Puolassa naiset hamstraavat jälkiehkäisyä ulkomailta ja ottivat muumitkin avuksi aborttitaisteluun – voisiko sama tapahtua Suomessa?

– Tämä maa ei ole naisille eikä lapsille, puolalainen Jolanta Prochowicz huokaa videopuhelussa. Aktivisti istuu kotonaan Lublinin kaupungissa, Itä-Puolassa.

Huolimatta terveyttä uhkaavasta koronapandemiasta hän on osoittanut edeltävällä viikolla mieltään kaduilla, kuten tuhannet ihmiset ympäri Puolan. Maan jo entisestään tiukkaa aborttilainsäädäntöä kiristettiin juuri niin, että käytännössä abortti on nyt tyystin kielletty.

Puolassa abortin voi nyt saada vain, jos raskaus on seurausta raiskauksesta tai insestistä tai jos raskaus tuottaa odottajan hengelle vakavan uhan. Aiemmin noin 1 000–2 000 vuosittaisesta abortista lähes kaikissa oli syynä sikiön vakava epämuodostuma. Tuoreen päätöksen jälkeen se ei ole enää hyväksyttävä syy.

” Sikiön vakava epämuodostuma ei ole Puolassa enää hyväksyttävä syy aborttiin.

Perustuslakituomioistuin teki päätöksen jo lokakuussa, mutta se astui voimaan vasta tammikuun viimeisinä päivinä. Vielä syksyllä kymmenettuhannet ihmiset protestoivat lain kiristämistä vastaan. Mielenilmaukset olivat suurimmat sitten kommunistisen ajan. Nyt kun laki astui voimaan, osallistujia on ollut vähemmän, sillä on talvi ja koronatilanne on jälleen pahentunut. Jolantan mukaan ihmiset ovat lamaantuneita.

– Valtiomme ei suojele meitä. Se on masentavaa.

Jo vuosi sitten keväällä mieltä osoitettiin esimerkiksi samalla kun jonotettiin kauppaan, sillä koronarajoitukset kielsivät kokoontumiset.

– Valmistaudumme pitkään taisteluun, Jolanta sanoo.

Puolalaiset aktivistit uskovat, että valtio on kiristänyt aborttilakia koronapandemian siivin. Mielenosoituksia on nyt vaikeampi järjestää.­

Jolanta kertoo, että hän ja muut aktivistit spreijaavat seinille puhelinnumeroita, joista aborttia tarvitseva saa neuvontaa ja apua. He myös matkustavat maaseudulle tapaamaan naisia ja levittämään tietoa.

Järjestöt kuten Aborcyjny dream team ja Federation for Women and Family Planning neuvovat, järjestävät ja maksavat matkoja abortteja tekeviin maihin sekä kustantavat lääkkeellisiä raskaudenkeskeytyksiä.

– Me suurissa kaupungeissa tiedämme, mistä saamme apua. Minä olen onnekas, minulla on rahaa ja verkostoja. Mutta pienemmissä kylissä naiset eivät välttämättä tiedä mahdollisuuksistaan eikä heillä edes ole varaa aborttiin, Jolanta kertoo.

– Näytämme, että he eivät ole yksin. Se on ainoa toivomme.

Naisten oikeudet heikentymässä

Mutta Puola, sehän on äärimmäisen konservatiivinen poikkeustapaus, eihän tällaista voi tapahtua muualla? Vaikka näin on helppo ajatella, se ei pidä paikkaansa, toteaa Väestöliiton kehityspolitiikan asiantuntija Gina Myllymäki.

– Viimeisten vuosien aikana seksuaalioikeuksia vastustavien määrä on noussut kansainvälisesti. Euroopan parlamentti totesi vuonna 2019, että EU-tasolla naisten oikeudet ovat heikentyneet. Se on ihan todellinen ilmiö, mihin pitää puuttua, Myllymäki sanoo.

Seksuaalioikeudet tarkoittavat ihmisen oikeutta päättää tietoisesti ja itsenäisesti omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista. Liikehdintä aborttioikeutta vastaan on vain yksi osa kokonaisuutta: samoissa piireissä vastustetaan laajasti seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä oikeuksia, kuten oikeutta moderniin ehkäisyyn, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja oikeutta kokonaisvaltaiseen seksuaalikasvatukseen.

Euroopassa toimii melkein 500 seksuaalioikeuksia vastustavaa liikettä yli 30 maassa. Toiminta on hyvin järjestäytynyttä. Eri järjestöjen selvitysten mukaan sitä rahoittavat monet yhdysvaltalaiset ja venäläiset toimijat sekä Vatikaani.

” Euroopassa toimii melkein 500 seksuaalioikeuksia vastustavaa liikettä.

Myllymäki kertoo, että toimijat voivat olla taustoiltaan hyvin erilaisia. Niihin lukeutuu niin kansallismielisiä, uskonnollisia, äärikonservatiivisia kuin äärioikeistoon kuuluvia tahoja.

