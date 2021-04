Seksin ostaminen kuuluu opiskelijabileisiin ja hinta on poljettu jopa viiteen euroon – tällaista on prostituution ja ihmiskaupan suurtorilla Espanjassa

Espanjan Aurinkorannikko on ihmis- ja seksikaupan suurtori. Suomalainen Kaisa Beltran auttoi siellä työskenteleviä naisia ja ystävystyi heidän kanssaan.

Kun seuraavalla Espanjan-lomallasi näet tien varressa tyhjän muovituolin, omistapa sen kohdalla ajatus ihmiskaupalle.

Hylätyltä näyttävä tuoli ei välttämättä ole vain tipahtanut valtatien varteen tai teollisuusalueen kupeeseen. Todennäköisesti siltä on hetkeä aiemmin noussut nainen, joka on lähtenyt myymään seksiä ja vielä todennäköisemmin vasten tahtoaan, pakotettuna tai peloissaan. Juuri tähän ilmiöön, seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuvaan ihmiskauppaan, perehtyy toimittaja Kaisa Beltranin kirjoittama ja Johanna Erjonsalon kuvittama uusi teos Kadonneet tytöt.

Espanjassa asunut ja opiskellut Kaisa tietää, miksi maa on prostituution ja ihmiskaupan suurtori Euroopassa. Näkyvin syy on sen maantieteellinen sijainti kauttakulkuliikenteen solmukohtana. Prostituutioon pakotettuja tyttöjä tuodaan Espanjaan Afrikasta, Latinalaisesta Amerikasta ja esimerkiksi Romaniasta.

– Toinen syy on suuri kysyntä, jonka yhtenä vaikuttimena on patriarkaattinen kulttuuri. Esimerkiksi Andalusiassa naisen paikka oli pitkään kotona ja feminismi on vasta heräilemässä. Espanjassa tapahtuu paljon naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, ja osansa siitä saavat myös kadulla olevat naiset, joiden arvostus on yhteiskunnassa täysin nollassa, Kaisa sanoo.

Myös suomalaisilla on vahvat yhteydet ihanan tuttuun ja aurinkoiseen Espanjaan, jo sieltä Keihäsmatkoista alkaen. Turistien lisäksi Espanjaan on kotiutunut suuri suomalaisyhteisö.

– Siksi meidänkin on syytä tietää, mitä lomakeskuksissa ja niiden laitamilla tapahtuu. Suomalaiset tunnetaan siellä jo vapaaehtoistyöstään järjestöissä ja kirkoissa, Kaisa kehaisee.

– Seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuva ihmiskauppa on valtava yhteiskunnallinen ilmiö ja suurin rikollisuudenmuoto ase- ja huumekaupan ohella. Kyllä meidän pitää olla huolissamme, mitä naisille ja tytöille tapahtuu vaikka sitten toisella puolella maailmaa.

Kamala tavallistuu

Sielläkin Kaisa Beltran on työskennellyt aiheensa kimpussa. Hän on aiemmin raportoinut naisten ja tyttöjen oikeuksista ja asemasta Nepalissa sekä Sambiassa.

Espanjassa hän teki ensin reportaasimatkan ja sai siltä kipinän kirjaa varten. Viime kesäkuussa Kaisa jätti vakituisen työpaikkansa ja lähti apurahan turvin Málagaan haastattelemaan seksityöläisiä, heitä auttavia vapaaehtoisia, asiakkaita, viranomaisia sekä ihmiskauppiaita.

Materiaalia kerätessään Kaisa työskenteli Mujer Emancipada -kansalaisjärjestössä sekä Málagan Punaisessa Ristissä.

” En halua vielä hylätä tätä aihetta enkä koskaan näitä ihmisiä.

– Tuntui järkevältä ja luontevalta olla mukana katutyössä sen sijaan, että olisin vain seurannut vieressä tumput suorina. Vastaan tuli kovia paikkoja mutta myös onnistumisia. Henkiseen puoleen ei oikein voi valmistautua eikä työssä voi seistä sydän kylmänä. Ei tämä ollut ensimmäinen kerta, kun olin tekemisissä äärimmäisen heikossa asemassa olevien kanssa, Kaisa kertoo.

– Monista naisista tuli ystäviäni, joiden kanssa pidän yhteyttä viikoittain. En halua vielä hylätä tätä aihetta enkä koskaan näitä ihmisiä.

