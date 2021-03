Jenni Kokander tietää keinon, jolla lapset saadaan noudattamaan yhteisiä sääntöjä – sama toimii myös aikuisiin

”Lapsille on selitettävä, että meidän perheessä on tällaiset säännöt, ja kaverin perheessä voi olla erilaiset”, kirjoittaa Jenni Kokander kolumnissaan.

Meidän ihmisten on vaikea noudattaa ohjeita ja sääntöjä, jos emme ymmärrä, miksi ne on annettu, olipa sitten kysymys korona-ajan suosituksista tai lasten pelaamisen hallitsemisesta.

”Miksei Vilho saa pelata Brawl Starsia, vaikka se on vanhempi ku mä?” poikani kaveri tivaa minulta. Hän on vilpittömän ihmeissään, miten voin olla niin nihkeä äiti, että pyydän laittamaan puhelimen pois. Ennen kuin ehdin avata suutani, on poikani jo selittämässä asiaa kaverilleen. ”Ehkä sä et oo yhtä herkkä kuin mä, ja sun äiti on ajatellut, että sä voit pelata sitä. Mulle tulee niistä peleistä liikaa semmosta hurjaa energiaa ja voi tulla pahoja uniakin.”

Olen ylpeä pojastani ja hänen vastauksestaan, mutta ennen kaikkea ilahduin, ettei hän ollut selvästikään pahoittanut mieltään, vaikka olemmekin mieheni kanssa ehdottomia tässä asiassa.

Usein syy siihen, että vanhemmat lipsuvat omista periaatteistaan on se, etteivät he halua lapsensa jäävän ulkopuolelle tai pahoittavan mieltään.

Näin varmasti käykin, jos vanhemmat eivät ole perustelleet päätöksiään.

Perheissä on erilaisia sääntöjä, ja se on itsestään selvää. Sellainen maailma on utopia, jossa kaikilla perheillä olisi samat säännöt eikä lapsille tarvitsisi koskaan perustella niitä.

Usein tuntuu, ettei sääntöjä ja rajoja ole ollenkaan, vaan lapsi jätetään yksin ratkomaan, mikä on hänelle hyväksi. Tai sitten sääntöjä on tuhat määrin, ja lapsi pakotetaan toteuttamaan mekaanisesti elämää, jonka hän kokee epäoikeudenmukaiseksi.

Tai sitten lapset ovat ne, jotka rajat asettavat. He perustelevat vanhemmilleen, miksi pitää saada sitä ja tehdä tätä. Vanhemmilta puuttuu selkeä ajatus siitä, miksi toimitaan tietyllä tavalla. Vanhempien tehtävä on ottaa selvää asioista. Lapsi tai nuori ei voi itse arvioida, mikä on hänen etunsa.

Vanhemmat joutuvat päättämään asioista lastensa puolesta, se on vanhemmuuteen kuuluva vastuu. Päätökset pitää pystyä perustelemaan sekä itselleen että lapsilleen.

Lapsille on myös selitettävä, että meidän perheessä on tällaiset säännöt, ja kaverin perheessä voi olla erilaiset. Lapsen ei kuulu arvostella kavereidensa vanhempia tai heidän asettamiaan rajoja. Lapsella täytyy olla tunne siitä että hän voi luottaa aikuisiin.

Luottamus syntyy siitä, että lapsi uskoo ihmiseen, joka säännöt asettaa. Isojen ja pienten ihmisten on helpompi hyväksyä säännöt, joille löytyy perustelu. Kun säännöt tehdään yhteisen hyvinvoinnin eteen, on niiden noudattaminen selvä peli.