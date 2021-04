Jenni matkusti kenialaiseen hotelliin, jotta saisi Instagramiin hienon kuvan kirahvin kanssa – huone maksaa jopa tuhat euroa yöltä

Olen valmis.

Olen jo edellisenä iltana tehnyt kännykkäni muistiin tilaa poistamalla vanhoja kuvia.

Olen pessyt hiukseni, meikannut ja valinnut asun, joka imartelee minua; tummansininen mekko sopii väreihini ja on turvallinen valinta kokovartalokuviin.

Kun avaan hotellin oven, katseeni vaeltaa vihreällä piha-aukealla. Paikalla on jo joukko turisteja ja noin viisi maailman korkeimman maanisäkkään edustajaa. Henkilökunnan työntekijä ohjaa minut suoraan kookkaan kirahvin eteen ja ojentaa minulle kourallisen ruokanappuloita.

” Katson eläimen lempeisiin, tennispallon kokoisiin tummiin silmiin. Yhteytemme tuntuu erityiseltä.

Tähyilen niska vääränä kirahvin kasvoja ja koetan tutkia sen ilmettä selvittääkseni, onko se ärsyyntynyt.

Eläin ei vastaa katseeseeni, vaan katselee rauhallisena jonnekin kaukaisuuteen. Viimein sekin hakee katsekontaktin ja aloittaa yläilmoista laskeutumisen. Kohdallani se työntää kielen ulos suustaan ja kääntää sen kärkeä ylöspäin. Asetan nappulan sen lämpimänmärän kielen kuppiin. Katson sen lempeisiin, tennispallon kokoisiin tummiin silmiin. Yhteytemme tuntuu erityiseltä.

Unohdan hetkessä miltei kaiken muun.

Paitsi valokuvan. Sitä vartenhan tänne on tultu.

Somesta tuttu

Giraffe Manor -hotellia on tituleerattu yhdeksi maailman Instagram-kelpoisimmista majoituspaikoista. Markkinointipäällikkö Henrietta Vyvyan-Robinson kertoo, että vaikka hotelli on ollut suosittu jo 1980-luvulta lähtien, sen suosio on räjähtänyt sosiaalisen median ja etenkin Instragramin myötä.

Ennen koronaa 12 huoneen putiikkihotellissa vieraili yli 5000 kävijää vuodessa, ja sinne on pitänyt varata huone jopa vuotta aiemmin. Hotellissa ovat vierailleet monet kuuluisat megatähdet, kuten vaikkapa Naomi Watts ja Ellen DeGeneres.

He ovat epäilemättä myös vaikuttaneet hotellin suosioon julkaistessaan omia kirahvikuviaan sosiaalisessa mediassa. Hotellin ovat löytäneet myös lukuisat suositut somevaikuttajat aina intialaisesta fitness-tähdestä ukrainalaiseen bloggariin. Vyvyan-Robinsonin mukaan he eivät kuitenkaan maksa tähdille vierailusta tai kuvista. Alennustakin on annettu vain erittäin harvoissa tapauksissa.

Sosiaalisessa mediassa julkaistavilla kuvilla on nykyään tärkeä roolinsa matkailussa, ja tähdillä ja sosiaalisen median vaikuttajilla on paljon valtaa siihen, mihin ihmiset haluavat matkustaa.

”Instagrammattavuudesta” on tullut tärkeä kriteeri matkakohdetta valitessa. Matkustamisen trendejä kartoittavan Expedian kyselyssä vuonna 2017 kohteen kuvauksellisuus nousi australialaisilla jopa kriteereistä tärkeimmäksi.

Hienon kuvan saaminen reissulta on siis toisin sanoen monille tärkeämpää kuin uudet kokemukset. Eikä kyse ole vain kuvan ottamisesta, vaan ennen kaikkea sen jakamisesta sosiaalisessa mediassa.

Maailman instagrammatuimpien paikkojen (Eiffel-torni, Burj Khalifan pilvenpiirtäjä Dubaissa, Sydneyn oopperatalo, Buckinhamin palatsi, Central Park New Yorkissa...) lista on toistaiseksi pitkälti sama kuin maailman suosituimpien matkakohteiden, mutta matkailijat janoavat uusia ja persoonallisempia kohteita.

” Tilaisuuteni oli koittanut!

