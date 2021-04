Armi, 28, pyytää keramiikkatöistään 250 € kappale, ja ostajia riittää – kaikki lähti siitä, että hän kyllästyi työhönsä

Digiaikana käsillä tekemisen meininki vetoaa ihmisiin. Armi Teva alkoi julkaista kuvia keramiikkateoksistaan, ja nyt hän elättää itsensä taiteellaan.

Keramiikka on nyt trendikästä. Instagram pulppuaa veikeää uutta keramiikkaa ja uusia tekijöitä, ja etenkin käsin tehdyn oloiset maljakot ovat kysyttyjä kirpputoreilla. Trendiravintolaan saatetaan tilata keramiikkataiteilijalta käsin tehdyt lautaset.

– Keramiikka on selvästi nostanut päätään viime vuosina, ja se on tosi hieno juttu. Mutuni on, että koska ihmiset tekevät nykyään niin paljon töitä tietokoneella, käsillä tekeminen koetaan taas arvokkaaksi, sanoo helsinkiläinen keraamikko Armi Teva, 28, joka tunnetaan koristeellisista keramiikkanaamoistaan.

– Keramiikka on ollut trendikästä jo useampia vuosia. Sitä on pitkään pidetty vanhanaikaisena, mutta kun nuoret muotoilijat ja kuvataiteilijat ovat ottaneet materiaalin omakseen ja nykyaikaistaneet sen, siitä on tullut taas suosittua.

Armia keramiikka kiehtoo, koska sen tekeminen on hyvin fyysistä.

– Keramiikkaan liittyy myös aina yllätyksellisyys. Uunissa sattuu aina jotain, ja työ ottaa uuden värin tai muodon. Kun uunin avaa, on vähän kuin joulupaketin avaisi.

Tylsistyminen motivoi

Vuonna 2016 Armi opiskeli Taideteollisen korkeakoulun (nykyinen Aalto-yliopisto) keramiikka- ja lasitaidelinjalla. Opintojen ohessa hän teki posliinikoruja. Työ tuntui kuitenkin tylsältä, sillä siinä ei saanut juuri käyttää luovuutta. Armi alkoi tehdä työhuoneella keramiikkanaamoja omaksi ilokseen. Naamoja hän vei koulun myyjäisiin, joissa niistä tykättiin. Myöhemmin Armi alkoi postata naamoja someen. Somen ja näyttelyiden kautta teokset saivat huomiota ja yleisöä.

Nykyään Armi työskentelee keramiikkataitelijana ja kuvittajana. Kaikki naamat, joita hän tekee, myydään yleensä loppuun saman tien. Naamojen suosio on yllättänyt Armin.

– Suosio tuntuu vähän epätodelliselta, ja siihen liittyy jopa vähän nolostumista huomion määrästä. Olen tietysti tosi iloinen ja kiitollinen siitä, että pystyn elättämään itseni taiteellani.

Armi kertoo nykyään somekanavissaan etukäteen, milloin uusia naamoja tulee verkkokauppaan myyntiin. Sitä ennen kyselyjä tuli niin paljon, ettei hän ehtinyt niihin vastaamaan. Ihmiset olivat pahoillaan, jos naamoja olikin tullut kuin huomaamatta saataville.

– Veikkaan, että naamojen suosio liittyy siihen, että ne sopivat hyvin kaksiulotteiseen Instagram-kuvaan, vaikka kolmiulotteisia ovatkin. Kasvot ovat myös aihe, joka vetoaa helposti ihmiseen. Ne välittävät tunnetiloja ja persoonallisuutta.

– Niissä myös näkyy käsillä tekemisen meininki. Sitä samaa näkee nyt paljon myös esimerkiksi graafisessa suunnittelussa ja fonttimuotoilussa.

Assistentti auttaa

Armin työhuone on Helsingin keskustassa Aleksanterin teatterilla. Hiljattain hän palkkasi itselleen assistentin, joka auttaa naamojen pohjien tekemisessä.

Polttouuniin mahtuu 16 naamaa kerrallaan. Yhtä naamaerää Armi tekee pari viikkoa. Enemmänkin teoksia menisi kaupaksi, mutta käsityötä ei voi tehdä liukuhihnalta, Armi sanoo.

Kun savinaama on kuiva, Armi alkaa kuvittaa sitä erilaisilla lasitteilla ja pigmenteillä.

– En luonnostele, vaan mietin, mikä minua sillä hetkellä inspiroi. Alan tehdä ja katson, mitä siitä syntyy, hän sanoo.

Naamat maksavat keskimäärin 250 euroa. Se on hyvin kohtuullinen hinta uniikista taideteoksesta. Edullisuus on tietoinen valinta, vaikka moni on usuttanut Armia nostamaan hintoja.

– Haluan pitää teosteni hinnat monille saavutettavana.

Armi tekee myös muuta taidetta ja esimerkiksi kuvituksia. Hänen teoksiaan voi nähdä esimerkiksi Hakaniemen metroasemalla. Tänä kesänä Arabianrannan taidekortteliin valmistuu teos, jonka Armi on tehnyt kerrostalon kivijalkaan valettavaan graafiseen betoniin.

– Toivon, että pystyisin jatkamaan taiteen tekemistä mahdollisimman pitkään.