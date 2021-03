Tenniksellä on maine maailman tasa-arvoisimpana urheilulajina, mutta tasa-arvon mallimaassa Suomessa naiset kaikkoavat lajin parista – selvitimme miksi

Suomalaisesta tenniksestä ovat katoamassa tytöt ja naiset. Ehkä he ovat niin empaattisia, etteivät pysty kilpailemaan? Tällaisiin hämmentäviin kuvitelmiin on naisurheilussa helppo lipsahtaa, ja tasa-arvohan siinä kärsii.

”Miten pienet erot miesten ja naisten aivoissa näkyvät tenniksessä. Tärkeimmäksi ja vaikuttavimmaksi eroksi hän [Carl Maes] nosti naisten luonnollisen taipumuksen empatiaan. Tämä näkyy hänen mukaansa esimerkiksi suhtautumisessa voittamiseen ja häviämiseen sekä yleensä kilpailuun. Koska tenniksen luonne, missä kilpaillaan yksin toista vastaan, ei ole naisille luontaista, täytyy heidän taistella voimakkaasti tätä taipumustaan vastaan. Esimerkiksi ympäröimällä itsensä tukihenkilöillä ja demonisoimalla kilpasisaruksia, jotta ei ystävystyisi heidän kanssaan.”

Yllä oleva teksti ei ole pölyisistä 1800-luvun historiankirjoista, vaan suuren suomalaisen tennisseuran valmennuspäällikön blogikirjoituksesta kahden vuoden takaa. Siinä päällikkö kuvailee, mikä oli hänestä kiinnostavinta antia valmentajille suunnatussa seminaarissa, joka pidettiin Tallinnassa keväällä 2019. Siellä puhuttiin erityisesti tyttöjen ja naisten valmentamisesta.

Tekstissä siteerattu Carl Maes on naisten tenniksen arvostetuimpia valmentajia, jonka valmennettaviin on kuulunut muun muassa ex-tennisammattilainen Kim Clijsters. Maes on myös johtanut Iso-Britannian naisten tennisjärjestöä LTA:ta.

– Olen aivan järkyttynyt! kuvailee liikuntapedagogiikan yliopistonlehtori, tutkija ja psykologian tohtori Marja Kokkonen Jyväskylän yliopistosta luettuaan valmennuspäällikön blogitekstin. Kokkonen on myös valtion liikuntaneuvoston yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja kestävän kehityksen jaoston jäsen sekä luennoi urheiluun liittyvistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista Vuokatin urheiluopiston valmentajakoulutuksessa.

– Ei ole tieteellistä tutkimusnäyttöä sen enempää liikuntafysiologisesti kuin psyykkisestikään, että naisia pitäisi valmentaa eri tavalla. Jos valmentaminen perustuu tällaisille harhaluuloille, hienosta pelistä tippuu iso porukka pois, Kokkonen sanoo.

Tytöt hyötyvät urheilussa siitä, että heillä on menestyneitä esikuvia muistakin kuin miesurheilijoista. Sama koskee valmennusta, jossa monissa lajeissa on krooninen naispula. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tyttöjä ja naisia pitäisi urheiluvalmennuksessa kohdella joukkona eri lailla kuin poikia ja miehiä.

– Erot ovat ennemminkin yksilöllisiä kuin sukupuoleen johdettavissa. Jos tyttöjen valmentamiseen suhtaudutaan kaavamaisesti, he alkavat pelata niin kuin heitä valmennetaan. Silloin valmentajan päättely sukupuolten eroista on takaperoista, Kokkonen sanoo.

Tasa-arvo on punainen vaate

Kokkoselle on tuttua, että urheilupiireissä ja valmennuksessa jylläävät sukupuoliin liitetyt ennakkoluulot, ”mielikuvituskäsitykset”, kuten Kokkonen niitä kutsuu.

– Pahimmillaan tällaiset sukupuolittuneet käsitykset johtavat siihen, että tytöille jätetään opettamatta asioita, koska heidän ei oleteta tarvitsevan niitä.

