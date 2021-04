Jäikö leipäjuuri kaappiin? Asiantuntija kertoo, miksi koronaprojektit jäävät kesken

Koronaprojektit vaativat energiaa ja itsekuria. Niitä ei välttämättä kriisiaikana ole.

Kun korona laittoi menot ja harrastukset tauolle, upotti moni kädet taikinakulhoon ja kaivoi kutimet tai palapelit esille. Vanhojen vapaa-ajanviettotapojen, palautumiskeinojen ja viihteen livekulutuksen tilalle piti keksiä muuta ohjelmaa.

Pandemia vaikuttaa kaikkien elämään ja arkeen. Sen aiheuttama ajatus- ja tunnetyö on kuormittavaa. Moni kaipaa koronauutisten seuraamisen sijaan jotakin konkreettista tekemistä, sanoo Mieli ry:n asiantuntijalääkäri Meri Larivaara.

Päivi Myllylä, 55: ”Tämä juurileipäprojekti on jäänyt jo kahdesti kesken... valmistuneeko ikinä? Juurella leipominen, ei onnistu millään. Juuri vielä saattaa kasvaa, mutta leipää ei synny.”

Vaikka pandemia ei uhkaisi omaa terveyttä tai taloutta, on moni elänyt sen ajan jatkuvassa lievässä stressissä.

– Vaikka korona ei pelota, ahdista tai uhkaa taloutta, omaa arkea joutuu kuitenkin siihen jatkuvasti sopeuttamaan. Esimerkiksi leipomisessa ja pihanhoidossa näkee konkreettisen tuloksen heti ilman, että suuntaan tai toiseen muuttuvat koronaluvut vaikuttavat siihen mitenkään.

Larivaaran mukaan perinteisten puhdetöiden suosio liittyy turvallisuuden tunteeseen. Kriisiin keskellä palataan perusasioiden äärelle.

– Juurileivän leipomisen ja parvekkeen laittamisen kaltaiset asiat ovat paitsi fyysistä tekemistä, ne myös tarjoavat silmäniloa ja muita aistinautintoja.

On ihanaa nähdä kätten työn tulos, siisti parveke ja narsissit, sekä kokea, miten tuoreen leivän tuoksu tulee rappukäytävään kerrankin omasta kodista.

Pirjo Ruokokoski, 68: ”Minun koronaprojektini, oikeastaan haasteeni, oli tehdä Tuulen viemää -ristipistotyö ilahduttamaan ’lukusalonkini’ viihtyvyyttä. Edelleen Scarlett ja Rhett odottavat sinne pääsyä! Syynä on se, että olen saamaton käsitöiden tekijä ja olen himolukija. Nyt olen lukemassa Aira Samulinin elämäkertaa, ja jonossa on monta muuta mielenkiintoista kirjaa!”

Kuukausien palapeli

Miksi monen koronaprojekti on kuitenkin jäänyt kesken? Aikaa olisi ollut vaikka kuinka, mutta olohuoneen seinä on edelleen maalaamatta, valokuvat sekaisin yhdessä läjässä eikä juoksuharrastus ole vieläkään ottanut tulta alleen.

– Erilaiset vapaa-ajan projektit vaativat energiaa ja itseohjautuvuutta. Niistä taas voi olla puute, jos pitkään jatkunut koronastressi on heikentänyt voimavaroja, muistia ja ajattelukykyä. Olo voi olla muutenkin väsähtänyt, selittää Larivaara.

Hänen mukaansa pitkään jatkuva epämääräinen poikkeustilanne ja sen aiheuttama stressi voi olla mielelle jopa rankempaa kuin voimakkaampi, lyhytkestoinen stressi. Aivoille on helpompaa, kun stressi välillä purkautuu. Silloin ne ehtivät palautua.

Emmi Pietiläinen, 29: ”Kun korona alkoi ja oli aika viettää enemmän aikaa kotona, päätin antaa palapeleille uuden mahdollisuuden. En lapsena välittänyt niistä, mutta ajattelin, että ehkä näin aikuisena kärsivällisyys on jo kehittynyt, ja palapelien tekeminen olisi ihana ajanviete, jonka kanssa tunnit vain vilisisivät ohi. No ei ollut. Reunapaloja on liikaa (mutta kuitenkin ne viimeiset puuttuvat), ja aina löytyy vain niitä sillä hetkellä vääriä paloja. Palapeli on seissyt lattialla kuukausitolkulla, mutta nyt taisi koittaa se päivä, kun voin myöntää itselleni, ettei tuosta valmista tule.”

Oma motivaatio saattaa myös todellisuudessa olla jossain ihan muualla kuin trendikkäissä koronapuuhissa.

Taustalla voi olla Larivaaran mukaan myös ajatus arjen ja vapaa-ajan suorittamisesta. Vaikka ei voi harrastaa entiseen malliin, keksitään jotain aikaansaavia projekteja.

– Mutta pienessäkään stressissä ei jaksa aina olla niin tehokas ja toteuttava. Kriisissä tarvitaan myös tekemätöntä olemista ja hetkessä elämistä. Voi olla, että palapeli huvittaa kaksi päivää, mutta tuntuukin sen jälkeen ihan tyhmältä.

Larivaaralla itselläänkin oli syksyllä mielessä kaikenlaista konmarittamista, mutta talvi onkin mennyt ihan hyggeillessä.

– Viime viikonloppu oli ensimmäinen, kun sain jotain isompaa tehdyksi. Järjestin lapsen Aku Ankat ja siivoilin.

Unohda itseruoskinta

Jonnekin tuntemattomaan tulevaisuuteen siirtyneitä projekteja ei Larivaaran mukaan kannata jäädä suremaan. Itseruoskinnan sijaan hän suosittelee itsemyötätuntoa.

– Omaan itseen ja omaan toimintaan kannattaa suhtautua uteliaasti. Sen sijaan, että keskittyy siihen, ettei saakaan valmiiksi sitä mitä oli suunnitelllut, voi miettiä, että hups, nyt kävi näin. Homma ei tuntunutkaan siltä miltä kuvittelin. Mistä se kertoo? Ehkä muut asiat tuottavatkin itselle iloa ja mielihyvää. Ei kannata ajatella, että on saamaton tai laiska.

Pia Eskelinen, 60: ”Alkuinnostus numeroilla maalaukseen laantui, enkä ole vieläkään saanut taulua valmiiksi sitten viime syksyn. Maalauskankaan kuva on numeroitu ja mukana tulee numeroidut värit, jotka maalataan tauluun. Eli onnistuu keneltä vain. Puuttuu vain tausta enää.”