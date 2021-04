Tämän hetken puhutuin horoskooppisovellus ihastuttaa suorasukaisuudellaan – ”On aina hyvä idea vältellä exäsi sometilejä”

Parikymppisten keskuudessa suosittu horoskooppisovellus Co-Star tekee oman tähtikartan tulkitsemisesta helppoa.

Luetko mielelläsi horoskooppeja? Kyseletkö ystäviltäsi, mikä heidän nouseva, aurinko- tai kuumerkkinsä on? Oletko joskus yrittänyt tulkita omaa astrologista karttaasi?

Jos vastasit kyllä, Co-Star saattaa olla uusi suosikkisovelluksesi.

Lokakuussa 2017 julkaistu Co-Star on yksi tämän hetken suosituimmista horoskooppisovelluksista. Sen käyttäjämäärän kasvu on ollut huimaa: tammikuussa 2020 sovelluksella oli jo 7,5 miljoonaa rekisteröityä käyttäjää. Tuolloin sovellusta käytti 15 prosenttia amerikkalaisista 20–24-vuotiaista naisista.

Sovelluksen suosio ei ole mikään ihme. Yhä useampi milleniaali ja Z-sukupolveen kuuluva nuori on kiinnostunut horoskoopeista. The New York Timesin mukaan astrologian ympärillä pyörii yli kahden miljardin arvoinen toimiala Yhdysvalloissa. Astrologian suosio liittyy muun muassa henkisyyden lisääntymiseen.

Lue myös: Onko horoskooppeja lukeva hömpän uhri? Selvitimme, voiko niistä olla jopa hyötyä

Mikä Co-Star?

Co-Star laatii käyttäjälleen personoidun astrologisen kartan. Kartta perustuu käyttäjän syntymähetkeen: omaa profiilia luodessa on tiedettävä syntymäpäivän lisäksi täsmällinen syntymäaika minuutilleen ja syntymäpaikka.

Tekoälyn avulla toimiva Co-Star poimii tietoja NASA:n julkisesta tietokannasta, ja selvittää niiden avulla planeettojen reaaliaikaiset asennot. Sovelluksen taustatiimi tulkitsee astrologiset tiedot ja luo niiden perusteella päiväkohtaisia horoskooppeja käyttäjilleen, Vogue kertoo.

Co-Starin keksi texasilaissyntyinen Banu Guler. Hän sai idean luotuaan raskaana olevalle ystävälleen astrologisen kartan tämän vauvasta. Kartasta tuli hitti Gulerin ystävien keskuudessa, ja sen innoittamana hän päätti luoda horoskooppisovelluksen kahden kollegansa kanssa.

Viime vuonna Co-Star keräsi 5 miljoonaa dollaria sijoituksia. Niiden ansiosta aiemmin vain iPhone-käyttäjien saatavilla ollut sovellus saatiin myös Android-puhelimiin.

Sovelluksen viehätys piilee sen helppokäyttöisyydessä. Jokainen horoskooppeihin tutustunut tietää, että horoskooppisivustojen luomat, erilaisia symboleita vilisevät astrologiset syntymäkartat ovat varsin monimutkaisia. Amatöörin on lähes mahdotonta tulkita niitä.

Englanninkielinen Co-Star ei tarjoa hämmentäviä kaavioita, vaan antaa lyhyitä, selkeitä tekstianalyyseja omasta horoskoopista.

Sovelluksen avulla voi myös verrata omaa astrologista karttaansa ystävien karttoihin ja selvittää, kuinka hyvin oma horoskooppi sopii yhteen kaverin kanssa.

Lisäksi sovellusta kehutaan ”hyperpersonoiduksi”. Se antaa käyttäjälleen päivähoroskooppeja, joiden luvataan olevan tarkkoja ja suorapuheisia. Niin suorapuheisia, että sovelluksen lähettämistä ”Your day at a glance” (päiväsi silmäyksellä) -notifikaatioista on alettu tehdä meemejä somessa.

Notifikaatioissa saattaa lukea esimerkiksi:

Kysy itseltäsi, mitkä ihmissuhteesi tekevät sinusta oikeasti onnellisen.

Sinulla on lahjoja, joita et hyödynnä.

Mutta myös:

Kuolemme kaikki joskus, joten heittäydy tänään.

On aina hyvä idea vältellä exäsi sometilejä.

Älä ole mulkku.

Sovelluksen sosiaalisen median tileistä vastaava McBean Parkway onkin kuvaillut The Vergen haastattelussa Co-Staria ”cooliksi, punk-henkiseksi isosiskoksi”.

Horoskooppisovelluksen suosion perusteella vaikuttaa siltä, että omaperäinen puhuttelutapa iskee lujaa kieroa huumoria rakastaviin parikymppisiin. Sitä tarjoaa myös Co-Starin Instagram-tili, jolla on 1,6 miljoonaa seuraajaa.

Co-Starin keksijä Banu Guler on sanonut Voguen haastattelussa, että hänen mielestään olennaista ei ole se, onko astrologia totta vai ei. Hänestä tärkeää on se, että se saa ihmiset puhumaan. Guler kertoo väitelleensä ystäviensä kanssa horoskooppiennustuksista, mikä sai heidät pohtimaan itseään ja persoonaansa uudella tavalla.

– Minusta siinä piilee astrologian taika. Voimmeko saada sen avulla syvemmän yhteyden itseemme ja toisiimme kuin ilman sitä?

Myös Me Naiset kertoi aiemmin, että erityisesti milleniaalit ovat kiinnostuneet astrologiasta. Syynä on muun muassa se, että ihmisillä on jatkuva jano saada itsestään ja persoonastaan lisää tietoa. Tiede ei ole löytänyt todisteita sille, että astrologiset ”analyysit” osuisivat yhteen ihmisen persoonallisuuden kanssa. Se on sen sijaan todistettu, että ihminen uskoo mielellään persoonastaan tehdyt analyysit ja ennustukset, etenkin positiiviset sellaiset.

– On kaipuu siihen henkisyyteen, mutta samalla halutaan, että se on mukavaa. Ihmiset myös rakastavat kaikenlaista tyypittelyä. Se pitää järjissään tässä maailmassa, arvioi toimittaja ja horoskooppiasiantuntija Janica Brander Me Naisten artikkelissa.