Temptation Island on kaikkea muuta kuin turha tv-ohjelma – listasimme 5 syytä, miksi jokaisen pariskunnan tulisi katsoa sitä yhdessä

Temptation Island tarjoaa myös katsojille oivalluksia ja alustan keskustella mustasukkaisuudesta, rajoista, suostumuksesta ja erilaisista suhdemuodoista.

Usein Temptation Island Suomea parjataan ja paikoin ihan syystä, sillä sarjassa osallistujat laitetaan henkisesti ja fyysisesti aivan äärirajoille viihteen nimissä.

Sarjassa on kuitenkin myös paljon hyvää, sillä se opettaa uusia asioita parisuhteista paitsi osallistujille, myös sarjan katsojille.

Parisuhteen kipeistäkin kysymyksistä on helpompi keskustella, kun ne eivät koske suoranaisesti omaa suhdetta. Temptation Island voi siis todella toimia pelinavauksena vaikeille teemoille, jotka jossain vaiheessa voivat koskettaa jokaista parisuhdetta.

Listasimme viisi syytä, miksi jokaisen kannattaisi katsoa Temppareita yhdessä kumppaninsa kanssa.

1. Mustasukkaisuuden kanssa kipuilu

Jokaisella kaudella on vähintään yksi pariskunta, joka on listannut suhteensa suurimmaksi ongelmaksi mustasukkaisuuden – eikä ihme, sillä psykoterapeutti Lotta Heiskasen mukaan lähes jokainen ihminen on joskus mustasukkainen.

Lähes jokaisella kaudella syntyy kuitenkin myös kasvutarina, jossa suhteen mustasukkainen osapuoli ymmärtää toimintansa menneen liian pitkälle.

Tällä tuotantokaudella tämän kasvutarinan koki Mirkku, joka uusimmissa jaksoissa ymmärsi toimineensa väärin, kun tutki salaa miehensä Mikan puhelinta ja kielsi tätä tutustumasta muihin naisiin.

Toisaalta saarella nähdään myös Mitte, joka toivoisi naisystävänsä Sonyan olevan edes joskus hieman mustasukkainen.

Tällaiset teot ja tunteet tarjoavat Temppareita katsoville pariskunnille oivan mahdollisuuden keskustella mustasukkaisuudesta objektiivisesti. Mitä itse on mieltä siitä, että toinen tutkii kumppanin puhelinta salaa? Toivoisiko, että kumppani olisi mustasukkainen? Mistä mustasukkaisuus johtuu?

2. Rajoista keskustelu

Temptation Islandissa puhutaan paljon parisuhteiden rajoista. Erilaisia rajoja on nähty yhtä paljon kuin parisuhteitakin ja välillä edes samassa parisuhteessa elävät ihmiset eivät ole samalla sivulla parisuhteensa rajoista.

Rajoista voi keskustella pohtimalla näitä kysymyksiä: Mikä loukkaisi itseä? Mikä lasketaan fyysiseksi ja mikä henkiseksi yhteydeksi? Miten ihastuksien kanssa tulisi toimia?

3. Oivallukset itsestä ja parisuhteesta

Temptation Islandin osallistujat tulevat ohjelmaan ennen kaikkea oppimaan asioita parisuhteestaan, mutta lähes yhtä usein osallistujat oivaltavat asioita myös itsestään. Tällä kaudella niin on tehnyt muun muassa Mika, joka oivalsi, ettei hän olekaan niin huono puhumaan kuin luuli – hän ei vain kykene avautumaan omassa parisuhteessaan.

Jos omassa suhteessa on samanlaisia ongelmia, voi pohtia näitä kysymyksiä: Onko minun vaikea puhua tunteistani omien lukkojeni vai parisuhteemme takia? Aiheuttaako puhumattomuuteni kumppanissani samaa epävarmuutta kuin tempparipariskunnassa? Olenko onnellinen suhteessani?

4. Suostumuksen kysyminen

Kuten on käynyt ilmi, ja mistä ohjelmaa eniten parjataankin, ohjelmassa tapahtuu myös pettämistä. Temppareissa sinkkujen tehtävä on vietellä varatut osapuolet ja saada nämä pettämään. Paikoin nämä yritykset johtavat henkilökohtaisten rajojen rikkomiseen, kun varattuja painostetaan osallistumaan esimerkiksi seksuaalisiin leikkeihin tai sinkkuja kähmitään kysymättä.

Tällä tuotantokaudella nähtiin myös kohtaus, jossa varattu Henkka ja sinkku Joanna harrastivat seksiä ja Joannan kysyessä ehkäisyn perään Henkka totesi: ”Hä?...En mä sisään tuu”, ja jatkoi aktia.

Tapahtuma sai aikaan somekeskustelun suostumuksesta, minkä jälkeen tuotanto myönsi, että virhe oli todellisuudessa käynyt leikkauspöydällä, jossa muu seksin aikana käyty keskustelu oli leikattu pois.

Vaikka tapaus oli ikävä, tarjosi se katsojille erinomaisen ponnahdusalustan keskustella suostumuksesta, mikä on tärkeää nostaa esiin tasaisesti jokaisessa suhteessa.

5. Erilaiset suhdemuodot

Temptation Island tarjoaa myös erinomaisen läpikatsauksen erilaisiin suhteisiin. Tällä kaudella perinteistä parisuhdemallia ravistelevat Anna ja Ville-Pekka, joiden suhde on avoin. Ratkaisuun päädyttiin, kun pariskunnan mieltymykset eivät enää kohdanneet sängyn puolella.

Tempparipari todistaa, että suhde voi alkaa suljettuna, mutta muuttua avoimeksi ilman, että muut asiat suhteessa muuttuisivat. Ainoat vaihtoehdot eivät siis aina ole ero tai tyytyminen. Suhdetta voi myös muokata sellaiseksi, että sen molemmat osapuolet voivat nauttia toisistaan, mutta samalla myös toteuttaa itseään. Tästä oivalluksesta olisi varmasti hyötyä myös monelle muulle pariskunnalle.