Virheellisiä käsityksiä Kokkonen yrittää oikoa silloin, kun hän puhuu valmentajiksi kouluttautuville. Hänen vielä julkaisemattoman kyselytutkimuksensa mukaan urheiluvalmentajista yli puolet sanoo, että urheilijan sukupuoli vaikuttaa siihen, miten he valmentavat.

– Tasa-arvoasioista puhumista koulutuksessa myös vastustetaan. Kaikki sukupuoleen liittyvä tuntuu olevan urheilupiireissä punainen vaate, hän sanoo.

Miksi näin on, siihen Kokkonen ei osaa vastata.

– Kunpa tietäisi. Urheilu, kirkko ja armeija ovat näitä viimeisiä miesvaltaisia linnakkeita, joissa käsitysten päivittyminen on tosi kiven takana.

Urheilu vaikuttaa usein yhteiskunnasta irralliselta kuplalta, jota eivät koske ihan samat lainalaisuudet kuin muuta maailmaa. Yhä kiistellään siitä, mitä pahaa on siinä, että kansainvälisiä urheilukisoja järjestetään diktatuurimaissa, saako urheilija ottaa poliittista kantaa – tai onko sukupuolten epätasa-arvo urheilussa luonnonlaki, koska naiset nyt vain ovat fyysisesti heikompia.

Marja Kokkonen huokaisee syvään.

– Tenniskin on laji, jossa pelin hyvyyden määrittelevät myös aika monet muut tekijät kuin pelkkä voima.

Tytöt katoavat huipulta

Suomessa urheilua hallitsevat miehet kaikilla kentillä, niin urheiluliittojen ja -seurojen johdossa kuin valmennuksessakin. Nina Laakson viisi vuotta sitten valmistuneen väitöstutkimuksen mukaan urheilujohtajiksi nousevat entiset urheilijamiehet, joilla ei välttämättä ole erityisesti johtajaosaamista tai -koulutusta.

Naisten puuttumista virallisesti harmitellaan, mutta syytä ei ole erityisesti selvitetty. Ajatellaan, että naiset eivät halua olla mukana valmentamassa ja johtamassa.

Ei heitä paljon olekaan. Naisjärjestöjen keskusliiton mukaan olympialajiliittojen hallitusten puheenjohtajista naisia on 14 prosenttia, jäsenistä alle kolmasosa. Osuus on pysynyt samana jo parikymmentä vuotta. Helmikuussa Naisjärjestöt, Helsingin kaupunki ja Yle Urheilu järjestivät Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumin, jonka puheenjohtajana oli presidentti Tarja Halonen. Hän haastoi ”urheilujärjestöjen johtoa sitoutumaan tasa-arvopolitiikkaan ja tekemään konkreettisia tasa-arvotekoja naisten johtajuuden lisäämiseksi urheilussa”.

Miksi naisjohtajia sitten ei ole enemmän? Harrastajamäärillä voi olla jotain tekemistä asian kanssa. Viime vuosien kehityksen perusteella voisi sanoa, että naiset ja tytöt eivät Suomessa myöskään halua pelata tennistä.

Suomen suurimmassa tennisseurassa treenaa kilpatasolla kolmisenkymmentä 15–19-vuotiasta poikaa, mutta vain neljä tyttöä. Suhdeluvut ovat saman suuntaisia muissa isommissa seuroissa. Vielä lapsiharrastajissa luvut ovat aika lailla tasan.

Tyttöjen katoaminen lajin parista teini-iässä tarkoittaa, että tytöistä nousee harvoin kansainvälisiä lupauksia ja aikuisia kansallisia huippupelaajia. Myöhemmin siitä seuraa juuri se, ettei valmentajiksi ja seurojen ja liiton johtajiksi löydy naisia.

Lajin parissa asia on toki huomattu ja todettu, että tytöt kyllä aloittavat tenniksen, mutta lopettavat yläkoulussa ja toisella asteella. Tennisseuroissa on haettu selityksiä esimerkiksi juuri siitä luulosta, että kilpaileminen olisi tytöille sukupuolen takia hankalampaa.

