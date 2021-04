Julkkikset tienaavat tosi-tv-ohjelmista isompia palkkioita kuin tavikset – tuottaja kertoo, mitkä muut asiat vaikuttavat: ”Ihan eri summista puhutaan kyllä”

Tosi-tv-palkkioihin vaikuttavat eniten tähtien tunnettuus ja se, miten paljon osallistujat laittavat itsensä likoon niin fyysisesti kuin henkisesti.

Pääseekö tosi-tv:seen osallistumalla tienaamaan? Tätä kysymystä moni pohtii köllötellessään näyttöpäätteiden äärellä.

Parhaillaan televisiossa pyörivät muun muassa Selviytyjät Suomi ja Farmi Suomi, joiden riveissä nähdään Suomen eturivin julkkiksia. Mutta mihin hintaan heidät on saatu houkuteltua mukaan? Tienaako poliitikko sometähteä enemmän?

Kysyimme Selviytyjien tuottajalta Mirtta Saloselta, millainen palkkiopolitiikka kotimaisissa realitysarjoissa on.

1. Maksetaanko julkkiksille realityyn osallistumisesta? Mikä vaikuttaa summaan?

Kyllä maksetaan, mutta kaikki isoihin formaatteihin liittyvät asiat, eli tarkat summat ovat salassa pidettävää tietoa, Salonen kertoo. Hän kommentoi palkkioita yleisellä tasolla.

– Palkkio riippuu hyvin pitkälti siitä, kuinka rankka kokemus on ja miten paljon osallistujat joutuvat luopumaan omasta elämästään. Esimerkiksi Selviytyjissä on vähän parempi palkkio siitä johtuen, että se on aika rankka kokemus.

Salonen arvelee, että muiden rankkojen formaattien joukkoon lukeutuvat esimerkiksi Farmi, Atlantin yli ja Huippujengi. Atlantin yli -sarjassa suomalaistähdet purjehtivat sarjan nimen mukaisesti Atlantin yli. Huippujengissä tavoiteltiin Etelä-Amerikassa sijaitsevan vuoren huippua.

– Kaikki sen tyyppiset, joissa ollaan ääriolosuhteissa.

Atlantin Yli -ohjelmassa koko kansan tuntemat tähdet lähtivät koettelemaan rajojaan vaaralliselle purjehdusmatkalle.­

Myös ohjelman kuvausten kesto vaikuttaa palkkioon merkittävästi. Selviytyjissä saarella ollaan pisimmillään viiden viikon ajan, täysin eristyksissä ulkomaailmasta.

– Jos muusikkona joudut luopumaan kuukaudeksi tuloista ja elinkeinosta, se pitää kompensoida jotenkin.

2. Maksetaanko kaikille tähdille saman verran? Tienaako isompi stara enemmän?

– Suomessa pyritään siihen, että kaikki saisivat saman palkkion, koska ohjelman aikana osallistujat kuitenkin puhuvat palkkioista keskenään. Siitä voi tulla eripuraa, jos joku saa eri summan.

Farmi Suomi -ohjelmassa 13 julkkista kilpailee tilanhoitoon liittyvissä tehtävissä Pieksämäellä sijaitsevalla maatilalla.­

Summat riippuvat myös ohjelmien budjeteista, jotka ovat viime vuosina nousseet toki hieman.

– Mitä isompia staroja ohjelmaan toivotaan, sen parempi palkkio pitää olla varattuna budjetissa. Palkkion pitää olla tarpeeksi houkutteleva, jotta mukaan lähtö tuntuu houkuttelevalta.

3. Entäpä palkkiot ohjelmissa tai niillä kausilla, jossa osallistujat ovat taviksia?

– Kaikille olisi syytä maksaa sen verran, että pystyy tulemaan toimeen, mutta ihan eri summista puhutaan kyllä.

Selviytyjät Suomi ja Farmi Suomi ovat Nelosen ohjelmia. Nelonen ja Me Naiset kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.