Esimerkiksi poptähti Justin Bieber aiheutti vuonna 2015 turistiryntäyksen Islannin Fjaðrárgljúfur-kanjoniin, kun hän kävi kuvaamassa siellä musiikkivideon I’ll Show You -kappaleeseensa. Kanjoni jouduttiin jopa sulkemaan hetkeksi turistimassojen takia.

Minäkin kiinnostuin Giraffe Manorista nähtyäni DeGeneresin kirahviselfien. Asun Keniassa, ja hotelli on ollut pitkään toivelistallani.

Pidin sitä kuitenkin saavuttamattomana unelmana, sillä yhden hengen huoneen lähtöhinta on 1000 euroa.

Mutta sitten tuli korona, matkailijoiden määrä hiipui ja majoituspaikat alkoivat tarjota paikallisille palvelujaan edullisempaan hintaan. Tilaisuuteni oli koittanut!

Kirahvit tietävät tulla hotellille ruoka-aikaan.­

Pitkäkauloja kaikkialla

Giraffe Manor sijaitsee Kenian pääkaupungin vakavaraisella ja rauhallisella alueella, noin 20 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Vuonna 1932 rakennetun hotellin tunnelma on ylellinen ja hillitty. Sisustuksessa on käytetty paljon tummaa puuta. Sohvat ovat muhkeita, eikä niiden vaaleanturkooseissa kankaissa näy tahraakaan. Kirahvit ovat läsnä kaikkialla: niitä voi bongata lampuista viinilaseihin.

Pihalla vaeltaa rauhallisesti 14 olemukseltaan nostokurkea muistuttavaa Rothschild-kirahvia.

Niiden näkeminen ei ole itsestäänselvyys, sillä laji oli lähellä tuhoutua kokonaan.

Kun amerikkalaiset Betty ja Jock Leslie-Melville ostivat 1970-luvulla Giraffe Manorin tilan, Rothschild-kirahveja oli Keniassa enää vain 120–150 yksilöä.

Pariskunta perusti alueelle kirahvien suojeluun keskittyneen Giraffe Centerin, joka on toiminnassa edelleen. Keskus jakaa tietoa luonnonsuojelusta, ja se toimii myös lajin lisääntymiskeskuksena. Siellä syntyneet poikaset pyritään vapauttamaan luontoon.

” Vieraille ruokinta-ajat tarkoittavat hetkiä, jolloin kirahvien kanssa voi saada yhteiskuvia.

Erilaisten suojelutoimenpiteiden johdosta Rothschild-kirahveja on nykyään Keniassa noin 700–800 yksilöä. Kirahvien tulevaisuus on kuitenkin yhä kriittinen koko Afrikassa: niiden lukumäärä on laskenut noin 40 prosenttia viimeisen 30 vuoden aikana. Niitä salametsästetään, ja niiden elinympäristöä tuhotaan.

Giraffe Manorin noin 60 hehtaarin maa- ja metsäalueella eläimet voivat liikkua vapaasti ja syödä lehtiä ja muita kasveja. Ne ovat kuitenkin oppineet keskuksen ja hotellin tarjoamat ruokinta-ajat, ja osaavat hakeutua paikalle oikeaan kellonaikaan.

Vieraille ruokinta-ajat tarkoittavat hetkiä, jolloin kirahvien kanssa voi saada yhteiskuvia. Kirahvit ruokitaan aina juuri ennen auringonlaskua ja -nousua. Ajoitus on siis täydellinen kuviin: kultaisella hetkellä valo on kauneimmillaan.

Ja kappas, minun ensimmäinen mahdollisuuteni kirahvikuviin olisi kello viiden teen lomassa.

Tahtoo pusukuvan

Käynnissä on kaikkea muuta kuin englantilaisen hillitty kello viiden teehetki. Katselen hämmentyneenä, kun lauma ympäri maailmaa tulleita turisteja poseeraa kirahvien edessä henkilökunnan napsiessa kuvia.

Aasialaistaustaisilla tyttökavereilla on samanlaiset mekot, mutta eri väreissä. Nelihenkinen perhe yrittää houkutella lisää kirahveja kuvaansa ruokanappuloiden avulla. Osa naisturisteista asettelee nappuloita huuliensa väliin saadakseen pusukuvan kirahvin kanssa.