– Se, että tiedetään tilanne, mutta ei tehdä mitään, on myös kannanotto. Kun tulee tällaisia ongelmia, ne pitää kartoittaa ja muuttaa, ei mystifioida, Kokkonen sanoo.

Naisurheilijan euro on kolme senttiä

Urheilussa tasa-arvotilannetta on pidetty erityisen huonona miehisiksi mielletyissä joukkuelajeissa, kuten jääkiekoissa.

Yle Urheilun muutaman vuoden takaisen selvityksen mukaan suomalainen urheilijanainen tienaa kolme prosenttia siitä mitä urheilijamies. Hurja luku selittyy muun muassa sillä, että Suomessa on iso määrä hyvin tienaavia miesammattilaisjääkiekkoilijoita, kun taas naisten SM-liigassa pelaava nainen joutuu itse maksamaan omat varusteensa ja lisenssimaksunsa päästääkseen pelaamaan.

Tenniksellä on tässä suhteessa parempi maine. Helsingin Sanomat mainitsi urheilijanaisia esittelevässä jutussaan helmikuun alussa, kuinka ”rahapalkkioilla mitattuna tennis on maailman ehkä tasa-arvoisin urheilulaji”. Maailman neljässä suurimmassa tennisturnauksessa eli grand slamissa maksetaankin miesten ja naisten sarjoissa samansuuruiset palkkiot.

– Silti tenniksessäkin palkkioiden samansuuruisuus koskee vain osaa kilpailuista. Miehet tienaavat kansainvälisesti tennisurallaan selvästi enemmän kuin naiset.

Myös grand slamien tasapalkkaisuus aiheuttaa yhä rutinaa. Esimerkiksi tenniksen supertähti Novak Djokovic on ollut julkisesti sitä mieltä, että miehille pitäisi maksaa enemmän. Näkemys ei ole harvinainen myöskään suomalaisissa tennispiireissä.

Suomessa tenniksen Finnish Tourilla miesten voittopalkkiot ovat olleet jopa kaksi kertaa suuremmat kuin naisten. Perusteena on ollut, että naisia on kilpailuissa omassa sarjassaan määrällisesti vähemmän kuin miehiä.

Samoja perusteluita käytetään, kun tytöille ja naisille ei tarjota samoja resursseja kuin pojille ja miehille: kun heitä ei ole.

Kun ne on niin hankalia

Tytöt ja naiset Suomessa haluavat kyllä pelata tennistä, kilpailla, kehittyä ja olla huipulla. Tämä on aivan selvää, kun asiaa kysytään naisilta itseltään. Voisiko siis olla niin, että naisten puuttuminen tenniksestä ja muiltakin miesvoittoisilta aloilta johtuisi ilmapiiristä ja asenteista, ei niinkään ”naisilta luontaisesti puuttuvasta kilpailuvietistä”?

Huonon ilmapiirin ja luutuneiden asenteiden yhdistelmää on vaikea hahmottaa, jos ei siitä itse kärsi.

– Sen huomaa siitä, että kun menee treeneihin ja kentälle, sinua ei arvosteta, kuvailee eräs kilpapelaaja.

Vaikka Suomi on tasa-arvon mallimaa monessa suhteessa, nuorten valmennuksessa ja resursseissa se ei aina näy. Yliopistotennis- ja muussakin valmennuksessa esimerkiksi Yhdysvallat pelaa aivan omassa sarjassaan.

Johanna Ranta-aho, 25, on pelannut tennistä kilpailumielessä varhaisteinistä asti, ensin Suomessa lukion loppuun asti ja sen jälkeen Yhdysvalloissa collegessa. Viime vuonna Ranta-aho valmistui collegesta ja palasi Suomeen.

– Siellä on miehille ja naisille järjestetty yliopistoissa aivan identtiset mahdollisuudet, olosuhteet ja turnaukset, Ranta-aho kertoo.

