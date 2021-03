Feikkipuheluita, puolustautumisen suunnittelemista... – somessa listataan nyt asioita, joita jokainen nainen on joskus tehnyt liikkuessaan yksin pimeällä

Lontoossa jäljettömiin kadonneen naisen tapaus on järkyttänyt monia. Naiset ovat jakaneet somessa kokemuksiaan siitä, kuinka he tuntevat olonsa turvattomiksi liikkuessaan yksin ulkona.

Todennäköisesti kaikki naiset tietävät sen tunteen, kun joutuu ulkona liikkuessaan pohtimaan omaa turvallisuuttaan. Mitä tekisin, jos joku nyt hyökkäisi kimppuuni?

Ajatus nousi puheenaiheeksi hiljattain Lontoossa tapahtuneen naisen katoamisen myötä. Sarah Everard, 33, katosi kotimatkallaan viime viikon keskiviikkona. Etsinnöissä on löydetty ihmisen jäänteitä, joskaan poliisi ei ole toistaiseksi vahvistanut vainajan henkilöllisyyttä. Poliisi on kuitenkin kertonut pidättäneensä miehen epäiltynä Sarahin sieppauksesta ja murhasta sekä naisen epäiltynä avunannosta. Britanniassa on järkytytty siitä, että pidätetty mies on virassa oleva poliisi.

Sarahin katoamistapauksen myötä naisten turvallisuus on noussut isoksi puheenaiheeksi sosiaalisessa mediassa. MyLondon-uutissivuston mukaan monet ovat kommentoineet, että Sarah ”teki kaiken oikein” eli pukeutui värikkäisiin vaatteisiin, käveli valaistua tietä pitkin ja soitti matkalla poikaystävälleen, mutta se ei riittänyt. Naiset ovat jakaneet kokemuksiaan siitä, kuinka he tuntevat olonsa turvattomiksi liikkuessaan yksin ulkona.

Keskustelu sai aikaan vastareaktion, ja pian #NotAllMen -tunniste (eivät kaikki miehet) alkoi trendata Twitterissä. Sen käyttäjät halusivat kiinnittää huomion siihen, että kaikki miehet eivät hyökkää naisten kimppuun.

Lopulta #NotAllMen -tunniste nousi Twitterin trendauslistalla korkeammalle kuin #SarahEverard -tunniste. Se sai aikaan uuden raivon, ja pian Twitterissä alkoi pian trendata #TooManyMen (liian monet miehet) vastalauseena #NotAllMen -tunnisteelle. Sen ajatuksena on huomauttaa, että vaikka kaikki miehet eivät hyökkää naisten kimppuun, liian monet tekevät niin.

– On totta, että kaikki miehet eivät vahingoita naisia. Mutta tekevätkö kaikki miehet töitä varmistaakseen, että muut miehet eivät vahingoita naisia? Puuttuvatko he muiden miesten huolestuttavaan kielenkäyttööön ja käytökseen? Käyvätkö he keskusteluita naisten turvallisuudesta ja suostumuksesta poikiensa kanssa? Ovatko kaikki miehet kiinnostuneita turvallisuudestamme?

– On järkyttävää, että #notallmen trendaa. Miehet: tässä ei ole kyse teistä. Jos olet vihainen siitä, että sinut saatetaan profiloida väärin, ole vihainen niille miehille joiden syy se on. Älä ole vihainen naisille siitä, että he ovat oikeutetusti varuillaan ja epäluuloisia. Jos emme ole, meitä syytetään siitä.

Tiivistettynä: ei, kaikki miehet eivät hyökkää naisten kimppuun – mutta lähes joka ikinen nainen joutuu silti pelkäämään, että hänen kimppuunsa hyökätään.

21 asiaa, jotka jokainen nainen tunnistaa

Instagramissa yli miljoona tykkäystä on saanut koskettava kirjoitus, jossa kuvaillaan toimenpiteitä, joita lähes kaikki naiset ovat joskus tehneet kävellessään yksin ulkona.

– ”Tekstaa minulle kun pääset kotiin” -viesti on peruskäytäntö naisten keskuudessa. Tällaiset asiat eivät edes tunnu ’erityisiltä puolustautumiskeinoilta’. Ne ovat syvälle juurtuneita tapoja, jotka olemme joutuneet omaksumaan pieninä tyttöinä. Koska ’niin asiat vain ovat’, tekstissä kirjoitetaan.

Kyseisen Instagram-kuvan kommenttiboksi on täyttynyt viesteistä, joissa naiset kertovat samaistuvansa tekstiin täysin.

– On surullista tajuta, kuinka nuori olin, kun opin tekemään näitä asioita, eräs kommentoi.

– Aloin itkeä, kun luin ”me kaikki olemme tunkeneet hiuksemme takin kauluksen sisälle”. Luulin, että vain minä tein niin! Kuinka musertavaa, toinen kommentoija kirjoitti.

Vaikuttaa siltä, että vaikka lähes jokainen nainen on joskus tahollaan miettinyt mahdollisia puolustautumiskeinoja, ei aiheesta välttämättä puhuta ääneen. Siksi tuntuu yllättävältä ja järkyttävältä ymmärtää, että me kaikki joudumme miettimään näitä asioita – jopa päivittäin. Moni nainen on myös todennut kuvan kommenteissa, miten uuvuttavaa on, että tällaisia asioita joutuu miettimään jatkuvasti.

Listasimme alle 21 asiaa, jotka jokainen nainen tunnistaa ja joita jokainen nainen on joskus todennäköisesti tehnyt turvallisuutensa vuoksi. Lista osoittaa, millaisen pelon kanssa naiset joutuvat elämään tehdessään jotain niin yksinkertaista kuin liikkuessaan kotinsa ulkopuolella.