Henkilökunta säntäilee kengät ruokanappuloista tahmeina tilanteesta toiseen yrittäen saada tallennettua kaikkien vieraiden kohtaamiset kirahvien kanssa. Samaan aikaan kun he napsivat kuvia, heillä on täysi työ paimentaa turisteja: muistuttaa, ettei kirahvien edessä saa kiljua, eikä niitä saa vetää päästä mukaan selfieihin.

Giraffe Manorin alueella elää 14 Rotchild-kirahvia. Laji oli vaarassa hävitä kokonaan, mutta viimeisten vuosikymmenien aikana niiden määrä on kasvanut.­

Olen ärsyyntynyt. Olin kuvitellut, että kartanon hillitty ja hallittu tunnelma jatkuisi ulkona. Mutta nyt ihmiset meluavat, nappulat tuoksuvat imeliltä ja kirahvien kauloja saa väistellä.

Mutta kun henkilökunta ohjaa minut ruokkimaan kirahvia, lapsenomainen innostus syrjäyttää ärsytykseni.

Session jälkeen kuvia pitää tietenkin katsoa. Illallisella kaikkien vieraiden päät ovat painuksissa: he etsivät kännyköistään sitä parasta kuvaa.

Minun kuvistani ei löydy vielä someen postattavaa.

Se on täydellinen!

Hetkeni koittaa seuraavana aamuna.

Kellon pirinä puoli kuudelta tuntuu säälittämättömältä. Mutta kun muistan edellisillan surkeat yhteisotokseni kirahvien kanssa, ponkaisen ylös sängystä.

Enää en jaksa kuitenkaan meikata, ja kiskon kylpytakin yöpaidan suojaksi. Ilma on vielä viileä, ja linnut kujertavat auringon noustessa metsän takaa. Yksi turistipariskunta istuu jo pöydän ääressä kuvattavana kirahvien kurkotellessa heidän takanaan. Asetumme sopivan matkan päähän odottamaan vuoroamme. Toivon, ettei hommassa kestä kauan, sillä haluan takaisin sänkyyn.

Kun minun ja ystäväni vuoro tulee, ojennamme tottuneesti kännykkämme henkilökunnalle ja varustaudumme kourallisilla ruokanappuloita.

Henkilökunta istuttaa meidät pöydän ääreen ja kannustaa hymyilemään. Kerään voimia ja väännän hymyn kasvoilleni. Ja räps, siinä se on!

Tässä se nyt on! Jenni Petäjän kaikkien aikojen tykätyin Instagram-kuva. Seurana kuvassa ystävä.­

Vain tykkäysten tähden?

Sydän, sydän, sydän. Tuijotan hämmentyneenä, kun kuvani kerää sydämen toisensa jälkeen Instagramissa.

En ole ikinä saanut näin paljon tykkäyksiä sosiaalisessa mediassa! Kuvani on on jopa 250 prosenttia suositumpi kuin aiempi tykätyin postaukseni.

Huomio tuntuu hyvältä, ja olen innoissani, että minulla on nyt hieno kuva itsestäni kirahvien kanssa.

” Upeat somekuvat kertovat harvoin koko tarinaa. Myös minä kaunistelin totuutta.

Jään kuitenkin miettimään, miksi kuva oli minulle niin tärkeä. Sosiaalisen median aikakaudella huomion ja hyväksynnän hakemisesta on tullut hämmentävän tärkeää. Jos matkustaa vain hienon kuvan perässä, unohtuuko itse paikka?

Matkailun on tarkoitus avartaa, mutta oppiiko ihminen mitään uutta, jos mielessä on vain, mitä tilanteesta postaisi someen? Jos minullakaan ei olisi ollut niin kiire kuvan kanssa, olisinko kenties ollut kiinnostunut kyselemään ja oppimaan kirahveista lisää?

Upeat somekuvat kertovat harvoin koko tarinaa. Myös minä kaunistelin totuutta. Jos olisin jakanut kuvan yhteydessä todelliset mietteeni paikasta, se ei olisi enää näyttäynyt yhtä satumaisena, vaan... realistisena. Vaikka kuva on nätti, voi olla, etteivät kaverini olisi lisänneet sen alle ihailevia ja kadehtivia kommenttejaan.

Mutta totuus ei tietenkään olisi kirvoittanut yhtä paljon tykkäyksiä.