Se tarkoittaa, että varusteet, kisamatkat, fysioterapia ja näihin liittyvät budjetit ovat samat. Suomessa on taas totuttu ajattelemaan, että naisia on vähemmän, joten heille annetaan vähemmän. Jopa maajoukkuetasolla tennisnaiset ovat joutuneet erikseen pyytämään tarpeeksi kilpailuvaatteita, jotta niitä ei tarvitse itse iltaisin pyykätä, tai fysioterapiaa, jonka katsotaan kuuluvan miehille automaattisesti.

– Kun vertaa esimerkiksi Suomen kisoihin, täällä on aina selvä ero siinä, mitä miehille on ja mitä naisille ei ole.

Ranta-ahon mukaan isoissa kisoissa naisten pääsarjat ovat usein pienempiä kuin miesten, eli pelaajia mahtuu vähemmän, jolloin kilpailumahdollisuuksia on naisille vähemmän. Tennisliiton junioreiden tulospolussa, jonka perusteella jaetaan stipendejä, on kovemmat kriteerit tytöille kuin pojille. Vielä joitakin vuosia sitten Tampere Open -kisojen yhteydessä järjestettiin missikisat.

Collegeurheilun tasa-arvo Yhdysvalloissa juontaa juurensa Title IX -nimiseen lakiin, jonka mukaan yliopistoissa ei saa syrjiä sukupuolen perusteella tai rahoitus loppuu. Lain toteutumista valvovat myös yliopistot itse, ja sitä todella noudatetaan. Siitä on seurannut monille suomalaisillekin urheilijanaisille ainutlaatuinen elämänkokemus, kun on saanut treenata ja kilpailla tasaveroisesti eikä aina pienemmillä resursseilla kuin miehet. Myös monet jääkiekkoilijanaiset ovat muistelleet collegeurheiluaikoja Yhdysvalloissa lämmöllä.

Amerikkalaiset kokemukset puhuisivat sen puolesta, että naisille kannattaa tarjota sama mikä miehillekin, vaikka naisia aluksi onkin vähemmän. Suomessa on sen sijaan tupattu ajattelemaan, että naisten määrän pitää ensin lisääntyä ja menestyksen parantua ennen kuin resurssit lisääntyvät. Se kuitenkin näyttää vain johtavan kierteeseen, jossa naisten määrä entisestään vähenee.

Ranta-aho treenasi Suomessa ennen Yhdysvaltoihin lähtöään seurassa, jossa oli hänen ikäisiään tyttökilpailijoita vajaat kymmenen. Pikkuhiljaa suurin osa tytöistä lopetti. Myöhemmin Ranta-aho kuuli, että tyttöryhmää pidettiin valmentajien keskuudessa hankalana ja sitä pompoteltiin valmentajalta toiselle.

– Jos valmentajat sanovat suoraan, etteivät halua valmentaa naisia, tyttöjen pelaamista vähätellään tai tyttöjä pidetään jotenkin muuten outoina tai hankalina, totta kai siitä tulee treeneihin epämiellyttävä ilmapiiri. Se taas johtaa siihen, että tytöt lopettavat, Ranta-aho sanoo.

– Kun tytöt lopettavat, pian ei ole naispelaajia ja yhä vähemmän järjestetään tytöille mitään. Sitten sanotaan, että kansallinen taso on huono, ja ne miehet, jotka eivät valmiiksi arvosta naisten tennistä, saavat tästä perusteita mielipiteilleen. Silloin ongelma on jo paljon syvemmällä kuin siinä, että naiset eivät muka halua kilpailla.

Ranta-ahon mielestä ratkaisu asiaan ei ole kovin monimutkainen, jos halua löytyy.

– Tehtäisiin kysely näistä ongelmista tenniksessä toimiville naisille ja tytöille ja päätettäisiin toimista sen pohjalta. Otettaisiin urheilun ja tasa-arvon asiantuntijoita mukaan siihen ja kierrettäisiin seuroissa kertomassa asiasta.

Raha se on, joka puhuu

Tennis, niin kuin muukin urheilu Suomessa, saa merkittävän osan tuloistaan verorahoista. Liikunta- ja yhdenvertaisuuslait velvoittavat, ettei ketään saa syrjiä ja mahdollisuuksia pitää tarjota tasapuolisesti.