– Seksuaalioikeuksien vastustaminen tuo nämä toimijat yhteisen sateenvarjon alle, jolloin ne ovat voimakkaampia yhdessä, vaikka niillä muuten on erilaisia tavoitteita, Myllymäki sanoo.

Puola voi vaikuttaa suoraan EU:n ja YK:n päätöksentekoon eli jarruttaa lainsäädäntöä tai hidastaa ihmisoikeuksia edistäviä aloitteita. Esimerkiksi EU:ssa Puola ja Unkari vastustavat jo pelkästään gender-sanan käyttöä asiakirjoissa, koska sen nähdään edustavan laajemmin sukupuolen moninaisuutta ja tasa-arvoa.

Monessa vapaamielisenä pidetyssä maassa, kuten Kroatiassa, Italiassa ja Sloveniassa järjestäydytään nyt seksuaalioikeuksia vastaan.

– Jokaisella pitäisi olla oikeus päättää omasta kehostaan. Naisen keho on ollut kuitenkin pitkään poliittinen pelinappula, Myllymäki sanoo.

Muumit vapauden puolesta?

– Kun käyn matkoilla, ostan aina matkamuistoksi jälkiehkäisypillereitä. Kaikilla puolalaisilla feministeillä on aina muutama paketti niitä, jotta voimme tarvittaessa auttaa myös ystäviämme, Jolanta kertoo.

Puolan tammikuinen päätös abortista on vain jäävuoren huippu. Seksuaalioikeuksia ja naisten asemaa on maassa heikennetty pitkään. Jälkiehkäisypillereitä saa vain reseptillä – jos sattuu olemaan onnekas. Lääkärit kun voivat vakaumuksellisista syistä kieltäytyä paitsi aborteista, myös ylipäänsä ehkäisyneuvonnasta.

” ”Kun käyn matkoilla, ostan aina matkamuistoksi jälkiehkäisypillereitä.”

Jolanta luettelee konservatiivisen hallituksen ja katolisen kirkon yhteistyön tuloksia: kunnollisen seksuaalikasvatuksen kielto, huono terveydenhuolto ja äitiysterveys. Ja Euroopan tiukin aborttilaki.

– Nuoret ovat todella turhautuneita. Me katsomme Netflixiä ja luemme kirjoja ja tiedämme, että muissa maissa on erilaista.

Viime vuonna turhautuminen näkyi yllättävällä tavalla: muumien esiinmarssina.

Ensin abortinvastainen poliitikko vertasi sosiaalisessa mediassa vammaisia sikiöitä muumeihin. Sitten muumien oikeudet omistava Moomin Characters Oy kommentoi päivitykseen, ettei hyväksy politikointia muumeja käyttämällä ja että muumien luoja Tove Jansson puolusti ihmisten oikeutta valita. Kommentti on sittemmin poistettu, mutta yhtiön toimitusjohtaja Roleff Kråkström vahvisti syksyllä Suomen Kuvalehdelle, että se oli yrityksen kirjoittama. Kråkströmin mukaan yhtiö ei kuitenkaan halua millään tavoin osallistua keskusteluun aiheesta.

Vastaus riemastutti silti aborttioikeuden puolustajat, sillä puolalaisille millenniaaleille muumit ovat hyvin tuttuja lapsuudesta. Mielenosoittajat taiteilivat kylttejä, joissa muumit vastustivat kiroillen hallitusta.

Muumeista on Puolassa tullut valinnanvapautta kannattavien mielenosoittajien symboli.­

Voisiko se tapahtua Suomessa?

Suomi ei ole muusta maailmasta erillinen kupla, vaikka kansainvälisesti meidät tunnetaan naisten oikeuksien puolustajana. Myllymäki kertoo, että meilläkin on seksuaalioikeuksia vastustavaa liikehdintää. Esimerkiksi Aito avioliitto -järjestö on pyrkinyt vastustamaan muun muassa seksuaalivähemmistöjen adoptio-oikeutta ja tasa-arvoista avioliittolakia. Perussuomalaisten kannatus on noussut, ja Euroopan parlamentissa he kuuluvat ryhmään, joka äänestää seksuaalioikeuksia vastaan.

Myös abortinvastustajat ovat Suomessa järjestäytymässä. Kun aborttilainsäädännön uudistukseen tähtäävä Oma tahto 2020 -kansalaisaloite eteni vastikään eduskunnan käsittelyyn, joukko suomalaisia teki kansalaisaloitteen sitä vastaan. Vasta-aloite avattiin allekirjoitettavaksi lokakuun lopussa, ja maaliskuun alkuun mennessä se on kerännyt reilut 5 900 nimeä. Vertailun vuoksi, Oma tahto 2020 -aloite keräsi eduskuntakäsittelyyn tarvittavat 50 000 allekirjoitusta vain reilussa kolmessa viikossa.

Näiden lukujen valossa abortin vastustaminen näyttää Suomessa marginaali-ilmiöltä, mutta seksuaalioikeuksia rajoittamaan pyrkivät liikahdukset on silti syytä ottaa vakavasti. Myllymäki muistuttaa, että esimerkiksi aborttikeskustelussa kyse ei ole mistään pienestä mielipide-erosta.

