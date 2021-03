Lotta Backlundin kolumni: Kyllästyttääkö lapsellisten ja lapsettomien vastakkainasettelu? Siihen on ratkaisu

”Mistä kumpuaa tarve puolustaa omaa valintaa muiden kustannuksella? Miksi näemme joka paikassa arvostelua omaa elämäntyyliämme kohtaan?” Lotta Backlund pohtii kolumnissaan.

Helmikuussa Helsingin Sanomat teki jutun kirjailija Juha Itkosen perhe-elämästä. Juttu oli tehty ajatuksella, että perhe-elämällä on nykyään liian huono brändi. Kohta saman lehden kolumnisti Eveliina Mäntylä pahastui, koska hänestä perhe-elämästä oli tehty liian kiiltokuvamainen juttu.

Ja näinhän se menee. Osa perheellisistä on pahoillaan siitä, että mediassa esiintyy liian vähän positiivista perhepuhetta – ja heidän valintansa näyttäytyvät tylsiltä ja ankeilta. Lapsettomat taas ovat pahoillaan, koska heidän mielestään perheelliset ja yhteiskunta jatkuvasti tuomitsevat heidän valintojaan.

Yhteiskunnallisella tasolla onkin esitetty toiveita siitä, että syntyvyys saataisiin nousuun, jopa puhuttu ”vauvatalkoista”. Syypäätä vauvakatoon on etsitty muun muassa mediasta, joka ei kirjoita tarpeeksi positiivisia juttuja perhe-elämästä. Lääkkeeksi taas on tarjottu perheille milloin käteistä, milloin alueellisia kannustimia kuten vaikkapa tontteja. Samaan aikaan voi perustellusti olla myös sitä mieltä, että kun planeetta on ylikansoitettu ja luonnonvarat kortilla, jälkikasvun hankkiminen ei ole kestävää.

Nämä ovat kaiketi aivan relevantteja tulokulmia, mutta ani harva meistä perustaa lapsilukutoiveensa huoltosuhteeseen tai kansainvälisiin väestönkasvutilastoihin. Jokainen lapsi on yksilö, ja jokaisen yksilön toive saada tai olla saamatta lapsia on hänen omansa. Joku saa enemmän lapsia kuin oli ajatellut, toinen vähemmän. Joku on tiennyt nuoresta asti, etteivät lapset kuulu hänen tulevaisuuteensa, toinen ymmärtää vasta vähän vanhempana, ettei haluakaan lapsia. Yksi ei haluaisikaan mitään enemmän kuin lapsia, toinen harkitsi aborttia, mutta synnytti silti. Ja vaikka ihmisellä olisi jo yksi lapsi, päätös toisen lapsen hankinnasta voi taas olla erilainen prosessi.

Jokainen ihminen on yksilö, eikä meidän siksi pidä jakautua meihin ja heihin.

Perheellisten ja perheettömien vastakkainasettelu tuntuu paitsi turhalta myös pahalta. Mistä kumpuaa tarve puolustaa omaa valintaa muiden kustannuksella? Miksi näemme joka paikassa arvostelua omaa elämäntyyliämme kohtaan? Kaipaako perheellinen joskus aikaa, jolloin oli merkittävästi vähemmän itsestä riippumattomia vastuita? Aivan varmasti. Saattaako lapseton joskus pohtia millaista olisi elää siinä symbioosissa, joka syntyy vanhemman ja lapsen välille? Kenties.

Lapselliset syyllistyvät epäilemättä liian usein sanomaan lapsettomille ”kyllä sinä ymmärtäisit, jos sinulla olisi lapsia” tai ”sinä et tiedä mitä sinä menetät”. Osa lapsettomista taas näkee arvostelua heidän valintojaan kohtaan silloinkin kun sitä ei edes ole. Lakatkaamme vaivaamasta päitämme toisten elämänvalinnoilla.

Jokainen tietää kaikkein parhaiten itse, mitä hänen onnellisuutensa kaipaa – tai ei kaipaa.