja harvoille lapsille, terveyspalveluita isolle määrälle ikääntyviä. Yhtälöön pitäisi keksiä yhtä ja toista ratkaisuksi. Entä, jos monipaikkaiset maksaisivat veronsa puoliksi eri paikkakunnille? Vielä sellainen ei ole mahdollista.

Johanna Niilivuo on sitä mieltä, että ihmisten arvomaailma on muuttumassa. Nuoret ovat ilmastotietoisia, aikuiset haluavat kohtuullistaa elämäänsä – tällaiset asiat voivat hyvin lisätä maallemuuttoa.

– Ei maaseutu mihinkään kuole. Toki on nukkuvia kyliä, mutta on myös uskomattoman virkeitä kyliä. Uskon, että kaupungistuminen on trendi siinä missä muutkin – ei se jatku ikuisesti.

Me minilomailijat

Monipaikkaisuuteen liittyy toinenkin uudissana: citymaalaisuus. Se tarkoittaa juuri sitä, että eletään maalla muttei luovuta kaupunkielämästä. Kun ostoksia voi tehdä verkossa ja kavereihin pitää yhteyttä somessa, fyysisellä olinpaikalla on entistä vähemmän väliä.

Sini Vikkulakin on citymaalainen, vaikka hänelle sanasta tulee ennemmin mieleen se kaupunkilainen, joka käy maalla kuin teemapuistossa virkistymässä. Teemapuistoilu voi edelleen hyvin, ja sellaisen citymaalaisuuden kanssa on tekemisissä yrittäjä Kaj Järvinen. Hän saneeraa vanhoja rakennuksia maaseudulla ja tarjoaa niissä rauhallisia minilomia kaukana naapureista. Kajn näkökulmasta vaikuttaa siltä, että kaupunkilaisten tarve paeta melua ja tungosta lisääntyy koko ajan.

– Ja mä olen armottomasti hyödyntänyt tätä trendiä kaupallisiin tarkoituksiin.

Kajn mielestä sana ”citymaalaisuus” kuvaa hyvin hänen kohderyhmäänsä.

– Halutaan maaseudun ajatus: pelargoniat, räsymatot, lautalattiat ja hiljaisuus. Mutta kaupunkilainen haluaa myös modernit mukavuudet – pitää olla lämmitetty palju ja posliinia pyllyn alle.

Vapaa-ajan kodin ikkunoista Sini Vikkula voi seurata vuodenaikojen vaihtumista eri tavalla kuin kaupungissa.­

Jos osa kaupunkilaisista viettää entistä enemmän aikaa maalla, osalla taas on koko ajan vähemmän aikaa rauhaan ja rentoutumiseen. Viisi vuotta sitten Kajn viikonloppuasiakkaat viipyivät kohteessa perjantaista sunnuntaihin, nyt heille riittää yksi yö.

– Me ollaan ilmeisen rauhattomia nykyään. Tämä on piipahdusmatkailua.

Eikä siinä mitään, piipahdus tuo maaseudulle euroja ja työllistää. Kaupunkilaisille se ehkä lisää rauhoittumista, Kajn mielestä myös ymmärrystä. Ihmisiä vaikuttaa kiinnostavan maaseutu ja alkutuotanto.

– Aika monissa kaupunkilaisissa asuu pieni maalainen sisällä. Ei kaupunkiin välttämättä ole mielellään lähdetty. Sinne on menty töihin. Siksi sieltä halutaan pois, vaikka hetkeksikin.

” Ei kaupunkiin välttämättä ole mielellään lähdetty. Sinne on menty töihin.

Kun Kaj saneeraa kyläkoulua rauhalliseksi piipahduspaikaksi, sinne ei tule yhtään toimistoharmaata seinää. Käsin veistettyä hirttä kaupunkilainen saattaa sivellä haltioituneena. Se hämmentää maalaista. Kaj joutuu toisinaan muistuttamaan itseään ja maalaisia työkavereitaan, että heidän asiakkaillaan on muita taitoja, vaikka heille on joskus vaikeaa saada saunan uuniin tulet.

– Sytytyspalahan ei ole kovin vanha keksintö, mut siitä on tullut ihan välttämätön. Jos sanoo, että siellä on sitä ohuempaa tikkua ja tuohta, niin ei auta. Kaupunkilainen haluaa sytytyspalan.