– Jos joku muu päättää kehostamme tai rikkoo itsemääräämisoikeuttamme, sillä on valtavat seuraukset. Se voi vaikuttaa mielenterveyteen pitkälläkin aikavälillä, Myllymäki sanoo.

Niiden, joiden oikeudet toteutuvat, on tärkeää puolustaa muiden oikeuksia.

– Ei voida sanoa, että seksuaalioikeudet toteutuvat, jos ne eivät toteudu joka ikisen kohdalla, Myllymäki sanoo.

– Meidän pitää edelleen taistella ja pitää kiinni niistä oikeuksista, ettei täällä tule samanlaista takapakkia.

Isoäidit muistavat toisen ajan

Maailman terveysjärjestö WHO:n ja lisääntymisterveysoikeuksia kannattavan Guttmacher-instituutin tutkimuksen mukaan tiukat aborttilait eivät lopeta abortteja. Ne vain estävät turvalliset abortit. Aiheesta on raportoinut muun muassa CNN.

Tutkimuksen mukaan sallivan lainsäädännön maissa 90 prosenttia aborteista on turvallisia, erittäin tiukan lainsäädännön maissa taas 75 prosenttia on vaarallisia. Huonoissa oloissa tehdyistä laittomista aborteista voi seurata pahoja komplikaatioita, kuten tulehduksia ja runsasta verenvuotoa. Pahimmillaan ne voivat johtaa naisen kuolemaan.

Järjestöjen mukaan puolalaiset tekevät vuosittain jopa 200 000 aborttia ulkomailla, lääketieteellisesti ja vaarallisilla tavoilla.

”Valmistaudumme pitkään taisteluun”, sanoo puolalainen aborttioikeusaktivisti Jolanta Prochowitz.­

Nyt puolalaiset odottavat ja pelkäävät, mitä oikeuksia heikennetään seuraavaksi.

– Minä ja suurin osa kollegoistani emme uskalla toivoa lapsia, koska emme tunne olevamme turvassa omassa kotimaassamme, Jolanta Prochowicz sanoo.

Pienillä paikkakunnilla ja kylissä kierrellessään Jolanta kertoo yllättyneensä siitä, kuinka useat uskonnolliset ja konservatiiviset naiset vastustavat aborttilain tiukennusta.

– Isoäitimme muistavat sen ajan, kun abortti oli mahdollista saada. He tuntevat itsensä petetyiksi.

1960-luvulla asiat olivat toden totta toisin: naiset Ruotsin ja Suomen kaltaisista maista hakeutuivat Puolaan aborttien takia. Puolassa oli verrattain salliva aborttilaki, kunnes sitä alettiin asteittain kiristää 1990-luvulla kommunistivallan päätyttyä.

” Vielä 1960-luvulla naiset hakeutuivat ulkomailta Puolaan abortin saadakseen.

Syksyllä Ruotsin tasa-arvoministeri ehdotti Instagram-päivityksessään, että maa tarjoaisi puolalaisille naisille ilmaisia abortteja. Puolassa taas oikeusministeriö on pohtinut tarjoavansa odottajille yksityisen tilan ”itkemiselle”, jos he kantavat sikiötä, joka ei tule selviämään vakavan vamman vuoksi.

Koronan varjolla kovia päätöksiä

Koronapandemia on vaikeuttanut tilannetta Puolassa entisestään. Paitsi että mielenosoitusten järjestäminen on hankalaa, myös matkustaminen turvallisen abortin vuoksi on vaikeampaa ja kalliimpaa kuin tavallisesti.

– Jos äiti, jolla on jo useampia lapsia, tarvitsee abortin, ja hänen pitäisi olla vaikka kaksi viikkoa karanteenissa toisessa maassa, eihän se ole mahdollista, Jolanta sanoo.

Puolan hallitus suunnitteli aborttilain kiristystä jo vuonna 2016. Silloin kansalaisten vastustus pysäytti aikeet. Nyt vallanpitäjät hyödynsivät pandemiaa ja saivat lain läpi. Hallitusta on myös syytetty siitä, että se haluaa peitellä epäonnistumistaan koronan kanssa suuntaamalla huomion toisaalle. Naisten kehot ovat jälleen pelinappulana.

” ”Pandemia on entisestään heikentänyt seksuaalioikeuksien toteutumista.”

Pandemiaa on useissa muissakin maissa käytetty tekosyynä seksuaalioikeuksien rajoittamiselle.

– Pandemia on ihan älyttömästi entisestään heikentänyt seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien toteutumista, Myllymäki sanoo.

Jolantalle toivoa luo se, kuinka ”siskot” kokoontuvat yhteen osoittamaan mieltään ja tukeaan toisilleen. On tärkeää, että ihmiset myös Puolan ulkopuolella puhuvat asiasta ja puolustavat kaikkien oikeutta aborttiin.

– Meillä ei ole jäljellä muuta kuin solidaarisuus, Jolanta sanoo.