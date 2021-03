Miksi ihmiset lakkasivat puhumasta puhelimessa? Professori kertoo 4 painavaa syytä

Kännykkä saapui aikoinaan helpottamaan elämäämme. Mutta miksi hylkäsimme puhelimessa puhumisen? Kysyimme asiantuntijalta.

Oletko muuten miettinyt, miksi ihmiset eivät enää puhu puhelimessa niin paljon kuin ennen?

Kun kännykkä soi, sitä nykyään ihan hätkähtää. Kuka on kuollut? Niin harvinaista puhelimessa puhumisesta on tullut, vaikka kapula muuten onkin kuin liimautunut käteen.

Miten tässä näin kävi? Miksi hylkäsimme puhelimessa puhumisen?

Soitimme Jyväskylän yliopiston viestinnän professori Anu Sivuselle ja kysyimme.

1. Tiedät muutenkin, mitä ihmisille kuuluu

Vaikka soittaisit nykyään enää vain äidillesi, tiedät jollain tasolla usein jo muutenkin, mitä kavereillesi kuuluu. Siitä huolehtivat sosiaalisen median sovellukset ja kanavat, jonne ihmiset tauotta jakavat kuulumisiaan teksti- ja kuvaviesteillä, päivityksillä ja videoilla.

– Kuulumisia, joita ennen olisi vaihdettu puhelimessa puhumalla, saa nykyään passiivisesti eri viestintävälineistä. Kaikki tavat, joilla muiden ihmisten tekemisistä voi olla tietoinen, yksinkertaisesti vähentävät keskustelun tarvetta.

” Ajatus siitä, ettei ole kovin suotavaa puhua julkisilla paikoilla kännykkään, vähentää puhelimessa puhumista.

2. Kännykkään kailottaminen ei ole enää ok

Kun kännykät olivat vielä uutta, työmatkat ja muun luppoajan saattoi käyttää puhelimessa höpöttämiseen. Se tuntui vapauttavalta. Nyt viestinnän normit ovat muuttuneet. Puhelimeen puhumista kovaan ääneen julkisella paikalla ei katsota enää hyvällä.

– Nykyään ei juuri kuule, että ihmiset kailottaisivat kännykkään julkisesti. Enää ei haluta, että ympärillä olevat ihmiset kuulevat. Ajatus siitä, ettei ole kovin suotavaa puhua julkisilla paikoilla kännykkään, vähentää puhelimessa puhumista. Myös työpaikoilla on siirrytty avokonttoreihin.

3. Koskaan ei ole hyvä hetki

Nykyiset viestintävälineet ovat opettaneet meidät selvittämään, onko keskustelukumppanilla hyvä hetki vai onko hän siellä ”pahassa paikassa”. Some paljastaa meille heti, onko kaveri jossain online vai kenties tekemässä jotain aivan muuta. Puhelimessa tästä ei ole mitään varmuutta. Siksi nykyään on ihan tavallista lähettää ensin viesti ja kysyä, missä menet ja voitko puhua tai jopa sopia etukäteen puhelintreffit.

Soittaja ottaa aina riskin, sillä ihminenhän voi vaikka istua vessassa.

– On isompi kynnys soittaa, kun emme tiedä, missä ja millaisessa tilanteessa se toinen ihminen on. Puhelin katkaisee muun tekemisen ja ehkä häiritsee. Se vaatii keskustelijoilta myös samanaikaista läsnäoloa. Puhelimeen pitää vastata tai koko keskustelua ei voi käydä.

Tekstiviesteissä ja whatsappissä viestin voi lukea ruudulta milloin haluaa, jopa niin, ettei lähettäjä edes huomaa. Keskustelu toimii, vaikka viestit vaihtuvat päivien viiveellä.

4. Puhelimessa puhuminen on arvaamatonta ja vaativaa

Sähköpostia tai tekstiviestiä voi makustella rauhassa ja miettiä, miten muotoilee vastauksen. Puhelimessa asia on kakaistava ulos heti.

– Puhelimessa vastaus pitää muotoilla samalla kun puhuu. Se on kognitiivisesti työläämpää. Puhelimessa puhuminen vaatii aivoilta erilaista prosessointia.

Jos soittaa vaikkapa yrityksen asiakaspalveluun vieraalle ihmiselle, ei yhtään tiedä, millainen ihminen vastassa on.

Pikaviesteissä tai somessa on helpompi hallita vaikutelmaa, jonka itsestään antaa. Millä tavalla lauseet muotoilee, onko hymiöitä tai huutomerkkejä. Puhelimessa on vain äänensävy.

Pitääkö puhelujen vähentymisestä olla huolissaan?

Anu Sivusen mielestä erilaisia viestintävälineitä ei tarvitse asettaa vastakkain. Toiset ovat aina pitäneet puhelimessa puhumisesta enemmän kuin toiset. Ja näin tulee olemaan vastaisuudessakin.

– En usko, että puhelimessa puhuminen jää kokonaan pois. Esimerkiksi videopuhelut saattavat yleistyä entisestään. Ne ovat erittäin tärkeä yhteydenpidon tapa vaikka kaukosuhteissa tai isovanhempien ja lasten välillä.

” On hyvä, että kynnys yhteydenottoon tai -pitoon on ylipäänsä madaltunut.

Puhelimessa puhumisen määrä ei ole Sivusen mielestä mikään laadun mittari esimerkiksi ystävyyssuhteissa. Jos ystävyys toimii vaikka chatissa, ei puhelimessa ole pakko puhua väkisin. Kannattaa käyttää sitä kanavaa, mikä itselle ja juttukaverille parhaiten toimii. Pitkin päivää jatkuva pikaviestittely saattaa intensiivisyydessään vastata kasvotusten käytyä keskustelua.

– On hyvä, että kynnys yhteydenottoon tai -pitoon on ylipäänsä madaltunut, kun kanavia on nykyään niin paljon, hän sanoo.

– Pitkäjänteiseen, keskittymistä vaativaan keskusteluun ei ehkä nykyään enää käytetä niin paljon aikaa ja harjaannuta. Vaatii erilaisia taitoja reagoida lyhyisiin viesteihin samalla kun tekee muuta.

On kuitenkin yksi tilanne, jossa ihan oikea kasvokkain käyty keskustelu on Sivusen mielestä usein parempi kuin kymmenien messenger-viestien kiihkeä viestiketju.

– Riitatilanteissa kannattaisi jutella kasvokkain. Silloin palaute tulee heti. Vastauksen viivästyminen voi vaikeuttaa asioita entisestään.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkossa marraskuussa 2019.