Moninaiset monipaikkaiset

Uusavuttomat ovat erikseen. Aidot monipaikkaiset oppivat ennen pitkää kaikki maalaiskikat ja sytyttävät tulet vaikka pienipäästöisesti puiden päältä. Monipaikkaisia citymaalaisia on yllättävän monenlaisia.

On Sini Vikkulan tapaisia syntyperäisiä kaupunkilaisia, jotka huomaavat viihtyvänsä maalla. On lapsiperheitä, joissa toinen vanhempi suhaa töiden takia kaupungissa. On entisiä maalaisia, jotka ovat kaupungistuneet aikaa sitten, mutta eivät todellakaan tarvitse sytytyspalaa tai posliinipönttöä.

Nina Virkalahti, 32, on sellainen. Hän on kotoisin maalta, josta muutti Jyväskylään opiskelemaan. Kaupungissa on harrastusmahdollisuuksia, ravintoloita ja ihana anonymiteetti.

– Talossani asuu ehkä sata ihmistä, eikä kukaan tiedä nimeäni. Mutta juuri tällä hetkellä kaupungissa alkaa olla tylsää: ulkona ei voi tehdä mitään muuta kuin kävellä lenkin.

Nina omistaa äitinsä ja veljensä kanssa Keuruulla talon metsässä, ja siellä ei ole tylsää. Saa kantaa puita ja vettä, viedä tuhkat ulos, tehdä lumitöitä. Pimeintä talvea Nina ei vietä mökissä, mutta keväällä alkaa taas elämä metsässä.

– Vanhemmiten metsätupa alkaa tulla yhä tärkeämmäksi. Haluan seurata vuodenaikojen vaihtelua. Olen ehdottomasti maalainen, ja siellä minulla on juuret, vaikka asunkin isommassa kaupungissa.

Nina Virkalahti omistaa Keuruulla talon keskeltä metsää. Kaupunkikoti on Jyväskylässä.­

Ninan puolisolla on työ Jyväskylässä, ja se pitää Ninankin kiinni kaupungissa. Kokonaisuus toimii: talvet kaupungissa, kesäkausi maalla virkeän pikkukaupungin laitamilla. Aikooko Nina vielä muuttaa kokonaan Keuruulle? Saa nähdä.

– Minulle tämä on hyvä asumisratkaisu. Onneksi kaikkien ei ole pakko elää samalla tavalla: valmistua kaksikymppisenä, hankkia perhe kolmekymppisenä ja eläkeasunto nelikymppisenä.

Kuinka käyneekään

Nina Virkalahti ja Sini Vikkula ovat molemmat tietysti huomanneet, että maaseutu muuttuu ja väki keskittyy kaupunkeihin. Heidän mökkiensä naapureina on monta tyhjää taloa, ja se on surullista. Monipaikkaiset toivoisivat, että maaseutu säilyisi elinvoimaisena. Ninalle pikkukaupunki oli hyvä paikka lapsena. Hänen mielestään olisi kohtuullista, että lapsiperheet voisivat nykyäänkin harkita maallemuuttoa ja että eläkeläisille turvattaisiin mielekäs elämä kotikaupungeissaan. Ninan tarpeisiin palvelut riittävät.

– Minulle riittää, että saan perjantaisin tuoretta sushia paikallisen K-marketin lihatiskistä.

Miten tässä sitten käy? Ehkä monipaikkaisuus ei ole jokanaisen ratkaisu. Perheellisille se on vaikeaa, koska lapset juurruttavat yhteen paikkaan. Lisäksi Suomen päästötavoitteet ovat niin kunnianhimoiset, että meillä on paineita pienentää hiilijalanjälkeä ja ajella vähemmän ykkös- ja kakkosasunnon väliä.

Toisaalta. Onhan meillä paitsi autoteitä, myös valokuitua ja etäyhteyksiä. Moni ei olisi arvannut, että etätyöstä tulee muutaman kuukauden sisällä ensin mahdollista, sitten suositeltavaa ja lopulta melkein pakollista. Ehkä tulevaisuudella on yllätyksiä, jotka muuttavat megatrendejä.

Mitä, jos Pohjois-Suomen vetovoima kasvaa, kun koko Espoo on nyt oppinut hiihtämään ja haluaa jatkossakin talvensa lumisina? Tai entäs jos vedenpinta nousee niinkuin tieteiselokuvassa, ja etelärannikko siirtyy Keski-Suomen korkeudelle? Tai jos opettelemme pian kaikki lantunviljelyä henkemme pitimiksi? Sitten loputkin kaupunkilaiset oppivat pärjäämään ilman sytytyspalaa.