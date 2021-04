Suosikkijuontajan somepostaus sai monet paljastamaan ”nolot” suosikkinsa – tässä 5 katsomisen arvoista aliarvostettua tv-ohjelmaa

Juontaja Jaajo Linnonmaa julkaisi hauskan Instagram-postauksen omista uusista suosikkiohjelmistaan. Yllättävistä ja ei niin tunnetuista tv-sarjoista voi löytyä koukuttavia lemppareita.

Itse kukin on tapittanut korona-aikana televisiota normaalia enemmän. Kun tv:n ääressä on viettänyt pidempiä aikoja, laajasta tarjonnasta on saattanut löytyä suosikkeja, jotka eivät ole yleisesti niin katsottuja tai arvostettuja. Aiheen nosti tapetille juontaja Jaajo Linnonmaa, joka tunnetaan muun muassa Radio Suomipopin Aamulypsy -ohjelmasta. Jaajo jakoi Instagram-tilillään kolme karanteenissa tutuksi tullutta tv-ohjelmasuosikkiaan hulvattomin perusteluin ja selostuksin. Kansa innostui jakamaan myös omat suosikkinsa – niitähän löytyi!

Samat juonenkäänteet, jotka toistuvat monissa ohjelmissa jakso jaksolta, herättivät Jaajossa ja hänen seuraajissaan hilpeyttä. Useita uusia, ei niin arvostettuja suosikkiohjelmia yhdisti myös yksi tv-kanava: viihdekanava TLC. Keräsimme postauksessa ja sen kommenttikentässä eniten huomiota saaneet suosikit listaksi. Löytyisikö näistä aliarvostetuista ohjelmista uusi lempparisi?

Hengenvaarallisesti lihava

Hengenvaarallisesti lihava paljastui monen suosikiksi. Sarjassa seurataan nimensä mukaisesti hengenvaarallisesti lihavien ihmisten elämää. Linnonmaa ihmetteli, miksi potilaat hakevat aina nugetteja, eivätkä ikinä hampurilaisia, kun he pahoittavat mielensä lääkärin kommenteista.

Näin kommenttikentässä analysoitiin ohjelmaa:

– Elämän hienoja hetkiä, kun katsoo Hengenvaarallisesti lihavaa ja syö itse nugetteja samalla. Paras jakso on se, jossa Dr. Now löytää jonkun sairaalasängystä pizzan.

– Tuleeko tuosta lääkäristä mieleen Smurffien velho?

– Ja aina kun ohjelmaa katsoo, tulee kaamea nälkä!

Linnonmaan kollega Anni Hautala vinkkasi kommenttikentässä, että myös sarjan jatko-osa Löysät pois on katsomisen arvoinen.

90 päivää morsiamena

Moni hehkuttaa 90 päivää morsiamena -sarjaa aivan parhaaksi. Ohjelmassa amerikkalaiset kutsuvat maahansa ulkomaalaisen puolisoehdokkaan, jonka ovat löytäneet etänä. Pareilla on viisumin keston vuoksi 90 päivää aikaa mennä naimisiin, mikäli he haluavat olla yhdessä. Kommenttikentässä pohdittiin ohjelman koukuttavuutta ja viihdyttävyyttä näin:

– Ihan mahtavia persoonallisuuksia. Ihmettelen kylläkin ihmisten rohkeutta. Itsellä menisi kyllä pupu pöksyyn, jos pitäisi ulkomaille läteä nettideitin kanssa naimaan.

– Kaikki ovat niin rakastuneita etänä, mutta ensitapaamisen jälkeen kaikki alkaa mennä pikku hiljaa plörinäksi.

Yksi kommentoijista ylistää ohjelmaa todeten, että sille pitäisi antaa Jussi-, Venla-, Emma- ja Oscar -palkinnot – kaikki palkinnot, jotka tässä maailmassa olisi mahdollista saada.

Tohtori Paise

Tohtori Paise -ohjelmassa asiaan perehtynyt lääkäri puristelee ihmisten patteja. Osa kokee ohjelman erittäin luotaantyöntäväksi, mutta silti suurempi osa tuntuu olevan paiseiden puristelun katsomiseen koukussa. Yksi kommentoijista kiteyttää hyvin, miksi ohjelma koukuttaa ällöttävyydestä huolimatta:

– Jotain sairasta mielihyvää saa, kun näkee mädän lentävän. Mitä pidemmälle, sen parempi!

Australian rajalla

Australian rajalla on yksi Linnonmaan suosikeista. Sarjasta tykkäävät myös postausta kommentoineet seuraajat. Ohjelmassa seurataan Australian rajaviranomaisten työtä. Linnonmaa kuvailee postauksessaan humoristisesti sarjan olevan ”kuin taikurishow’ta katsoisi”. Hänen näkemyksensä jaksojen rakenteesta sai seuraajat nauraamaan:

– Virkailija kysyy: mitä on laukussa? Kiinalainen vastaa, että ei mitään. Sitten laukku avataan, ja TADAA, kaikki paitsi virkailija ovat ihmeissään. Siellä on kuusi kiloa kanankoipia, neljän litran purnukka jotain ihmesieniä ja jonkun uhanalaisen linnun munia. Sitten tulee paikalle tulkki, arvuutellaan mitä kaikkea muuta herkkua on piilotettuna sukkiin ja nahkahanskoihin. Löytyy pesukarhun jalka, sitten kirjoitetaan sakko.

Linnonmaan kanssa samaa ihmettelivät myös kommentoijat.

– Miksi sitä ruokaa pitää roudata maasta toiseen? Kysyy eräs kommentoija.

Say yes to the dress

Hääohjelmia on monensorttisia, mutta yksi nousee erityisesti esiin Linnonmaan instapostauksen kommenttikentässä: Say yes to the dress, joka tunnetaan myös suomeksi nimellä Tahdon morsiuspuvun! Ohjelmassa morsiamet etsivät täydellistä hääpukua. Sarjan seuraajia huvittaa draama, joka saadaan aikaan yhdestä mekosta:

– Ai että, mitä draamaan saadaan aikaiseksi kun äiti, kaveri, kaverin kaveri ja kaima eivät tykkää juuri siitä morsiamen haluamasta pinkistä hörsöunelmasta. No eihän sitä voi sitten ostaa!

Australian rajalla -sarja näkyy Nelosen Ruutu-palvelussa. Muut ohjelmat TLC-kanavalla. Me Naiset ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.