Kolumni: Aki Manninen sai viestejä, joissa toivottiin hänen kuolemaansa – jatkuva naisviha raivostuttaa, mutta vihapuhetta ei ansaitse kukaan

Naisvihasta, rasismista ja homofobiasta ei päästä eroon sillä, että niitä lietsoville lähetetään vihaviestejä somessa, kirjoittaa toimittaja Eveliina Linkoheimo.

Somessa kiertää parhaillaan Kroonisesti ärhäkkä -podcastin julkaisema kuva, joka kiteyttää osuvasti, miltä kuluneet pari viikkoa ovat näyttäneet naisen silmin.

Naistenpäivä sai jälleen kerran monet miehet tivaamaan, että missä on miestenpäivä (se on 19.11.). Samana päivänä hotelli Långvik julkaisi kyseenalaisen, miehille omistetun kirjoituksen.

Kaksi päivää myöhemmin löytyi murhatun Sarah Everardin ruumis, ja naiset ympäri maailmaa alkoivat kertoa, kuinka pelkäävät jokaisella pimeällä ja yksinäisellä kotimatkalla. #NotAllMen, somessa alettiin ulvoa.

Sitten Aki Manninen laukoi sovinistisia kommentteja Selviytyjissä. Juontaja Alma Hätönen joutui selittämään tivaajille, miksei naisena puuttunut tilanteeseen.

Ei mikään ihme, että tässä vähän uuvuttaa. Suututtaa, ärsyttää, surettaa ja vituttaa, että naisviha iskee jatkuvasti vasten kasvoja vielä vuonna 2021.

Hyvää on sentään se, että tapauksen nostattama äläkkä osoitti, millainen muutos nyky-yhteiskunnassa on tapahtumassa. ”Naiset vihdoinkin sanovat yhdessä ääneen, että alisteinen asemamme suhteessa miehiin ei enää ole ok”, kuten Vivi Norokorpi kirjoitti kolumnissaan.

Lue lisää: Kolumni: Tapaus Aki Manninen osoitti sen, mihin sovinismi nykyään kuuluu – pois pelistä

Samalla etenkin Mannisen tapauksen myötä on noussut esiin aikamme toinen vitsaus: netin vihapuhe.

Selviytyjät Suomi Extra -ohjelman jälkeen Manniselle alkoi sataa – syystäkin – palautetta. Asiallisten ja rakentavien kommenttien lisäksi hän sai sitä myös törkykommenttien muodossa. Manninen jakoi Instagramissaan otoksia viesteistä, joita hän ja hänen perheensä ovat viime päivinä saaneet. Sellaisista kuin tapa ittes, sietäisit kuolla, kunpa perheesi kuolisi, kunpa lapsesi vietäisiin sinulta, vitun tv-huora.

Siihen moni totesi, että niinpä. Vastaavia vihaviestejä sataa naisille ja vähemmistöihin kuuluville jatkuvasti, jopa joka ikinen päivä – eivätkö tunnukin pahalta?

” Manninen sai vihapuhetta päälleen sen takia, miten hän käyttäytyi. Vielä hirveämpää on, kun ihminen saa vihapuhetta päälleen sen takia, mitä hän on.

Manninen sai vihapuhetta päälleen sen takia, miten hän käyttäytyi. Hän möläytti sovinistisia ajatuksiaan koko kansan kuultavaksi. Se satutti monia, sillä Mannisen kommentit eivät kertoneet vain hänen omasta ajatusmaailmastaan. Ne kertoivat myös siitä, että samanlainen kasuaali naisviha on yhä arkipäivää ja niin kiinni rakenteissa, ettei sovinistista puhetta aina edes tunnisteta naisvihamieliseksi.

Vielä hirveämpää on se, kun ihminen saa vihapuhetta päälleen sen takia, mitä hän on. Naiset ja vähemmistöt joutuvat kuuntelemaan vihapuhetta ihan vain siksi, että he ovat olemassa. Uskallan veikata, että suurin osa julkisuudessa toimivista, mielipiteitään rohkeasti ääneen kertovista naisista on joskus saanut inboxiinsa kommentin, jossa häntä kutsutaan huoraksi tai kehotetaan tappamaan itsensä. Uskallan veikata, että on vaikea löytää ei-valkoista tai seksuaalivähemmistöön kuuluvaa ihmistä, joka ei olisi saanut päälleen vihapuhetta.

Sellaista ei pitäisi joutua sietämään. Yksikään ihminen ei ansaitse vihakommentteja. Nettihäirintä, itsemurhaan kehottaminen ja perheeseen osuvat kommentit ovat asioita, joita kenenkään ei pitäisi joutua kohtaamaan.

” Keskustelussa ja naisvihaa ylläpitäviin rakenteisiin puuttumisessa ei päästä eteenpäin, jos ärsytys puretaan somessa vihakommentteja lähettämällä.

Vihapuhetta ei ansaitse myöskään Aki Manninen. Ymmärrän, että sovinistiset kommentit suututtavat, mutta sekään ei oikeuta vihapuheeseen. Vaikka ihminen möläyttää ja sanoo miten törkeitä tahansa, eivät tapa ittes -tason kommentit auta ketään. Keskustelussa ja naisvihaa ylläpitäviin rakenteisiin puuttumisessa ei päästä eteenpäin, jos ärsytys puretaan somessa vihakommentteja lähettämällä.

Sen sijaan olisi jaksettava keskustella rakentavasti. Se on huomattavasti vaikeampaa ja väsyttävämpää kuin nopeiden, anonyymien vihakommenttien lähettely, mutta se on ainoa tapa muuttaa asioita.

Tiedetään, että vihapuheessa on usein kyse siitä, että huutelija yrittää purkaa omaa pahaa oloaan toiseen ihmiseen. Kukaan ei voi kuitenkaan väittää, etteikö tietäisi, millaiset seuraukset somen vihapuheella voi olla.

En missään nimessä puolusta Mannista tai hänen kommenttejaan. Toivoisin kuitenkin, että jokainen miettisi netissä sanomisiaan. Naisvihasta, rasismista ja homofobiasta ei päästä eroon sillä, että niitä lietsoville lähetetään vihaviestejä somessa. Jaksan uskoa, että vihapuheesta päästään eroon vain asiallisella keskustelulla ja käyttäytymällä itse paremmin. Vihaa kylvämällä ei saada aikaan mitään muuta kuin lisää vihaa.

” Vihaviestien vuoksi Mannisesesta tuli lopulta tapauksen uhri, joka sai sympatiat syliinsä. Koko tapaus kääntyi päälaelleen.

Asiassa on toinenkin puoli. Kun Manninen jakoi saamiaan vihaviestejä, hänen päätään alettiin paijata. Manninen on se, joka sanoi tyhmästi ja jatkoi vielä sen jälkeenkin eikä nähnyt asiassa anteeksi pyydettävää. Silti hänestä tuli lopulta vihaviestien vuoksi tapauksen uhri, joka sai sympatiat syliinsä. Koko tapaus kääntyi päälaelleen. Se tuskin oli vihaviestien lähettäjienkään toive.

Ja sitten on vielä se fakta, että vihapuhe voi olla rikos. Suomen rikoslaki kieltää vihapuheen – silloinkin, kun sen takana on täysin ymmärrettävää turhautumista ja harmitusta. Asiallista kritiikkiä antamalla varmistaa myös sen, ettei joudu yhtäkkiä itse syytetyn penkille.