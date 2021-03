Main ContentPlaceholder

Ilmiöt

Pahaenteinen näky paljastui baarin lattialta – Neve, Liisi ja Marika kertovat, miten naiset joutuvat jatkuvasti pelkäämään mahdollista uhkaa

Neveä on lähdetty useita kertoja seuraamaan. Liisi on sanonut ei, mutta se ei ole riittänyt. Marika harrastaa taistelulajeja osittain siksi, että voisi puolustautua. He ovat monien naisten tavoin kohdanneet turvattomia ja uhkaavilta tuntuneita tilanteita. Naiset toivovat, että ahdistelua ei normalisoitaisi eikä turvattomuuden tunnetta väheksyttäisi.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki