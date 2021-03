Muinaisissa legendoissa vilisee ”kauheita akkoja” – eli liian uteliaita, sensuelleja tai omapäisiä naisia. Miksi myytit vaikuttavat naiskuvaamme edelleen? Ja onko taruhahmoista esikuviksi?

Kaikki tuntevat Eevan, mutta kuka olikaan Lilith?

Perhealbumiin ei yleensä ikuisteta niitä ikäviä sukulaisia, jotka halutaan pitää piilossa. Tarina kuitenkin kertoo, että Aatamin ex-vaimo oli sen verran veikeä akka, että ansaitsisi paikan valokeilassa ja albumissa, jos fiktiivisistä naisista nyt sellaisia ­tehtäisiin.

– Lilithin kuvat on siivottu Aatamin perhealbumista. Juutalaisen kansanperinteen mukaan maan tomusta on alun perin luotu kaksi samanvertaista ihmistä, eikä ole mitään alisteista kylkiluuhömppää. Kun naiselle sitten on sanottu, että sinun pitää olla Aatamin kanssa seksihommissa alimmaisena ja muutenkin alamaisena, Lilith on vastannut, että ei todellakaan sovi, ja ottanut hatkat, kertoo Kaisa Pulakka.

Niin, millaista olisikaan, jos esiäitimme olisikin voimakastahtoinen Lilith nöyristelevän synninkantaja-Eevan sijaan?

Kaisa Pulakka on Ylen kulttuuritoimittaja, jota mytologian naiset ovat kiehtoneet vuosia. Kun Pulakka löysi Lilithin, hän tajusi, että myyteissä piilee taatusti muitakin ”kurittomia” naisia, joiden tarinoissa on jotakin tästä ajasta käsin katsottuna äärimmäisen kutkuttavaa.

Pulakan mielestä Lilith on esimerkki siitä, että välillä kannattaa sanoa ei, vaikka odotukset, normit ja perinteet muuta huutavat. Miksi tyytyä kakkossijaan?

Vuonna 2018 Pulakka teki myyttinaisista Kauheet akat -radiosarjan Ylelle, ja Atenan kustantama Kurittomat-kirja ilmestyi maaliskuun alussa.

Kirjassaan Pulakka toteaa: ”Vuosituhansien ajan on ollut kauheita akkoja – naisia, jotka ovat taistelleet luutuneita käsityksiä vastaan ja oikeuksien puolesta. Yhtä pitkään nainen on ollut ’se toinen sukupuoli’. Se, jonka käyttäytymistä on rajoitettu ja oikeuksia poljettu. Nämä tarinoiden hahmot sotivat urheasti oman aikakautensa sukupuoliasenteita vastaan olemalla hankalia, seksuaalisia, vaarallisia ja ennen kaikkea omapäisiä.”

Viisas ja vaarallinen?

”Kauhee akka” on Pulakalle arvonimi. Toki mytologiasta löytyy myös kasapäin alistuneita naisia ja kärsiviä sieluja, mutta eivät he ole niin kiinnostavia.

” Kuriton nainen demonisoidaan, ja hän päätyy myytteihin esimerkkinä epätoivottavasta käytöksestä.

Kurittomia naisia kuvaavissa kertomuksissa kaava menee suunnilleen näin: Nainen on eri ominaisuuksiensa (liian viisas, tiedon- tai vallanjanoinen, liian voimakastahtoinen, liian kaunis tai viettelevä ja siksi vaarallinen ja niin edelleen) takia uhka miehelle. Nainen demonisoidaan, ja hän päätyy tarinoihin esimerkkinä epätoivottavasta käytöksestä koko edustamalleen sukupuolelle.

Pulakan mielestä on selvää, että ikiaikaisilla tarinoilla on meihin yhä vaikutusta, vaikka ei sitä tietenkään voi mitenkään mitata. Mutta myytit ylläpitävät tapoja ajatella ja toimia.

– Tarinoissa opetetaan, että jos nainen on tiedonhaluinen, siitä seuraa maailmaan pahuutta, eikä mitä tahansa pahuutta, vaan kaikki maailman pahuus, kuten Pandoran tarinassa, Pulakka sanoo.

Pandora, jos muistatte, oli se kreikkalaisen mytologian hahmo, joka halusi ihan vain pikkuisen kurkistaa yhteen rasiaan. Ikävä kyllä sieltä pääsi samalla karkuun aimo liuta vitsauksia maailman vaivoiksi (mutta onneksi jäi myös hippunen toivoa).

Sitten oli tietysti Eeva, jonka hedelmänhimon mukana paratiisiin saapui ei sen vähempää kuin perisynti.

– Jos tällaisia tarinamalleja toistetaan vuosituhannesta toiseen, kyllähän se väistämättä muokkaa ajattelua siitä, millainen on sopivaa käytöstä naiselle.

” ”Jos nainen on tiedonhaluinen, siitä seuraa kaikki maailman pahuus.”

Myytit vievät syvälle, perimmäisiin ajattelumalleihin. Niillä on selitetty sitä, millainen maailma on ja miksi se on sellainen kuin se on.

– Jo siitä kerrostumasta löytyy ajatus, että nainen on hyvästä syystä alamainen ja alistettu, vaarallinen ja heikompi, ja jos ei ole heikko, sitten hän vasta vaarallinen onkin. Jos se ajatus on siellä niin syvällä, niin työsarkaa sen purkamisessa on loputtomiin.

Otetaanpa esimerkiksi naisten välinen kateus, josta jaksetaan jauhaa – mutta missä ovat todisteet? Vai löytyykö selitys taas kreikkalaisesta mytologiasta? Afrodite kadehti kuvankaunista Psykheä. Siispä hän lähetti poikansa Eroksen ampumaan nuolen Psykheen, jotta tämä rakastuisi johonkin mieshirvitykseen. No, kävikin niin, että Eros rakastui Psykheen – ja helvetti oli irti.

Seireenejä ja amatsoneja

Myytit elävät yhä leffoissa, kirjallisuudessa ja mainoksissa sekä muualla populaarikulttuurissa. Ne ovat loputon tarinoiden, huikeiden hahmojen ja visuaalisen inspiraation aarrearkku.

Kreikan soturinaiset, hurjan taitavat ja fyysiset amatsonit kieppuvat esimerkiksi Wonder Woman -sarjakuvassa ja pian HBO:lle tulevassa elokuvassa. Suoraan myyttikuvastosta lainasi myös pythonkaulainen Britney Spears MTV-gaalassa vuonna 2001. Kaksosia odottanut Beyoncé poseerasi Neitsyt Mariaan viittaavassa asennossa. Uskonnollisten myyttien murtajana Madonna on tietysti aivan omaa luokkaansa: hän yhdisti ainutlaatuisella tavalla uskonnollisen ja seksuaalisen kuvaston.

Suomessa omaa seireenimäistä seksuaalisuuttaan hyödynsi ensimmäisten joukossa poptähti Kikka, ja 2020-luvulla hänen perintöään jatkaa syntisten pöytiin viettelevä Erika Vikman. Vikman on murtanut puhtoisen tangokuningattaren kahleet ja luonut itsensä artistina uudelleen nauttimalla täysillä omasta viehätysvoimastaan ja seksuaalisuudestaan sekä pitämällä sen varjolla myös hauskaa.

Somessa Vikmania on myös säälitty siitä, miten kaunis nuori nainen tällä tavalla heittäytyy ”pornahtavaan maineeseen”. Myös Vikmanin päättynyt suhde Dannyyn edusti epäsovinnaista ja kulmakarvoja nostattavaa ”kurittomuutta”.

– Erikassa on roppakaupalla kurittomuutta! Hän leikkii syntisen naisen kuvastolla, mutta modernilla otteella. Hän määrittää rohkeasti itse rajat sille, mikä on naiselle sopivaa ja mikä ei, Kaisa Pulakka sanoo.

” Ulkonäön, käytöksen ja uskottavuuden raamit ovat tiukat etenkin naispoliitikoille.

Liian seksikäs!

Vaikka naisen yhteiskunnallinen liikkumavara on mytologian hämäristä valtavasti laajentunut ja kuva naiseudesta ja sukupuolista ylipäätään monipuolistunut, rajoittaminen ja paheksunta ei ole kadonnut. Julkisuudessa esiintyvät naiset ovat jatkuvasti suurennuslasin alla. Jotkut heistä tuntuvat herättävän lähes kohtuuttoman paljon raivoa, sekä miehissä että naisissa.

Esimerkiksi Maisa Torppaa tai Martina Aitolehteä käsittelevät somekommentit usein suorastaan tihkuvat jotain ikiaikaista närkästystä, jonka perusteita on vaikea täysin ymmärtää. Saako nainen olla julkisuudessa vain, jos hän tekee jotakin yhteiskunnallisesti ”merkittävää”? Pidetäänkö somejulkisuutta liian helpolla ansaittuna? Vai ovatko he yksinkertaisesti liian hyvännäköisiä, ja siten uhkaavia, moderneja, vietteleviä seireenejä, jotka kietovat viattomat poikaparat pikkusormensa ympärille?

Julkisuudessa esiintyvien naisten ulkonäön, käytöksen ja uskottavuuden raamit ovat tiukat etenkin poliitikoille.

Viimeksi tällä viikolla somessa puhutti Sanna Marinin viimekesäinen käytös: autosta suoraan uutislähetykseen kävellyt pääministeri ei joidenkin mielestä hymyillyt ja rupatellut tarpeeksi toimittajalle. Myös Hillary Clintonia soimattiin vaalikampanjoiden aikaan vuoroin turhasta vakavuudesta, vuoroin liiasta hymyilystä.

Kun Tarja Halonen aikanaan edusti Ruotsissa ensimmäisenä naispresidenttinä, liian suureksi tuomitun käsilaukun ansiosta hän oli ”Muumimamma”. Asia-asioiden sijaan keskityttiin pukineisiin.

Ja kun Sanna Marin viime syksynä poseerasi Trendi-lehdessä avokaulaisessa jakkupuvussa, olivat silloinkin sormet herisemässä. Liian seksikäs!

Naisen seksuaalisuus on edelleen jotain uhkaavaa ja hysteerisesti suitsittavaa.

– Valtaan nousseita naisia on kautta aikain vähätelty sillä, että he ovat päässeet valtaan reittä pitkin tai siksi, että ovat hyvännäköisiä. Jos nainen on vallassa, hänen pitäisi olla ”miehekäs”. On oltava uskottava. Marinin dekoltee tarjosi tilaisuuden painaa alas valtaan noussutta naista sanomalla, että siellä se nyt sitten on tissit tyrkyllä. Aivan kuin se, että nainen on seksuaalinen, söisi hänen uskottavuuttaan. Tätä samaa ei tapahdu miehille. Mutta onneksi asiat ovat tässä suhteessa muuttumassa, Pulakka pohtii.

Naisiin liittyvissä myyteissä paljon kietoutuu juuri seksuaalisuuden ympärille. Myytit kertovat rakenteista ja asenteista sekä naisen kulttuurihistoriasta, joka on ollut synkkä. Pulakka muistuttaa, että naiseuden historia on ollut seksuaalisuuden rajoittamisen historiaa.

Jos naisen seksuaalisuus esitetään vuosituhannesta toiseen äärimmäisen tuhovoimaisena ja negatiivisena asiana, se vaikuttaa Pulakan mukaan paitsi ajatteluun, myös käytännön toimintamalleihin. Esimerkkinä ”ihan kreisistä” myytistä Pulakka mainitsee kertomuksen vagina dentatasta eli hampaallisesta emättimestä.

– Voi ajatella, että sen myytin ajatus on, että naisen sukuelin on niin vaarallinen, että se täytyy jollain tavalla tuhota tai vähintään typistää.

Räikein esimerkki tästä on naisten sukuelinten silpominen, jota harjoitetaan yhä.

Erika Vikman, Beyoncé, Ina Mikkola ja Britney Spears ovat nykyajan kurittomia akkoja. Pohjan akka eli Louhi taas oli Kalevalan myyttinen bitch.­

Marttyyriäidin taakka

Suomalaisille ensisijainen myyttiarkisto on Raamatun ohella tietysti Kalevala. Siihen Pulakka kirjoittaisi huomiokynällä uusia merkintöjä. Kalevalaa luettaessa pitäisi muistaa, että se on Elias Lönnrotin suodatus kansanperinteestä.

– Kalevalaa luetaan ikään kuin se oikeasti kertoisi meidän myyttisestä menneisyydestämme, mutta sehän on Lönnrotin luonnos. Hän on tehnyt sinne vakavaa valintaa, minkä ansiosta siitä on tullut sellainen juonellinen kokonaisuus, vaikka toki runot ovat alkuperäisiä.

Pulakan mukaan Kalevalasta on jätetty pois kaikki vähänkään rivoksi tulkittu materiaali, jota kansanrunous­arkistosta löytyy runsaasti.

– Se hihityttää nykylukijaa, mutta osa siitä on liittynyt myös ajatukseen ”naisen väestä” – siitä, että naisen seksuaalisuuteen on liittynyt väkeviä taikavoimia. Nämä voimat ovat olleet tilanteesta riippuen joko suojelevia tai haitallisia.

Pulakka huomauttaa, että Lönnrot on rakentanut Kalevalaan hyvin tietyntyyppisen naiskavalkadin. Hyviä naisia ovat poikien äidit. He ovat uhrautuvia ja poikansa puolesta kärsiviä, ja heidät esitetään positiivisessa valossa, kuten myös neitseelliset impihahmot, kirkasotsaiset ja viattomat neidot, jotka kavahtavat omaa seksuaalisuuttaankin. Sen sijaan Louhen kaltaiset energiset, seksuaaliset ja valtaa haluavat naiset esitetään hirveinä.

– Kalevalan Louhi on tosi voimakas hahmo, joka on kirjoitettu vähän ikäväksi tyypiksi. Jos häntä katsoo vähän muilla kuin Lönnrotin silmälaseilla, hän on täysin oikeutettu käytökseensä.

Niin, mitä itse tekisit, jos joku äijälauma vokottelisi tyttäriäsi ja ryöstäisi maasi kansantalouden perustan? Kai nyt naisesta kuin naisesta kuoriutuisi kamala kotka.

Sekä Raamatussa että Kalevalassa ihannenaiseksi nousee Pulakan mukaan nainen, joka kantaa valtavia taakkoja ja kärsii miehen puolesta, valittamatta ja hiljaa.

– Tällainen vahvan naisen syndrooma näkyy mielestäni suomalaisessa perinteessä yhä. Me monet suomalaiset naiset kärsimme siitä, että pitää olla niin helkkarin vahva. Jos jollain menee huonosti, sille tullaan helposti sanomaan, että voi vitsi kun sä olet vahva. Se asettaa aika isoja vaatimuksia jaksamiselle. Mutta mikä on se vaihtoehto?

Lemminkäisen äitiä pidetään ikiaikaisen sankari- ja/tai marttyyriäidin arkkityyppinä, mutta Pulakasta hän on myös makea, inhimillinen hahmo. Kun pintaa rapsuttaa, paljastuu, että hän ei olekaan vain poikaansa paapova nainen, vaan myös voimakas shamaani.

– Hän saa mäet mätkymään ja suot notkumaan. Hän on tietäjä, joka manaa koko luonnon omaksi avukseen, kun puolustaa lapsiaan. Ei se ole pelkästään naisellista voimaa, vaan vanhemmuuden voimaa siinä vaiheessa, jos oma perhe on uhattuna.

” ”Jos Lemminkäinen olisi nykyjonne, hän olisi juuri se tyyppi, joka tulee tuomaan likapyykit ja pyytämään rahaa. Äiti vain paapoisi ja palvoisi häntä, kun se on niin herkkä ja lahjakas.”

Suojelun kohde taas on Pulakasta aika kauhea tyyppi.

– Jos Lemminkäinen olisi nykyjonne, hän olisi juuri se tyyppi, joka ei juuri välitä äidistään, mutta tulee kyllä tuomaan likapyykit ja pyytämään rahaa. Ei etenisi elämässään yhtään mihinkään, ja silti äiti vaan paapoisi ja palvoisi häntä, kun se on kuitenkin niin herkkä ja lahjakas! Tällaisia äitejä siellä ihannoidaan.

Nykypäivän narttuja

Mutta ketkä olisivat nykyajan ja reaalimaailman kurittomia akkoja? Keneltä voisimme oppia tottelemattomuutta?

Pulakan mielestä kauhea akka voi olla ihan kuka tahansa, joka uskaltaa katsoa vähän eri lailla sukupuolimalleja ja -hierarkioita ja kyseenalaistaa rakenteita. Kauhea akka voi olla kuka vain sukupuoleen katsomatta – nainen, mies tai muunsukupuolinen. Pulakasta myös kaikki valtaan politiikassa tai vaikka yrityselämässä nousseet naiset ovat väistämättä jossain määrin kurittomia. Tie läpi lasikattojen ei aukea nöyristellen.

– Kaikkien heidän on pakko olla enemmän tai vähemmän kauheita akkoja. Julkisuudessa olevia naisia sheimataan helposti esimerkiksi liiallisesta räväkkyydestä.

Pulakan mielestä esimerkiksi Maria Veitola, Ina Mikkola ja Rosa Meriläinen voisivat olla moderneja kurittomia. Rosa Meriläinen on rikkonut käytöskoodeja ”roiskeläppähameellaan” ja Vittu haisee hyvältä -pinsseillään. Ina Mikkola taas on toimittamillaan ohjelmilla purkanut salamyhkäisyyttä esimerkiksi pornon ja masturboinnin ympärillä.

– He ovat superskarppeja, räiskyviä tyyppejä, jotka ovat uskaltaneet puhua naisen seksuaalisuudesta ja naisen aseman puolesta, mutta eivät ole lähteneet sellaiseen miesuskottavuuteen, että pitää olla hillitty ja hallittu jakkupuku päällä, jotta voi olla uskottava asiantuntija.

Lemminkäisen äiti on esimerkki Kalevalaa myöten ihaillusta marttyyrihahmosta, Maisa Torppa taas herättää maailmassa vähän toisenlaisia tunteita.­

Avaa jo se rasia!

Entä ne tarujen jumalattaret? Onko heillä vielä jotain annettavaa nykynaiselle?

Myyttinaisista puhuessa pitää muistaa, että he ovat fiktiivisiä hahmoja, joten heidän toimensakin pitää asettaa myyttisiin mittasuhteisiin. Ei Lilithkään ollut täydellinen sankaritar, vaan esimerkiksi surmasi imeväisiä.

– Kaikessa kauheudessaankin myytit ovat usein mielikuvitusta kutkuttavia ja todella herkullisia, joskus hauskojakin. Varsinkin jos niitä lähtee lukemaan vastakarvaan, huomaa, että saakeli, kuinka hieno tyyppi tuokin on ollut, kun on mennyt sen rasian avaamaan tai sitä paratiisin hedelmää rohkeasti haukkaamaan. Siitä saa positiivista energiaa.

Lilithiltä Pulakka toivoisi kaikille naisille asennetta, ettei tarvitse niellä purematta sitä, mitä tarjotaan. Joskus on kiukuteltava ja oltava hankala, ellei halua päätyä kynnysmatoksi. Vaikka niin, että jos ei oikeasti halua leipoa mokkapaloja koulun myyjäisiin, voi hyvin tehdä silläkin ajalla jotain hauskempaa.