Tasa-arvopykälien noudattamisessa valtion rahanjakajat ovat viime vuoteen asti tyytyneet liittojen omiin ilmoituksiin, että tasa-arvo on kunnossa.

– Jokainen urheilulaji Suomessa ilmoittaa olevansa se tasa-arvoisin, Marja Kokkonen toteaa sarkastisesti.

Yhdenvertaisuus on jo käsitteenä hankala. Se sisältää muun muassa niin esteettömyysvaatimuksia vammaisurheilijoille, rasismin kitkentää, suvaitsevaisuutta ja reilun pelin periaatteita. Näihin liittoja ja seuroja johtavat terveet, valkoiset suomalaismiehet voivat todeta, että heillä ei näissä asioissa ole ongelmia.

Viime vuonna valtio velvoitti ensimmäisen kerran urheiluliitot selvittämään, mitä he oikeasti tekevät yhdenvertaisuuden eteen. Viisi prosenttia valtion avustuksesta on nyt sidottu siihen, että tasa-arvosuunnitelmaa toteutetaan.

Kehitys kehittyy, tenniksessäkin

Vaikuttaisi, että tasa-arvo-ongelmat on Tennisliitossa vähintään tiedostettu. Viime vuonna liitto tiedotti yhdenmukaistaneensa Finnish Tourin palkinnot samansuuruisiksi kaikissa kilpailuissa naisille ja miehille. Liitto sai niistä vuonna 2011 selvityspyynnön tasa-arvovaltuutetulta, joka kuitenkin totesi liiton oman selvityksen perusteella, että koska miehiä on kisoissa enemmän, heidän palkintopottinsa saa olla suurempi.

Edelleen silti muissa kuin SM-kisoissa seurat voivat järjestää naisille pienemmän kisan ja maksaa sen perusteella pienemmät palkkiot.

Liiton viestintä- ja markkinointipäällikkö Jarno Tiusanen kertoo, että Tennisliitossa on nyt ”uusi strategia” ja ”vastuullisuus läpileikkaa koko toiminnan”.

– Tässä on tietysti haasteena se, ettei se jäisi vain rakenteisiin eikä olisi sanahelinää, Tiusanen sanoo.

Tiusanen vastaa myös Tennisliiton vastuullisuusohjelmasta, jonka ideana on jakaa ohjelmaan sitoutuneille seuroille ”vastuullisuusmerkki”. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo on yksi viidestä osa-alueesta.

Liiton verkkosivuilla vastuullisuusohjelmasta kerrotaan näin: ”Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon eteen olemme toki tehneet jo paljon töitä aiemminkin – esimerkiksi olemme vieneet koulutuksiimme osiot epäasiallisen käyttäytymisen ja kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja kilpailutoiminnassa olemme yhdenmukaistaneet maksettavat palkintosummat Finnish Tourilla.”

Varsinaisia tasa-arvo- tai sukupuoliosioita ei liiton valmennuskoulutuksessa vielä ole.

Tennisliitto on käynnistänyt viime vuonna myös naisverkoston, jonka tavoitteeksi on ilmoitettu tyttöjen ja naisten määrän lisääminen. Se päätettiin perustaa, kun liiton eettinen toimikunta teki kyselyn, jossa tennisseuroilta kysyttiin naisten määrää. Verkostolla on ollut toistaiseksi pari verkkoseminaaria.

– Tällaiset naiserityiset verkostot eivät ole ihan tätä päivää, paitsi ehkä vertaistuen osalta. Vaikka sitäkin naiset tällaisissa yhteisöissä tarvitsevat, tutkija Marja Kokkonen sanoo.

Jarno Tiusanen tunnistaa, että naisten keskusteleminen keskenään verkkoseminaarissa ei välttämättä johda siihen, että miestoimijat ryhtyisivät tarkistamaan asenteitaan ja hankkimaan esimerkiksi lisää koulutusta ja tutkittua tietoa sukupuolen ja urheilun yhteydestä.

– Mutta kyllä meillä on halu kysellä ja saada tietoa, ettei olisi niin paljon mutua ja luuloja liikkeellä.