Jenni Kokanderin kolumni: Olen yhtä yksinäinen kuin teini-iässä ja päällimmäinen tarpeeni on tulla hyväksytyksi

Istuimme tyttäreni kanssa iltateellä ja katselimme ikkunasta kadulla ohi käveleviä ihmisiä. Tyttäreni kiinnitti huomiota lenkkeilijään, tai oikeastaan tämän takkiin. ”Just tollasen sinisen takin mä haluan, mikä on tuolla vaalealla naisella”.

Katsoin takkia hämmentyneenä ja kysyin tyttäreltäni ”Siis tuon maailman tylsimmän tusinatakin, joka on joka toisella ihmisellä?”. Tyttäreni katsoi minua hymyillen silmiin ja totesi ”Just siks. Mä haluan olla samanlainen kuin kaikki muutkin”.

Aloin valmistella luentoa oman persoonan löytämisestä ja siitä, miten markkinatalous höpläyttää meitä laumaeläimiä haluamaan samaan muottiin muiden kanssa.

Onneksi pysähdyin miettimään, miltä tuntui olla 13-vuotias Jenni. Ensimmäinen muisto oli lohduton yksinäisyys. Omaksi itseksi kasvaminen on helvettiä. Kun persoonallisuus alkaa muodostua ja ainekset, jotka tekevät ihmisestä yksilön, hakevat paikkaansa niin kehossa kuin mielessä, se tekee kipeää. Muistan kuinka päällimmäinen ajatukseni oli, että kukaan ei ymmärrä minua ja olen maailmassa täysin yksin. En halunnut mitään muuta niin kovasti kuin olla kuin kaikki muutkin.

Kun aloin ajatella asiaa tarkemmin, huomasin, että olen edelleen yksin ja päällimmäinen tarpeeni on tulla hyväksytyksi. Se, että minut ymmärrettäisiin oikein.

Törmään jatkuvasti siihen, että toiset ihmiset eivät näe pääni sisälle, eivät ymmärrä eivätkä tunnista ajatuksiani.

Tiedän, että V.A. Koskenniemen sanat ”Yksin oot sinä ihminen, kaiken keskellä yksin...” koskevat meitä kaikkia.

Silti olen usein taipuvainen ajattelemaan, että minulla on persoonani kanssa kaikkein hankalinta, ja että minun psyykeeni on täysin poikkeuksellinen. Minä olen kaikkein omituisin – ja siis kaikkein yksinäisin.

Ajatus siitä, että kaikki muut ovat samassa tilanteessa helpottaa hiukan. Pystyn katsomaan armollisemmin sitä pyristelyä, mitä jokainen käy tahollaan yrittäessään tulla ymmärretyksi ja etsiessään samastumispintaa toisista. Toiset käyttävät ulkoisia keinoja ollakseen samanlaisia kuin muut, toiset huutavat mielipiteitään löytääkseen kaiun vastaamaan.

Loppujen lopuksi kukaan ei ymmärrä toistaan ihan täysin, eikä tiedä, mitä toisen pään sisäisissä kiemuroissa todella myllertää.

Ostan tyttärelleni takin haarniskaksi, koska tiedän, että hän on spesiaali, erityinen, aivan omaa luokkaansa – kuten kaikki ihmiset. Eikä takki vähennä sitä yhtään.

Lopuksi lainaan ihailemaani näyttelijä Robin Williamsia: ”Everyone you meet, is fighting a battle you know nothing about. Be nice. Always.”

Eli ”Kaikki, joita tapaat, käyvät omaa taisteluaan, josta sinä et tiedä mitään. Ole siis kiltti. Aina.”