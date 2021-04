Tyttöjen ja poikien kasvatus näkyy jopa Wikipediassa, sanoo Jenni Janakka – ja kannustaa naisia hylkäämään täydellisyydentavoittelun

Wikipedian aktiivisista päivittäjistä noin 90 prosenttia on miehiä. Jenni Janakka kannustaa naisia kirjoittamaan sinne artikkeleita. Aloittaa voi jo pienillä tiedonmuruilla.

Ennen joka kodista löytyi ainakin yksi kattava tietosanakirja. Nykyään asiat tarkistetaan Wikipediasta.

Wikipedia taas on kovin miesvaltainen maailma. Sen päivittäjistä arviolta jopa 90 prosenttia on miehiä. Koska useimmat aktiivit päivittävät artikkeleita aiheista ja henkilöistä, jotka heitä itseään kiinnostavat, syntyy väkisinkin sukupuolivinouma. Pääasiassa naisten elämää ja kiinnostuksenkohteita koskevat artikkelit jäävät luomatta, eikä merkittävistä naisista löydy tietoa yhtä kattavasti kuin miehistä.

Tätä vinoumaa korjataan tänä keväänä neljättä kertaa Punaisten linkkien naiset -kampanjalla, jolla Wikimedia Suomi ry kannustaa joka huhtikuussa ihmisiä lisäämään Wikipediaan artikkeleita merkittävistä naisista. Samalla asialla on Jenni Janakka, joka pyrkii Muijii Wikipediaan -tapahtumallaan arkipäiväistämään naisten tiedon jakamista.

Janakka uskoo, että ero miesten ja naisten tavassa käyttää Wikipedian kaltaista alustaa syntyy jo kasvatuksessa.

– Poikia kannustetaan enemmän tekemään, toimimaan ja kokeilemaan, tyttöjä varomaan ja huomioimaan toiset, Janakka sanoo.

– Nämä kaksi eri kasvatustapaa muovaavat sitä, miten omaksi koemme julkisen tilan ja sitä kautta sellaisenkin asian kuin Wikipedian muokkaamisen.

Runsas tietämys ja asioiden selittäminen nähdään Janakan mielestä edelleen miehille luontevampana. Naiset ovat taipuvaisempia epäilemään omaa tietämystään ja sen merkittävyyttä, jolloin sen kirjaaminen julkiseen tietosanakirjaan jää helposti tekemättä.

Toinen haaste syntyy siitä, että uusien Wikipedia-artikkelien merkittävyydestä päättävät toiset aktiivit – siis lähinnä miehet. Jos enemmistö kokee artikkelin tärkeäksi, se saa jäädä. Jos se taas nähdään epäolennaisena tietona, se poistetaan.

Tarvitaan lisää kirjattua tietoa

Yksi ongelma on kirjallisten lähteiden vähyys. Koska Wikipedia-artikkeliin merkityille tiedoille on voitava osoittaa kirjallinen lähde, ovat esimerkiksi lehtijutut ensiarvoisen tärkeitä. Janakka on huomannut, että naisia haastatellaan useammin yksityiselämän asioista, eikä urasaavutuksia kirjata välttämättä edes faktalaatikkoon. Se hankaloittaa juttujen hyödyntämistä.

– Tein juuri kapellimestari Katja Lapille sivun, mutta siihen oli todella vaikea löytää lähteitä mistään. Tiedän, että hän on ollut vaikka missä mukana, mutta se työ ei tule kirjattua mihinkään. Kulttuurimme on rakentunut niin, että mies on ensisijaisesti tekijä, nainen ensin nainen ja sitten vasta artisti.

Se, mitä tietoa pidetään merkittävänä, vaikuttaa suoraan siihen, mitä tietoa jaetaan ja kirjataan.

Erityisesti naisten pitämät ja seuraamat lifestyle-blogit ovat olleet 2010-luvun määrittävä kulttuurinen tekijä. Silti, Janakka huomauttaa, blogeista kertova suomenkielinen Wikipedia-artikkeli linkittää 16 bloggaajaan, joista ainoastaan yksi on nainen. Blogimaailman merkittäviä naisia on vaikea listata, sillä esimerkiksi palkittuja bloggaajia ei tahdo löytää listattuna netistä.

– Naisten tekemä kulttuuri jää varjoon, vaikka blogit ovat yksi kulttuurin ja median tärkeä muoto. Ja somevaikuttaja puuttuu ammattina kokonaan, Janakka lisää.

– On tärkeää, että yhteiskunnan vaikuttajista löytyy tietoa sukupuolesta riippumatta. Meidän pitäisi paremmin tunnistaa tekijyys, osaaminen ja taito moninaisessa muodossa.

Rennompaa tiedon jakamista

Jenni Janakka sanoo omistaneensa elämänsä tiedon jakamiselle. Hän on käsikirjoittaja, näyttelijä ja kirjailija, ja Wikipedia on varsinkin kirjailijan työssä merkittävä väline.

– Olen työssäni käyttänyt paljon sekä englannin- että suomenkielistä Wikipediaa. Sitä kautta pääsee helposti erilaisten tietolähteiden äärelle.

Janakalle tutkijat ja asiantuntijat ovat kuin rokkitähtiä, ja hän itse on coverbändi, joka tekee tähtien työtä tiettäväksi. Muijii Wikipediaan -tapahtumalla hän pyrkii kannustamaan kaikkia jakamaan pienetkin murut tiedoistaan ja hylkäämään ikuisen täydellisyydentavoittelun.

– Haluan tuoda esiin sen, että Wikipedia on meidän kaikkien yhteinen tietosanakirja, Janakka sanoo.

– Jos tiedät jostakin edes vähän, aloita artikkeli sillä. Myöhemmin voi tulla seuraava ihminen, joka tietää asiasta lisää. Ei tarvitse kirjoittaa heti täydellistä esseekokonaisuutta.