”Naistenpäivänä ajattelen miehiä” toivotti suomalaishotelli ja somesoppa oli valmis – jopa ministeri Aino-Kaisa Pekonen jätti kipakat terveiset

Kansainvälistä naistenpäivää voi juhlistaa monin tavoin. Hotelli Långvik nosti miehiä esiin Instagramissa.

Maanataista naistenpäivää on jälleen juhlistettu sosiaalisessa mediassa monenlaisin toivotuksin. Erityisesti yksi päivitys lähti kuitenkin leviämään nopeasti somekanavissa – eikä kovin positiivisessa mielessä.

Espoossa sijaitsevan kylpylähotelli Långvikin toimitusjohtaja Inka Uusitalo-Raoult jakoi hotellin Instagramissa naistenpäivän kunniaksi tekstin, jossa hän keskittyi nostamaan esiin miehiä ja heidän tekojaan.

”Naistenpäivänä, hyvinvointivaltiossa, ajattelen miehiä”, julkaisu alkaa.⠀⠀

”Miehiä, jotka saavat työstään samaa palkkaa kuin naiset. Miehiä, jotka pitävät vanhempainlomaa. Miehiä, jotka vuoroviikoin kasvattavat lapsiaan. Kannustavat tytärtään koodaamaan, eivät hörähdä poikansa pipovirkkauksille. Kuskaavat futistreeniin ja pianotunnille - miten vaan. Miehiä, jotka matkustavat vaimon työn perässä. Miehiä, joiden esihenkilö on nuorempi nainen. Jotka vinkkaavat naiskollegalle avointa virkaa. Miehiä, jotka eivät kuulu hyvä-veli-kerhoon. Joille diversiteetti tarkoittaa syvällisempää kuin kiintiö. Miehiä, jotka johtoryhmässä saunovat uikkareissa. Miehiä, joita #metoo ahdistaa, koska heitä hävettää miten sellaisia mulkeroita yhä vaan on. Miehiä, joiden hallituksessa puhetta johtaa nainen. Miehiä, jotka tietävät mitä jääkaapista puuttuu ja mikä on Wilma. Miehiä, joita tasa-arvo ei kastroi vaan antaa heille(kin) siivet. Näitä miehiä tasa-arvoisessa Suomessa jo on paljon.”

YK on julistanut kansainvälisen naistenpäivän, jolloin paitsi juhlitaan naisten saavutuksia, nostetaan myös esiin tasa-arvon tiellä olevia esteitä.

Suomen YK-liitto muistuttaa nettisivuillaan muutamista syistä, joiden vuoksi tasa-arvoa ja naisten oikeuksia on edelleen edistettävä:

Maailmassa kuolee lähes 47 000 naista vaarallisen abortin seurauksena vuosittain.

Yli 40 prosenttia suomalaisista naisista on joutunut miehen tekemän fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai uhkailun kohteeksi 15 vuotta täytettyään.

Yli 50 prosentilla kaupungeissa asuvista naisista ja tytöistä puuttuu vähintään yksi seuraavista: puhdas vesi, tarpeelliset käymälä- ja peseytymistilat, kunnollinen asunto ja riittävä elintila.

Naisten ansiot ovat Suomessa keskimäärin 16 prosenttia miesten ansioita pienemmät. Maailmanlaajuisesti palkkaero on 22 prosenttia.

Naisten osuus kansanedustajista on maailmanlaajuisesti vain noin neljännes.

Kritisoivia kommentteja hotellille

Tykkäyksien sijaan hotellin erikoinen päivitys keräsikin runsaasti kritisoivia kommentteja. Moni kysyi, miksi naistenpäivänä katse kohdistettiin miehiin, vaikka kiitokset olisi voinut ohjata päivän todellisille sankareille.

– Onko tämä huono vitsi?

– Tänään on kansainvälinen YK:n julistama naistenpäivä. Ja te Långvikissä haluatte juuri tänään puhua hyväosaisista suomalaismiehistä. Miehistä, jotka joutuvat istumaan hallituksissa, joissa puhetta johtaa nainen. Tämä postauksenne ei todellakaan nyt onnistunut.

– Niin. Kiitos miehet, näin kansainvälisenä naistenpäivänä, kun teette ehdottoman minimin.

Ei aikaakaan, kun selväsanaisen kommentin kävi jättämässä myös sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen.

– Miestenpäivää vietetään 19.11. Ehkä silloin muistatte naisia ja juhlistatte tasa-arvoa, Pekonen kommentoi.

Ministerin tiukka viesti keräsi hetkessä satoja tykkäyksiä.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen kommentti keräsi satoja tykkäyksiä.­

Myöhemmin iltapäivällä hotelli täsmensi päivitystään ja pyysi anteeksi. Sen jälkeen päivitys poistettiin kokonaan.

– Huomaan, että postaukseni kaipaa avaamista. Olen pahoillani sen aiheuttamasta myrskystä – toisaalta kiitollinen, että saadaan keskustelua, hotellin toimitusjohtaja kirjoitti.

– Halusin postauksella tuoda esille sitä näkökulmaa, että naisten tasa-arvon edistäminen edellyttää feminismiä myös miehiltä. Siinä on Suomessa jo paljon onnistumisia moniin muihin maihin verrattuna, ja silti paljon on vielä tehtävä. Naistenpäivänä haluaisin antaa ruusun näille onnistumisille ja toivottaa kaikille hyvää Naistenpäivää.