Kaisa kertoo tallentaneensa uusissa tilanteissa syntyneet fiilikset ja tehdyt havainnot heti tuoreeltaan, sillä vieraimmistakin jutuista tuli toistuessaan tavallista.

” Kun kadulla auto hiljensi kohdalleni ja kysyttiin, mitä maksaa, parilla ekalla kerralla vähän hätkähdin. Sitten se ei enää tuntunut miltään.

– Minua esimerkiksi toistuvasti luultiin prostituoiduksi, ei vain asiakkaiden silmissä vaan ihan yleisesti, kun olin auttamassa naisia oikeuslaitoksissa, kirjastoissa, poliisin luona. Siihen riitti, että olin ulkomaalainen ja vaalea. Toisinaan yritettiin nolata, toisinaan kohdeltiin hyvin, Kaisa kertoo.

– Kun kadulla auto hiljensi kohdalleni ja kysyttiin, mitä maksaa, parilla ekalla kerralla vähän hätkähdin. Sitten se ei enää tuntunut miltään. Sama tapahtuu näille seksiä myyville naisille: kaikki muuttuu arkiseksi – vain rajummassa mittakaavassa.

Kaisa tunnistaa, että prostituoidun asemaan liittyy yleinen stigma, mutta korostaa, ettei se näkynyt hänen omassa työssään journalistina ja auttajana.

– Vaikka me olimme auttamassa ja he heikommassa asemassa, olimme aina keskenämme todella tasavertaisia naisia. Työasioiden lisäksi juttelin nuorten naisten kanssa paljon ihan tavallisistakin asioista, kuten poikaystävistä, Kaisa sanoo.

Tosin siinä aiheessa epätasa-arvo sitten korostuikin.

– Seksiä myyvät naiset kauhistelivat, miten saatoin deittailla espanjalaista kundia, koska heidän mielestään nämä ovat ihan kauheita ja väkivaltaisia. Sitten he totesivat, ai niin, eivät sinulle, sähän olet valkoinen.

Korona teki touhusta villiä

Koronapandemian ensimmäisen aallon aikaan Kaisa työskenteli Suomessa, mutta palasi Espanjaan heinäkuussa, kun rajat taas aukesivat.

Epidemia oli raaistanut seksikauppaa Málagassa tuntuvasti. Kun seksiklubit oli jouduttu sulkemaan, niissä asuneet naiset oli ajettu ulos, ja kun ulkonaliikkumiskielto oli estänyt katukaupan, teidenvarsien naiset eivät olleet päässeet töihinsä.

” Jokainen yksittäinenkin onnistumistarina on tosi tärkeä.

– Monen naisen velka hyväksikäyttäjälleen kumuloitui niin, ettei siitä selviydy vuosiin. Osalla seksikauppa siirtyi pysyvästi asuntojen piiloon, mikä taas vaikeuttaa avustusjärjestöjen ja poliisin työtä, Kaisa listaa.

– Touhu oli mennyt villimmäksi. Päihteitä käytettiin enemmän, naiset olivat todella epätoivoisia ja suostuivat, kun asiakas tinki seksiä viidellä eurolla tai ilman suojausta.

Silti Kaisa näkee työssään toivoa ja merkitystä.

– Jokainen yksittäinenkin onnistumistarina on tosi tärkeä, siinä kuitenkin muuttuu yksi elämä, Kaisa muistuttaa.

Kaisa vannoo myös vaikuttamistyön merkitykseen, siihen että herättelee ihmisiä ajattelemaan. Siksi uusi kirjakin piti kirjoittaa, näyttää että tällainenkin todellisuus löytyy Euroopasta ja vieläpä monille tutusta ympäristöstä.

– Siksi kävimme myös kouluissa luennoimassa nuorille ihmiskaupasta ja miten se linkittyy prostituutioon. Espanjassa seksin ostaminen yleistyy nuorten keskuudessa ja kuuluu ihan tavallisten opiskelijoiden bileiltaan tai nuorten kundien miehistymisriitteihin. Prostituutio ei ole siellä kriminalisoitua, ja jos seksiä ostaa, kannattaisi sitten ostaa vastuullisesti.

Kaisa Beltran & Johanna Erjonsalo: Kadonneet tytöt – Aurinkorannikon seksikaupan uhrit ja haavoittuneet (Atena) ilmestyi 8.4.